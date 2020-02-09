Италия: Серия A 2019-2020
СПАЛ 2013
1:0
Перерыв
Стадион: Паоло Мацца
Сассуоло
1:0
24' ГолБонифаци Кевин
38' Желтая карточкаДабо Брайан
99
Бериша
Этрит
14
Дабо
Брайан
19
Кастро
Лукас
14
Обьянг
Педро
23
Траоре
Хамед
- Основной состав
-
99 Бериша ЭтритВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Дабо БрайанПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Кастро ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Летица КарлоВратарь
-
22 Тиам ДембаВратарь
-
27 Фелипе ДиасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Семпличи Леонардо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Обьянг ПедроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Траоре ХамедПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Мюлдюр МертЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
2 МарлонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Де Дзерби Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
24'
1:0
38'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 3
-
0 Угловые 2
-
2 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
38 Владение мячом, % 62
Предыдущие игры
СПАЛ 2013 Последние 20 матчей: +4 =3 -13Лацио 5:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:3 Болонья Аталанта 1:2 СПАЛ 2013 Милан 3:0 СПАЛ 2013
Фиорентина 1:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:2 Верона Торино 1:2 СПАЛ 2013 Рома 3:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:1 Брешия СПАЛ 2013 5:1 Лечче Интер Милан 2:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Дженоа Удинезе 0:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:1 Сампдория Милан 1:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Наполи Кальяри 2:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:0 Парма Ювентус 2:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:3 Лечче
Сассуоло Последние 20 матчей: +6 =5 -9Сассуоло 4:2 Рома Сампдория 0:0 Сассуоло Сассуоло 2:1 Торино Удинезе 3:0 Сассуоло
Дженоа 2:1 Сассуоло Сассуоло 1:2 Наполи Брешия 0:2 Сассуоло Милан 0:0 Сассуоло Сассуоло 2:2 Кальяри Сассуоло 1:2 Перуджа Ювентус 2:2 Сассуоло Сассуоло 1:2 Лацио Сассуоло 3:1 Болонья Лечче 2:2 Сассуоло Сассуоло 1:2 Фиорентина Верона 0:1 Сассуоло Сассуоло 3:4 Интер Милан Сассуоло 1:4 Аталанта Парма 1:0 Сассуоло Сассуоло 3:0 СПАЛ 2013
Последние игры между собой
СПАЛ 2013: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 3
Сассуоло: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|23
|17
|3
|3
|44 - 23
|54
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|22
|15
|6
|1
|44 - 18
|51
|3.
|Лацио
|Заявка
|22
|15
|5
|2
|52 - 20
|50
|4.
|Аталанта
|Заявка
|23
|12
|6
|5
|61 - 31
|42
|5.
|Рома
|Заявка
|23
|11
|6
|6
|42 - 30
|39
|6.
|Верона
|Заявка
|23
|9
|7
|7
|28 - 24
|34
|7.
|Болонья
|Заявка
|23
|9
|6
|8
|37 - 36
|33
|8.
|Парма
|Заявка
|22
|9
|5
|8
|31 - 29
|32
|9.
|Милан
|Заявка
|22
|9
|5
|8
|23 - 27
|32
|10.
|Кальяри
|Заявка
|22
|8
|8
|6
|38 - 34
|32
|11.
|Наполи
|Заявка
|22
|8
|6
|8
|34 - 31
|30
|12.
|Торино
|Заявка
|23
|8
|3
|12
|27 - 42
|27
|13.
|Сассуоло
|0:1 Заявка
|23
|7
|5
|11
|36 - 38
|26
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|26 - 34
|25
|15.
|Удинезе
|Заявка
|22
|7
|3
|12
|19 - 35
|24
|16.
|Сампдория
|Заявка
|23
|6
|5
|12
|25 - 38
|23
|17.
|Лечче
|Заявка
|22
|4
|7
|11
|27 - 42
|19
|18.
|СПАЛ 2013
|1:0 Заявка
|23
|5
|3
|15
|17 - 38
|18
|19.
|Дженоа
|Заявка
|22
|3
|7
|12
|23 - 43
|16
|20.
|Брешия
|Заявка
|22
|4
|3
|15
|20 - 41
|15
СПАЛ 2013
22.4% (34)
Ничья
42.1% (64)
Сассуоло
35.5% (54)
1:1 Ничья
35.5% (54)
1:2 Сассуоло
22.4% (34)
2:1 СПАЛ 2013
11.2% (17)
1:0 СПАЛ 2013
7.9% (12)
0:1 Сассуоло
7.9% (12)
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