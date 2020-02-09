Италия: Серия A 2019-2020

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СПАЛ 2013
1:0
Перерыв

Стадион:
Сассуоло
0'
1:0
24' Гол
Бонифаци Кевин
38' Желтая карточка
Дабо Брайан
99
Бериша
Этрит
40
Томович
Ненад
23
Викари
Франческо
41
Бонифаци
Кевин
21
Стрефецца
Габриэль
14
Дабо
Брайан
7
Миссироли
Симоне
19
Кастро
Лукас
13
Реца
Аркадиуш
31
Ди
Франческо
Федерико
37
Петанья
Андреа
47
Консильи
Андреа
22
Тольян
Йереми
19
Романья
Филиппо
31
Феррари
Джанмарко
77
Кирьякопулос
Гиоргос
14
Обьянг
Педро
73
Локателли
Мануэль
25
Берарди
Доменико
23
Траоре
Хамед
7
Бога
Жереми
9
Капуто
Франческо
СПАЛ 2013
3-5-2
Сассуоло
4-2-3-1

Ход матча

24'
Бонифаци Кевин
1:0
38'
Дабо Брайан
 
42'
Мурджа Алессандро
Дабо Брайан
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 2
  • 2 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 38 Владение мячом, % 62

Предыдущие игры

СПАЛ 2013 Последние 20 матчей: +4 =3 -13
Лацио 5:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:3 Болонья Аталанта 1:2 СПАЛ 2013 Милан 3:0 СПАЛ 2013
Фиорентина 1:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:2 Верона Торино 1:2 СПАЛ 2013 Рома 3:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:1 Брешия СПАЛ 2013 5:1 Лечче Интер Милан 2:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Дженоа Удинезе 0:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:1 Сампдория Милан 1:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Наполи Кальяри 2:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:0 Парма Ювентус 2:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:3 Лечче
Сассуоло Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Сассуоло 4:2 Рома Сампдория 0:0 Сассуоло Сассуоло 2:1 Торино Удинезе 3:0 Сассуоло
Дженоа 2:1 Сассуоло Сассуоло 1:2 Наполи Брешия 0:2 Сассуоло Милан 0:0 Сассуоло Сассуоло 2:2 Кальяри Сассуоло 1:2 Перуджа Ювентус 2:2 Сассуоло Сассуоло 1:2 Лацио Сассуоло 3:1 Болонья Лечче 2:2 Сассуоло Сассуоло 1:2 Фиорентина Верона 0:1 Сассуоло Сассуоло 3:4 Интер Милан Сассуоло 1:4 Аталанта Парма 1:0 Сассуоло Сассуоло 3:0 СПАЛ 2013

Последние игры между собой

СПАЛ 2013: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 3
Сассуоло: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 0
Сассуоло 3:0 СПАЛ 2013 Серия A Сассуоло 1:1 СПАЛ 2013 Серия A СПАЛ 2013 0:2 Сассуоло Серия A Сассуоло 1:1 СПАЛ 2013 Серия A
СПАЛ 2013 0:1 Сассуоло Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 23 17 3 3 44 - 23 54
2. Интер Милан Заявка 22 15 6 1 44 - 18 51
3. Лацио Заявка 22 15 5 2 52 - 20 50
4. Аталанта Заявка 23 12 6 5 61 - 31 42
5. Рома Заявка 23 11 6 6 42 - 30 39
6. Верона Заявка 23 9 7 7 28 - 24 34
7. Болонья Заявка 23 9 6 8 37 - 36 33
8. Парма Заявка 22 9 5 8 31 - 29 32
9. Милан Заявка 22 9 5 8 23 - 27 32
10. Кальяри Заявка 22 8 8 6 38 - 34 32
11. Наполи Заявка 22 8 6 8 34 - 31 30
12. Торино Заявка 23 8 3 12 27 - 42 27
13. Сассуоло 0:1 Заявка 23 7 5 11 36 - 38 26
14. Фиорентина Заявка 23 6 7 10 26 - 34 25
15. Удинезе Заявка 22 7 3 12 19 - 35 24
16. Сампдория Заявка 23 6 5 12 25 - 38 23
17. Лечче Заявка 22 4 7 11 27 - 42 19
18. СПАЛ 2013 1:0 Заявка 23 5 3 15 17 - 38 18
19. Дженоа Заявка 22 3 7 12 23 - 43 16
20. Брешия Заявка 22 4 3 15 20 - 41 15
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Paolo Mazza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч СПАЛ 2013 1:0 Сассуоло
СПАЛ 2013
22.4% (34)
Ничья
42.1% (64)
Сассуоло
35.5% (54)
1:1 Ничья
35.5% (54)
1:2 Сассуоло
22.4% (34)
2:1 СПАЛ 2013
11.2% (17)
1:0 СПАЛ 2013
7.9% (12)
0:1 Сассуоло
7.9% (12)
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