Италия: Серия A 2019-2020

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Кальяри
1:1
Перерыв

Стадион:
Парма
0'
1:0
19' Гол
Педру Жоау III
34' Желтая карточка
Дармиан Маттео
1:1
42' Гол
Куцка Юрай
28
Краньо
Алессио
24
Фараго
Паоло
19
Пизакане
Фабио
15
Клаван
Рагнар
33
Пеллегрини
Лука
18
Нандес
Найтан
8
Чигарини
Лука
21
Ионице
Артур
4
Наингголан
Раджа
10
Педру
Жоау
III
99
Симеоне
Джованни
34
Коломби
Симоне
36
Дармиан
Маттео
2
Иакопони
Симоне
22
Алвеш
Бруну
28
Гальоло
Риккардо
33
Куцка
Юрай
10
Эрнани
Азеведо
15
Бругман
Гастон
26
Силигарди
Лука
11
Корнелиус
Андреас
19
Куртич
Ясмин
Кальяри
4-3-2-1
Парма
4-3-3

Ход матча

19'
Педру Жоау III
(Симеоне Джованни)
1:0
34'
 
Дармиан Маттео
42'
1:1
Куцка Юрай
(Бругман Гастон)

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 1
  • 7 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 56 Владение мячом, % 44

Предыдущие игры

Кальяри Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Интер Милан 1:1 Кальяри Брешия 2:2 Кальяри Интер Милан 4:1 Кальяри Кальяри 0:2 Милан
Ювентус 4:0 Кальяри Удинезе 2:1 Кальяри Кальяри 1:2 Лацио Сассуоло 2:2 Кальяри Кальяри 2:1 Сампдория Кальяри 4:3 Сампдория Лечче 2:2 Кальяри Кальяри 5:2 Фиорентина Аталанта 0:2 Кальяри Кальяри 3:2 Болонья Торино 1:1 Кальяри Кальяри 2:0 СПАЛ 2013 Кальяри 3:1 Погонь Щецин Рома 1:1 Кальяри Кальяри 1:1 Верона Наполи 0:1 Кальяри
Парма Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Парма 2:0 Удинезе Ювентус 2:1 Парма Парма 0:2 Рома Парма 2:0 Лечче
Аталанта 5:0 Парма Парма 1:1 Брешия Наполи 1:2 Парма Сампдория 0:1 Парма Парма 2:1 Фрозиноне Парма 0:1 Милан Болонья 2:2 Парма Парма 2:0 Рома Фиорентина 1:1 Парма Парма 0:1 Верона Интер Милан 2:2 Парма Парма 5:1 Дженоа СПАЛ 2013 1:0 Парма Парма 3:2 Торино Парма 1:0 Сассуоло Лацио 2:0 Парма

Последние игры между собой

Кальяри: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 5
Парма: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 7
Парма 1:3 Кальяри Серия A Кальяри 2:1 Парма Серия A Парма 2:0 Кальяри Серия A Кальяри 4:0 Парма Серия A
Парма 2:1 Кальяри Кубок Парма 0:0 Кальяри Серия A Кальяри 1:0 Парма Серия A Парма 0:0 Кальяри Серия A Кальяри 0:1 Парма Серия A Парма 4:1 Кальяри Серия A Парма 3:0 Кальяри Серия A Кальяри 0:0 Парма Серия A Кальяри 1:1 Парма Серия A Парма 1:2 Кальяри Серия A Кальяри 2:0 Парма Серия A Парма 0:2 Кальяри Серия A Кальяри 1:1 Парма Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 21 16 3 2 40 - 21 51
2. Интер Милан Заявка 21 14 6 1 42 - 18 48
3. Лацио Заявка 20 14 4 2 47 - 19 46
4. Рома Заявка 21 11 6 4 38 - 23 39
5. Аталанта Заявка 21 11 5 5 57 - 28 38
6. Кальяри 1:0 Заявка 22 9 7 6 37 - 32 34
7. Милан Заявка 21 9 4 8 22 - 26 31
8. Парма 0:1 Заявка 22 9 4 9 29 - 28 31
9. Болонья Заявка 22 8 6 8 34 - 34 30
10. Верона Заявка 20 8 5 7 25 - 22 29
11. Торино Заявка 21 8 3 10 26 - 35 27
12. Наполи Заявка 21 7 6 8 30 - 29 27
13. Фиорентина Заявка 21 6 7 8 25 - 29 25
14. Удинезе Заявка 21 7 3 11 19 - 33 24
15. Сассуоло Заявка 21 6 5 10 32 - 35 23
16. Сампдория Заявка 21 5 5 11 20 - 33 20
17. Лечче Заявка 21 3 7 11 23 - 42 16
18. СПАЛ 2013 Заявка 21 4 3 14 15 - 33 15
19. Дженоа Заявка 21 3 6 12 21 - 41 15
20. Брешия Заявка 22 4 3 15 20 - 41 15
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sardegna Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Кальяри 1:1 Парма
Кальяри
66.2% (98)
Ничья
23% (34)
Парма
10.8% (16)
2:1 Кальяри
37.8% (56)
1:0 Кальяри
23% (34)
1:1 Ничья
14.9% (22)
1:2 Парма
6.8% (10)
2:2 Ничья
4.7% (7)
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