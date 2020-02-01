Италия: Серия A 2019-2020

Первый тайм

50' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Удар от ворот произведет Брешия

48' Брешия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Брешия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Брешия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Удар от ворот произведет Брешия

47' Как она упустила момент!?! Паласио Родриго имела прекрасный шанс забить, но каким-то образом промазала!

47' Поли Андреа пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

46' Чансельор Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

46' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

45' Матч возобновлен

45' Данило Ларанжера получает желтую карточку за неспортивное поведение

45' Ромуло Соуза получает желтую карточку за неспортивное поведение

44' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

43' Г О О О О Л - Орсолини Риккардо изменил счет на табло!

43' Удар от ворот произведет Болонья

42' Тонали Сандро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

41' Торрегросса Эрнесто получает желтую карточку за неспортивное поведение

40' Матею Алеш выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Ромуло Соуза из команды Брешия сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

39' Брешия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Хорошо играет на выходе Йоронен Йессе - мяч в ее руках

38' Орсолини Риккардо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

37' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Г О О О О Л - Торрегросса Эрнесто из команды Брешия забивает с точки!

35' Рефери не любит споров - именно за это М'Байе Ибрахим сейчас получил желтую

33' Брешия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Удар от ворот произведет Брешия

32' Паласио Родриго из команды Болонья плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

31' Удар от ворот произведет Брешия

30' Матч возобновлен

30' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

30' Пространство открывается для Орсолини Риккардо , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

29' Матч возобновится спорным мячом

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Хорошо играет на выходе Йоронен Йессе - мяч в ее руках

29' Чансельор Джон ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

28' Брешия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Хорошо играет на выходе Скорупски Лукаш - мяч в ее руках

27' М'Байе Ибрахим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

26' Барроу Муса бьет с большого расстояния, но вратарь все увидел и спас ворота!

26' Хорошо играет на выходе Скорупски Лукаш - мяч в ее руках

25' Брешия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Удар от ворот произведет Брешия

23' Барроу Муса не смог попасть в створ ударом издали

23' Матч возобновлен

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Брешия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Удар от ворот произведет Брешия

19' Удар от ворот произведет Брешия

19' Орсолини Риккардо навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

19' Паласио Родриго из команды Болонья пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

18' Чансельор Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Болонья имеет хороший шанс забить.

17' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Схаутен Йерди выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Поли Андреа из команды Болонья пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

16' Брешия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Брешия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Хорошо играет на выходе Йоронен Йессе - мяч в ее руках

13' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Хорошо играет на выходе Скорупски Лукаш - мяч в ее руках

12' Схаутен Йерди выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Брешия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Матч возобновится спорным мячом

10' Ох, нехорошо это выглядит. Сансоне Никола получил травму и медбригада забирает его с поля.

10' Сансоне Никола на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

10' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

9' Орсолини Риккардо пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

7' Матею Алеш выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Сабелли Стефано предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

6' Ромуло Соуза выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Сабелли Стефано выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Матч возобновлен

4' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

4' Схаутен Йерди наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

4' Матею Алеш ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

3' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Орсолини Риккардо из команды Болонья пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Брешия начинает с центра поля