Италия: Серия A 2019-2020
Дженоа
1:0
Второй тайм: 69'
Стадион: Луиджи Феррарис
Кальяри
16' Желтая карточкаКаччаторе Фабрицио
21' Желтая карточкаПинамонти Андреа
28' Желтая карточкаСимеоне Джованни
1:0
43' ГолПандев Горан
54' Желтая карточкаНаингголан Раджа
20
Шоне
Лассе
24
Фараго
Паоло
21
Ионице
Артур
10
Педро
Жоао
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Шоне ЛассеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Никола Давиде
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Фараго ПаолоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Ионице АртурПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Педро ЖоаоПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Маран Роландо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
Ход матча
21'
28'
43'
1:0
54'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
4 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 0
-
4 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 2
-
57 Владение мячом, % 43
Предыдущие игры
Дженоа Последние 20 матчей: +3 =5 -12Аталанта 2:2 Дженоа Фиорентина 0:0 Дженоа Дженоа 1:3 Рома Верона 2:1 Дженоа
Кальяри Последние 20 матчей: +7 =8 -5Кальяри 2:2 Парма Интер Милан 1:1 Кальяри Брешия 2:2 Кальяри Интер Милан 4:1 Кальяри
Кальяри 0:2 Милан Ювентус 4:0 Кальяри Удинезе 2:1 Кальяри Кальяри 1:2 Лацио Сассуоло 2:2 Кальяри Кальяри 2:1 Сампдория Кальяри 4:3 Сампдория Лечче 2:2 Кальяри Кальяри 5:2 Фиорентина Аталанта 0:2 Кальяри Кальяри 3:2 Болонья Торино 1:1 Кальяри Кальяри 2:0 СПАЛ 2013 Кальяри 3:1 Погонь Щецин Рома 1:1 Кальяри Кальяри 1:1 Верона
Последние игры между собой
Дженоа: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 9
Кальяри: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 9
Кальяри 2:3 Дженоа Серия A Кальяри 4:1 Дженоа Серия A Дженоа 3:1 Кальяри Серия A Дженоа 2:0 Кальяри Серия A Кальяри 1:1 Дженоа Серия A Дженоа 1:2 Кальяри Серия A Кальяри 2:1 Дженоа Серия A Кальяри 2:1 Дженоа Серия A Дженоа 2:0 Кальяри Серия A Дженоа 2:1 Кальяри Серия A Кальяри 3:0 Дженоа Серия A Дженоа 0:1 Кальяри Серия A Кальяри 0:1 Дженоа Серия A Дженоа 5:3 Кальяри Серия A Кальяри 3:2 Дженоа Серия A Кальяри 0:1 Дженоа Серия A
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|23
|17
|3
|3
|44 - 23
|54
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|22
|15
|6
|1
|44 - 18
|51
|3.
|Лацио
|Заявка
|22
|15
|5
|2
|52 - 20
|50
|4.
|Аталанта
|Заявка
|23
|12
|6
|5
|61 - 31
|42
|5.
|Рома
|Заявка
|23
|11
|6
|6
|42 - 30
|39
|6.
|Верона
|Заявка
|23
|9
|7
|7
|28 - 24
|34
|7.
|Болонья
|Заявка
|23
|9
|6
|8
|37 - 36
|33
|8.
|Парма
|Заявка
|22
|9
|5
|8
|31 - 29
|32
|9.
|Милан
|Заявка
|22
|9
|5
|8
|23 - 27
|32
|10.
|Кальяри
|0:1 Заявка
|23
|8
|8
|7
|38 - 35
|32
|11.
|Наполи
|1:2 Заявка
|23
|8
|6
|9
|35 - 33
|30
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|23
|8
|5
|10
|38 - 38
|29
|13.
|Торино
|Заявка
|23
|8
|3
|12
|27 - 42
|27
|14.
|Удинезе
|0:0 Заявка
|23
|7
|4
|12
|19 - 35
|25
|15.
|Фиорентина
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|26 - 34
|25
|16.
|Сампдория
|Заявка
|23
|6
|5
|12
|25 - 38
|23
|17.
|Лечче
|2:1 Заявка
|23
|5
|7
|11
|29 - 43
|22
|18.
|Дженоа
|1:0 Заявка
|23
|4
|7
|12
|24 - 43
|19
|19.
|Брешия
|0:0 Заявка
|23
|4
|4
|15
|20 - 41
|16
|20.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|23
|4
|3
|16
|17 - 40
|15
Дженоа
36.4% (56)
Ничья
40.3% (62)
Кальяри
23.4% (36)
1:1 Ничья
31.2% (48)
1:0 Дженоа
18.8% (29)
2:1 Дженоа
15.6% (24)
1:2 Кальяри
13.6% (21)
0:1 Кальяри
7.1% (11)
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