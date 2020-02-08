Италия: Серия B 2019-2020
Порденоне
Позже
Стадион: Dacia Arena - Stadio Friuli
Ливорно
42
Бобен
Матия
26
Luka
Bogdan
14
Риццо
Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Паза СимонеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
- Основной состав
- Вратарь
-
42 Бобен МатияЗащитник
- Защитник
-
26 Luka BogdanЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Риццо ЛукаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
38 Зима ЛукашВратарь
-
47 Сек МустафаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Рокка МикелеПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Мутти Бортоло
Предыдущие игры
Порденоне Последние 20 матчей: +9 =5 -6Специя 1:0 Порденоне Порденоне 0:2 Пескара Фрозиноне 2:2 Порденоне Порденоне 1:0 Кремонезе
Салернитана 4:0 Порденоне Порденоне 2:1 Асколи Козенца 1:2 Порденоне Порденоне 1:0 Кротоне Пиза 2:0 Порденоне Порденоне 3:0 Перуджа Виртус Энтелла 1:1 Порденоне Порденоне 2:1 Трапани Венеция 1:2 Порденоне Порденоне 0:0 Читтаделла Юве Стабия 4:2 Порденоне Порденоне 2:0 Эмполи Кьево 1:1 Порденоне Порденоне 1:1 Беневенто Ливорно 2:1 Порденоне Порденоне 1:0 Специя
Ливорно Последние 20 матчей: +3 =4 -13Ливорно 0:3 Асколи Перуджа 1:0 Ливорно Ливорно 4:4 Виртус Энтелла Эмполи 1:1 Ливорно
Ливорно 0:2 Пескара Кротоне 2:1 Ливорно Ливорно 0:2 Беневенто Специя 2:0 Ливорно Кремонезе 0:0 Ливорно Ливорно 1:2 Трапани Венеция 1:0 Ливорно Ливорно 2:1 Юве Стабия Читтаделла 1:0 Ливорно Ливорно 1:0 Пиза Фрозиноне 1:0 Ливорно Ливорно 3:4 Кьево Ливорно 2:3 Салернитана Козенца 1:1 Ливорно Ливорно 2:1 Порденоне Асколи 2:0 Ливорно
Последние игры между собой
Порденоне: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Ливорно: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|22
|15
|6
|1
|38 - 12
|51
|2.
|Порденоне
|22
|10
|5
|7
|29 - 28
|35
|3.
|Кротоне
|22
|10
|4
|8
|34 - 27
|34
|4.
|Фрозиноне
|22
|9
|7
|6
|26 - 19
|34
|5.
|Салернитана
|22
|9
|6
|7
|32 - 28
|33
|6.
|Читтаделла
|22
|9
|6
|7
|27 - 26
|33
|7.
|Перуджа
|22
|9
|6
|7
|27 - 28
|33
|8.
|Асколи
|1:0
|23
|10
|3
|10
|32 - 30
|33
|9.
|Пескара
|22
|9
|5
|8
|34 - 29
|32
|10.
|Специя
|21
|8
|7
|6
|26 - 22
|31
|11.
|Виртус Энтелла
|22
|8
|7
|7
|26 - 24
|31
|12.
|Кьево
|22
|7
|9
|6
|27 - 24
|30
|13.
|Пиза
|22
|7
|8
|7
|30 - 29
|29
|14.
|Юве Стабия
|0:1
|23
|8
|4
|11
|24 - 32
|28
|15.
|Венеция
|22
|6
|9
|7
|20 - 23
|27
|16.
|Эмполи
|22
|6
|9
|7
|24 - 28
|27
|17.
|Кремонезе
|21
|5
|8
|8
|17 - 25
|23
|18.
|Козенца
|22
|4
|8
|10
|24 - 27
|20
|19.
|Трапани
|22
|4
|7
|11
|23 - 41
|19
|20.
|Ливорно
|22
|3
|4
|15
|18 - 36
|13
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