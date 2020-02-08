Италия: Серия B 2019-2020
Перуджа
0:3
Конец матча
Стадион: Ренато Кури
Специя
23' Желтая карточкаNicola Falasco
30' Желтая карточкаГреко Леандро
40' Желтая карточкаРайкович Слободан
0:1
41' ПенальтиMatteo Ricci II
49' Желтая карточкаМаркицца Риккардо
58' Желтая карточкаEmmanuel Quartsin Gyasi
0:2
60' ГолMbala Nzola
0:3
73' ПенальтиРиччи Федерико
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Бизоли Пьерпаоло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Mbala NzolaНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Эрлич МартинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Бидуи СофьянНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ди Карло Доменико
Ход матча
23'
30'
41'
0:1
60'
0:2
73'
0:3
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 5
-
5 Угловые 5
-
0 Офсайды 0
-
16 Нарушения правил 16
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
45 Владение мячом, % 55
Предыдущие игры
Перуджа Последние 20 матчей: +8 =4 -8Юве Стабия 1:2 Перуджа Перуджа 1:0 Ливорно Кьево 2:0 Перуджа Наполи 2:0 Перуджа
Перуджа 0:1 Венеция Трапани 2:2 Перуджа Перуджа 2:0 Виртус Энтелла Кремонезе 2:1 Перуджа Перуджа 2:2 Козенца Сассуоло 1:2 Перуджа Перуджа 3:1 Пескара Порденоне 3:0 Перуджа Перуджа 0:2 Читтаделла Кротоне 2:3 Перуджа Перуджа 1:1 Асколи Салернитана 1:1 Перуджа Беневенто 1:0 Перуджа Перуджа 1:0 Пиза Эмполи 3:0 Перуджа Перуджа 3:1 Фрозиноне
Специя Последние 20 матчей: +7 =7 -6Специя 1:0 Порденоне Кротоне 1:2 Специя Специя 1:1 Читтаделла Специя 2:1 Салернитана
Виртус Энтелла 0:0 Специя Венеция 0:0 Специя Специя 2:0 Ливорно Козенца 1:1 Специя Специя 2:0 Фрозиноне Пиза 3:2 Специя Специя 0:0 Кьево Эмполи 1:1 Специя Специя 2:0 Юве Стабия Пескара 1:2 Специя Специя 0:1 Беневенто Специя 2:4 Трапани Асколи 3:0 Специя Специя 2:2 Перуджа Порденоне 1:0 Специя Специя 1:2 Кротоне
Последние игры между собой
Перуджа: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 4
Специя: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|22
|15
|6
|1
|38 - 12
|51
|2.
|Кротоне
|23
|11
|4
|8
|35 - 27
|37
|3.
|Фрозиноне
|23
|10
|7
|6
|27 - 19
|37
|4.
|Порденоне
|23
|10
|6
|7
|31 - 30
|36
|5.
|Специя
|22
|9
|7
|6
|29 - 22
|34
|6.
|Салернитана
|22
|9
|6
|7
|32 - 28
|33
|7.
|Читтаделла
|23
|9
|6
|8
|28 - 28
|33
|8.
|Перуджа
|23
|9
|6
|8
|27 - 31
|33
|9.
|Пескара
|22
|9
|5
|8
|34 - 29
|32
|10.
|Виртус Энтелла
|22
|8
|7
|7
|26 - 24
|31
|11.
|Асколи
|23
|9
|4
|10
|33 - 32
|31
|12.
|Кьево
|22
|7
|9
|6
|27 - 24
|30
|13.
|Эмполи
|23
|7
|9
|7
|26 - 29
|30
|14.
|Пиза
|22
|7
|8
|7
|30 - 29
|29
|15.
|Юве Стабия
|23
|8
|5
|10
|26 - 33
|29
|16.
|Венеция
|23
|6
|9
|8
|20 - 24
|27
|17.
|Кремонезе
|22
|5
|8
|9
|17 - 26
|23
|18.
|Козенца
|22
|4
|8
|10
|24 - 27
|20
|19.
|Трапани
|22
|4
|7
|11
|23 - 41
|19
|20.
|Ливорно
|23
|3
|5
|15
|20 - 38
|14
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