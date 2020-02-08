Италия: Серия A 2019-2020
Торино
1:3
Конец матча
Стадион: Олимпийский стадион (Турин) Зрители: 20000
Сампдория
21' Желтая карточкаТонелли Лоренцо
22' Желтая карточкаБеренгер Алекс
39' Желтая карточкаЭкдаль Олбин
45' Желтая карточкаТорсби Мортен
1:0
55' ГолВерди Симоне
60' Желтая карточкаБелотти Андреа
68' Желтая карточкаМурру Никола
69' Желтая карточкаРинкон Томас
1:1
70' ГолРамирес Гастон
1:2
75' ГолРамирес Гастон
78' Красная карточкаИццо Армандо
1:3
79' ПенальтиКвальярелла Фабио
84' Желтая карточкаКоллей Омар
88
Ринкон
Томас
34
Эйна
Ола
24
Верди
Симоне
15
Коллей
Омар
29
Мурру
Никола
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 Ринкон ТомасПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Эйна ОлаПолузащитник
-
24 Верди СимонеНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Уйкани СамирВратарь
- Вратарь
-
30 Джиджи КоффиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
80 Адопо МишельПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Эдера СимонеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лонго Морено
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Коллей ОмарЗащитник
-
29 Мурру НиколаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Йосида МайяЗащитник
-
14 Янкто ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Лерис МехдиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Раньери Клаудио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
21'
22'
39'
45'
55'
1:0
60'
68'
69'
70'
1:1
75'
78'
79'
84'
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
2 Удары по воротам 6
-
0 Удары в створ 4
-
2 Угловые 3
-
5 Офсайды 3
-
16 Нарушения правил 19
-
3 Жёлтые карточки 5
-
1 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
54 Владение мячом, % 46
Предыдущие игры
Торино Последние 20 матчей: +7 =3 -10Лечче 4:0 Торино Милан 4:2 Торино Торино 0:7 Аталанта Сассуоло 2:1 Торино
Сампдория Последние 20 матчей: +5 =5 -10Сампдория 2:4 Наполи Сампдория 0:0 Сассуоло Лацио 5:1 Сампдория Сампдория 5:1 Брешия
Милан 0:0 Сампдория Сампдория 1:2 Ювентус Дженоа 0:1 Сампдория Сампдория 0:1 Парма Кальяри 2:1 Сампдория Кальяри 4:3 Сампдория Сампдория 2:1 Удинезе Сампдория 0:0 Аталанта СПАЛ 2013 0:1 Сампдория Сампдория 1:1 Лечче Болонья 2:1 Сампдория Сампдория 0:0 Рома Верона 2:0 Сампдория Сампдория 1:3 Интер Милан Фиорентина 2:1 Сампдория Сампдория 1:0 Торино
Последние игры между собой
Торино: победы: 6, ничьи: 8, поражения: 6
Сампдория: победы: 6, ничьи: 8, поражения: 6
Торино 2:2 Сампдория Серия A Торино 1:1 Сампдория Серия A Сампдория 2:0 Торино Серия A Сампдория 2:2 Торино Серия A Торино 2:0 Сампдория Серия A Торино 5:1 Сампдория Серия A Сампдория 2:0 Торино Серия A Торино 0:2 Сампдория Серия A Сампдория 2:2 Торино Серия A Торино 0:0 Сампдория Серия A Сампдория 1:1 Торино Серия A Торино 2:1 Сампдория Серия B Сампдория 1:2 Торино Серия B Торино 1:3 Сампдория Серия A Сампдория 1:0 Торино Серия A Сампдория 2:2 Торино Серия A
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|0:0 Заявка
|23
|17
|4
|2
|43 - 21
|55
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|22
|15
|6
|1
|44 - 18
|51
|3.
|Лацио
|Заявка
|22
|15
|5
|2
|52 - 20
|50
|4.
|Аталанта
|Заявка
|23
|12
|6
|5
|61 - 31
|42
|5.
|Рома
|Заявка
|23
|11
|6
|6
|42 - 30
|39
|6.
|Болонья
|Заявка
|23
|9
|6
|8
|37 - 36
|33
|7.
|Парма
|Заявка
|22
|9
|5
|8
|31 - 29
|32
|8.
|Милан
|Заявка
|22
|9
|5
|8
|23 - 27
|32
|9.
|Кальяри
|Заявка
|22
|8
|8
|6
|38 - 34
|32
|10.
|Верона
|0:0 Заявка
|23
|8
|8
|7
|26 - 23
|32
|11.
|Наполи
|Заявка
|22
|8
|6
|8
|34 - 31
|30
|12.
|Торино
|Заявка
|23
|8
|3
|12
|27 - 42
|27
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|22
|7
|5
|10
|36 - 37
|26
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|26 - 34
|25
|15.
|Удинезе
|Заявка
|22
|7
|3
|12
|19 - 35
|24
|16.
|Сампдория
|Заявка
|23
|6
|5
|12
|25 - 38
|23
|17.
|Лечче
|Заявка
|22
|4
|7
|11
|27 - 42
|19
|18.
|Дженоа
|Заявка
|22
|3
|7
|12
|23 - 43
|16
|19.
|Брешия
|Заявка
|22
|4
|3
|15
|20 - 41
|15
|20.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|22
|4
|3
|15
|16 - 38
|15
Торино
66.2% (104)
Ничья
25.5% (40)
Сампдория
8.3% (13)
2:1 Торино
38.9% (61)
1:1 Ничья
21% (33)
1:0 Торино
19.7% (31)
1:2 Сампдория
6.4% (10)
2:0 Торино
4.5% (7)
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