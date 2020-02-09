Италия: Серия A 2019-2020

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Брешия
0:0
Второй тайм: 68'

Стадион:
Удинезе
0'
7' Желтая карточка
Яяло Мато
52' Желтая карточка
Сема Кен
68'
1
Йоронен
Йессе
2
Сабелли
Стефано
15
Кистана
Андреа
14
Чансельор
Джон
26
Мартелла
Бруно
25
Бизоли
Димитри
4
Тонали
Сандро
27
Дессена
Даниэле
7
Шпалек
Николас
45
Балотелли
Марио
18
Айе
Флориан
1
Муссо
Хуан
19
Стрюгер-Ларсен
Йенс
5
Трост-Эконг
Виллиам
87
Де
Майо
Себастьян
17
Нюйтинк
Брэм
12
Сема
Кен
10
Де
Пауль
Родриго
8
Яяло
Мато
6
Фофана
Секо
7
Окака
Стефано
15
Ласанья
Кевин
Брешия
4-3-1-2
Удинезе
5-3-2

Ход матча

7'
 
Яяло Мато
52'
 
Сема Кен
52'
 
Мандрагора Роландо
Яяло Мато
59'
Змрхаль Яромир
Шпалек Николас
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 11
  • 3 Угловые 7
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 13
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 1
  • 39 Владение мячом, % 61

Предыдущие игры

Брешия Последние 20 матчей: +4 =3 -13
Болонья 2:1 Брешия Брешия 0:1 Милан Брешия 2:2 Кальяри Сампдория 5:1 Брешия
Брешия 1:2 Лацио Парма 1:1 Брешия Брешия 0:2 Сассуоло Брешия 3:0 Лечче СПАЛ 2013 0:1 Брешия Брешия 0:3 Аталанта Рома 3:0 Брешия Чиливерге Маццано 1:4 Брешия Брешия 0:4 Торино Верона 2:1 Брешия Брешия 1:2 Интер Милан Дженоа 3:1 Брешия Брешия 0:0 Фиорентина Брешия 11:0 US Bagnolese Наполи 2:1 Брешия Брешия 1:2 Ювентус
Удинезе Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Удинезе 0:2 Интер Милан Парма 2:0 Удинезе Милан 3:2 Удинезе Ювентус 4:0 Удинезе
Удинезе 3:0 Сассуоло Лечче 0:1 Удинезе Удинезе 2:1 Кальяри Ювентус 3:1 Удинезе Удинезе 1:1 Наполи Удинезе 4:0 Болонья Лацио 3:0 Удинезе Сампдория 2:1 Удинезе Удинезе 2:1 Спартак Юрмала Удинезе 0:0 СПАЛ 2013 Дженоа 1:3 Удинезе Удинезе 0:4 Рома Аталанта 7:1 Удинезе Удинезе 1:0 Торино Удинезе 1:1 Венеция Фиорентина 1:0 Удинезе

Последние игры между собой

Брешия: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Удинезе: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Удинезе 0:1 Брешия Серия A Удинезе 0:0 Брешия Серия A Брешия 0:1 Удинезе Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 23 17 3 3 44 - 23 54
2. Интер Милан Заявка 22 15 6 1 44 - 18 51
3. Лацио Заявка 22 15 5 2 52 - 20 50
4. Аталанта Заявка 23 12 6 5 61 - 31 42
5. Рома Заявка 23 11 6 6 42 - 30 39
6. Верона Заявка 23 9 7 7 28 - 24 34
7. Болонья Заявка 23 9 6 8 37 - 36 33
8. Парма Заявка 22 9 5 8 31 - 29 32
9. Милан Заявка 22 9 5 8 23 - 27 32
10. Кальяри 0:1 Заявка 23 8 8 7 38 - 35 32
11. Наполи 1:2 Заявка 23 8 6 9 35 - 33 30
12. Сассуоло Заявка 23 8 5 10 38 - 38 29
13. Торино Заявка 23 8 3 12 27 - 42 27
14. Удинезе 0:0 Заявка 23 7 4 12 19 - 35 25
15. Фиорентина Заявка 23 6 7 10 26 - 34 25
16. Сампдория Заявка 23 6 5 12 25 - 38 23
17. Лечче 2:1 Заявка 23 5 7 11 29 - 43 22
18. Дженоа 1:0 Заявка 23 4 7 12 24 - 43 19
19. Брешия 0:0 Заявка 23 4 4 15 20 - 41 16
20. СПАЛ 2013 Заявка 23 4 3 16 17 - 40 15
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mario Rigamonti. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Брешия 0:0 Удинезе
Брешия
21.9% (34)
Ничья
49.7% (77)
Удинезе
28.4% (44)
1:1 Ничья
42.6% (66)
1:2 Удинезе
14.8% (23)
1:0 Брешия
11% (17)
2:1 Брешия
9% (14)
0:1 Удинезе
7.7% (12)
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