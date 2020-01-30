Италия: Серия A 2019-2020
Удинезе
Позже
Стадион: Dacia Arena - Stadio Friuli
Интер Милан
Предыдущие игры
Удинезе Последние 20 матчей: +8 =3 -9Парма 2:0 Удинезе Милан 3:2 Удинезе Ювентус 4:0 Удинезе Удинезе 3:0 Сассуоло
Лечче 0:1 Удинезе Удинезе 2:1 Кальяри Ювентус 3:1 Удинезе Удинезе 1:1 Наполи Удинезе 4:0 Болонья Лацио 3:0 Удинезе Сампдория 2:1 Удинезе Удинезе 2:1 Спартак Юрмала Удинезе 0:0 СПАЛ 2013 Дженоа 1:3 Удинезе Удинезе 0:4 Рома Аталанта 7:1 Удинезе Удинезе 1:0 Торино Удинезе 1:1 Венеция Фиорентина 1:0 Удинезе Удинезе 1:0 Болонья
Интер Милан Последние 20 матчей: +12 =6 -2Интер Милан 2:1 Фиорентина Интер Милан 1:1 Кальяри Лечче 1:1 Интер Милан Интер Милан 4:1 Кальяри
Интер Милан 1:1 Аталанта Наполи 1:3 Интер Милан Интер Милан 4:0 Дженоа Фиорентина 1:1 Интер Милан Интер Милан 1:2 Барселона Интер Милан 0:0 Рома Интер Милан 2:1 СПАЛ 2013 Славия Прага 1:3 Интер Милан Торино 0:3 Интер Милан Интер Милан 2:1 Верона Боруссия Д 3:2 Интер Милан Болонья 1:2 Интер Милан Брешия 1:2 Интер Милан Интер Милан 2:2 Парма Интер Милан 2:0 Боруссия Д Сассуоло 3:4 Интер Милан
Последние игры между собой
Удинезе: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 11
Интер Милан: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 7
Интер Милан 1:3 Удинезе Серия A Интер Милан 5:2 Удинезе Серия A Удинезе 1:2 Интер Милан Серия A Интер Милан 3:1 Удинезе Серия A Удинезе 0:4 Интер Милан Серия A Удинезе 1:2 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:2 Удинезе Серия A Интер Милан 0:0 Удинезе Серия A Удинезе 1:0 Интер Милан Кубок Удинезе 0:3 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:5 Удинезе Серия A Удинезе 3:0 Интер Милан Серия A Удинезе 1:3 Интер Милан Серия A Интер Милан 0:1 Удинезе Серия A Удинезе 3:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:1 Удинезе Серия A
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|21
|16
|3
|2
|40 - 21
|51
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|21
|14
|6
|1
|42 - 18
|48
|3.
|Лацио
|Заявка
|20
|14
|4
|2
|47 - 19
|46
|4.
|Рома
|Заявка
|21
|11
|6
|4
|38 - 23
|39
|5.
|Аталанта
|Заявка
|21
|11
|5
|5
|57 - 28
|38
|6.
|Парма
|Заявка
|21
|9
|4
|8
|29 - 27
|31
|7.
|Милан
|Заявка
|21
|9
|4
|8
|22 - 26
|31
|8.
|Кальяри
|Заявка
|21
|8
|7
|6
|36 - 32
|31
|9.
|Верона
|Заявка
|20
|8
|5
|7
|25 - 22
|29
|10.
|Торино
|Заявка
|21
|8
|3
|10
|26 - 35
|27
|11.
|Наполи
|Заявка
|21
|7
|6
|8
|30 - 29
|27
|12.
|Болонья
|Заявка
|21
|7
|6
|8
|32 - 33
|27
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|21
|6
|7
|8
|25 - 29
|25
|14.
|Удинезе
|Заявка
|21
|7
|3
|11
|19 - 33
|24
|15.
|Сассуоло
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|32 - 35
|23
|16.
|Сампдория
|Заявка
|21
|5
|5
|11
|20 - 33
|20
|17.
|Лечче
|Заявка
|21
|3
|7
|11
|23 - 42
|16
|18.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|21
|4
|3
|14
|15 - 33
|15
|19.
|Брешия
|Заявка
|21
|4
|3
|14
|19 - 39
|15
|20.
|Дженоа
|Заявка
|21
|3
|6
|12
|21 - 41
|15
Удинезе
0% (0)
Ничья
7.3% (4)
Интер Милан
92.7% (51)
1:2 Интер Милан
52.7% (29)
0:2 Интер Милан
10.9% (6)
1:3 Интер Милан
9.1% (5)
0:1 Интер Милан
7.3% (4)
1:1 Ничья
5.5% (3)
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