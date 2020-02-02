Италия: Серия A 2019-2020
Лацио
2:0
Первый тайм: 26'
Стадион: Олимпийский (Рим)
СПАЛ 2013
1:0
3' ГолИммобиле Чиро
2:0
16' ГолКайседо Фелипе
26
Раду
Стефан
19
Лулич
Сенад
99
Бериша
Этрит
27
Фелипе
Диас
14
Дабо
Брайан
19
Кастро
Лукас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Раду СтефанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Лулич СенадПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
49 Силва ЖоржеЗащитник
-
93 Вавро ДенисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Марусич АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Пароло МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Симоне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
99 Бериша ЭтритВратарь
- Защитник
-
27 Фелипе ДиасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Дабо БрайанПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Кастро ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Тиам ДембаВратарь
-
25 Летица КарлоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Семпличи Леонардо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
3'
1:0
16'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
3 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 1
-
3 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
49 Владение мячом, % 51
Предыдущие игры
Лацио Последние 20 матчей: +14 =2 -4Рома 1:1 Лацио Наполи 1:0 Лацио Лацио 5:1 Сампдория Лацио 4:0 Кремонезе
СПАЛ 2013 Последние 20 матчей: +4 =3 -13СПАЛ 2013 1:3 Болонья Аталанта 1:2 СПАЛ 2013 Милан 3:0 СПАЛ 2013 Фиорентина 1:0 СПАЛ 2013
СПАЛ 2013 0:2 Верона Торино 1:2 СПАЛ 2013 Рома 3:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:1 Брешия СПАЛ 2013 5:1 Лечче Интер Милан 2:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Дженоа Удинезе 0:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:1 Сампдория Милан 1:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Наполи Кальяри 2:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:0 Парма Ювентус 2:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:3 Лечче Сассуоло 3:0 СПАЛ 2013
Последние игры между собой
Лацио: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 2
СПАЛ 2013: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 5
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|22
|17
|3
|2
|43 - 21
|54
|2.
|Лацио
|2:0 Заявка
|21
|15
|4
|2
|49 - 19
|49
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|21
|14
|6
|1
|42 - 18
|48
|4.
|Аталанта
|1:1 Заявка
|22
|11
|6
|5
|58 - 29
|39
|5.
|Рома
|Заявка
|22
|11
|6
|5
|40 - 27
|39
|6.
|Верона
|1:0 Заявка
|21
|9
|5
|7
|26 - 22
|32
|7.
|Парма
|Заявка
|22
|9
|5
|8
|31 - 29
|32
|8.
|Кальяри
|Заявка
|22
|8
|8
|6
|38 - 34
|32
|9.
|Милан
|0:1 Заявка
|22
|9
|4
|9
|22 - 27
|31
|10.
|Болонья
|Заявка
|22
|8
|6
|8
|34 - 34
|30
|11.
|Торино
|Заявка
|21
|8
|3
|10
|26 - 35
|27
|12.
|Наполи
|Заявка
|21
|7
|6
|8
|30 - 29
|27
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|22
|7
|5
|10
|36 - 37
|26
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|22
|6
|7
|9
|25 - 32
|25
|15.
|Удинезе
|Заявка
|21
|7
|3
|11
|19 - 33
|24
|16.
|Сампдория
|Заявка
|21
|5
|5
|11
|20 - 33
|20
|17.
|Лечче
|Заявка
|21
|3
|7
|11
|23 - 42
|16
|18.
|Дженоа
|1:1 Заявка
|22
|3
|7
|12
|22 - 42
|16
|19.
|СПАЛ 2013
|0:2 Заявка
|22
|4
|3
|15
|15 - 35
|15
|20.
|Брешия
|Заявка
|22
|4
|3
|15
|20 - 41
|15
Лацио
97.2% (141)
Ничья
2.1% (3)
СПАЛ 2013
0.7% (1)
2:0 Лацио
42.8% (62)
3:0 Лацио
19.3% (28)
3:1 Лацио
15.9% (23)
2:1 Лацио
8.3% (12)
1:0 Лацио
5.5% (8)
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