Италия: Серия A 2019-2020

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  4. Серия A 2019-2020
Торино
1:3
Конец матча

Стадион: Зрители: 20000
Сампдория
0'
21' Желтая карточка
Тонелли Лоренцо
22' Желтая карточка
Беренгер Алекс
39' Желтая карточка
Экдаль Олбин
45' Желтая карточка
Торсби Мортен
1:0
55' Гол
Верди Симоне
60' Желтая карточка
Белотти Андреа
68' Желтая карточка
Мурру Никола
69' Желтая карточка
Ринкон Томас
1:1
70' Гол
Рамирес Гастон
1:2
75' Гол
Рамирес Гастон
78' Красная карточка
Иццо Армандо
1:3
79' Пенальти
Квальярелла Фабио
84' Желтая карточка
Коллей Омар
90'+6
39
Сиригу
Сальваторе
5
Иццо
Армандо
33
Н'Кулу
Николя
4
Лянко
Войнович
29
Де
Сильвестри
Лоренцо
88
Ринкон
Томас
7
Лукич
Саша
34
Эйна
Ола
24
Верди
Симоне
9
Белотти
Андреа
21
Беренгер
Алекс
1
Аудеро
Эмиль
24
Берешиньски
Бартош
21
Тонелли
Лоренцо
15
Коллей
Омар
29
Мурру
Никола
18
Торсби
Мортен
6
Экдаль
Олбин
7
Линетти
Кароль
11
Рамирес
Гастон
23
Габбьядини
Маноло
27
Квальярелла
Фабио
Торино
3-4-3
Сампдория
4-3-1-2

Ход матча

21'
 
Тонелли Лоренцо
22'
Беренгер Алекс
 
39'
 
Экдаль Олбин
45'
 
Торсби Мортен
55'
Верди Симоне
(Беренгер Алекс)
1:0
60'
Белотти Андреа
 
68'
 
Мурру Никола
69'
 
Янкто Якуб
Торсби Мортен
69'
Ринкон Томас
 
70'
1:1
Рамирес Гастон
75'
Ансальди Кристиан
Эйна Ола
 
75'
1:2
Рамирес Гастон
(Квальярелла Фабио)
78'
Иццо Армандо
 
79'
1:3
Квальярелла Фабио
83'
Мейте Суалихо
Верди Симоне
 
84'
 
Коллей Омар
86'
 
Бертолаччи Андреа
Рамирес Гастон
90'
 
Ла Гумина Антонино
Квальярелла Фабио

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 2 Удары по воротам 6
  • 0 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 3
  • 5 Офсайды 3
  • 16 Нарушения правил 19
  • 3 Жёлтые карточки 5
  • 1 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 54 Владение мячом, % 46

Предыдущие игры

Торино Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Лечче 4:0 Торино Милан 4:2 Торино Торино 0:7 Аталанта Сассуоло 2:1 Торино
Торино 1:0 Болонья Торино 1:1 Дженоа Рома 0:2 Торино Торино 1:2 СПАЛ 2013 Верона 3:3 Торино Торино 2:1 Фиорентина Дженоа 0:1 Торино Торино 0:3 Интер Милан Брешия 0:4 Торино Торино 0:1 Ювентус Лацио 4:0 Торино Торино 1:1 Кальяри Удинезе 1:0 Торино Торино 0:0 Наполи Парма 3:2 Торино Торино 2:1 Милан
Сампдория Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Сампдория 2:4 Наполи Сампдория 0:0 Сассуоло Лацио 5:1 Сампдория Сампдория 5:1 Брешия
Милан 0:0 Сампдория Сампдория 1:2 Ювентус Дженоа 0:1 Сампдория Сампдория 0:1 Парма Кальяри 2:1 Сампдория Кальяри 4:3 Сампдория Сампдория 2:1 Удинезе Сампдория 0:0 Аталанта СПАЛ 2013 0:1 Сампдория Сампдория 1:1 Лечче Болонья 2:1 Сампдория Сампдория 0:0 Рома Верона 2:0 Сампдория Сампдория 1:3 Интер Милан Фиорентина 2:1 Сампдория Сампдория 1:0 Торино

Последние игры между собой

Торино: победы: 6, ничьи: 8, поражения: 6
Сампдория: победы: 6, ничьи: 8, поражения: 6
Сампдория 1:0 Торино Серия A Торино 2:1 Сампдория Серия A Сампдория 1:4 Торино Серия A Сампдория 1:1 Торино Серия A
Торино 2:2 Сампдория Серия A Торино 1:1 Сампдория Серия A Сампдория 2:0 Торино Серия A Сампдория 2:2 Торино Серия A Торино 2:0 Сампдория Серия A Торино 5:1 Сампдория Серия A Сампдория 2:0 Торино Серия A Торино 0:2 Сампдория Серия A Сампдория 2:2 Торино Серия A Торино 0:0 Сампдория Серия A Сампдория 1:1 Торино Серия A Торино 2:1 Сампдория Серия B Сампдория 1:2 Торино Серия B Торино 1:3 Сампдория Серия A Сампдория 1:0 Торино Серия A Сампдория 2:2 Торино Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ювентус 0:0 Заявка 23 17 4 2 43 - 21 55
2. Интер Милан Заявка 22 15 6 1 44 - 18 51
3. Лацио Заявка 22 15 5 2 52 - 20 50
4. Аталанта Заявка 23 12 6 5 61 - 31 42
5. Рома Заявка 23 11 6 6 42 - 30 39
6. Болонья Заявка 23 9 6 8 37 - 36 33
7. Парма Заявка 22 9 5 8 31 - 29 32
8. Милан Заявка 22 9 5 8 23 - 27 32
9. Кальяри Заявка 22 8 8 6 38 - 34 32
10. Верона 0:0 Заявка 23 8 8 7 26 - 23 32
11. Наполи Заявка 22 8 6 8 34 - 31 30
12. Торино Заявка 23 8 3 12 27 - 42 27
13. Сассуоло Заявка 22 7 5 10 36 - 37 26
14. Фиорентина Заявка 23 6 7 10 26 - 34 25
15. Удинезе Заявка 22 7 3 12 19 - 35 24
16. Сампдория Заявка 23 6 5 12 25 - 38 23
17. Лечче Заявка 22 4 7 11 27 - 42 19
18. Дженоа Заявка 22 3 7 12 23 - 43 16
19. Брешия Заявка 22 4 3 15 20 - 41 15
20. СПАЛ 2013 Заявка 22 4 3 15 16 - 38 15
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico Grande Torino. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Торино 1:3 Сампдория
Торино
66.2% (104)
Ничья
25.5% (40)
Сампдория
8.3% (13)
2:1 Торино
38.9% (61)
1:1 Ничья
21% (33)
1:0 Торино
19.7% (31)
1:2 Сампдория
6.4% (10)
2:0 Торино
4.5% (7)
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