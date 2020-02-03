Италия: Серия B 2019-2020

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  4. Серия B 2019-2020
Пескара
2:1
Конец матча

Стадион:
Козенца
0'
3' Желтая карточка
Franck Kanoute
34' Желтая карточка
Mirko Drudi
40' Желтая карточка
Сконьямильо Дженнаро
45' Желтая карточка
Luca Palmiero
45' Вторая желтая карточка
Luca Palmiero
0:1
53' Гол
Асенсио Рауль
55' Желтая карточка
Mario Prezioso
58' Красная карточка
Шаудоне Даниэле
1:1
69' Гол
Дзаппа Габриэле
89' Желтая карточка
Pietro Perina
1:1
90' Не забитый пенальти
Галано Кристиан
2:1
90' Гол
Бошич Милош
90' Желтая карточка
Бошич Милош
90' Вторая желтая карточка
Franck Kanoute
90'+7
1
Фиорилло
Винченцо
18
Бетелла
Давиде
16
Mirko
Drudi
6
Сконьямильо
Дженнаро
27
Дзаппа
Габриэле
8
Мемушай
Ледиан
20
Luca
Palmiero
35
Мелегони
Филиппо
3
Дель
Гроссо
Кристиано
19
Маньеро
Риккардо
11
Галано
Кристиан
33
Pietro
Perina
15
Tiago
Casasola
4
Капела
Анибал
23
Salvatore
Monaco
II
5
Ricardo
Idda
11
Tommaso
D'Orazio
16
Шаудоне
Даниэле
30
Franck
Kanoute
31
Mario
Prezioso
29
Ривьер
Эммануэль
9
Асенсио
Рауль
Пескара
3-5-2
Козенца
5-3-2

Ход матча

3'
 
Franck Kanoute
32'
 
Пьерини Николас
Ривьер Эммануэль
34'
Mirko Drudi
 
40'
Сконьямильо Дженнаро
 
45'
Luca Palmiero
 
45'
Luca Palmiero
 
46'
Крекко Лука
Мелегони Филиппо
 
53'
0:1
Асенсио Рауль
(Mario Prezioso)
55'
 
Mario Prezioso
58'
 
Шаудоне Даниэле
65'
Кастанос Григорис
Дель Гроссо Кристиано
 
69'
Дзаппа Габриэле
(Крекко Лука)
1:1
72'
 
Лазаар Ашраф
Tommaso D'Orazio
78'
 
Бро Жереми
Mario Prezioso
84'
Бошич Милош
Маньеро Риккардо
 
89'
 
Pietro Perina
90'
Галано Кристиан
1:1
90'
Бошич Милош
2:1
90'
Бошич Милош
 
90'
 
Franck Kanoute

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 8
  • 7 Угловые 3
  • 7 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 17
  • 4 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 2
  • 3 Замены 3
  • 56 Владение мячом, % 44

Предыдущие игры

Пескара Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Порденоне 0:2 Пескара Пескара 1:2 Салернитана Пескара 0:0 Кьево Ливорно 0:2 Пескара
Пескара 1:1 Трапани Фрозиноне 2:0 Пескара Пескара 2:2 Венеция Перуджа 3:1 Пескара Пескара 1:1 Кремонезе Эмполи 1:2 Пескара Пескара 3:0 Пиза Юве Стабия 2:1 Пескара Пескара 4:0 Беневенто Пескара 1:2 Специя Асколи 0:2 Пескара Пескара 0:3 Кротоне Читтаделла 2:1 Пескара Пескара 1:1 Виртус Энтелла Козенца 1:2 Пескара Пескара 4:2 Порденоне
Козенца Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Салернитана 2:1 Козенца Козенца 0:1 Кротоне Юве Стабия 1:0 Козенца Козенца 1:0 Эмполи
Пиза 1:3 Козенца Козенца 1:2 Порденоне Перуджа 2:2 Козенца Козенца 1:1 Специя Асколи 3:2 Козенца Трапани 2:2 Козенца Козенца 2:0 Кремонезе Виртус Энтелла 1:0 Козенца Козенца 1:1 Кьево Читтаделла 1:3 Козенца Козенца 1:1 Венеция Фрозиноне 1:1 Козенца Козенца 1:1 Ливорно Беневенто 1:0 Козенца Козенца 1:2 Пескара Лечче 2:1 Козенца

Последние игры между собой

Пескара: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
Козенца: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
Козенца 1:2 Пескара Серия B Пескара 1:1 Козенца Серия B Козенца 1:1 Пескара Серия B Козенца 2:1 Пескара Серия C1 B
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 22 15 6 1 38 - 12 51
2. Порденоне 22 10 5 7 29 - 28 35
3. Кротоне 22 10 4 8 34 - 27 34
4. Фрозиноне 22 9 7 6 26 - 19 34
5. Салернитана 22 9 6 7 32 - 28 33
6. Читтаделла 22 9 6 7 27 - 26 33
7. Перуджа 22 9 6 7 27 - 28 33
8. Пескара 22 9 5 8 34 - 29 32
9. Специя 21 8 7 6 26 - 22 31
10. Виртус Энтелла 22 8 7 7 26 - 24 31
11. Асколи 22 9 3 10 31 - 30 30
12. Кьево 22 7 9 6 27 - 24 30
13. Пиза 22 7 8 7 30 - 29 29
14. Юве Стабия 22 8 4 10 24 - 31 28
15. Венеция 22 6 9 7 20 - 23 27
16. Эмполи 22 6 9 7 24 - 28 27
17. Кремонезе 21 5 8 8 17 - 25 23
18. Козенца 22 4 8 10 24 - 27 20
19. Трапани 22 4 7 11 23 - 41 19
20. Ливорно 22 3 4 15 18 - 36 13
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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