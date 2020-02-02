Италия: Серия A 2019-2020

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Команда Лечче играла лучше в этом тайме.

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Хорошие скиллы дриблинга показывает Белотти Андреа , обходя своих соперников

47' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Россеттини Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Матч возобновлен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

43' Дейола Алессандро получил желтую карточку от судьи

43' Хорошая попытка от Фалько Филиппо , был неплохой удар, но вратарь спас

42' Миллико Винченцо из команды Торино делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

40' Хорошо играет на выходе Вигорито Мауро - мяч в ее руках

40' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Плохо играет Мейте Суалихо - неудачный вынос, и мяч у соперниц

39' Хорошие скиллы дриблинга показывает Фалько Филиппо , обходя своих соперников

38' Н'Кулу Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Сапонара Риккардо из команды Лечче пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

37' Ринкон Томас не смог попасть в створ ударом издали

37' Барак Антонин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Хорошая попытка от Белотти Андреа , был неплохой удар, но вратарь спас

35' Удар от ворот произведет Торино

34' Фалько Филиппо из команды Лечче пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

33' Лучиони Фабио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Беренгер Алекс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

33' Майер Жан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

32' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Удар от ворот произведет Лечче

31' Пространство открывается для Беренгер Алекс , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

31' Ринкон Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Джиджи Коффи предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

29' Лучиони Фабио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Дейола Алессандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Удар от ворот произведет Лечче

27' Пространство открывается для Беренгер Алекс , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

27' Рисполи Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Великолепное видение игры демонстрирует Дейола Алессандро из команды Лечче , когда она останавливает многообещающую атаку перехватом.

26' Лечче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Удар от ворот произведет Торино

25' Дейола Алессандро не смог попасть в створ ударом издали

24' Белотти Андреа из команды Торино делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

24' Матч возобновится спорным мячом

23' Верди Симоне на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' Удар от ворот произведет Торино

21' Отличная игра от Майер Жан из команды Лечче . Она направляет мяч за линию обороны, но шанс в конце концов упущен

21' Лечче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Лечче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Г О О О О Л - Барак Антонин первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!

19' Плохо играет Джиджи Коффи - неудачный вынос, и мяч у соперниц

19' Н'Кулу Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Лечче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Мейте Суалихо получил желтую карточку от судьи

15' Игрок из команды Торино вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

15' Лечче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Удар от ворот произведет Лечче

14' Вигорито Мауро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Верди Симоне навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

12' Н'Кулу Николя совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

12' Белотти Андреа из команды Торино плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

11' Г О О О О Л - Дейола Алессандро изменил счет на табло!

10' Джиджи Коффи предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

9' Удар от ворот произведет Лечче

9' Верди Симоне решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

7' Н'Кулу Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Мейте Суалихо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Торино начинает с центра поля