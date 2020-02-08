Италия: Серия B 2019-2020

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Кротоне
0:0
Первый тайм: 2'

Стадион:
Кремонезе
0' 2'
1
Кордац
Алекс
34
Марроне
Лука
2
Marcos
Curado
3
Куомо
Джузеппе
16
Alberto
Gerbo
10
Бенали
Ахмед
18
Барберис
Андреа
14
Крочата
Джованни
17
Молина
Сальваторе
9
Арментерос
Самуэль
25
Сими
Нванкво
1
Nicola
Ravaglia
21
Nadir
Zortea
15
Бьянкетти
Маттео
5
Вальцания
Лука
17
Мильоре
Франческо
4
Арини
Мариано
19
Michele
Castagnetti
20
Luca
Ravanelli
7
Пикколо
Антонио
9
Чофани
Даниэль
11
Паломби
Симоне
Кротоне
3-5-2
Кремонезе
4-4-2

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Предыдущие игры

Кротоне Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Эмполи 3:1 Кротоне Кротоне 1:2 Специя Козенца 0:1 Кротоне Кротоне 3:0 Трапани
Фрозиноне 1:2 Кротоне Кротоне 2:1 Ливорно Салернитана 3:2 Кротоне Порденоне 1:0 Кротоне Кротоне 1:1 Читтаделла Беневенто 2:0 Кротоне Кротоне 3:1 Асколи Кротоне 2:3 Перуджа Кьево 2:1 Кротоне Кротоне 3:2 Венеция Пиза 1:1 Кротоне Кротоне 3:1 Виртус Энтелла Пескара 0:3 Кротоне Кротоне 2:0 Юве Стабия Кремонезе 2:1 Кротоне Кротоне 0:0 Эмполи
Кремонезе Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Кремонезе 3:4 Пиза Виртус Энтелла 1:1 Кремонезе Кремонезе 0:0 Венеция Лацио 4:0 Кремонезе
Порденоне 1:0 Кремонезе Кремонезе 1:1 Юве Стабия Кремонезе 2:1 Перуджа Кьево 1:0 Кремонезе Кремонезе 1:0 Эмполи Кремонезе 0:0 Ливорно Пескара 1:1 Кремонезе Кремонезе 1:0 Салернитана Козенца 2:0 Кремонезе Беневенто 2:0 Кремонезе Кремонезе 1:1 Фрозиноне Эмполи 1:1 Кремонезе Кремонезе 0:2 Читтаделла Кремонезе 1:0 Асколи Трапани 0:0 Кремонезе Кремонезе 2:1 Кротоне

Последние игры между собой

Кротоне: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Кремонезе: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Кремонезе 2:1 Кротоне Серия B Кротоне 0:0 Кремонезе Серия B Кремонезе 1:0 Кротоне Серия B
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 22 15 6 1 38 - 12 51
2. Порденоне 22 10 5 7 29 - 28 35
3. Кротоне 22 10 4 8 34 - 27 34
4. Фрозиноне 22 9 7 6 26 - 19 34
5. Салернитана 22 9 6 7 32 - 28 33
6. Читтаделла 22 9 6 7 27 - 26 33
7. Перуджа 22 9 6 7 27 - 28 33
8. Асколи 1:0 23 10 3 10 32 - 30 33
9. Пескара 22 9 5 8 34 - 29 32
10. Специя 21 8 7 6 26 - 22 31
11. Виртус Энтелла 22 8 7 7 26 - 24 31
12. Кьево 22 7 9 6 27 - 24 30
13. Пиза 22 7 8 7 30 - 29 29
14. Юве Стабия 0:1 23 8 4 11 24 - 32 28
15. Венеция 22 6 9 7 20 - 23 27
16. Эмполи 22 6 9 7 24 - 28 27
17. Кремонезе 21 5 8 8 17 - 25 23
18. Козенца 22 4 8 10 24 - 27 20
19. Трапани 22 4 7 11 23 - 41 19
20. Ливорно 22 3 4 15 18 - 36 13
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ezio Scida. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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