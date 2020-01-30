Италия: Серия A 2019-2020

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Удинезе
 
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Стадион:
Интер Милан

Предыдущие игры

Удинезе Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Парма 2:0 Удинезе Милан 3:2 Удинезе Ювентус 4:0 Удинезе Удинезе 3:0 Сассуоло
Лечче 0:1 Удинезе Удинезе 2:1 Кальяри Ювентус 3:1 Удинезе Удинезе 1:1 Наполи Удинезе 4:0 Болонья Лацио 3:0 Удинезе Сампдория 2:1 Удинезе Удинезе 2:1 Спартак Юрмала Удинезе 0:0 СПАЛ 2013 Дженоа 1:3 Удинезе Удинезе 0:4 Рома Аталанта 7:1 Удинезе Удинезе 1:0 Торино Удинезе 1:1 Венеция Фиорентина 1:0 Удинезе Удинезе 1:0 Болонья
Интер Милан Последние 20 матчей: +12 =6 -2
Интер Милан 2:1 Фиорентина Интер Милан 1:1 Кальяри Лечче 1:1 Интер Милан Интер Милан 4:1 Кальяри
Интер Милан 1:1 Аталанта Наполи 1:3 Интер Милан Интер Милан 4:0 Дженоа Фиорентина 1:1 Интер Милан Интер Милан 1:2 Барселона Интер Милан 0:0 Рома Интер Милан 2:1 СПАЛ 2013 Славия Прага 1:3 Интер Милан Торино 0:3 Интер Милан Интер Милан 2:1 Верона Боруссия Д 3:2 Интер Милан Болонья 1:2 Интер Милан Брешия 1:2 Интер Милан Интер Милан 2:2 Парма Интер Милан 2:0 Боруссия Д Сассуоло 3:4 Интер Милан

Последние игры между собой

Удинезе: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 11
Интер Милан: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 7
Интер Милан 1:0 Удинезе Серия A Удинезе 0:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:0 Удинезе Серия A Удинезе 0:4 Интер Милан Серия A
Интер Милан 1:3 Удинезе Серия A Интер Милан 5:2 Удинезе Серия A Удинезе 1:2 Интер Милан Серия A Интер Милан 3:1 Удинезе Серия A Удинезе 0:4 Интер Милан Серия A Удинезе 1:2 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:2 Удинезе Серия A Интер Милан 0:0 Удинезе Серия A Удинезе 1:0 Интер Милан Кубок Удинезе 0:3 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:5 Удинезе Серия A Удинезе 3:0 Интер Милан Серия A Удинезе 1:3 Интер Милан Серия A Интер Милан 0:1 Удинезе Серия A Удинезе 3:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:1 Удинезе Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 21 16 3 2 40 - 21 51
2. Интер Милан Заявка 21 14 6 1 42 - 18 48
3. Лацио Заявка 20 14 4 2 47 - 19 46
4. Рома Заявка 21 11 6 4 38 - 23 39
5. Аталанта Заявка 21 11 5 5 57 - 28 38
6. Парма Заявка 21 9 4 8 29 - 27 31
7. Милан Заявка 21 9 4 8 22 - 26 31
8. Кальяри Заявка 21 8 7 6 36 - 32 31
9. Верона Заявка 20 8 5 7 25 - 22 29
10. Торино Заявка 21 8 3 10 26 - 35 27
11. Наполи Заявка 21 7 6 8 30 - 29 27
12. Болонья Заявка 21 7 6 8 32 - 33 27
13. Фиорентина Заявка 21 6 7 8 25 - 29 25
14. Удинезе Заявка 21 7 3 11 19 - 33 24
15. Сассуоло Заявка 21 6 5 10 32 - 35 23
16. Сампдория Заявка 21 5 5 11 20 - 33 20
17. Лечче Заявка 21 3 7 11 23 - 42 16
18. СПАЛ 2013 Заявка 21 4 3 14 15 - 33 15
19. Брешия Заявка 21 4 3 14 19 - 39 15
20. Дженоа Заявка 21 3 6 12 21 - 41 15
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    Текстовая онлайн трансляция матча Удинезе - Интер Милан

    До начала игры, которая состоится 02.02.2020, осталось 2 дня 21 час 7 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Новости
    Прогнозы на матч Удинезе - Интер Милан
    Удинезе
    0% (0)
    Ничья
    7.3% (4)
    Интер Милан
    92.7% (51)
    1:2 Интер Милан
    52.7% (29)
    0:2 Интер Милан
    10.9% (6)
    1:3 Интер Милан
    9.1% (5)
    0:1 Интер Милан
    7.3% (4)
    1:1 Ничья
    5.5% (3)
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