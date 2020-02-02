Италия: Серия B 2019-2020

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Беневенто
0:0
Первый тайм: 24'

Стадион:
Салернитана
0'
13' Желтая карточка
Ярошински Павел
23' Желтая карточка
Майстро Фабио
24'
1
Монтипо
Лоренцо
11
Маджио
Кристиан
14
Вольта
Массимо
5
Кальдирола
Лука
3
Летиция
Гаэтано
21
Хетемай
Перпарим
28
Скьяттарелла
Паскуале
10
Виола
Николас
7
Крагль
Оливер
25
Сау
Марко
9
Кода
Массимо
12
Alessandro
Micai
18
Айя
Рамзи
4
Мильорини
Марко
24
Ярошински
Павел
25
Ломбарди
Кристиано
21
Акпа-Акпро
Жан-Даниэль
23
Майстро
Фабио
27
Дзичек
Патрык
13
Кийине
Софиан
15
Гондо
Седрик
11
Джурич
Милан
Беневенто
4-3-1-2
Салернитана
3-5-2

Ход матча

13'
 
Ярошински Павел
20'
Инсинье Роберто
Крагль Оливер
 
23'
 
Майстро Фабио

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 46 Владение мячом, % 54

Предыдущие игры

Беневенто Последние 20 матчей: +15 =4 -1
Читтаделла 1:2 Беневенто Беневенто 1:1 Пиза Беневенто 4:0 Асколи Кьево 1:2 Беневенто
Беневенто 1:0 Фрозиноне Ливорно 0:2 Беневенто Беневенто 5:0 Трапани Венеция 0:2 Беневенто Беневенто 2:0 Кротоне Юве Стабия 1:1 Беневенто Беневенто 2:0 Эмполи Беневенто 2:0 Кремонезе Пескара 4:0 Беневенто Беневенто 1:0 Перуджа Специя 0:1 Беневенто Беневенто 1:1 Виртус Энтелла Порденоне 1:1 Беневенто Беневенто 1:0 Козенца Салернитана 0:2 Беневенто Беневенто 4:1 Читтаделла
Салернитана Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Салернитана 2:1 Козенца Пескара 1:2 Салернитана Специя 2:1 Салернитана Салернитана 4:0 Порденоне
Эмполи 1:1 Салернитана Салернитана 3:2 Кротоне Читтаделла 4:3 Салернитана Салернитана 1:1 Асколи Юве Стабия 2:0 Салернитана Кремонезе 1:0 Салернитана Салернитана 2:1 Виртус Энтелла Пиза 2:1 Салернитана Салернитана 1:1 Перуджа Венеция 1:0 Салернитана Салернитана 1:1 Фрозиноне Ливорно 2:3 Салернитана Салернитана 1:1 Кьево Трапани 0:1 Салернитана Салернитана 0:2 Беневенто Козенца 0:1 Салернитана

Последние игры между собой

Беневенто: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 6
Салернитана: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 3
Салернитана 0:2 Беневенто Серия B Салернитана 0:1 Беневенто Серия B Беневенто 4:0 Салернитана Серия B Беневенто 1:1 Салернитана Серия B
Салернитана 2:1 Беневенто Серия B Беневенто 0:0 Салернитана Кубок Салернитана 2:0 Беневенто Лега Про Беневенто 0:0 Салернитана Лега Про Салернитана 2:1 Беневенто Про Прима Дивизионе Беневенто 1:2 Салернитана Про Прима Дивизионе Салернитана 1:0 Беневенто Кубок
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 0:0 22 15 6 1 37 - 11 51
2. Порденоне 22 10 5 7 29 - 28 35
3. Кротоне 22 10 4 8 34 - 27 34
4. Фрозиноне 22 9 7 6 26 - 19 34
5. Салернитана 0:0 22 9 6 7 31 - 27 33
6. Читтаделла 22 9 6 7 27 - 26 33
7. Перуджа 22 9 6 7 27 - 28 33
8. Специя 21 8 7 6 26 - 22 31
9. Виртус Энтелла 22 8 7 7 26 - 24 31
10. Асколи 22 9 3 10 31 - 30 30
11. Кьево 22 7 9 6 27 - 24 30
12. Пескара 21 8 5 8 32 - 28 29
13. Пиза 22 7 8 7 30 - 29 29
14. Юве Стабия 22 8 4 10 24 - 31 28
15. Венеция 22 6 9 7 20 - 23 27
16. Эмполи 22 6 9 7 24 - 28 27
17. Кремонезе 21 5 8 8 17 - 25 23
18. Козенца 21 4 8 9 23 - 25 20
19. Трапани 22 4 7 11 23 - 41 19
20. Ливорно 22 3 4 15 18 - 36 13
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ciro Vigorito. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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