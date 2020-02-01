Италия: Серия A 2019-2020

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Болонья
1:1
Второй тайм: 78'

Стадион:
Брешия
0'
35' Желтая карточка
М'Байе Ибрахим
0:1
36' Пенальти
Торрегросса Эрнесто
41' Желтая карточка
Торрегросса Эрнесто
1:1
43' Гол
Орсолини Риккардо
45' Желтая карточка
Ромуло Соуза
45' Желтая карточка
Данило Ларанжера
46' Желтая карточка
Поли Андреа
78'
28
Скорупски
Лукаш
15
М'Байе
Ибрахим
23
Данило
Ларанжера
13
Бани
Маттиа
4
Денсвил
Стефано
30
Схаутен
Йерди
16
Поли
Андреа
7
Орсолини
Риккардо
21
Сориано
Роберто
10
Сансоне
Никола
24
Паласио
Родриго
1
Йоронен
Йессе
2
Сабелли
Стефано
15
Кистана
Андреа
14
Чансельор
Джон
3
Матею
Алеш
25
Бизоли
Димитри
4
Тонали
Сандро
27
Дессена
Даниэле
28
Ромуло
Соуза
18
Айе
Флориан
11
Торрегросса
Эрнесто
Болонья
4-2-3-1
Брешия
4-3-1-2

Ход матча

12'
Барроу Муса
Сансоне Никола
 
35'
М'Байе Ибрахим
 
36'
0:1
Торрегросса Эрнесто
41'
 
Торрегросса Эрнесто
43'
Орсолини Риккардо
(М'Байе Ибрахим)
1:1
45'
 
Ромуло Соуза
45'
Данило Ларанжера
 
46'
Поли Андреа
 
61'
 
Мартелла Бруно
Дессена Даниэле
72'
Ольсен Андреас
Орсолини Риккардо
 
72'
 
Ндой Эмануэле
Ромуло Соуза
78'
 
Доннарумма Альфредо
Айе Флориан

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 1
  • 6 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 56 Владение мячом, % 44

Предыдущие игры

Болонья Последние 20 матчей: +5 =6 -9
СПАЛ 2013 1:3 Болонья Болонья 1:1 Верона Торино 1:0 Болонья Болонья 1:1 Фиорентина
Лечче 2:3 Болонья Болонья 2:1 Аталанта Болонья 2:3 Милан Удинезе 4:0 Болонья Наполи 1:2 Болонья Болонья 2:2 Парма Сассуоло 3:1 Болонья Болонья 1:2 Интер Милан Кальяри 3:2 Болонья Болонья 2:1 Сампдория Ювентус 2:1 Болонья Болонья 2:2 Олимпия Любляна Болонья 2:2 Лацио Удинезе 1:0 Болонья Дженоа 0:0 Болонья Болонья 1:2 Рома
Брешия Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Брешия 0:1 Милан Брешия 2:2 Кальяри Сампдория 5:1 Брешия Брешия 1:2 Лацио
Парма 1:1 Брешия Брешия 0:2 Сассуоло Брешия 3:0 Лечче СПАЛ 2013 0:1 Брешия Брешия 0:3 Аталанта Рома 3:0 Брешия Чиливерге Маццано 1:4 Брешия Брешия 0:4 Торино Верона 2:1 Брешия Брешия 1:2 Интер Милан Дженоа 3:1 Брешия Брешия 0:0 Фиорентина Брешия 11:0 US Bagnolese Наполи 2:1 Брешия Брешия 1:2 Ювентус Удинезе 0:1 Брешия

Последние игры между собой

Болонья: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 3
Брешия: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 3
Брешия 3:4 Болонья Серия A Брешия 1:1 Болонья Серия B Болонья 1:2 Брешия Серия B Болонья 1:0 Брешия Кубок
Брешия 3:1 Болонья Серия A Болонья 1:0 Брешия Серия A Брешия 2:0 Болонья Серия B
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 21 16 3 2 40 - 21 51
2. Интер Милан Заявка 21 14 6 1 42 - 18 48
3. Лацио Заявка 20 14 4 2 47 - 19 46
4. Рома Заявка 21 11 6 4 38 - 23 39
5. Аталанта Заявка 21 11 5 5 57 - 28 38
6. Парма Заявка 21 9 4 8 29 - 27 31
7. Милан Заявка 21 9 4 8 22 - 26 31
8. Кальяри Заявка 21 8 7 6 36 - 32 31
9. Верона Заявка 20 8 5 7 25 - 22 29
10. Болонья 1:1 Заявка 22 7 7 8 33 - 34 28
11. Торино Заявка 21 8 3 10 26 - 35 27
12. Наполи Заявка 21 7 6 8 30 - 29 27
13. Фиорентина Заявка 21 6 7 8 25 - 29 25
14. Удинезе Заявка 21 7 3 11 19 - 33 24
15. Сассуоло Заявка 21 6 5 10 32 - 35 23
16. Сампдория Заявка 21 5 5 11 20 - 33 20
17. Лечче Заявка 21 3 7 11 23 - 42 16
18. Брешия 1:1 Заявка 22 4 4 14 20 - 40 16
19. СПАЛ 2013 Заявка 21 4 3 14 15 - 33 15
20. Дженоа Заявка 21 3 6 12 21 - 41 15
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renato Dell'Ara. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Болонья 1:1 Брешия
Болонья
90.5% (133)
Ничья
8.8% (13)
Брешия
0.7% (1)
2:1 Болонья
40.1% (59)
1:0 Болонья
28.6% (42)
2:0 Болонья
17% (25)
1:1 Ничья
5.4% (8)
3:1 Болонья
2% (3)
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