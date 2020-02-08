Италия: Серия B 2019-2020

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  4. Серия B 2019-2020
Порденоне
 
Позже

Стадион:
Ливорно
22
Ди
Грегорио
Микеле
3
Де
Агостини
Микеле
6
Alberto
Barison
31
Кампорезе
Микеле
11
Семенцато
Даниэль
7
Гавацци
Давиде
23
Тремолада
Лука
8
Буррай
Сальваторе
21
Мисурака
Джанвито
13
Чурриа
Патрик
9
Luca
Strizzolo
35
Плиццари
Алессандро
42
Бобен
Матия
6
Сильвестре
Матиас
26
Luka
Bogdan
11
Murilo
Mendes
8
Лучи
Андреа
34
Davide
Agazzi
17
Antonio
Porcino
14
Риццо
Лука
9
Sven
Braken
32
Маррас
Мануэль
Порденоне
3-5-2
Ливорно
3-4-1-2

Предыдущие игры

Порденоне Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Специя 1:0 Порденоне Порденоне 0:2 Пескара Фрозиноне 2:2 Порденоне Порденоне 1:0 Кремонезе
Салернитана 4:0 Порденоне Порденоне 2:1 Асколи Козенца 1:2 Порденоне Порденоне 1:0 Кротоне Пиза 2:0 Порденоне Порденоне 3:0 Перуджа Виртус Энтелла 1:1 Порденоне Порденоне 2:1 Трапани Венеция 1:2 Порденоне Порденоне 0:0 Читтаделла Юве Стабия 4:2 Порденоне Порденоне 2:0 Эмполи Кьево 1:1 Порденоне Порденоне 1:1 Беневенто Ливорно 2:1 Порденоне Порденоне 1:0 Специя
Ливорно Последние 20 матчей: +3 =4 -13
Ливорно 0:3 Асколи Перуджа 1:0 Ливорно Ливорно 4:4 Виртус Энтелла Эмполи 1:1 Ливорно
Ливорно 0:2 Пескара Кротоне 2:1 Ливорно Ливорно 0:2 Беневенто Специя 2:0 Ливорно Кремонезе 0:0 Ливорно Ливорно 1:2 Трапани Венеция 1:0 Ливорно Ливорно 2:1 Юве Стабия Читтаделла 1:0 Ливорно Ливорно 1:0 Пиза Фрозиноне 1:0 Ливорно Ливорно 3:4 Кьево Ливорно 2:3 Салернитана Козенца 1:1 Ливорно Ливорно 2:1 Порденоне Асколи 2:0 Ливорно

Последние игры между собой

Порденоне: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Ливорно: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Ливорно 2:1 Порденоне Серия B
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 22 15 6 1 38 - 12 51
2. Порденоне 22 10 5 7 29 - 28 35
3. Кротоне 22 10 4 8 34 - 27 34
4. Фрозиноне 22 9 7 6 26 - 19 34
5. Салернитана 22 9 6 7 32 - 28 33
6. Читтаделла 22 9 6 7 27 - 26 33
7. Перуджа 22 9 6 7 27 - 28 33
8. Асколи 1:0 23 10 3 10 32 - 30 33
9. Пескара 22 9 5 8 34 - 29 32
10. Специя 21 8 7 6 26 - 22 31
11. Виртус Энтелла 22 8 7 7 26 - 24 31
12. Кьево 22 7 9 6 27 - 24 30
13. Пиза 22 7 8 7 30 - 29 29
14. Юве Стабия 0:1 23 8 4 11 24 - 32 28
15. Венеция 22 6 9 7 20 - 23 27
16. Эмполи 22 6 9 7 24 - 28 27
17. Кремонезе 21 5 8 8 17 - 25 23
18. Козенца 22 4 8 10 24 - 27 20
19. Трапани 22 4 7 11 23 - 41 19
20. Ливорно 22 3 4 15 18 - 36 13
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dacia Arena - Stadio Friuli. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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