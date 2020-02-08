Италия: Серия B 2019-2020

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Перуджа
0:3
Конец матча

Стадион:
Специя
0'
23' Желтая карточка
Nicola Falasco
30' Желтая карточка
Греко Леандро
40' Желтая карточка
Райкович Слободан
0:1
41' Пенальти
Matteo Ricci II
49' Желтая карточка
Маркицца Риккардо
58' Желтая карточка
Emmanuel Quartsin Gyasi
0:2
60' Гол
Mbala Nzola
0:3
73' Пенальти
Риччи Федерико
90'+1
1
Guglielmo
Vicario
32
Дьомбер
Норберт
33
Анджелла
Габриэле
35
Райкович
Слободан
19
Греко
Леандро
7
Pasquale
Mazzochi
23
Marcello
Falzerano
14
Николусси-Кавилья
Ханс
25
Nicola
Falasco
36
Мелькьорри
Федерико
9
Йемелло
Пьетро
1
Скуффет
Симоне
21
Salvador
Ferrer
19
Терци
Клаудио
13
Капрадосси
Элио
5
Маркицца
Риккардо
16
Бартоломей
Паоло
8
Matteo
Ricci
II
6
Мора
Лука
32
Рагуза
Антонио
14
Mbala
Nzola
11
Emmanuel
Quartsin
Gyasi
Перуджа
3-1-4-2
Специя
4-3-3

Ход матча

23'
Nicola Falasco
 
30'
Греко Леандро
 
40'
Райкович Слободан
 
41'
0:1
Matteo Ricci II
46'
Рози Алеандро
Nicola Falasco
 
49'
 
Маркицца Риккардо
55'
 
Риччи Федерико
Рагуза Антонио
58'
 
Emmanuel Quartsin Gyasi
60'
0:2
Mbala Nzola
(Бартоломей Паоло)
68'
Marco Carraro
Греко Леандро
 
72'
Фальчинелли Диего
Мелькьорри Федерико
 
73'
0:3
Риччи Федерико
75'
 
Галабинов Андрей
Mbala Nzola
85'
 
Ди Гаудио Антонио
Emmanuel Quartsin Gyasi

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 16 Нарушения правил 16
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 45 Владение мячом, % 55

Предыдущие игры

Перуджа Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Юве Стабия 1:2 Перуджа Перуджа 1:0 Ливорно Кьево 2:0 Перуджа Наполи 2:0 Перуджа
Перуджа 0:1 Венеция Трапани 2:2 Перуджа Перуджа 2:0 Виртус Энтелла Кремонезе 2:1 Перуджа Перуджа 2:2 Козенца Сассуоло 1:2 Перуджа Перуджа 3:1 Пескара Порденоне 3:0 Перуджа Перуджа 0:2 Читтаделла Кротоне 2:3 Перуджа Перуджа 1:1 Асколи Салернитана 1:1 Перуджа Беневенто 1:0 Перуджа Перуджа 1:0 Пиза Эмполи 3:0 Перуджа Перуджа 3:1 Фрозиноне
Специя Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Специя 1:0 Порденоне Кротоне 1:2 Специя Специя 1:1 Читтаделла Специя 2:1 Салернитана
Виртус Энтелла 0:0 Специя Венеция 0:0 Специя Специя 2:0 Ливорно Козенца 1:1 Специя Специя 2:0 Фрозиноне Пиза 3:2 Специя Специя 0:0 Кьево Эмполи 1:1 Специя Специя 2:0 Юве Стабия Пескара 1:2 Специя Специя 0:1 Беневенто Специя 2:4 Трапани Асколи 3:0 Специя Специя 2:2 Перуджа Порденоне 1:0 Специя Специя 1:2 Кротоне

Последние игры между собой

Перуджа: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 4
Специя: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 3
Специя 2:2 Перуджа Серия B Специя 1:1 Перуджа Серия B Перуджа 1:1 Специя Серия B Перуджа 3:0 Специя Серия B
Специя 4:2 Перуджа Серия B Перуджа 0:0 Специя Серия B Специя 2:1 Перуджа Серия B Перуджа 0:0 Специя Серия B Специя 1:0 Перуджа Серия B Перуджа 2:1 Специя Серия B Специя 2:0 Перуджа Серия B Перуджа 2:1 Специя Кубок
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 22 15 6 1 38 - 12 51
2. Кротоне 23 11 4 8 35 - 27 37
3. Фрозиноне 23 10 7 6 27 - 19 37
4. Порденоне 23 10 6 7 31 - 30 36
5. Специя 22 9 7 6 29 - 22 34
6. Салернитана 22 9 6 7 32 - 28 33
7. Читтаделла 23 9 6 8 28 - 28 33
8. Перуджа 23 9 6 8 27 - 31 33
9. Пескара 22 9 5 8 34 - 29 32
10. Виртус Энтелла 22 8 7 7 26 - 24 31
11. Асколи 23 9 4 10 33 - 32 31
12. Кьево 22 7 9 6 27 - 24 30
13. Эмполи 23 7 9 7 26 - 29 30
14. Пиза 22 7 8 7 30 - 29 29
15. Юве Стабия 23 8 5 10 26 - 33 29
16. Венеция 23 6 9 8 20 - 24 27
17. Кремонезе 22 5 8 9 17 - 26 23
18. Козенца 22 4 8 10 24 - 27 20
19. Трапани 22 4 7 11 23 - 41 19
20. Ливорно 23 3 5 15 20 - 38 14
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - [player1] из команды Специя забивает с точки!
  • Желтая карточка
    30'
    Греко Леандро получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    23'
    Nicola Falasco получил желтую карточку от судьи
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renato Curi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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