Италия: Серия B 2019-2020
Козенца
0:1
Первый тайм: 36'
Стадион: Stadio San Vito-Gigi Marulla
Беневенто
25' Желтая карточкаКасасола Тиаго
30' Желтая карточкаMario Prezioso
0:1
33' ГолИнсинье Роберто
32
Баэс
Хайме
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Баэс ХаймеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Ход матча
25'
30'
33'
0:1
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 4
-
0 Удары в створ 1
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 3
-
9 Нарушения правил 1
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
34 Владение мячом, % 66
Предыдущие игры
Козенца Последние 20 матчей: +4 =7 -9Пескара 2:1 Козенца Салернитана 2:1 Козенца Козенца 0:1 Кротоне Юве Стабия 1:0 Козенца
Козенца 1:0 Эмполи Пиза 1:3 Козенца Козенца 1:2 Порденоне Перуджа 2:2 Козенца Козенца 1:1 Специя Асколи 3:2 Козенца Трапани 2:2 Козенца Козенца 2:0 Кремонезе Виртус Энтелла 1:0 Козенца Козенца 1:1 Кьево Читтаделла 1:3 Козенца Козенца 1:1 Венеция Фрозиноне 1:1 Козенца Козенца 1:1 Ливорно Беневенто 1:0 Козенца Козенца 1:2 Пескара
Беневенто Последние 20 матчей: +14 =5 -1Беневенто 1:1 Салернитана Читтаделла 1:2 Беневенто Беневенто 1:1 Пиза Беневенто 4:0 Асколи
Кьево 1:2 Беневенто Беневенто 1:0 Фрозиноне Ливорно 0:2 Беневенто Беневенто 5:0 Трапани Венеция 0:2 Беневенто Беневенто 2:0 Кротоне Юве Стабия 1:1 Беневенто Беневенто 2:0 Эмполи Беневенто 2:0 Кремонезе Пескара 4:0 Беневенто Беневенто 1:0 Перуджа Специя 0:1 Беневенто Беневенто 1:1 Виртус Энтелла Порденоне 1:1 Беневенто Беневенто 1:0 Козенца Салернитана 0:2 Беневенто
Последние игры между собой
Козенца: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 4
Беневенто: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|0:0
|23
|15
|7
|1
|38 - 12
|52
|2.
|Кротоне
|23
|11
|4
|8
|35 - 27
|37
|3.
|Фрозиноне
|23
|10
|7
|6
|27 - 19
|37
|4.
|Порденоне
|23
|10
|6
|7
|31 - 30
|36
|5.
|Специя
|22
|9
|7
|6
|29 - 22
|34
|6.
|Виртус Энтелла
|23
|9
|7
|7
|28 - 24
|34
|7.
|Салернитана
|22
|9
|6
|7
|32 - 28
|33
|8.
|Читтаделла
|23
|9
|6
|8
|28 - 28
|33
|9.
|Перуджа
|23
|9
|6
|8
|27 - 31
|33
|10.
|Пескара
|23
|9
|5
|9
|34 - 31
|32
|11.
|Асколи
|23
|9
|4
|10
|33 - 32
|31
|12.
|Кьево
|23
|7
|10
|6
|28 - 25
|31
|13.
|Пиза
|23
|7
|9
|7
|31 - 30
|30
|14.
|Эмполи
|23
|7
|9
|7
|26 - 29
|30
|15.
|Юве Стабия
|23
|8
|5
|10
|26 - 33
|29
|16.
|Венеция
|23
|6
|9
|8
|20 - 24
|27
|17.
|Кремонезе
|22
|5
|8
|9
|17 - 26
|23
|18.
|Козенца
|0:0
|23
|4
|9
|10
|24 - 27
|21
|19.
|Трапани
|22
|4
|7
|11
|23 - 41
|19
|20.
|Ливорно
|23
|3
|5
|15
|20 - 38
|14
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