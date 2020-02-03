Италия: Серия A 2019-2020
Сампдория
2:4
Конец матча
Стадион: Луиджи Феррарис
Наполи
0:1
3' ГолМилик Аркадиуш
0:2
16' ГолЭлмас Эльиф
1:2
26' ГолКвальярелла Фабио
43' Желтая карточкаЭлмас Эльиф
43' Желтая карточкаЯнкто Якуб
47' Желтая карточкаЭкдаль Олбин
55' Undefined phrase: football_event_Рамирес Гастон
58' Желтая карточкаРамирес Гастон
2:2
73' ПенальтиГаббьядини Маноло
2:3
83' ГолДемме Диего
87' Желтая карточкаЛинетти Кароль
90' Желтая карточкаДемме Диего
90' Желтая карточкаПолитано Маттео
2:4
90' ГолМертенс Дрис
15
Коллей
Омар
14
Янкто
Якуб
12
Элмас
Эльиф
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Коллей ОмарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Янкто ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
29 Мурру НиколаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Лерис МехдиНападающий
-
Главный тренер: Раньери Клаудио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Элмас ЭльифПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Оспина ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Мертенс ДрисНападающий
-
11 Лосано ИрвинНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гаттузо Дженнаро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
3'
0:1
16'
26'
43'
43'
47'
55'
58'
73'
83'
2:3
87'
90'
90'
90'
2:4
Статистика матча
-
2 Голы 4
-
6 Удары по воротам 7
-
6 Удары в створ 4
-
4 Угловые 6
-
1 Офсайды 2
-
18 Нарушения правил 6
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
45 Владение мячом, % 55
Предыдущие игры
Сампдория Последние 20 матчей: +5 =5 -10Сампдория 0:0 Сассуоло Лацио 5:1 Сампдория Сампдория 5:1 Брешия Милан 0:0 Сампдория
Сампдория 1:2 Ювентус Дженоа 0:1 Сампдория Сампдория 0:1 Парма Кальяри 2:1 Сампдория Кальяри 4:3 Сампдория Сампдория 2:1 Удинезе Сампдория 0:0 Аталанта СПАЛ 2013 0:1 Сампдория Сампдория 1:1 Лечче Болонья 2:1 Сампдория Сампдория 0:0 Рома Верона 2:0 Сампдория Сампдория 1:3 Интер Милан Фиорентина 2:1 Сампдория Сампдория 1:0 Торино Наполи 2:0 Сампдория
Наполи Последние 20 матчей: +7 =7 -6Наполи 2:1 Ювентус Наполи 1:0 Лацио Наполи 0:2 Фиорентина Наполи 2:0 Перуджа
Лацио 1:0 Наполи Наполи 1:3 Интер Милан Сассуоло 1:2 Наполи Наполи 1:2 Парма Наполи 4:0 Генк Удинезе 1:1 Наполи Наполи 1:2 Болонья Ливерпуль 1:1 Наполи Милан 1:1 Наполи Наполи 0:0 Дженоа Наполи 1:1 Ред Булл Зальцбург Рома 2:1 Наполи Наполи 2:2 Аталанта СПАЛ 2013 1:1 Наполи Ред Булл Зальцбург 2:3 Наполи Наполи 2:0 Верона
Последние игры между собой
Сампдория: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 14
Наполи: победы: 14, ничьи: 4, поражения: 2
Наполи 3:2 Сампдория Серия A Сампдория 2:4 Наполи Серия A Наполи 2:1 Сампдория Серия A Сампдория 2:4 Наполи Серия A Наполи 2:2 Сампдория Серия A Наполи 4:2 Сампдория Серия A Сампдория 1:1 Наполи Серия A Сампдория 2:5 Наполи Серия A Наполи 2:0 Сампдория Серия A Наполи 0:0 Сампдория Серия A Сампдория 0:1 Наполи Серия A Наполи 4:0 Сампдория Серия A Сампдория 1:2 Наполи Серия A Сампдория 1:0 Наполи Серия A Наполи 1:0 Сампдория Серия A Сампдория 2:2 Наполи Серия A
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|22
|17
|3
|2
|43 - 21
|54
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|22
|15
|6
|1
|44 - 18
|51
|3.
|Лацио
|Заявка
|21
|15
|4
|2
|52 - 20
|49
|4.
|Аталанта
|Заявка
|22
|11
|6
|5
|59 - 30
|39
|5.
|Рома
|Заявка
|22
|11
|6
|5
|40 - 27
|39
|6.
|Парма
|Заявка
|22
|9
|5
|8
|31 - 29
|32
|7.
|Милан
|Заявка
|22
|9
|5
|8
|23 - 27
|32
|8.
|Кальяри
|Заявка
|22
|8
|8
|6
|38 - 34
|32
|9.
|Верона
|Заявка
|21
|8
|6
|7
|26 - 23
|30
|10.
|Наполи
|Заявка
|22
|8
|6
|8
|34 - 31
|30
|11.
|Болонья
|Заявка
|22
|8
|6
|8
|34 - 34
|30
|12.
|Торино
|Заявка
|22
|8
|3
|11
|26 - 39
|27
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|22
|7
|5
|10
|36 - 37
|26
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|22
|6
|7
|9
|25 - 32
|25
|15.
|Удинезе
|Заявка
|22
|7
|3
|12
|19 - 35
|24
|16.
|Сампдория
|Заявка
|22
|5
|5
|12
|22 - 37
|20
|17.
|Лечче
|Заявка
|22
|4
|7
|11
|27 - 42
|19
|18.
|Дженоа
|Заявка
|22
|3
|7
|12
|23 - 43
|16
|19.
|Брешия
|Заявка
|22
|4
|3
|15
|20 - 41
|15
|20.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|22
|4
|3
|15
|16 - 38
|15
Сампдория
4.5% (7)
Ничья
19.9% (31)
Наполи
75.6% (118)
1:2 Наполи
44.2% (69)
1:1 Ничья
16% (25)
0:1 Наполи
12.2% (19)
0:2 Наполи
9% (14)
1:3 Наполи
7.1% (11)
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