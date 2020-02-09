Италия: Серия B 2019-2020

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Виртус Энтелла
2:0
Второй тайм: 74'

Стадион:
Пескара
0'
13' Желтая карточка
Маццители Лука
1:0
36' Пенальти
Де Лука Джузеппе
2:0
50' Пенальти
Родригес Алехандро
52' Желтая карточка
Крекко Лука
66' Желтая карточка
Контини Никита
69' Желтая карточка
Кастанос Григорис
74'
13
Контини
Никита
21
Копполаро
Мауро
15
Пеллиццер
Микеле
5
Кьоза
Марко
3
Сала
Марко
14
Сеттембрини
Андреа
23
Паолуччи
Андреа
36
Маццители
Лука
26
Дези
Якопо
7
Де
Лука
Джузеппе
9
Родригес
Алехандро
1
Фиорилло
Винченцо
27
Дзаппа
Габриэле
18
Бетелла
Давиде
16
Mirko
Drudi
6
Сконьямильо
Дженнаро
40
Edoardo
Masciangelo
8
Мемушай
Ледиан
5
Бруно
Алессандро
25
Крекко
Лука
11
Галано
Кристиан
19
Маньеро
Риккардо
Виртус Энтелла
4-3-1-2
Пескара
5-3-2

Ход матча

13'
Маццители Лука
 
36'
Де Лука Джузеппе
1:0
50'
Родригес Алехандро
2:0
52'
 
Крекко Лука
53'
 
Бошич Милош
Edoardo Masciangelo
54'
 
Кастанос Григорис
Бруно Алессандро
66'
Контини Никита
 
68'
Claudio Morra
Родригес Алехандро
 
69'
 
Кастанос Григорис

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 4
  • 4 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 2
  • 48 Владение мячом, % 52

Предыдущие игры

Виртус Энтелла Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Фрозиноне 1:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Кремонезе Ливорно 4:4 Виртус Энтелла Читтаделла 1:3 Виртус Энтелла
Виртус Энтелла 0:0 Специя Перуджа 2:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 2:0 Эмполи Пиза 0:2 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 2:0 Юве Стабия Кьево 2:1 Виртус Энтелла Фиорентина 5:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Порденоне Салернитана 2:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:0 Козенца Асколи 2:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Трапани Кротоне 3:1 Виртус Энтелла Беневенто 1:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:2 Венеция Пескара 1:1 Виртус Энтелла
Пескара Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Пескара 2:1 Козенца Порденоне 0:2 Пескара Пескара 1:2 Салернитана Пескара 0:0 Кьево
Ливорно 0:2 Пескара Пескара 1:1 Трапани Фрозиноне 2:0 Пескара Пескара 2:2 Венеция Перуджа 3:1 Пескара Пескара 1:1 Кремонезе Эмполи 1:2 Пескара Пескара 3:0 Пиза Юве Стабия 2:1 Пескара Пескара 4:0 Беневенто Пескара 1:2 Специя Асколи 0:2 Пескара Пескара 0:3 Кротоне Читтаделла 2:1 Пескара Пескара 1:1 Виртус Энтелла Козенца 1:2 Пескара

Последние игры между собой

Виртус Энтелла: победы: 0, ничьи: 4, поражения: 3
Пескара: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 0
Пескара 1:1 Виртус Энтелла Серия B Виртус Энтелла 0:0 Пескара Серия B Пескара 2:2 Виртус Энтелла Серия B Виртус Энтелла 0:0 Пескара Серия B
Пескара 2:0 Виртус Энтелла Серия B Виртус Энтелла 2:5 Пескара Серия B Пескара 4:0 Виртус Энтелла Серия B
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 22 15 6 1 38 - 12 51
2. Кротоне 23 11 4 8 35 - 27 37
3. Фрозиноне 23 10 7 6 27 - 19 37
4. Порденоне 23 10 6 7 31 - 30 36
5. Специя 22 9 7 6 29 - 22 34
6. Виртус Энтелла 2:0 23 9 7 7 28 - 24 34
7. Салернитана 22 9 6 7 32 - 28 33
8. Читтаделла 23 9 6 8 28 - 28 33
9. Перуджа 23 9 6 8 27 - 31 33
10. Пескара 0:2 23 9 5 9 34 - 31 32
11. Асколи 23 9 4 10 33 - 32 31
12. Кьево 1:1 23 7 10 6 28 - 25 31
13. Пиза 1:1 23 7 9 7 31 - 30 30
14. Эмполи 23 7 9 7 26 - 29 30
15. Юве Стабия 23 8 5 10 26 - 33 29
16. Венеция 23 6 9 8 20 - 24 27
17. Кремонезе 22 5 8 9 17 - 26 23
18. Козенца 22 4 8 10 24 - 27 20
19. Трапани 22 4 7 11 23 - 41 19
20. Ливорно 23 3 5 15 20 - 38 14
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Comunale di Chiavari. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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