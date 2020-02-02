Италия: Серия A 2019-2020

Первый тайм

25' Милинкович-Савич Сергей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Ди Франческо Федерико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

24' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Матч возобновится спорным мячом

21' Ох, нехорошо это выглядит. Фелипе Диас получил травму и медбригада забирает его с поля.

20' Фелипе Диас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Лацио имеет хороший шанс забить.

18' Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

18' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Г О О О О Л - Кайседо Фелипе первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!

16' Лаццари Мануэль прошляпила момент и попала только в штангу!

16' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Томович Ненад выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Выглядело как неплохой момент. Иммобиле Чиро из команды Лацио закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

12' Милинкович-Савич Сергей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Лаццари Мануэль из команды Лацио пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

8' Выглядело как неплохой момент. Стрефецца Габриэль из команды СПАЛ 2013 закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

7' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Удар от ворот произведет Лацио

6' Ди Франческо Федерико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

4' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Г О О О О Л - Иммобиле Чиро изменил счет на табло!

3' Миссироли Симоне предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

3' Бонифаци Кевин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

2' Иммобиле Чиро из команды Лацио делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

2' Плохо играет Милинкович-Савич Сергей - неудачный вынос, и мяч у соперниц

1' Матч возобновлен

1' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Лацио начинает с центра поля