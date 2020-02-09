Италия: Серия A 2019-2020
0:1
29' ГолЛападула Джанлука
37' Желтая карточкаКулибали Калиду
1:1
48' ГолМилик Аркадиуш
58' Желтая карточкаЗелиньски Петр
1:2
61' ГолЛападула Джанлука
66' Желтая карточкаРисполи Андреа
25
Оспина
Давид
37
Майер
Жан
- Основной состав
-
25 Оспина ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Мертенс ДрисНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Лосано ИрвинНападающий
-
Главный тренер: Гаттузо Дженнаро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
37 Майер ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
40 Сава РэзванВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Ливерани Фабио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
29'
37'
48'
1:1
58'
61'
66'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
5 Удары по воротам 7
-
10 Удары в створ 3
-
9 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 6
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 1
-
65 Владение мячом, % 35
Предыдущие игры
Наполи Последние 20 матчей: +7 =7 -6Сампдория 2:4 Наполи Наполи 2:1 Ювентус Наполи 1:0 Лацио Наполи 0:2 Фиорентина
Наполи 2:0 Перуджа Лацио 1:0 Наполи Наполи 1:3 Интер Милан Сассуоло 1:2 Наполи Наполи 1:2 Парма Наполи 4:0 Генк Удинезе 1:1 Наполи Наполи 1:2 Болонья Ливерпуль 1:1 Наполи Милан 1:1 Наполи Наполи 0:0 Дженоа Наполи 1:1 Ред Булл Зальцбург Рома 2:1 Наполи Наполи 2:2 Аталанта СПАЛ 2013 1:1 Наполи Ред Булл Зальцбург 2:3 Наполи
Лечче Последние 20 матчей: +2 =7 -11Лечче 4:0 Торино Верона 3:0 Лечче Лечче 1:1 Интер Милан Парма 2:0 Лечче
Последние игры между собой
Наполи: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 1
Лечче: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 5
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|23
|17
|3
|3
|44 - 23
|54
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|22
|15
|6
|1
|44 - 18
|51
|3.
|Лацио
|Заявка
|22
|15
|5
|2
|52 - 20
|50
|4.
|Аталанта
|Заявка
|23
|12
|6
|5
|61 - 31
|42
|5.
|Рома
|Заявка
|23
|11
|6
|6
|42 - 30
|39
|6.
|Верона
|Заявка
|23
|9
|7
|7
|28 - 24
|34
|7.
|Болонья
|Заявка
|23
|9
|6
|8
|37 - 36
|33
|8.
|Парма
|Заявка
|22
|9
|5
|8
|31 - 29
|32
|9.
|Милан
|Заявка
|22
|9
|5
|8
|23 - 27
|32
|10.
|Кальяри
|0:1 Заявка
|23
|8
|8
|7
|38 - 35
|32
|11.
|Наполи
|1:2 Заявка
|23
|8
|6
|9
|35 - 33
|30
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|23
|8
|5
|10
|38 - 38
|29
|13.
|Торино
|Заявка
|23
|8
|3
|12
|27 - 42
|27
|14.
|Удинезе
|0:0 Заявка
|23
|7
|4
|12
|19 - 35
|25
|15.
|Фиорентина
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|26 - 34
|25
|16.
|Сампдория
|Заявка
|23
|6
|5
|12
|25 - 38
|23
|17.
|Лечче
|2:1 Заявка
|23
|5
|7
|11
|29 - 43
|22
|18.
|Дженоа
|1:0 Заявка
|23
|4
|7
|12
|24 - 43
|19
|19.
|Брешия
|0:0 Заявка
|23
|4
|4
|15
|20 - 41
|16
|20.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|23
|4
|3
|16
|17 - 40
|15
Наполи
94.9% (148)
Ничья
3.8% (6)
Лечче
1.3% (2)
2:0 Napoli
42.3% (66)
2:1 Napoli
17.9% (28)
3:1 Napoli
12.2% (19)
3:0 Napoli
9.6% (15)
1:0 Napoli
5.8% (9)
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