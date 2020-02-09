Италия: Серия A 2019-2020

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Наполи
1:2
Второй тайм: 72'

Стадион:
Лечче
0'
0:1
29' Гол
Лападула Джанлука
37' Желтая карточка
Кулибали Калиду
1:1
48' Гол
Милик Аркадиуш
58' Желтая карточка
Зелиньски Петр
1:2
61' Гол
Лападула Джанлука
66' Желтая карточка
Рисполи Андреа
72'
25
Оспина
Давид
4
Демме
Диего
26
Кулибали
Калиду
22
Ди
Лоренцо
Джованни
6
Руй
Мариу
19
Максимович
Никола
68
Лоботка
Станислав
20
Зелиньски
Петр
21
Политано
Маттео
99
Милик
Аркадиуш
24
Инсинье
Лоренцо
22
Вигорито
Мауро
29
Рисполи
Андреа
5
Лучиони
Фабио
13
Россеттини
Лука
7
Донати
Джулио
37
Майер
Жан
14
Дейола
Алессандро
72
Барак
Антонин
18
Сапонара
Риккардо
10
Фалько
Филиппо
9
Лападула
Джанлука
Наполи
4-3-3
Лечче
4-3-1-2

Ход матча

29'
0:1
Лападула Джанлука
37'
Кулибали Калиду
 
46'
Мертенс Дрис
Лоботка Станислав
 
48'
Милик Аркадиуш
(Мертенс Дрис)
1:1
58'
Зелиньски Петр
 
61'
1:2
Лападула Джанлука
(Фалько Филиппо)
61'
Кальехон Хосе
Политано Маттео
 
66'
 
Рисполи Андреа
68'
 
Петриччоне Якопо
Майер Жан

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 7
  • 10 Удары в створ 3
  • 9 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 1
  • 65 Владение мячом, % 35

Предыдущие игры

Наполи Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Сампдория 2:4 Наполи Наполи 2:1 Ювентус Наполи 1:0 Лацио Наполи 0:2 Фиорентина
Наполи 2:0 Перуджа Лацио 1:0 Наполи Наполи 1:3 Интер Милан Сассуоло 1:2 Наполи Наполи 1:2 Парма Наполи 4:0 Генк Удинезе 1:1 Наполи Наполи 1:2 Болонья Ливерпуль 1:1 Наполи Милан 1:1 Наполи Наполи 0:0 Дженоа Наполи 1:1 Ред Булл Зальцбург Рома 2:1 Наполи Наполи 2:2 Аталанта СПАЛ 2013 1:1 Наполи Ред Булл Зальцбург 2:3 Наполи
Лечче Последние 20 матчей: +2 =7 -11
Лечче 4:0 Торино Верона 3:0 Лечче Лечче 1:1 Интер Милан Парма 2:0 Лечче
Лечче 0:1 Удинезе Лечче 2:3 Болонья Брешия 3:0 Лечче Лечче 2:2 Дженоа СПАЛ 2013 5:1 Лечче Фиорентина 0:1 Лечче Лечче 2:2 Кальяри Лацио 4:2 Лечче Лечче 2:2 Сассуоло Сампдория 1:1 Лечче Лечче 1:1 Ювентус Милан 2:2 Лечче Альбинолеффе 2:0 Лечче Лечче 1:3 Пьянезе Про Патрия 1:0 Лечче Аталанта 3:1 Лечче

Последние игры между собой

Наполи: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 1
Лечче: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 5
Лечче 1:4 Наполи Серия A Лечче 0:2 Наполи Серия A Наполи 4:2 Лечче Серия A Лечче 2:1 Наполи Серия A
Наполи 1:0 Лечче Серия A Лечче 1:1 Наполи Серия A Наполи 3:0 Лечче Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 23 17 3 3 44 - 23 54
2. Интер Милан Заявка 22 15 6 1 44 - 18 51
3. Лацио Заявка 22 15 5 2 52 - 20 50
4. Аталанта Заявка 23 12 6 5 61 - 31 42
5. Рома Заявка 23 11 6 6 42 - 30 39
6. Верона Заявка 23 9 7 7 28 - 24 34
7. Болонья Заявка 23 9 6 8 37 - 36 33
8. Парма Заявка 22 9 5 8 31 - 29 32
9. Милан Заявка 22 9 5 8 23 - 27 32
10. Кальяри 0:1 Заявка 23 8 8 7 38 - 35 32
11. Наполи 1:2 Заявка 23 8 6 9 35 - 33 30
12. Сассуоло Заявка 23 8 5 10 38 - 38 29
13. Торино Заявка 23 8 3 12 27 - 42 27
14. Удинезе 0:0 Заявка 23 7 4 12 19 - 35 25
15. Фиорентина Заявка 23 6 7 10 26 - 34 25
16. Сампдория Заявка 23 6 5 12 25 - 38 23
17. Лечче 2:1 Заявка 23 5 7 11 29 - 43 22
18. Дженоа 1:0 Заявка 23 4 7 12 24 - 43 19
19. Брешия 0:0 Заявка 23 4 4 15 20 - 41 16
20. СПАЛ 2013 Заявка 23 4 3 16 17 - 40 15
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на San Paolo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Наполи 1:2 Лечче
Наполи
94.9% (148)
Ничья
3.8% (6)
Лечче
1.3% (2)
2:0 Napoli
42.3% (66)
2:1 Napoli
17.9% (28)
3:1 Napoli
12.2% (19)
3:0 Napoli
9.6% (15)
1:0 Napoli
5.8% (9)
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