Италия: Серия A 2019-2020

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Дженоа
1:0
Второй тайм: 69'

Стадион:
Кальяри
0'
16' Желтая карточка
Каччаторе Фабрицио
21' Желтая карточка
Пинамонти Андреа
28' Желтая карточка
Симеоне Джованни
1:0
43' Гол
Пандев Горан
54' Желтая карточка
Наингголан Раджа
69'
1
Перин
Маттиа
14
Бираски
Давиде
92
Сумаоро
Адама
55
Мазиелло
Андреа
18
Гильоне
Паоло
29
Кассата
Франческо
20
Шоне
Лассе
27
Стураро
Стефано
4
Кришито
Доменико
99
Пинамонти
Андреа
9
Санабрия
Антонио
28
Краньо
Алессио
24
Фараго
Паоло
19
Пизакане
Фабио
15
Клаван
Рагнар
33
Пеллегрини
Лука
18
Нандес
Найтан
17
Олива
Кристиан
21
Ионице
Артур
4
Наингголан
Раджа
10
Педро
Жоао
99
Симеоне
Джованни
Дженоа
3-5-2
Кальяри
4-3-2-1

Ход матча

15'
 
Валюкевич Себастьян
Фараго Паоло
16'
 
Каччаторе Фабрицио
21'
Пинамонти Андреа
 
24'
 
Матьелло Федерико
Каччаторе Фабрицио
28'
 
Симеоне Джованни
39'
Пандев Горан
Гильоне Паоло
 
43'
Пандев Горан
(Стураро Стефано)
1:0
53'
Анкерсен Петер
Шоне Лассе
 
54'
 
Наингголан Раджа

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 2
  • 57 Владение мячом, % 43

Предыдущие игры

Дженоа Последние 20 матчей: +3 =5 -12
Аталанта 2:2 Дженоа Фиорентина 0:0 Дженоа Дженоа 1:3 Рома Верона 2:1 Дженоа
Торино 1:1 Дженоа Дженоа 2:1 Сассуоло Интер Милан 4:0 Дженоа Дженоа 0:1 Сампдория Лечче 2:2 Дженоа Дженоа 3:2 Асколи Дженоа 0:1 Торино СПАЛ 2013 1:1 Дженоа Монако 2:1 Дженоа Наполи 0:0 Дженоа Дженоа 1:3 Удинезе Ювентус 2:1 Дженоа Дженоа 3:1 Брешия Парма 5:1 Дженоа Дженоа 1:2 Милан Лацио 4:0 Дженоа
Кальяри Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Кальяри 2:2 Парма Интер Милан 1:1 Кальяри Брешия 2:2 Кальяри Интер Милан 4:1 Кальяри
Кальяри 0:2 Милан Ювентус 4:0 Кальяри Удинезе 2:1 Кальяри Кальяри 1:2 Лацио Сассуоло 2:2 Кальяри Кальяри 2:1 Сампдория Кальяри 4:3 Сампдория Лечче 2:2 Кальяри Кальяри 5:2 Фиорентина Аталанта 0:2 Кальяри Кальяри 3:2 Болонья Торино 1:1 Кальяри Кальяри 2:0 СПАЛ 2013 Кальяри 3:1 Погонь Щецин Рома 1:1 Кальяри Кальяри 1:1 Верона

Последние игры между собой

Дженоа: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 9
Кальяри: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 9
Кальяри 3:1 Дженоа Серия A Дженоа 1:1 Кальяри Серия A Кальяри 1:0 Дженоа Серия A Дженоа 2:1 Кальяри Серия A
Кальяри 2:3 Дженоа Серия A Кальяри 4:1 Дженоа Серия A Дженоа 3:1 Кальяри Серия A Дженоа 2:0 Кальяри Серия A Кальяри 1:1 Дженоа Серия A Дженоа 1:2 Кальяри Серия A Кальяри 2:1 Дженоа Серия A Кальяри 2:1 Дженоа Серия A Дженоа 2:0 Кальяри Серия A Дженоа 2:1 Кальяри Серия A Кальяри 3:0 Дженоа Серия A Дженоа 0:1 Кальяри Серия A Кальяри 0:1 Дженоа Серия A Дженоа 5:3 Кальяри Серия A Кальяри 3:2 Дженоа Серия A Кальяри 0:1 Дженоа Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 23 17 3 3 44 - 23 54
2. Интер Милан Заявка 22 15 6 1 44 - 18 51
3. Лацио Заявка 22 15 5 2 52 - 20 50
4. Аталанта Заявка 23 12 6 5 61 - 31 42
5. Рома Заявка 23 11 6 6 42 - 30 39
6. Верона Заявка 23 9 7 7 28 - 24 34
7. Болонья Заявка 23 9 6 8 37 - 36 33
8. Парма Заявка 22 9 5 8 31 - 29 32
9. Милан Заявка 22 9 5 8 23 - 27 32
10. Кальяри 0:1 Заявка 23 8 8 7 38 - 35 32
11. Наполи 1:2 Заявка 23 8 6 9 35 - 33 30
12. Сассуоло Заявка 23 8 5 10 38 - 38 29
13. Торино Заявка 23 8 3 12 27 - 42 27
14. Удинезе 0:0 Заявка 23 7 4 12 19 - 35 25
15. Фиорентина Заявка 23 6 7 10 26 - 34 25
16. Сампдория Заявка 23 6 5 12 25 - 38 23
17. Лечче 2:1 Заявка 23 5 7 11 29 - 43 22
18. Дженоа 1:0 Заявка 23 4 7 12 24 - 43 19
19. Брешия 0:0 Заявка 23 4 4 15 20 - 41 16
20. СПАЛ 2013 Заявка 23 4 3 16 17 - 40 15
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Дженоа 1:0 Кальяри
Дженоа
36.4% (56)
Ничья
40.3% (62)
Кальяри
23.4% (36)
1:1 Ничья
31.2% (48)
1:0 Дженоа
18.8% (29)
2:1 Дженоа
15.6% (24)
1:2 Кальяри
13.6% (21)
0:1 Кальяри
7.1% (11)
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