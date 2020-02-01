Италия: Серия A 2019-2020
Болонья
1:1
Второй тайм: 78'
Стадион: Ренато Далл'Ара
Брешия
35' Желтая карточкаМ'Байе Ибрахим
0:1
36' ПенальтиТоррегросса Эрнесто
41' Желтая карточкаТоррегросса Эрнесто
1:1
43' ГолОрсолини Риккардо
45' Желтая карточкаРомуло Соуза
45' Желтая карточкаДанило Ларанжера
46' Желтая карточкаПоли Андреа
13
Бани
Маттиа
16
Поли
Андреа
28
Ромуло
Соуза
18
Айе
Флориан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Бани МаттиаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Поли АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
99 Барроу МусаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Михайлович Синиша
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Ромуло СоузаПолузащитник
-
18 Айе ФлорианНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Корини Эудженио
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
Ход матча
35'
36'
43'
45'
45'
46'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
5 Удары по воротам 1
-
6 Удары в створ 1
-
3 Угловые 2
-
0 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
56 Владение мячом, % 44
Предыдущие игры
Болонья Последние 20 матчей: +5 =6 -9СПАЛ 2013 1:3 Болонья Болонья 1:1 Верона Торино 1:0 Болонья Болонья 1:1 Фиорентина
Лечче 2:3 Болонья Болонья 2:1 Аталанта Болонья 2:3 Милан Удинезе 4:0 Болонья Наполи 1:2 Болонья Болонья 2:2 Парма Сассуоло 3:1 Болонья Болонья 1:2 Интер Милан Кальяри 3:2 Болонья Болонья 2:1 Сампдория Ювентус 2:1 Болонья Болонья 2:2 Олимпия Любляна Болонья 2:2 Лацио Удинезе 1:0 Болонья Дженоа 0:0 Болонья Болонья 1:2 Рома
Брешия Последние 20 матчей: +5 =3 -12Брешия 0:1 Милан Брешия 2:2 Кальяри Сампдория 5:1 Брешия Брешия 1:2 Лацио
Парма 1:1 Брешия Брешия 0:2 Сассуоло Брешия 3:0 Лечче СПАЛ 2013 0:1 Брешия Брешия 0:3 Аталанта Рома 3:0 Брешия Чиливерге Маццано 1:4 Брешия Брешия 0:4 Торино Верона 2:1 Брешия Брешия 1:2 Интер Милан Дженоа 3:1 Брешия Брешия 0:0 Фиорентина Брешия 11:0 US Bagnolese Наполи 2:1 Брешия Брешия 1:2 Ювентус Удинезе 0:1 Брешия
Последние игры между собой
Болонья: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 3
Брешия: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|21
|16
|3
|2
|40 - 21
|51
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|21
|14
|6
|1
|42 - 18
|48
|3.
|Лацио
|Заявка
|20
|14
|4
|2
|47 - 19
|46
|4.
|Рома
|Заявка
|21
|11
|6
|4
|38 - 23
|39
|5.
|Аталанта
|Заявка
|21
|11
|5
|5
|57 - 28
|38
|6.
|Парма
|Заявка
|21
|9
|4
|8
|29 - 27
|31
|7.
|Милан
|Заявка
|21
|9
|4
|8
|22 - 26
|31
|8.
|Кальяри
|Заявка
|21
|8
|7
|6
|36 - 32
|31
|9.
|Верона
|Заявка
|20
|8
|5
|7
|25 - 22
|29
|10.
|Болонья
|1:1 Заявка
|22
|7
|7
|8
|33 - 34
|28
|11.
|Торино
|Заявка
|21
|8
|3
|10
|26 - 35
|27
|12.
|Наполи
|Заявка
|21
|7
|6
|8
|30 - 29
|27
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|21
|6
|7
|8
|25 - 29
|25
|14.
|Удинезе
|Заявка
|21
|7
|3
|11
|19 - 33
|24
|15.
|Сассуоло
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|32 - 35
|23
|16.
|Сампдория
|Заявка
|21
|5
|5
|11
|20 - 33
|20
|17.
|Лечче
|Заявка
|21
|3
|7
|11
|23 - 42
|16
|18.
|Брешия
|1:1 Заявка
|22
|4
|4
|14
|20 - 40
|16
|19.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|21
|4
|3
|14
|15 - 33
|15
|20.
|Дженоа
|Заявка
|21
|3
|6
|12
|21 - 41
|15
Болонья
90.5% (133)
Ничья
8.8% (13)
Брешия
0.7% (1)
2:1 Болонья
40.1% (59)
1:0 Болонья
28.6% (42)
2:0 Болонья
17% (25)
1:1 Ничья
5.4% (8)
3:1 Болонья
2% (3)
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