Италия: Серия A 2019-2020

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

50' Команда Дженоа играла лучше в этом тайме.

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Удар от ворот произведет Дженоа

47' Бираски Давиде выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Стураро Стефано выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Наингголан Раджа навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

46' Бираски Давиде выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Перин Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Сумаоро Адама выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

45' Стураро Стефано выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Г О О О О Л - Пандев Горан из команды Дженоа переиграл вратаря дальним ударом!

41' Удар от ворот произведет Кальяри

41' Санабрия Антонио из команды Дженоа пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

41' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

41' Матч возобновится спорным мячом

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Матч возобновлен

39' Ох, нехорошо это выглядит. Гильоне Паоло получил травму и медбригада забирает его с поля.

38' Гильоне Паоло на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Сумаоро Адама выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Пизакане Фабио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Бираски Давиде из команды Дженоа пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

32' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Симеоне Джованни совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

28' Мазиелло Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Хорошо играет на выходе Перин Маттиа - мяч в ее руках

23' Матч возобновлен

23' Ох, нехорошо это выглядит. Каччаторе Фабрицио получил травму и медбригада забирает его с поля.

23' Каччаторе Фабрицио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Пинамонти Андреа получает желтую карточку за нырок

21' Пинамонти Андреа упал на газон, пытаясь заработать штрафной, но судья не поверил

21' Удар от ворот произведет Кальяри

21' Санабрия Антонио пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

20' Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга

20' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Пеллегрини Лука ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

18' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Наингголан Раджа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Шоне Лассе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

16' Рефери не любит споров - именно за это Каччаторе Фабрицио сейчас получил желтую

15' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Удар от ворот произведет Кальяри

15' Матч возобновлен

14' Ох, нехорошо это выглядит. Фараго Паоло получил травму и медбригада забирает его с поля.

14' Фараго Паоло на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

14' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

11' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Наингголан Раджа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Санабрия Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Хорошо играет на выходе Перин Маттиа - мяч в ее руках

7' Удар от ворот произведет Кальяри

7' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Гильоне Паоло выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Педро Жоао выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Клаван Рагнар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Кальяри начинает с центра поля