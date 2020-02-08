Италия: Серия B 2019-2020
Читтаделла
Позже
Стадион: Stadio P.C. Tombolato
Эмполи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Вита АлессиоПолузащитник
-
14 Луппи ДавидеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Вентурато Роберто
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Балковец ЮреЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
14 Пинна СимонеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Андреацолли Аурелио
Предыдущие игры
Читтаделла Последние 20 матчей: +8 =6 -6Трапани 0:3 Читтаделла Читтаделла 1:2 Беневенто Специя 1:1 Читтаделла Читтаделла 1:3 Виртус Энтелла
Венеция 1:2 Читтаделла Читтаделла 1:1 Кьево Асколи 1:0 Читтаделла Читтаделла 4:3 Салернитана Фиорентина 2:0 Читтаделла Кротоне 1:1 Читтаделла Читтаделла 1:1 Пиза Перуджа 0:2 Читтаделла Читтаделла 0:0 Фрозиноне Читтаделла 1:0 Ливорно Порденоне 0:0 Читтаделла Читтаделла 1:3 Козенца Кремонезе 0:2 Читтаделла Юве Стабия 0:1 Читтаделла Читтаделла 2:1 Пескара Эмполи 1:0 Читтаделла
Эмполи Последние 20 матчей: +5 =7 -8Эмполи 3:1 Кротоне Эмполи 1:1 Кьево Юве Стабия 1:0 Эмполи Эмполи 1:1 Ливорно
Козенца 1:0 Эмполи Эмполи 1:1 Салернитана Виртус Энтелла 2:0 Эмполи Эмполи 2:1 Асколи Кремонезе 1:0 Эмполи Фрозиноне 4:0 Эмполи Эмполи 1:1 Венеция Эмполи 1:2 Пескара Беневенто 2:0 Эмполи Эмполи 1:1 Специя Трапани 2:2 Эмполи Эмполи 1:1 Кремонезе Порденоне 2:0 Эмполи Эмполи 3:0 Перуджа Пиза 2:3 Эмполи Эмполи 1:0 Читтаделла
Последние игры между собой
Читтаделла: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 8
Эмполи: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 6
Читтаделла 2:2 Эмполи Серия B Эмполи 0:1 Читтаделла Серия B Эмполи 1:0 Читтаделла Серия B Читтаделла 0:0 Эмполи Серия B Эмполи 3:2 Читтаделла Серия B Читтаделла 2:1 Эмполи Серия B Эмполи 2:0 Читтаделла Серия B Читтаделла 2:3 Эмполи Серия B Читтаделла 2:1 Эмполи Серия B Эмполи 4:3 Читтаделла Серия B Эмполи 0:1 Читтаделла Серия B Читтаделла 0:2 Эмполи Серия B Читтаделла 0:1 Эмполи Кубок
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|22
|15
|6
|1
|38 - 12
|51
|2.
|Порденоне
|22
|10
|5
|7
|29 - 28
|35
|3.
|Кротоне
|22
|10
|4
|8
|34 - 27
|34
|4.
|Фрозиноне
|22
|9
|7
|6
|26 - 19
|34
|5.
|Салернитана
|22
|9
|6
|7
|32 - 28
|33
|6.
|Читтаделла
|22
|9
|6
|7
|27 - 26
|33
|7.
|Перуджа
|22
|9
|6
|7
|27 - 28
|33
|8.
|Асколи
|1:0
|23
|10
|3
|10
|32 - 30
|33
|9.
|Пескара
|22
|9
|5
|8
|34 - 29
|32
|10.
|Специя
|21
|8
|7
|6
|26 - 22
|31
|11.
|Виртус Энтелла
|22
|8
|7
|7
|26 - 24
|31
|12.
|Кьево
|22
|7
|9
|6
|27 - 24
|30
|13.
|Пиза
|22
|7
|8
|7
|30 - 29
|29
|14.
|Юве Стабия
|0:1
|23
|8
|4
|11
|24 - 32
|28
|15.
|Венеция
|22
|6
|9
|7
|20 - 23
|27
|16.
|Эмполи
|22
|6
|9
|7
|24 - 28
|27
|17.
|Кремонезе
|21
|5
|8
|8
|17 - 25
|23
|18.
|Козенца
|22
|4
|8
|10
|24 - 27
|20
|19.
|Трапани
|22
|4
|7
|11
|23 - 41
|19
|20.
|Ливорно
|22
|3
|4
|15
|18 - 36
|13
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