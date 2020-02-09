Италия: Серия B 2019-2020
Виртус Энтелла
2:0
Второй тайм: 74'
Стадион: Комунале ди Кьявари
Пескара
13' Желтая карточкаМаццители Лука
1:0
36' ПенальтиДе Лука Джузеппе
2:0
50' ПенальтиРодригес Алехандро
52' Желтая карточкаКрекко Лука
66' Желтая карточкаКонтини Никита
69' Желтая карточкаКастанос Григорис
26
Дези
Якопо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Дези ЯкопоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альетти Альфредо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Mirko DrudiЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Крекко ЛукаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
41 Бошич МилошНападающий
-
17 Фабиан Павон
-
-
-
-
Главный тренер: Земан Зденек
Ход матча
13'
36'
1:0
50'
52'
66'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 5
-
2 Угловые 4
-
4 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 2
-
48 Владение мячом, % 52
Предыдущие игры
Виртус Энтелла Последние 20 матчей: +5 =7 -8Фрозиноне 1:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Кремонезе Ливорно 4:4 Виртус Энтелла Читтаделла 1:3 Виртус Энтелла
Виртус Энтелла 0:0 Специя Перуджа 2:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 2:0 Эмполи Пиза 0:2 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 2:0 Юве Стабия Кьево 2:1 Виртус Энтелла Фиорентина 5:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Порденоне Салернитана 2:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:0 Козенца Асколи 2:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Трапани Кротоне 3:1 Виртус Энтелла Беневенто 1:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:2 Венеция Пескара 1:1 Виртус Энтелла
Пескара Последние 20 матчей: +8 =5 -7Пескара 2:1 Козенца Порденоне 0:2 Пескара Пескара 1:2 Салернитана Пескара 0:0 Кьево
Ливорно 0:2 Пескара Пескара 1:1 Трапани Фрозиноне 2:0 Пескара Пескара 2:2 Венеция Перуджа 3:1 Пескара Пескара 1:1 Кремонезе Эмполи 1:2 Пескара Пескара 3:0 Пиза Юве Стабия 2:1 Пескара Пескара 4:0 Беневенто Пескара 1:2 Специя Асколи 0:2 Пескара Пескара 0:3 Кротоне Читтаделла 2:1 Пескара Пескара 1:1 Виртус Энтелла Козенца 1:2 Пескара
Последние игры между собой
Виртус Энтелла: победы: 0, ничьи: 4, поражения: 3
Пескара: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|22
|15
|6
|1
|38 - 12
|51
|2.
|Кротоне
|23
|11
|4
|8
|35 - 27
|37
|3.
|Фрозиноне
|23
|10
|7
|6
|27 - 19
|37
|4.
|Порденоне
|23
|10
|6
|7
|31 - 30
|36
|5.
|Специя
|22
|9
|7
|6
|29 - 22
|34
|6.
|Виртус Энтелла
|2:0
|23
|9
|7
|7
|28 - 24
|34
|7.
|Салернитана
|22
|9
|6
|7
|32 - 28
|33
|8.
|Читтаделла
|23
|9
|6
|8
|28 - 28
|33
|9.
|Перуджа
|23
|9
|6
|8
|27 - 31
|33
|10.
|Пескара
|0:2
|23
|9
|5
|9
|34 - 31
|32
|11.
|Асколи
|23
|9
|4
|10
|33 - 32
|31
|12.
|Кьево
|1:1
|23
|7
|10
|6
|28 - 25
|31
|13.
|Пиза
|1:1
|23
|7
|9
|7
|31 - 30
|30
|14.
|Эмполи
|23
|7
|9
|7
|26 - 29
|30
|15.
|Юве Стабия
|23
|8
|5
|10
|26 - 33
|29
|16.
|Венеция
|23
|6
|9
|8
|20 - 24
|27
|17.
|Кремонезе
|22
|5
|8
|9
|17 - 26
|23
|18.
|Козенца
|22
|4
|8
|10
|24 - 27
|20
|19.
|Трапани
|22
|4
|7
|11
|23 - 41
|19
|20.
|Ливорно
|23
|3
|5
|15
|20 - 38
|14
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