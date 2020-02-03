Италия: Серия A 2019-2020

Второй тайм

100' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

98' Аудеро Эмиль ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

95' Политано Маттео получает желтую карточку за нырок

95' Политано Маттео упал на газон, пытаясь заработать штрафной, но судья не поверил

95' Коллей Омар ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

95' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

93' Демме Диего получил желтую карточку от судьи

92' Удар от ворот произведет Сампдория

92' Матч возобновлен

92' Ох, нехорошо это выглядит. Мертенс Дрис получил травму и медбригада забирает его с поля.

92' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Мертенс Дрис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

89' Матч возобновлен

89' Ох, нехорошо это выглядит. Манолас Костас получил травму и медбригада забирает его с поля.

88' Манолас Костас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

88' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

87' Линетти Кароль совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

87' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

87' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

86' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

84' Ди Лоренцо Джованни выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Г О О О О Л - Демме Диего забивает!

83' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

83' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

82' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

82' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

82' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

80' Матч возобновится спорным мячом

80' Матч остановлен

79' Матч возобновлен

79' Ох, нехорошо это выглядит. Янкто Якуб получил травму и медбригада забирает его с поля.

78' Янкто Якуб на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Матч возобновлен

76' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

76' Мертенс Дрис из команды Наполи делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

75' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

75' Капитан вынужден отдать свою повязку, потому что она покидает пределы поля.

73' Г О О О О Л - Габбьядини Маноло из команды Сампдория забивает с точки!

73' Матч возобновлен

73' Ох, нехорошо это выглядит. Квальярелла Фабио получил травму и медбригада забирает его с поля.

71' Квальярелла Фабио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

71' После проверки VAR судья изменил решение - Сампдория пробьет пенальти!

70' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

70' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

69' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' Хорошо играет на выходе Мерет Алекс - мяч в ее руках

69' Игрок команды Сампдория исполняет передачу

68' Матч возобновится спорным мячом

67' Мерет Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Милик Аркадиуш из команды Наполи делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

66' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

65' Хорошо играет на выходе Мерет Алекс - мяч в ее руках

64' Отличная игра от Янкто Якуб из команды Сампдория . Она направляет мяч за линию обороны, но шанс в конце концов упущен

63' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

62' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

62' Элмас Эльиф из команды Наполи делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

61' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

61' Близко! Инсинье Лоренцо нанес отличный удар издали, но попал в штангу!

60' Наполи имеет хороший шанс забить.

59' Линетти Кароль пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

58' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

58' Рефери не любит споров - именно за это Рамирес Гастон сейчас получил желтую

57' НЕТ ГОЛА! - После просмотра повтора, судья решил, что гол, который забила команда Сампдория , будет отменен из-за фола.

57' VAR - ПРОВЕРКА - Судья остановил игру. VAR проверяется.

55' Инсинье Лоренцо из команды Наполи плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

55' Хорошие скиллы дриблинга показывает Инсинье Лоренцо , обходя своих соперников

54' Удар от ворот произведет Наполи

54' Отличная игра от Янкто Якуб из команды Сампдория . Она направляет мяч за линию обороны, но шанс в конце концов упущен

54' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

53' Удар от ворот произведет Наполи

52' Хорошо играет на выходе Аудеро Эмиль - мяч в ее руках

52' Хюсай Эльсейд выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Сампдория имеет хороший шанс забить.

51' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

51' Удар от ворот произведет Сампдория

50' Удар от ворот произведет Наполи

49' Пространство открывается для Квальярелла Фабио , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

49' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Хорошо играет на выходе Мерет Алекс - мяч в ее руках

48' Руй Мариу выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Квальярелла Фабио из команды Сампдория делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

47' Экдаль Олбин - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

46' Удар от ворот произведет Сампдория

46' Инсинье Лоренцо пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.