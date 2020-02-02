Италия: Серия A 2019-2020

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Лечче
3:0
Второй тайм: 70'

Стадион:
Торино
0'
1:0
11' Гол
Дейола Алессандро
12' Желтая карточка
Н'Кулу Николя
18' Желтая карточка
Мейте Суалихо
2:0
19' Гол
Барак Антонин
33' Желтая карточка
Майер Жан
43' Желтая карточка
Дейола Алессандро
59' Желтая карточка
Эйна Ола
3:0
64' Гол
Фалько Филиппо
70'
22
Вигорито
Мауро
7
Донати
Джулио
5
Лучиони
Фабио
13
Россеттини
Лука
29
Рисполи
Андреа
37
Майер
Жан
14
Дейола
Алессандро
72
Барак
Антонин
18
Сапонара
Риккардо
9
Лападула
Джанлука
10
Фалько
Филиппо
39
Сиригу
Сальваторе
30
Джиджи
Коффи
33
Н'Кулу
Николя
36
Бремер
Глейсон
29
Де
Сильвестри
Лоренцо
88
Ринкон
Томас
23
Мейте
Суалихо
34
Эйна
Ола
24
Верди
Симоне
21
Беренгер
Алекс
9
Белотти
Андреа
Лечче
4-3-1-2
Торино
3-4-2-1

Ход матча

11'
Дейола Алессандро
(Сапонара Риккардо)
1:0
12'
 
Н'Кулу Николя
18'
 
Мейте Суалихо
19'
Барак Антонин
2:0
23'
 
Миллико Винченцо
Верди Симоне
33'
Майер Жан
 
43'
Дейола Алессандро
 
57'
Петриччоне Якопо
Дейола Алессандро
 
58'
 
Эдера Симоне
Джиджи Коффи
59'
 
Эйна Ола
64'
Фалько Филиппо
(Сапонара Риккардо)
3:0
70'
 
Лянко Войнович
Ринкон Томас

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 9 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 0
  • 3 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 18
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 3
  • 49 Владение мячом, % 51

Предыдущие игры

Лечче Последние 20 матчей: +1 =7 -12
Верона 3:0 Лечче Лечче 1:1 Интер Милан Парма 2:0 Лечче Лечче 0:1 Удинезе
Лечче 2:3 Болонья Брешия 3:0 Лечче Лечче 2:2 Дженоа СПАЛ 2013 5:1 Лечче Фиорентина 0:1 Лечче Лечче 2:2 Кальяри Лацио 4:2 Лечче Лечче 2:2 Сассуоло Сампдория 1:1 Лечче Лечче 1:1 Ювентус Милан 2:2 Лечче Альбинолеффе 2:0 Лечче Лечче 1:3 Пьянезе Про Патрия 1:0 Лечче Аталанта 3:1 Лечче Лечче 0:2 Алессандрия
Торино Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Милан 4:2 Торино Торино 0:7 Аталанта Сассуоло 2:1 Торино Торино 1:0 Болонья
Торино 1:1 Дженоа Рома 0:2 Торино Торино 1:2 СПАЛ 2013 Верона 3:3 Торино Торино 2:1 Фиорентина Дженоа 0:1 Торино Торино 0:3 Интер Милан Брешия 0:4 Торино Торино 0:1 Ювентус Лацио 4:0 Торино Торино 1:1 Кальяри Удинезе 1:0 Торино Торино 0:0 Наполи Парма 3:2 Торино Торино 2:1 Милан Сампдория 1:0 Торино

Последние игры между собой

Лечче: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
Торино: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
Торино 1:2 Лечче Серия A Торино 4:2 Лечче Кубок Лечче 2:1 Торино Серия B Торино 2:2 Лечче Серия B
Лечче 3:3 Торино Серия A Торино 3:0 Лечче Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 22 17 3 2 43 - 21 54
2. Лацио Заявка 21 15 4 2 52 - 20 49
3. Интер Милан Заявка 21 14 6 1 42 - 18 48
4. Аталанта Заявка 22 11 6 5 59 - 30 39
5. Рома Заявка 22 11 6 5 40 - 27 39
6. Парма Заявка 22 9 5 8 31 - 29 32
7. Милан Заявка 22 9 5 8 23 - 27 32
8. Кальяри Заявка 22 8 8 6 38 - 34 32
9. Верона Заявка 21 8 6 7 26 - 23 30
10. Болонья Заявка 22 8 6 8 34 - 34 30
11. Наполи Заявка 21 7 6 8 30 - 29 27
12. Торино 0:3 Заявка 22 8 3 11 26 - 38 27
13. Сассуоло Заявка 22 7 5 10 36 - 37 26
14. Фиорентина Заявка 22 6 7 9 25 - 32 25
15. Удинезе Заявка 21 7 3 11 19 - 33 24
16. Сампдория Заявка 21 5 5 11 20 - 33 20
17. Лечче 3:0 Заявка 22 4 7 11 26 - 42 19
18. Дженоа Заявка 22 3 7 12 23 - 43 16
19. Брешия Заявка 22 4 3 15 20 - 41 15
20. СПАЛ 2013 Заявка 22 4 3 15 16 - 38 15
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Via del Mare. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Лечче 3:0 Торино
Лечче
16.2% (24)
Ничья
37.8% (56)
Торино
45.9% (68)
1:2 Торино
32.4% (48)
1:1 Ничья
28.4% (42)
0:1 Торино
10.1% (15)
2:1 Лечче
7.4% (11)
1:0 Лечче
6.8% (10)
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