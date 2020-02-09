Италия: Серия B 2019-2020
Пиза
1:1
Второй тайм: 69'
Стадион: Stadio Romeo Anconetani
Кьево
0:1
8' ГолМеджорини Риккардо
25' Желтая карточкаДикманн Лоренцо
27' Желтая карточкаГарритано Лука
42' Желтая карточкаДжорджевич Филип
45' Желтая карточкаМазуччи Гаэтано
45' Желтая карточкаБенедетти Симоне
1:1
56' ГолFrancesco Lisi
61' Желтая карточкаПинато Марко
27
Гухер
Роберт
14
Marius
Marin
21
Пинато
Марко
19
Видо
Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Гухер РобертПолузащитник
-
14 Marius MarinПолузащитник
-
21 Пинато МаркоПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Видо ЛукаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Декич ВладанВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Сетер ДамирНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Фрей НиколяЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Ди Карло Доменико
Ход матча
8'
25'
27'
42'
45'
45'
56'
1:1
61'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 3
-
8 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
20 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 1
-
53 Владение мячом, % 47
Предыдущие игры
Пиза Последние 20 матчей: +6 =7 -7Кремонезе 3:4 Пиза Пиза 1:1 Юве Стабия Беневенто 1:1 Пиза Пиза 0:0 Фрозиноне
Кьево Последние 20 матчей: +7 =8 -5Кьево 0:1 Венеция Эмполи 1:1 Кьево Кьево 2:0 Перуджа Пескара 0:0 Кьево
Кьево 1:2 Беневенто Читтаделла 1:1 Кьево Кьево 2:3 Юве Стабия Кьево 1:0 Кремонезе Трапани 1:0 Кьево Кьево 2:1 Виртус Энтелла Фрозиноне 2:0 Кьево Специя 0:0 Кьево Кьево 2:1 Кротоне Козенца 1:1 Кьево Кьево 2:0 Асколи Ливорно 3:4 Кьево Кьево 1:1 Порденоне Салернитана 1:1 Кьево Кьево 2:2 Пиза Венеция 0:2 Кьево
Последние игры между собой
Пиза: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 0
Кьево: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|22
|15
|6
|1
|38 - 12
|51
|2.
|Кротоне
|23
|11
|4
|8
|35 - 27
|37
|3.
|Фрозиноне
|23
|10
|7
|6
|27 - 19
|37
|4.
|Порденоне
|23
|10
|6
|7
|31 - 30
|36
|5.
|Специя
|22
|9
|7
|6
|29 - 22
|34
|6.
|Виртус Энтелла
|2:0
|23
|9
|7
|7
|28 - 24
|34
|7.
|Салернитана
|22
|9
|6
|7
|32 - 28
|33
|8.
|Читтаделла
|23
|9
|6
|8
|28 - 28
|33
|9.
|Перуджа
|23
|9
|6
|8
|27 - 31
|33
|10.
|Пескара
|0:2
|23
|9
|5
|9
|34 - 31
|32
|11.
|Асколи
|23
|9
|4
|10
|33 - 32
|31
|12.
|Кьево
|1:1
|23
|7
|10
|6
|28 - 25
|31
|13.
|Пиза
|1:1
|23
|7
|9
|7
|31 - 30
|30
|14.
|Эмполи
|23
|7
|9
|7
|26 - 29
|30
|15.
|Юве Стабия
|23
|8
|5
|10
|26 - 33
|29
|16.
|Венеция
|23
|6
|9
|8
|20 - 24
|27
|17.
|Кремонезе
|22
|5
|8
|9
|17 - 26
|23
|18.
|Козенца
|22
|4
|8
|10
|24 - 27
|20
|19.
|Трапани
|22
|4
|7
|11
|23 - 41
|19
|20.
|Ливорно
|23
|3
|5
|15
|20 - 38
|14
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