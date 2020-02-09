Италия: Серия B 2019-2020

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Козенца
0:1
Первый тайм: 36'

Стадион:
Беневенто
0'
25' Желтая карточка
Касасола Тиаго
30' Желтая карточка
Mario Prezioso
0:1
33' Гол
Инсинье Роберто
36'
22
Umberto
Saracco
15
Касасола
Тиаго
4
Капела
Анибал
23
Salvatore
Monaco
II
5
Ricardo
Idda
11
Tommaso
D'Orazio
31
Mario
Prezioso
21
Mirko
Bruccini
7
Пьерини
Николас
32
Баэс
Хайме
9
Асенсио
Рауль
1
Монтипо
Лоренцо
35
Барба
Федерико
14
Вольта
Массимо
5
Кальдирола
Лука
3
Летиция
Гаэтано
21
Хетемай
Перпарим
28
Скьяттарелла
Паскуале
10
Виола
Николас
32
Мончини
Габриэле
25
Сау
Марко
19
Инсинье
Роберто
Козенца
5-3-2
Беневенто
4-3-1-2

Ход матча

25'
Касасола Тиаго
 
30'
Mario Prezioso
 
33'
0:1
Инсинье Роберто

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 4
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 3
  • 9 Нарушения правил 1
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 34 Владение мячом, % 66

Предыдущие игры

Козенца Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Пескара 2:1 Козенца Салернитана 2:1 Козенца Козенца 0:1 Кротоне Юве Стабия 1:0 Козенца
Козенца 1:0 Эмполи Пиза 1:3 Козенца Козенца 1:2 Порденоне Перуджа 2:2 Козенца Козенца 1:1 Специя Асколи 3:2 Козенца Трапани 2:2 Козенца Козенца 2:0 Кремонезе Виртус Энтелла 1:0 Козенца Козенца 1:1 Кьево Читтаделла 1:3 Козенца Козенца 1:1 Венеция Фрозиноне 1:1 Козенца Козенца 1:1 Ливорно Беневенто 1:0 Козенца Козенца 1:2 Пескара
Беневенто Последние 20 матчей: +14 =5 -1
Беневенто 1:1 Салернитана Читтаделла 1:2 Беневенто Беневенто 1:1 Пиза Беневенто 4:0 Асколи
Кьево 1:2 Беневенто Беневенто 1:0 Фрозиноне Ливорно 0:2 Беневенто Беневенто 5:0 Трапани Венеция 0:2 Беневенто Беневенто 2:0 Кротоне Юве Стабия 1:1 Беневенто Беневенто 2:0 Эмполи Беневенто 2:0 Кремонезе Пескара 4:0 Беневенто Беневенто 1:0 Перуджа Специя 0:1 Беневенто Беневенто 1:1 Виртус Энтелла Порденоне 1:1 Беневенто Беневенто 1:0 Козенца Салернитана 0:2 Беневенто

Последние игры между собой

Козенца: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 4
Беневенто: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 0
Беневенто 1:0 Козенца Серия B Беневенто 4:2 Козенца Серия B Козенца 0:0 Беневенто Серия B Козенца 1:1 Беневенто Лега Про
Беневенто 0:0 Козенца Лега Про Козенца 0:1 Беневенто Лега Про Беневенто 3:2 Козенца Лега Про
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 0:0 23 15 7 1 38 - 12 52
2. Кротоне 23 11 4 8 35 - 27 37
3. Фрозиноне 23 10 7 6 27 - 19 37
4. Порденоне 23 10 6 7 31 - 30 36
5. Специя 22 9 7 6 29 - 22 34
6. Виртус Энтелла 23 9 7 7 28 - 24 34
7. Салернитана 22 9 6 7 32 - 28 33
8. Читтаделла 23 9 6 8 28 - 28 33
9. Перуджа 23 9 6 8 27 - 31 33
10. Пескара 23 9 5 9 34 - 31 32
11. Асколи 23 9 4 10 33 - 32 31
12. Кьево 23 7 10 6 28 - 25 31
13. Пиза 23 7 9 7 31 - 30 30
14. Эмполи 23 7 9 7 26 - 29 30
15. Юве Стабия 23 8 5 10 26 - 33 29
16. Венеция 23 6 9 8 20 - 24 27
17. Кремонезе 22 5 8 9 17 - 26 23
18. Козенца 0:0 23 4 9 10 24 - 27 21
19. Трапани 22 4 7 11 23 - 41 19
20. Ливорно 23 3 5 15 20 - 38 14
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio San Vito-Gigi Marulla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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