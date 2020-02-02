Италия: Серия A 2019-2020

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Лацио
2:0
Первый тайм: 26'

Стадион:
СПАЛ 2013
0'
1:0
3' Гол
Иммобиле Чиро
2:0
16' Гол
Кайседо Фелипе
26'
1
Стракоша
Томас
15
Баштуш
Бартоломеу
33
Ачерби
Франческо
26
Раду
Стефан
29
Лаццари
Мануэль
21
Милинкович-Савич
Сергей
6
Лукас
Лейва
10
Альберто
Луис
19
Лулич
Сенад
20
Кайседо
Фелипе
17
Иммобиле
Чиро
99
Бериша
Этрит
40
Томович
Ненад
27
Фелипе
Диас
41
Бонифаци
Кевин
21
Стрефецца
Габриэль
14
Дабо
Брайан
7
Миссироли
Симоне
19
Кастро
Лукас
13
Реца
Аркадиуш
31
Ди
Франческо
Федерико
10
Флоккари
Сержио
Лацио
3-5-2
СПАЛ 2013
3-5-2

Ход матча

3'
Иммобиле Чиро
(Лулич Сенад)
1:0
16'
Кайседо Фелипе
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Предыдущие игры

Лацио Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Рома 1:1 Лацио Наполи 1:0 Лацио Лацио 5:1 Сампдория Лацио 4:0 Кремонезе
Лацио 1:0 Наполи Брешия 1:2 Лацио Ювентус 1:3 Лацио Кальяри 1:2 Лацио Ренн 2:0 Лацио Лацио 3:1 Ювентус Лацио 3:0 Удинезе Лацио 1:0 ЧФР Клуж Сассуоло 1:2 Лацио Лацио 4:2 Лечче Лацио 1:2 Селтик Милан 1:2 Лацио Лацио 4:0 Торино Фиорентина 1:2 Лацио Селтик 2:1 Лацио Лацио 3:3 Аталанта
СПАЛ 2013 Последние 20 матчей: +4 =3 -13
СПАЛ 2013 1:3 Болонья Аталанта 1:2 СПАЛ 2013 Милан 3:0 СПАЛ 2013 Фиорентина 1:0 СПАЛ 2013
СПАЛ 2013 0:2 Верона Торино 1:2 СПАЛ 2013 Рома 3:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:1 Брешия СПАЛ 2013 5:1 Лечче Интер Милан 2:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Дженоа Удинезе 0:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:1 Сампдория Милан 1:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Наполи Кальяри 2:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:0 Парма Ювентус 2:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:3 Лечче Сассуоло 3:0 СПАЛ 2013

Последние игры между собой

Лацио: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 2
СПАЛ 2013: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 5
СПАЛ 2013 2:1 Лацио Серия A СПАЛ 2013 1:0 Лацио Серия A Лацио 4:1 СПАЛ 2013 Серия A Лацио 3:0 СПАЛ 2013 Товарищеские матчи
СПАЛ 2013 2:5 Лацио Серия A Лацио 0:0 СПАЛ 2013 Серия A Лацио 2:0 СПАЛ 2013 Товарищеские матчи Лацио 1:1 СПАЛ 2013 Товарищеские матчи
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 22 17 3 2 43 - 21 54
2. Лацио 2:0 Заявка 21 15 4 2 49 - 19 49
3. Интер Милан Заявка 21 14 6 1 42 - 18 48
4. Аталанта 1:1 Заявка 22 11 6 5 58 - 29 39
5. Рома Заявка 22 11 6 5 40 - 27 39
6. Верона 1:0 Заявка 21 9 5 7 26 - 22 32
7. Парма Заявка 22 9 5 8 31 - 29 32
8. Кальяри Заявка 22 8 8 6 38 - 34 32
9. Милан 0:1 Заявка 22 9 4 9 22 - 27 31
10. Болонья Заявка 22 8 6 8 34 - 34 30
11. Торино Заявка 21 8 3 10 26 - 35 27
12. Наполи Заявка 21 7 6 8 30 - 29 27
13. Сассуоло Заявка 22 7 5 10 36 - 37 26
14. Фиорентина Заявка 22 6 7 9 25 - 32 25
15. Удинезе Заявка 21 7 3 11 19 - 33 24
16. Сампдория Заявка 21 5 5 11 20 - 33 20
17. Лечче Заявка 21 3 7 11 23 - 42 16
18. Дженоа 1:1 Заявка 22 3 7 12 22 - 42 16
19. СПАЛ 2013 0:2 Заявка 22 4 3 15 15 - 35 15
20. Брешия Заявка 22 4 3 15 20 - 41 15
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico, Rome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Лацио 2:0 СПАЛ 2013
Лацио
97.2% (141)
Ничья
2.1% (3)
СПАЛ 2013
0.7% (1)
2:0 Лацио
42.8% (62)
3:0 Лацио
19.3% (28)
3:1 Лацио
15.9% (23)
2:1 Лацио
8.3% (12)
1:0 Лацио
5.5% (8)
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