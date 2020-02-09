Италия: Серия A 2019-2020
Брешия
0:0
Второй тайм: 68'
Стадион: Марио Ригамонти
Удинезе
18
Айе
Флориан
17
Нюйтинк
Брэм
12
Сема
Кен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Айе ФлорианНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Лопес Диего
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Нюйтинк БрэмЗащитник
-
12 Сема КенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уолас СоузаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Готти Лука
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
7'
52'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
4 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 11
-
3 Угловые 7
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 13
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 1
-
39 Владение мячом, % 61
Предыдущие игры
Брешия Последние 20 матчей: +4 =3 -13Болонья 2:1 Брешия Брешия 0:1 Милан Брешия 2:2 Кальяри Сампдория 5:1 Брешия
Брешия 1:2 Лацио Парма 1:1 Брешия Брешия 0:2 Сассуоло Брешия 3:0 Лечче СПАЛ 2013 0:1 Брешия Брешия 0:3 Аталанта Рома 3:0 Брешия Чиливерге Маццано 1:4 Брешия Брешия 0:4 Торино Верона 2:1 Брешия Брешия 1:2 Интер Милан Дженоа 3:1 Брешия Брешия 0:0 Фиорентина Брешия 11:0 US Bagnolese Наполи 2:1 Брешия Брешия 1:2 Ювентус
Удинезе Последние 20 матчей: +7 =3 -10Удинезе 0:2 Интер Милан Парма 2:0 Удинезе Милан 3:2 Удинезе Ювентус 4:0 Удинезе
Удинезе 3:0 Сассуоло Лечче 0:1 Удинезе Удинезе 2:1 Кальяри Ювентус 3:1 Удинезе Удинезе 1:1 Наполи Удинезе 4:0 Болонья Лацио 3:0 Удинезе Сампдория 2:1 Удинезе Удинезе 2:1 Спартак Юрмала Удинезе 0:0 СПАЛ 2013 Дженоа 1:3 Удинезе Удинезе 0:4 Рома Аталанта 7:1 Удинезе Удинезе 1:0 Торино Удинезе 1:1 Венеция Фиорентина 1:0 Удинезе
Последние игры между собой
Брешия: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Удинезе: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|23
|17
|3
|3
|44 - 23
|54
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|22
|15
|6
|1
|44 - 18
|51
|3.
|Лацио
|Заявка
|22
|15
|5
|2
|52 - 20
|50
|4.
|Аталанта
|Заявка
|23
|12
|6
|5
|61 - 31
|42
|5.
|Рома
|Заявка
|23
|11
|6
|6
|42 - 30
|39
|6.
|Верона
|Заявка
|23
|9
|7
|7
|28 - 24
|34
|7.
|Болонья
|Заявка
|23
|9
|6
|8
|37 - 36
|33
|8.
|Парма
|Заявка
|22
|9
|5
|8
|31 - 29
|32
|9.
|Милан
|Заявка
|22
|9
|5
|8
|23 - 27
|32
|10.
|Кальяри
|0:1 Заявка
|23
|8
|8
|7
|38 - 35
|32
|11.
|Наполи
|1:2 Заявка
|23
|8
|6
|9
|35 - 33
|30
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|23
|8
|5
|10
|38 - 38
|29
|13.
|Торино
|Заявка
|23
|8
|3
|12
|27 - 42
|27
|14.
|Удинезе
|0:0 Заявка
|23
|7
|4
|12
|19 - 35
|25
|15.
|Фиорентина
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|26 - 34
|25
|16.
|Сампдория
|Заявка
|23
|6
|5
|12
|25 - 38
|23
|17.
|Лечче
|2:1 Заявка
|23
|5
|7
|11
|29 - 43
|22
|18.
|Дженоа
|1:0 Заявка
|23
|4
|7
|12
|24 - 43
|19
|19.
|Брешия
|0:0 Заявка
|23
|4
|4
|15
|20 - 41
|16
|20.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|23
|4
|3
|16
|17 - 40
|15
Брешия
21.9% (34)
Ничья
49.7% (77)
Удинезе
28.4% (44)
1:1 Ничья
42.6% (66)
1:2 Удинезе
14.8% (23)
1:0 Брешия
11% (17)
2:1 Брешия
9% (14)
0:1 Удинезе
7.7% (12)
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