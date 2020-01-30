Италия: Серия A 2019-2020

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Сассуоло
 
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Стадион:
Рома

Предыдущие игры

Сассуоло Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Сампдория 0:0 Сассуоло Сассуоло 2:1 Торино Удинезе 3:0 Сассуоло Дженоа 2:1 Сассуоло
Сассуоло 1:2 Наполи Брешия 0:2 Сассуоло Милан 0:0 Сассуоло Сассуоло 2:2 Кальяри Сассуоло 1:2 Перуджа Ювентус 2:2 Сассуоло Сассуоло 1:2 Лацио Сассуоло 3:1 Болонья Лечче 2:2 Сассуоло Сассуоло 1:2 Фиорентина Верона 0:1 Сассуоло Сассуоло 3:4 Интер Милан Сассуоло 1:4 Аталанта Парма 1:0 Сассуоло Сассуоло 3:0 СПАЛ 2013 Рома 4:2 Сассуоло
Рома Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Рома 1:1 Лацио Ювентус 3:1 Рома Дженоа 1:3 Рома Парма 0:2 Рома
Рома 1:2 Ювентус Рома 0:2 Торино Фиорентина 1:4 Рома Рома 3:1 СПАЛ 2013 Рома 2:2 Вольфсбергер Интер Милан 0:0 Рома Верона 1:3 Рома Истанбул Башакшехир 0:3 Рома Рома 3:0 Брешия Парма 2:0 Рома Боруссия М 2:1 Рома Рома 2:1 Наполи Удинезе 0:4 Рома Рома 2:1 Милан Рома 1:1 Боруссия М Сампдория 0:0 Рома

Последние игры между собой

Сассуоло: победы: 0, ничьи: 5, поражения: 8
Рома: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 0
Рома 4:2 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:0 Рома Серия A Рома 3:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:1 Рома Серия A
Рома 1:1 Сассуоло Серия A Рома 3:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 1:3 Рома Серия A Сассуоло 0:2 Рома Серия A Рома 2:2 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:3 Рома Серия A Рома 2:2 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:2 Рома Серия A Рома 1:1 Сассуоло Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 21 16 3 2 40 - 21 51
2. Интер Милан Заявка 21 14 6 1 42 - 18 48
3. Лацио Заявка 20 14 4 2 47 - 19 46
4. Рома Заявка 21 11 6 4 38 - 23 39
5. Аталанта Заявка 21 11 5 5 57 - 28 38
6. Парма Заявка 21 9 4 8 29 - 27 31
7. Милан Заявка 21 9 4 8 22 - 26 31
8. Кальяри Заявка 21 8 7 6 36 - 32 31
9. Верона Заявка 20 8 5 7 25 - 22 29
10. Торино Заявка 21 8 3 10 26 - 35 27
11. Наполи Заявка 21 7 6 8 30 - 29 27
12. Болонья Заявка 21 7 6 8 32 - 33 27
13. Фиорентина Заявка 21 6 7 8 25 - 29 25
14. Удинезе Заявка 21 7 3 11 19 - 33 24
15. Сассуоло Заявка 21 6 5 10 32 - 35 23
16. Сампдория Заявка 21 5 5 11 20 - 33 20
17. Лечче Заявка 21 3 7 11 23 - 42 16
18. СПАЛ 2013 Заявка 21 4 3 14 15 - 33 15
19. Брешия Заявка 21 4 3 14 19 - 39 15
20. Дженоа Заявка 21 3 6 12 21 - 41 15
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Сассуоло - Рома

    До начала игры, которая состоится 01.02.2020, осталось 2 дня 5 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Новости
    Прогнозы на матч Сассуоло - Рома
    Сассуоло
    0% (0)
    Ничья
    1.6% (1)
    Рома
    98.4% (62)
    1:2 Рома
    57.1% (36)
    0:2 Рома
    20.6% (13)
    0:1 Рома
    12.7% (8)
    1:3 Рома
    3.2% (2)
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