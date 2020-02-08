Италия: Серия B 2019-2020

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Читтаделла
 
Позже

Стадион:
Эмполи
1
Палеари
Альберто
24
Luca
Ghiringhelli
18
Пертиконе
Романо
5
Адорни
Давиде
3
Amedeo
Benedetti
8
Federico
Proia
4
Йори
Мануэль
20
Mario
Gargiulo
10
Д'Урсо
Кристиан
9
Davide
Diaw
30
Станко
Франческо
1
Бриньоли
Альберто
36
Фьямоцци
Риккардо
6
Романьоли
Симоне
35
Сьерральта
Франсиско
29
Балковец
Юре
16
Фраттези
Давиде
28
Niccolo
Ricchi
37
Тутино
Дженнаро
38
Хендерсон
Лиам
11
Байрами
Недим
7
Leonardo
Mancuso
Читтаделла
4-3-1-2
Эмполи
4-3-1-2

Предыдущие игры

Читтаделла Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Трапани 0:3 Читтаделла Читтаделла 1:2 Беневенто Специя 1:1 Читтаделла Читтаделла 1:3 Виртус Энтелла
Венеция 1:2 Читтаделла Читтаделла 1:1 Кьево Асколи 1:0 Читтаделла Читтаделла 4:3 Салернитана Фиорентина 2:0 Читтаделла Кротоне 1:1 Читтаделла Читтаделла 1:1 Пиза Перуджа 0:2 Читтаделла Читтаделла 0:0 Фрозиноне Читтаделла 1:0 Ливорно Порденоне 0:0 Читтаделла Читтаделла 1:3 Козенца Кремонезе 0:2 Читтаделла Юве Стабия 0:1 Читтаделла Читтаделла 2:1 Пескара Эмполи 1:0 Читтаделла
Эмполи Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Эмполи 3:1 Кротоне Эмполи 1:1 Кьево Юве Стабия 1:0 Эмполи Эмполи 1:1 Ливорно
Козенца 1:0 Эмполи Эмполи 1:1 Салернитана Виртус Энтелла 2:0 Эмполи Эмполи 2:1 Асколи Кремонезе 1:0 Эмполи Фрозиноне 4:0 Эмполи Эмполи 1:1 Венеция Эмполи 1:2 Пескара Беневенто 2:0 Эмполи Эмполи 1:1 Специя Трапани 2:2 Эмполи Эмполи 1:1 Кремонезе Порденоне 2:0 Эмполи Эмполи 3:0 Перуджа Пиза 2:3 Эмполи Эмполи 1:0 Читтаделла

Последние игры между собой

Читтаделла: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 8
Эмполи: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 6
Эмполи 1:0 Читтаделла Серия B Эмполи 0:3 Читтаделла Кубок Читтаделла 1:1 Эмполи Серия B Эмполи 0:1 Читтаделла Серия B
Читтаделла 2:2 Эмполи Серия B Эмполи 0:1 Читтаделла Серия B Эмполи 1:0 Читтаделла Серия B Читтаделла 0:0 Эмполи Серия B Эмполи 3:2 Читтаделла Серия B Читтаделла 2:1 Эмполи Серия B Эмполи 2:0 Читтаделла Серия B Читтаделла 2:3 Эмполи Серия B Читтаделла 2:1 Эмполи Серия B Эмполи 4:3 Читтаделла Серия B Эмполи 0:1 Читтаделла Серия B Читтаделла 0:2 Эмполи Серия B Читтаделла 0:1 Эмполи Кубок
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 22 15 6 1 38 - 12 51
2. Порденоне 22 10 5 7 29 - 28 35
3. Кротоне 22 10 4 8 34 - 27 34
4. Фрозиноне 22 9 7 6 26 - 19 34
5. Салернитана 22 9 6 7 32 - 28 33
6. Читтаделла 22 9 6 7 27 - 26 33
7. Перуджа 22 9 6 7 27 - 28 33
8. Асколи 1:0 23 10 3 10 32 - 30 33
9. Пескара 22 9 5 8 34 - 29 32
10. Специя 21 8 7 6 26 - 22 31
11. Виртус Энтелла 22 8 7 7 26 - 24 31
12. Кьево 22 7 9 6 27 - 24 30
13. Пиза 22 7 8 7 30 - 29 29
14. Юве Стабия 0:1 23 8 4 11 24 - 32 28
15. Венеция 22 6 9 7 20 - 23 27
16. Эмполи 22 6 9 7 24 - 28 27
17. Кремонезе 21 5 8 8 17 - 25 23
18. Козенца 22 4 8 10 24 - 27 20
19. Трапани 22 4 7 11 23 - 41 19
20. Ливорно 22 3 4 15 18 - 36 13
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio P.C. Tombolato. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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