Италия: Серия B 2019-2020
Беневенто
0:0
Первый тайм: 24'
Стадион: Чиро Вигорито
Салернитана
13' Желтая карточкаЯрошински Павел
23' Желтая карточкаМайстро Фабио
25
Сау
Марко
18
Айя
Рамзи
15
Гондо
Седрик
11
Джурич
Милан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Сау МаркоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Гори ПьерВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
18 Гьямфи БрайтЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Де Дзерби Роберто
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Айя РамзиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Гондо СедрикНападающий
-
11 Джурич МиланНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Каро АндреасЗащитник
- Защитник
-
28 Эрто ТомасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Торренте Винченцо
Ход матча
13'
23'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 3
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
46 Владение мячом, % 54
Предыдущие игры
Беневенто Последние 20 матчей: +15 =4 -1Читтаделла 1:2 Беневенто Беневенто 1:1 Пиза Беневенто 4:0 Асколи Кьево 1:2 Беневенто
Беневенто 1:0 Фрозиноне Ливорно 0:2 Беневенто Беневенто 5:0 Трапани Венеция 0:2 Беневенто Беневенто 2:0 Кротоне Юве Стабия 1:1 Беневенто Беневенто 2:0 Эмполи Беневенто 2:0 Кремонезе Пескара 4:0 Беневенто Беневенто 1:0 Перуджа Специя 0:1 Беневенто Беневенто 1:1 Виртус Энтелла Порденоне 1:1 Беневенто Беневенто 1:0 Козенца Салернитана 0:2 Беневенто Беневенто 4:1 Читтаделла
Салернитана Последние 20 матчей: +8 =5 -7Салернитана 2:1 Козенца Пескара 1:2 Салернитана Специя 2:1 Салернитана Салернитана 4:0 Порденоне
Эмполи 1:1 Салернитана Салернитана 3:2 Кротоне Читтаделла 4:3 Салернитана Салернитана 1:1 Асколи Юве Стабия 2:0 Салернитана Кремонезе 1:0 Салернитана Салернитана 2:1 Виртус Энтелла Пиза 2:1 Салернитана Салернитана 1:1 Перуджа Венеция 1:0 Салернитана Салернитана 1:1 Фрозиноне Ливорно 2:3 Салернитана Салернитана 1:1 Кьево Трапани 0:1 Салернитана Салернитана 0:2 Беневенто Козенца 0:1 Салернитана
Последние игры между собой
Беневенто: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 6
Салернитана: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|0:0
|22
|15
|6
|1
|37 - 11
|51
|2.
|Порденоне
|22
|10
|5
|7
|29 - 28
|35
|3.
|Кротоне
|22
|10
|4
|8
|34 - 27
|34
|4.
|Фрозиноне
|22
|9
|7
|6
|26 - 19
|34
|5.
|Салернитана
|0:0
|22
|9
|6
|7
|31 - 27
|33
|6.
|Читтаделла
|22
|9
|6
|7
|27 - 26
|33
|7.
|Перуджа
|22
|9
|6
|7
|27 - 28
|33
|8.
|Специя
|21
|8
|7
|6
|26 - 22
|31
|9.
|Виртус Энтелла
|22
|8
|7
|7
|26 - 24
|31
|10.
|Асколи
|22
|9
|3
|10
|31 - 30
|30
|11.
|Кьево
|22
|7
|9
|6
|27 - 24
|30
|12.
|Пескара
|21
|8
|5
|8
|32 - 28
|29
|13.
|Пиза
|22
|7
|8
|7
|30 - 29
|29
|14.
|Юве Стабия
|22
|8
|4
|10
|24 - 31
|28
|15.
|Венеция
|22
|6
|9
|7
|20 - 23
|27
|16.
|Эмполи
|22
|6
|9
|7
|24 - 28
|27
|17.
|Кремонезе
|21
|5
|8
|8
|17 - 25
|23
|18.
|Козенца
|21
|4
|8
|9
|23 - 25
|20
|19.
|Трапани
|22
|4
|7
|11
|23 - 41
|19
|20.
|Ливорно
|22
|3
|4
|15
|18 - 36
|13
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