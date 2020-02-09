Италия: Серия B 2019-2020

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Пиза
1:1
Второй тайм: 69'

Стадион:
Кьево
0'
0:1
8' Гол
Меджорини Риккардо
25' Желтая карточка
Дикманн Лоренцо
27' Желтая карточка
Гарритано Лука
42' Желтая карточка
Джорджевич Филип
45' Желтая карточка
Мазуччи Гаэтано
45' Желтая карточка
Бенедетти Симоне
1:1
56' Гол
Francesco Lisi
61' Желтая карточка
Пинато Марко
69'
1
Гори
Стефано
2
Samuele
Birindelli
8
Караччоло
Антонио
33
Бенедетти
Симоне
23
Francesco
Lisi
27
Гухер
Роберт
14
Marius
Marin
21
Пинато
Марко
7
Nicholas
Siega
I
19
Видо
Лука
26
Мазуччи
Гаэтано
1
Шемпер
Адриан
41
Дикманн
Лоренцо
15
Леверб
Максим
5
Цесар
Боштян
13
Ренцетти
Франческо
8
Сегре
Джакопо
16
Гарритано
Лука
6
Эспозито
Сальваторе
17
Джаккерини
Эммануэле
24
Меджорини
Риккардо
27
Сетер
Дамир
Пиза
4-3-1-2
Кьево
4-3-1-2

Ход матча

8'
0:1
Меджорини Риккардо
(Джаккерини Эммануэле)
19'
 
Джорджевич Филип
Меджорини Риккардо
25'
 
Дикманн Лоренцо
27'
 
Гарритано Лука
42'
 
Джорджевич Филип
45'
Мазуччи Гаэтано
 
45'
Бенедетти Симоне
 
54'
Маркони Микеле
Видо Лука
 
56'
Francesco Lisi
(Пинато Марко)
1:1
61'
Пинато Марко
 
61'
Соддимо Данило
Пинато Марко
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 3
  • 8 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 20 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 1
  • 53 Владение мячом, % 47

Предыдущие игры

Пиза Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Кремонезе 3:4 Пиза Пиза 1:1 Юве Стабия Беневенто 1:1 Пиза Пиза 0:0 Фрозиноне
Асколи 1:0 Пиза Пиза 1:3 Козенца Трапани 1:3 Пиза Пиза 0:2 Виртус Энтелла Пиза 2:0 Порденоне Читтаделла 1:1 Пиза Пиза 3:2 Специя Пескара 3:0 Пиза Пиза 2:1 Салернитана Ливорно 1:0 Пиза Пиза 1:1 Кротоне Перуджа 1:0 Пиза Венеция 1:1 Пиза Пиза 2:3 Эмполи Кьево 2:2 Пиза Пиза 4:1 Кремонезе
Кьево Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Кьево 0:1 Венеция Эмполи 1:1 Кьево Кьево 2:0 Перуджа Пескара 0:0 Кьево
Кьево 1:2 Беневенто Читтаделла 1:1 Кьево Кьево 2:3 Юве Стабия Кьево 1:0 Кремонезе Трапани 1:0 Кьево Кьево 2:1 Виртус Энтелла Фрозиноне 2:0 Кьево Специя 0:0 Кьево Кьево 2:1 Кротоне Козенца 1:1 Кьево Кьево 2:0 Асколи Ливорно 3:4 Кьево Кьево 1:1 Порденоне Салернитана 1:1 Кьево Кьево 2:2 Пиза Венеция 0:2 Кьево

Последние игры между собой

Пиза: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 0
Кьево: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 0
Кьево 2:2 Пиза Серия B Пиза 1:1 Кьево Серия B Кьево 2:2 Пиза Серия B
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 22 15 6 1 38 - 12 51
2. Кротоне 23 11 4 8 35 - 27 37
3. Фрозиноне 23 10 7 6 27 - 19 37
4. Порденоне 23 10 6 7 31 - 30 36
5. Специя 22 9 7 6 29 - 22 34
6. Виртус Энтелла 2:0 23 9 7 7 28 - 24 34
7. Салернитана 22 9 6 7 32 - 28 33
8. Читтаделла 23 9 6 8 28 - 28 33
9. Перуджа 23 9 6 8 27 - 31 33
10. Пескара 0:2 23 9 5 9 34 - 31 32
11. Асколи 23 9 4 10 33 - 32 31
12. Кьево 1:1 23 7 10 6 28 - 25 31
13. Пиза 1:1 23 7 9 7 31 - 30 30
14. Эмполи 23 7 9 7 26 - 29 30
15. Юве Стабия 23 8 5 10 26 - 33 29
16. Венеция 23 6 9 8 20 - 24 27
17. Кремонезе 22 5 8 9 17 - 26 23
18. Козенца 22 4 8 10 24 - 27 20
19. Трапани 22 4 7 11 23 - 41 19
20. Ливорно 23 3 5 15 20 - 38 14
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Romeo Anconetani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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