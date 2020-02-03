Италия: Серия B 2019-2020
Пескара
2:1
Конец матча
Стадион: Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia
Козенца
3' Желтая карточкаFranck Kanoute
34' Желтая карточкаMirko Drudi
40' Желтая карточкаСконьямильо Дженнаро
45' Желтая карточкаLuca Palmiero
45' Вторая желтая карточкаLuca Palmiero
0:1
53' ГолАсенсио Рауль
55' Желтая карточкаMario Prezioso
58' Красная карточкаШаудоне Даниэле
1:1
69' ГолДзаппа Габриэле
89' Желтая карточкаPietro Perina
1:1
90' Не забитый пенальтиГалано Кристиан
2:1
90' ГолБошич Милош
90' Желтая карточкаБошич Милош
90' Вторая желтая карточкаFranck Kanoute
16
Mirko
Drudi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Mirko DrudiЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Крекко ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
41 Бошич МилошНападающий
- Нападающий
-
-
17 Фабиан Павон
-
-
-
Главный тренер: Земан Зденек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
32 Баэс ХаймеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
Ход матча
34'
45'
45'
53'
0:1
55'
58'
69'
1:1
89'
90'
1:1
90'
2:1
90'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 8
-
7 Угловые 3
-
7 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 17
-
4 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 2
-
3 Замены 3
-
56 Владение мячом, % 44
Предыдущие игры
Пескара Последние 20 матчей: +8 =5 -7Порденоне 0:2 Пескара Пескара 1:2 Салернитана Пескара 0:0 Кьево Ливорно 0:2 Пескара
Пескара 1:1 Трапани Фрозиноне 2:0 Пескара Пескара 2:2 Венеция Перуджа 3:1 Пескара Пескара 1:1 Кремонезе Эмполи 1:2 Пескара Пескара 3:0 Пиза Юве Стабия 2:1 Пескара Пескара 4:0 Беневенто Пескара 1:2 Специя Асколи 0:2 Пескара Пескара 0:3 Кротоне Читтаделла 2:1 Пескара Пескара 1:1 Виртус Энтелла Козенца 1:2 Пескара Пескара 4:2 Порденоне
Козенца Последние 20 матчей: +4 =7 -9Салернитана 2:1 Козенца Козенца 0:1 Кротоне Юве Стабия 1:0 Козенца Козенца 1:0 Эмполи
Пиза 1:3 Козенца Козенца 1:2 Порденоне Перуджа 2:2 Козенца Козенца 1:1 Специя Асколи 3:2 Козенца Трапани 2:2 Козенца Козенца 2:0 Кремонезе Виртус Энтелла 1:0 Козенца Козенца 1:1 Кьево Читтаделла 1:3 Козенца Козенца 1:1 Венеция Фрозиноне 1:1 Козенца Козенца 1:1 Ливорно Беневенто 1:0 Козенца Козенца 1:2 Пескара Лечче 2:1 Козенца
Последние игры между собой
Пескара: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
Козенца: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|22
|15
|6
|1
|38 - 12
|51
|2.
|Порденоне
|22
|10
|5
|7
|29 - 28
|35
|3.
|Кротоне
|22
|10
|4
|8
|34 - 27
|34
|4.
|Фрозиноне
|22
|9
|7
|6
|26 - 19
|34
|5.
|Салернитана
|22
|9
|6
|7
|32 - 28
|33
|6.
|Читтаделла
|22
|9
|6
|7
|27 - 26
|33
|7.
|Перуджа
|22
|9
|6
|7
|27 - 28
|33
|8.
|Пескара
|22
|9
|5
|8
|34 - 29
|32
|9.
|Специя
|21
|8
|7
|6
|26 - 22
|31
|10.
|Виртус Энтелла
|22
|8
|7
|7
|26 - 24
|31
|11.
|Асколи
|22
|9
|3
|10
|31 - 30
|30
|12.
|Кьево
|22
|7
|9
|6
|27 - 24
|30
|13.
|Пиза
|22
|7
|8
|7
|30 - 29
|29
|14.
|Юве Стабия
|22
|8
|4
|10
|24 - 31
|28
|15.
|Венеция
|22
|6
|9
|7
|20 - 23
|27
|16.
|Эмполи
|22
|6
|9
|7
|24 - 28
|27
|17.
|Кремонезе
|21
|5
|8
|8
|17 - 25
|23
|18.
|Козенца
|22
|4
|8
|10
|24 - 27
|20
|19.
|Трапани
|22
|4
|7
|11
|23 - 41
|19
|20.
|Ливорно
|22
|3
|4
|15
|18 - 36
|13
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