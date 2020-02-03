Италия: Серия A 2019-2020

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  4. Серия A 2019-2020
Сампдория
2:4
Конец матча

Стадион:
Наполи
0'
0:1
3' Гол
Милик Аркадиуш
0:2
16' Гол
Элмас Эльиф
1:2
26' Гол
Квальярелла Фабио
43' Желтая карточка
Элмас Эльиф
43' Желтая карточка
Янкто Якуб
47' Желтая карточка
Экдаль Олбин
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Рамирес Гастон
58' Желтая карточка
Рамирес Гастон
2:2
73' Пенальти
Габбьядини Маноло
2:3
83' Гол
Демме Диего
87' Желтая карточка
Линетти Кароль
90' Желтая карточка
Демме Диего
90' Желтая карточка
Политано Маттео
2:4
90' Гол
Мертенс Дрис
90'+10
1
Аудеро
Эмиль
18
Торсби
Мортен
21
Тонелли
Лоренцо
15
Коллей
Омар
3
Ауджелло
Томмазо
6
Экдаль
Олбин
7
Линетти
Кароль
14
Янкто
Якуб
11
Рамирес
Гастон
23
Габбьядини
Маноло
27
Квальярелла
Фабио
1
Мерет
Алекс
23
Хюсай
Эльсейд
44
Манолас
Костас
22
Ди
Лоренцо
Джованни
6
Руй
Мариу
12
Элмас
Эльиф
68
Лоботка
Станислав
20
Зелиньски
Петр
7
Кальехон
Хосе
99
Милик
Аркадиуш
24
Инсинье
Лоренцо
Сампдория
4-1-2-1-2
Наполи
4-3-3

Ход матча

3'
0:1
Милик Аркадиуш
(Зелиньски Петр)
16'
0:2
Элмас Эльиф
(Ди Лоренцо Джованни)
26'
Квальярелла Фабио
(Экдаль Олбин)
1:2
43'
 
Элмас Эльиф
43'
Янкто Якуб
 
47'
Экдаль Олбин
 
55'
Рамирес Гастон
 
58'
Рамирес Гастон
 
61'
 
Демме Диего
Лоботка Станислав
68'
Марони Гонсало
Рамирес Гастон
 
72'
 
Мертенс Дрис
Кальехон Хосе
73'
Габбьядини Маноло
2:2
75'
Бонаццоли Федерико
Квальярелла Фабио
 
79'
 
Политано Маттео
Элмас Эльиф
79'
Виейра Ронни
Янкто Якуб
 
83'
2:3
Демме Диего
87'
Линетти Кароль
 
90'
 
Демме Диего
90'
 
Политано Маттео
90'
2:4
Мертенс Дрис

Статистика матча

  • 2 Голы 4
  • 6 Удары по воротам 7
  • 6 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 6
  • 1 Офсайды 2
  • 18 Нарушения правил 6
  • 4 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 45 Владение мячом, % 55

Предыдущие игры

Сампдория Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Сампдория 0:0 Сассуоло Лацио 5:1 Сампдория Сампдория 5:1 Брешия Милан 0:0 Сампдория
Сампдория 1:2 Ювентус Дженоа 0:1 Сампдория Сампдория 0:1 Парма Кальяри 2:1 Сампдория Кальяри 4:3 Сампдория Сампдория 2:1 Удинезе Сампдория 0:0 Аталанта СПАЛ 2013 0:1 Сампдория Сампдория 1:1 Лечче Болонья 2:1 Сампдория Сампдория 0:0 Рома Верона 2:0 Сампдория Сампдория 1:3 Интер Милан Фиорентина 2:1 Сампдория Сампдория 1:0 Торино Наполи 2:0 Сампдория
Наполи Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Наполи 2:1 Ювентус Наполи 1:0 Лацио Наполи 0:2 Фиорентина Наполи 2:0 Перуджа
Лацио 1:0 Наполи Наполи 1:3 Интер Милан Сассуоло 1:2 Наполи Наполи 1:2 Парма Наполи 4:0 Генк Удинезе 1:1 Наполи Наполи 1:2 Болонья Ливерпуль 1:1 Наполи Милан 1:1 Наполи Наполи 0:0 Дженоа Наполи 1:1 Ред Булл Зальцбург Рома 2:1 Наполи Наполи 2:2 Аталанта СПАЛ 2013 1:1 Наполи Ред Булл Зальцбург 2:3 Наполи Наполи 2:0 Верона

Последние игры между собой

Сампдория: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 14
Наполи: победы: 14, ничьи: 4, поражения: 2
Наполи 2:0 Сампдория Серия A Наполи 3:0 Сампдория Серия A Сампдория 3:0 Наполи Серия A Сампдория 0:2 Наполи Серия A
Наполи 3:2 Сампдория Серия A Сампдория 2:4 Наполи Серия A Наполи 2:1 Сампдория Серия A Сампдория 2:4 Наполи Серия A Наполи 2:2 Сампдория Серия A Наполи 4:2 Сампдория Серия A Сампдория 1:1 Наполи Серия A Сампдория 2:5 Наполи Серия A Наполи 2:0 Сампдория Серия A Наполи 0:0 Сампдория Серия A Сампдория 0:1 Наполи Серия A Наполи 4:0 Сампдория Серия A Сампдория 1:2 Наполи Серия A Сампдория 1:0 Наполи Серия A Наполи 1:0 Сампдория Серия A Сампдория 2:2 Наполи Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 22 17 3 2 43 - 21 54
2. Интер Милан Заявка 22 15 6 1 44 - 18 51
3. Лацио Заявка 21 15 4 2 52 - 20 49
4. Аталанта Заявка 22 11 6 5 59 - 30 39
5. Рома Заявка 22 11 6 5 40 - 27 39
6. Парма Заявка 22 9 5 8 31 - 29 32
7. Милан Заявка 22 9 5 8 23 - 27 32
8. Кальяри Заявка 22 8 8 6 38 - 34 32
9. Верона Заявка 21 8 6 7 26 - 23 30
10. Наполи Заявка 22 8 6 8 34 - 31 30
11. Болонья Заявка 22 8 6 8 34 - 34 30
12. Торино Заявка 22 8 3 11 26 - 39 27
13. Сассуоло Заявка 22 7 5 10 36 - 37 26
14. Фиорентина Заявка 22 6 7 9 25 - 32 25
15. Удинезе Заявка 22 7 3 12 19 - 35 24
16. Сампдория Заявка 22 5 5 12 22 - 37 20
17. Лечче Заявка 22 4 7 11 27 - 42 19
18. Дженоа Заявка 22 3 7 12 23 - 43 16
19. Брешия Заявка 22 4 3 15 20 - 41 15
20. СПАЛ 2013 Заявка 22 4 3 15 16 - 38 15
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Сампдория 2:4 Наполи
Сампдория
4.5% (7)
Ничья
19.9% (31)
Наполи
75.6% (118)
1:2 Наполи
44.2% (69)
1:1 Ничья
16% (25)
0:1 Наполи
12.2% (19)
0:2 Наполи
9% (14)
1:3 Наполи
7.1% (11)
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