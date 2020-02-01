Италия: Серия A 2019-2020
Кальяри
1:1
Перерыв
Стадион: Сарденья Арена
Парма
1:0
19' ГолПедру Жоау III
34' Желтая карточкаДармиан Маттео
1:1
42' ГолКуцка Юрай
24
Фараго
Паоло
21
Ионице
Артур
22
Алвеш
Бруну
33
Куцка
Юрай
19
Куртич
Ясмин
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Фараго ПаолоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Ионице АртурПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
90 Ольсен РобинВратарь
- Защитник
- Защитник
-
37 Гальяно ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Маран Роландо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Алвеш БрунуЗащитник
- Защитник
-
33 Куцка ЮрайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Куртич ЯсминНападающий
- Запасные игроки
-
92 Раду ЙонуцВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Д'Аверса Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
19'
34'
42'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
4 Удары по воротам 1
-
7 Удары в створ 3
-
5 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
56 Владение мячом, % 44
Предыдущие игры
Кальяри Последние 20 матчей: +8 =7 -5Интер Милан 1:1 Кальяри Брешия 2:2 Кальяри Интер Милан 4:1 Кальяри Кальяри 0:2 Милан
Ювентус 4:0 Кальяри Удинезе 2:1 Кальяри Кальяри 1:2 Лацио Сассуоло 2:2 Кальяри Кальяри 2:1 Сампдория Кальяри 4:3 Сампдория Лечче 2:2 Кальяри Кальяри 5:2 Фиорентина Аталанта 0:2 Кальяри Кальяри 3:2 Болонья Торино 1:1 Кальяри Кальяри 2:0 СПАЛ 2013 Кальяри 3:1 Погонь Щецин Рома 1:1 Кальяри Кальяри 1:1 Верона Наполи 0:1 Кальяри
Парма Последние 20 матчей: +9 =4 -7Парма 2:0 Удинезе Ювентус 2:1 Парма Парма 0:2 Рома Парма 2:0 Лечче
Последние игры между собой
Кальяри: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 5
Парма: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 7
Парма 2:1 Кальяри Кубок Парма 0:0 Кальяри Серия A Кальяри 1:0 Парма Серия A Парма 0:0 Кальяри Серия A Кальяри 0:1 Парма Серия A Парма 4:1 Кальяри Серия A Парма 3:0 Кальяри Серия A Кальяри 0:0 Парма Серия A Кальяри 1:1 Парма Серия A Парма 1:2 Кальяри Серия A Кальяри 2:0 Парма Серия A Парма 0:2 Кальяри Серия A Кальяри 1:1 Парма Серия A
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|21
|16
|3
|2
|40 - 21
|51
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|21
|14
|6
|1
|42 - 18
|48
|3.
|Лацио
|Заявка
|20
|14
|4
|2
|47 - 19
|46
|4.
|Рома
|Заявка
|21
|11
|6
|4
|38 - 23
|39
|5.
|Аталанта
|Заявка
|21
|11
|5
|5
|57 - 28
|38
|6.
|Кальяри
|1:0 Заявка
|22
|9
|7
|6
|37 - 32
|34
|7.
|Милан
|Заявка
|21
|9
|4
|8
|22 - 26
|31
|8.
|Парма
|0:1 Заявка
|22
|9
|4
|9
|29 - 28
|31
|9.
|Болонья
|Заявка
|22
|8
|6
|8
|34 - 34
|30
|10.
|Верона
|Заявка
|20
|8
|5
|7
|25 - 22
|29
|11.
|Торино
|Заявка
|21
|8
|3
|10
|26 - 35
|27
|12.
|Наполи
|Заявка
|21
|7
|6
|8
|30 - 29
|27
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|21
|6
|7
|8
|25 - 29
|25
|14.
|Удинезе
|Заявка
|21
|7
|3
|11
|19 - 33
|24
|15.
|Сассуоло
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|32 - 35
|23
|16.
|Сампдория
|Заявка
|21
|5
|5
|11
|20 - 33
|20
|17.
|Лечче
|Заявка
|21
|3
|7
|11
|23 - 42
|16
|18.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|21
|4
|3
|14
|15 - 33
|15
|19.
|Дженоа
|Заявка
|21
|3
|6
|12
|21 - 41
|15
|20.
|Брешия
|Заявка
|22
|4
|3
|15
|20 - 41
|15
Кальяри
66.2% (98)
Ничья
23% (34)
Парма
10.8% (16)
2:1 Кальяри
37.8% (56)
1:0 Кальяри
23% (34)
1:1 Ничья
14.9% (22)
1:2 Парма
6.8% (10)
2:2 Ничья
4.7% (7)
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