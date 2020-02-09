Италия: Серия A 2019-2020

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Удар от ворот произведет Удинезе

48' Матч возобновлен

47' Ох, нехорошо это выглядит. Балотелли Марио получил травму и медбригада забирает его с поля.

46' Балотелли Марио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Яяло Мато ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

45' Окака Стефано нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

44' Удар от ворот произведет Брешия

44' Яяло Мато пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

44' Кистана Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Балотелли Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Сабелли Стефано предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

42' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Хорошие скиллы дриблинга показывает Окака Стефано , обходя своих соперников

42' Удар от ворот произведет Удинезе

42' Отличная игра от Дессена Даниэле из команды Брешия . Она направляет мяч за линию обороны, но шанс в конце концов упущен

41' Хорошая попытка от Фофана Секо , был неплохой удар, но вратарь спас

41' Удар от ворот произведет Брешия

40' Отличную защиту показывает Чансельор Джон от команды Брешия , не дает пропустить гол своей команде.

40' Ласанья Кевин наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

39' Хорошо играет на выходе Йоронен Йессе - мяч в ее руках

38' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Де Майо Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Удар от ворот произведет Брешия

34' Фофана Секо пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

34' Балотелли Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Сема Кен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

32' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Брешия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Окака Стефано наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

26' Хорошие скиллы дриблинга показывает Шпалек Николас , обходя своих соперников

24' Брешия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Брешия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Окака Стефано выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Удар от ворот произведет Удинезе

20' Балотелли Марио не смог попасть в створ ударом издали

20' Хорошие скиллы дриблинга показывает Балотелли Марио , обходя своих соперников

20' Мартелла Бруно выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Брешия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Брешия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Брешия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Чансельор Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Сабелли Стефано выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Балотелли Марио нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

16' Ласанья Кевин из команды Удинезе сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

15' Сема Кен наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

15' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Кистана Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Удинезе пробьет пенальти!

12' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

11' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Окака Стефано выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Тонали Сандро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

9' Брешия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Хорошо играет на выходе Йоронен Йессе - мяч в ее руках

8' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Балотелли Марио пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

7' Яяло Мато получил желтую карточку от судьи

6' Брешия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Хорошо играет на выходе Муссо Хуан - мяч в ее руках

5' Тонали Сандро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

4' Брешия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Хорошие скиллы дриблинга показывает Окака Стефано , обходя своих соперников

3' Чансельор Джон ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

3' Удар от ворот произведет Брешия

2' ПЕРЕКЛАДИНА! Ласанья Кевин упускает шанс, мяч попадает в перекладину! Это был промах!

2' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Брешия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Удинезе начинает с центра поля