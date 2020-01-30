Италия: Серия A 2019-2020
Сассуоло
Позже
Стадион: Читта-дель-Триколоре
Рома
Предыдущие игры
Сассуоло Последние 20 матчей: +5 =5 -10Сампдория 0:0 Сассуоло Сассуоло 2:1 Торино Удинезе 3:0 Сассуоло Дженоа 2:1 Сассуоло
Сассуоло 1:2 Наполи Брешия 0:2 Сассуоло Милан 0:0 Сассуоло Сассуоло 2:2 Кальяри Сассуоло 1:2 Перуджа Ювентус 2:2 Сассуоло Сассуоло 1:2 Лацио Сассуоло 3:1 Болонья Лечче 2:2 Сассуоло Сассуоло 1:2 Фиорентина Верона 0:1 Сассуоло Сассуоло 3:4 Интер Милан Сассуоло 1:4 Аталанта Парма 1:0 Сассуоло Сассуоло 3:0 СПАЛ 2013 Рома 4:2 Сассуоло
Рома Последние 20 матчей: +10 =5 -5Рома 1:1 Лацио Ювентус 3:1 Рома Дженоа 1:3 Рома Парма 0:2 Рома
Последние игры между собой
Сассуоло: победы: 0, ничьи: 5, поражения: 8
Рома: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|21
|16
|3
|2
|40 - 21
|51
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|21
|14
|6
|1
|42 - 18
|48
|3.
|Лацио
|Заявка
|20
|14
|4
|2
|47 - 19
|46
|4.
|Рома
|Заявка
|21
|11
|6
|4
|38 - 23
|39
|5.
|Аталанта
|Заявка
|21
|11
|5
|5
|57 - 28
|38
|6.
|Парма
|Заявка
|21
|9
|4
|8
|29 - 27
|31
|7.
|Милан
|Заявка
|21
|9
|4
|8
|22 - 26
|31
|8.
|Кальяри
|Заявка
|21
|8
|7
|6
|36 - 32
|31
|9.
|Верона
|Заявка
|20
|8
|5
|7
|25 - 22
|29
|10.
|Торино
|Заявка
|21
|8
|3
|10
|26 - 35
|27
|11.
|Наполи
|Заявка
|21
|7
|6
|8
|30 - 29
|27
|12.
|Болонья
|Заявка
|21
|7
|6
|8
|32 - 33
|27
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|21
|6
|7
|8
|25 - 29
|25
|14.
|Удинезе
|Заявка
|21
|7
|3
|11
|19 - 33
|24
|15.
|Сассуоло
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|32 - 35
|23
|16.
|Сампдория
|Заявка
|21
|5
|5
|11
|20 - 33
|20
|17.
|Лечче
|Заявка
|21
|3
|7
|11
|23 - 42
|16
|18.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|21
|4
|3
|14
|15 - 33
|15
|19.
|Брешия
|Заявка
|21
|4
|3
|14
|19 - 39
|15
|20.
|Дженоа
|Заявка
|21
|3
|6
|12
|21 - 41
|15
Сассуоло
0% (0)
Ничья
1.6% (1)
Рома
98.4% (62)
1:2 Рома
57.1% (36)
0:2 Рома
20.6% (13)
0:1 Рома
12.7% (8)
1:3 Рома
3.2% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...