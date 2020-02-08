Италия: Серия A 2019-2020

Второй тайм

96' Сампдория заслуженно побеждает в отличном матче

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Сегодняшная посещаемость составляет 20000 болельщиков

95' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

93' Экдаль Олбин наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

92' Хорошо играет на выходе Аудеро Эмиль - мяч в ее руках

91' Коллей Омар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

90' Капитан вынужден отдать свою повязку, потому что она покидает пределы поля.

90' Де Сильвестри Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Габбьядини Маноло наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

88' Де Сильвестри Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

86' Тонелли Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Рамирес Гастон из команды Сампдория является претендентом на награду Woman of the Match после отличного выступления сегодня.

85' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

84' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

84' Коллей Омар совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

83' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

81' Ансальди Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Лянко Войнович предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

81' Рамирес Гастон из команды Сампдория делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

80' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

79' Г О О О О Л - Квальярелла Фабио из команды Сампдория забивает с точки!

78' УДАЛЕНИЕ! - После профессионального фола Иццо Армандо удалена с поста!

77' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Сампдория будет все-таки засчитан.

77' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

75' Г О О О О Л - Рамирес Гастон изменил счет на табло!

75' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

74' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

74' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

74' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

73' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

70' Г О О О О Л Рамирес Гастон закручивает штрафной в сетку! Великолепно

69' Ринкон Томас получил желтую карточку от судьи

67' Н'Кулу Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

65' Берешиньски Бартош выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Тонелли Лоренцо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

65' Хорошие скиллы дриблинга показывает Белотти Андреа , обходя своих соперников

64' Де Сильвестри Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

64' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

63' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Торсби Мортен из команды Сампдория пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

63' Удар от ворот произведет Торино

62' Торсби Мортен пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

61' Удар от ворот произведет Торино

61' Лянко Войнович выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Рамирес Гастон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

60' Белотти Андреа совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

58' Удар от ворот произведет Сампдория

58' Беренгер Алекс из команды Торино делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

55' Г О О О О Л - Верди Симоне изменил счет на табло!

55' Беренгер Алекс разрезает оборону соперника отличным пасом

55' Габбьядини Маноло пробил со штрафного прямо в стенку

53' Ох, нехорошо это выглядит. Линетти Кароль получил травму и медбригада забирает его с поля.

53' Удар от ворот произведет Сампдория

53' Матч возобновлен

52' Ох, нехорошо это выглядит. Де Сильвестри Лоренцо получил травму и медбригада забирает его с поля.

51' Де Сильвестри Лоренцо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

51' Н'Кулу Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' О, нет. Из многообещающей позиции Торсби Мортен из команды Сампдория наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

50' Плохо играет Де Сильвестри Лоренцо - неудачный вынос, и мяч у соперниц

50' Квальярелла Фабио разрезает оборону соперника отличным пасом

49' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Удар от ворот произведет Торино

48' Рамирес Гастон не смог попасть в створ ударом издали

47' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля