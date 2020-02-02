Италия: Серия A 2019-2020
Лечче
3:0
Второй тайм: 70'
Стадион: Виа дель Маре
Торино
1:0
11' ГолДейола Алессандро
12' Желтая карточкаН'Кулу Николя
18' Желтая карточкаМейте Суалихо
2:0
19' ГолБарак Антонин
33' Желтая карточкаМайер Жан
43' Желтая карточкаДейола Алессандро
59' Желтая карточкаЭйна Ола
3:0
64' ГолФалько Филиппо
37
Майер
Жан
30
Джиджи
Коффи
88
Ринкон
Томас
34
Эйна
Ола
24
Верди
Симоне
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
37 Майер ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ливерани Фабио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
30 Джиджи КоффиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 Ринкон ТомасПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Эйна ОлаПолузащитник
-
24 Верди СимонеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Уйкани СамирВратарь
- Защитник
- Защитник
-
80 Адопо МишельПолузащитник
-
20 Эдера СимонеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Маццарри Вальтер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
11'
12'
18'
19'
2:0
33'
59'
64'
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
9 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 5
-
5 Угловые 0
-
3 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 18
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 3
-
49 Владение мячом, % 51
Предыдущие игры
Лечче Последние 20 матчей: +1 =7 -12Верона 3:0 Лечче Лечче 1:1 Интер Милан Парма 2:0 Лечче Лечче 0:1 Удинезе
Лечче 2:3 Болонья Брешия 3:0 Лечче Лечче 2:2 Дженоа СПАЛ 2013 5:1 Лечче Фиорентина 0:1 Лечче Лечче 2:2 Кальяри Лацио 4:2 Лечче Лечче 2:2 Сассуоло Сампдория 1:1 Лечче Лечче 1:1 Ювентус Милан 2:2 Лечче Альбинолеффе 2:0 Лечче Лечче 1:3 Пьянезе Про Патрия 1:0 Лечче Аталанта 3:1 Лечче Лечче 0:2 Алессандрия
Торино Последние 20 матчей: +7 =3 -10Милан 4:2 Торино Торино 0:7 Аталанта Сассуоло 2:1 Торино Торино 1:0 Болонья
Торино 1:1 Дженоа Рома 0:2 Торино Торино 1:2 СПАЛ 2013 Верона 3:3 Торино Торино 2:1 Фиорентина Дженоа 0:1 Торино Торино 0:3 Интер Милан Брешия 0:4 Торино Торино 0:1 Ювентус Лацио 4:0 Торино Торино 1:1 Кальяри Удинезе 1:0 Торино Торино 0:0 Наполи Парма 3:2 Торино Торино 2:1 Милан Сампдория 1:0 Торино
Последние игры между собой
Лечче: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
Торино: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|22
|17
|3
|2
|43 - 21
|54
|2.
|Лацио
|Заявка
|21
|15
|4
|2
|52 - 20
|49
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|21
|14
|6
|1
|42 - 18
|48
|4.
|Аталанта
|Заявка
|22
|11
|6
|5
|59 - 30
|39
|5.
|Рома
|Заявка
|22
|11
|6
|5
|40 - 27
|39
|6.
|Парма
|Заявка
|22
|9
|5
|8
|31 - 29
|32
|7.
|Милан
|Заявка
|22
|9
|5
|8
|23 - 27
|32
|8.
|Кальяри
|Заявка
|22
|8
|8
|6
|38 - 34
|32
|9.
|Верона
|Заявка
|21
|8
|6
|7
|26 - 23
|30
|10.
|Болонья
|Заявка
|22
|8
|6
|8
|34 - 34
|30
|11.
|Наполи
|Заявка
|21
|7
|6
|8
|30 - 29
|27
|12.
|Торино
|0:3 Заявка
|22
|8
|3
|11
|26 - 38
|27
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|22
|7
|5
|10
|36 - 37
|26
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|22
|6
|7
|9
|25 - 32
|25
|15.
|Удинезе
|Заявка
|21
|7
|3
|11
|19 - 33
|24
|16.
|Сампдория
|Заявка
|21
|5
|5
|11
|20 - 33
|20
|17.
|Лечче
|3:0 Заявка
|22
|4
|7
|11
|26 - 42
|19
|18.
|Дженоа
|Заявка
|22
|3
|7
|12
|23 - 43
|16
|19.
|Брешия
|Заявка
|22
|4
|3
|15
|20 - 41
|15
|20.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|22
|4
|3
|15
|16 - 38
|15
Лечче
16.2% (24)
Ничья
37.8% (56)
Торино
45.9% (68)
1:2 Торино
32.4% (48)
1:1 Ничья
28.4% (42)
0:1 Торино
10.1% (15)
2:1 Лечче
7.4% (11)
1:0 Лечче
6.8% (10)
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