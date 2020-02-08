Италия: Серия B 2019-2020

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Венеция
 
Позже

Стадион:
Фрозиноне
12
Леццерини
Лука
33
Лакичевич
Иван
13
Marco
Modolo
21
Кремонези
Микеле
32
Pietro
Ceccaroni
25
Лолло
Лоренцо
16
Luca
Antonio
Fiordilino
26
Фиренце
Марко
10
Араму
Маттиа
28
Капелло
Алессандро
18
Моначелло
Гаетано
22
Барди
Франческо
23
Бригенти
Николо
15
Ариаудо
Лоренцо
32
Крайнц
Лука
8
Майелло
Раффаэле
14
Сальви
Алессандро
17
Роден
Маркус
21
Табанелли
Андреа
13
Бегетто
Андреа
10
Дионизи
Федерико
18
Новакович
Андрия
Венеция
4-3-1-2
Фрозиноне
3-1-4-2

Предыдущие игры

Венеция Последние 20 матчей: +5 =10 -5
Кьево 0:1 Венеция Венеция 1:1 Трапани Кремонезе 0:0 Венеция Перуджа 0:1 Венеция
Венеция 1:2 Читтаделла Юве Стабия 2:0 Венеция Венеция 0:0 Специя Пескара 2:2 Венеция Венеция 0:2 Беневенто Эмполи 1:1 Венеция Венеция 1:0 Ливорно Асколи 1:1 Венеция Венеция 1:2 Порденоне Кротоне 3:2 Венеция Венеция 1:0 Салернитана Удинезе 1:1 Венеция Козенца 1:1 Венеция Венеция 1:1 Пиза Виртус Энтелла 0:2 Венеция Фрозиноне 1:1 Венеция
Фрозиноне Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Фрозиноне 1:0 Виртус Энтелла Асколи 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 2:2 Порденоне Пиза 0:0 Фрозиноне
Фрозиноне 1:2 Кротоне Беневенто 1:0 Фрозиноне Фрозиноне 2:0 Пескара Юве Стабия 0:2 Фрозиноне Парма 2:1 Фрозиноне Фрозиноне 4:0 Эмполи Специя 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 2:0 Кьево Читтаделла 0:0 Фрозиноне Фрозиноне 3:0 Трапани Кремонезе 1:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Ливорно Салернитана 1:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:1 Козенца Перуджа 3:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:1 Венеция

Последние игры между собой

Венеция: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
Фрозиноне: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
Фрозиноне 1:1 Венеция Серия B Фрозиноне 2:1 Венеция Серия B Венеция 1:1 Фрозиноне Серия B
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 22 15 6 1 38 - 12 51
2. Порденоне 22 10 5 7 29 - 28 35
3. Кротоне 22 10 4 8 34 - 27 34
4. Фрозиноне 22 9 7 6 26 - 19 34
5. Салернитана 22 9 6 7 32 - 28 33
6. Читтаделла 22 9 6 7 27 - 26 33
7. Перуджа 22 9 6 7 27 - 28 33
8. Асколи 1:0 23 10 3 10 32 - 30 33
9. Пескара 22 9 5 8 34 - 29 32
10. Специя 21 8 7 6 26 - 22 31
11. Виртус Энтелла 22 8 7 7 26 - 24 31
12. Кьево 22 7 9 6 27 - 24 30
13. Пиза 22 7 8 7 30 - 29 29
14. Юве Стабия 0:1 23 8 4 11 24 - 32 28
15. Венеция 22 6 9 7 20 - 23 27
16. Эмполи 22 6 9 7 24 - 28 27
17. Кремонезе 21 5 8 8 17 - 25 23
18. Козенца 22 4 8 10 24 - 27 20
19. Трапани 22 4 7 11 23 - 41 19
20. Ливорно 22 3 4 15 18 - 36 13
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Pierluigi Penzo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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