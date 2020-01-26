Италия: Серия A 2019-2020

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Рома
 
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Стадион:
Болонья

Предыдущие игры

Рома Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Сассуоло 4:2 Рома Рома 1:1 Лацио Ювентус 3:1 Рома Дженоа 1:3 Рома
Парма 0:2 Рома Рома 1:2 Ювентус Рома 0:2 Торино Фиорентина 1:4 Рома Рома 3:1 СПАЛ 2013 Рома 2:2 Вольфсбергер Интер Милан 0:0 Рома Верона 1:3 Рома Истанбул Башакшехир 0:3 Рома Рома 3:0 Брешия Парма 2:0 Рома Боруссия М 2:1 Рома Рома 2:1 Наполи Удинезе 0:4 Рома Рома 2:1 Милан Рома 1:1 Боруссия М
Болонья Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Болонья 2:1 Брешия СПАЛ 2013 1:3 Болонья Болонья 1:1 Верона Торино 1:0 Болонья
Болонья 1:1 Фиорентина Лечче 2:3 Болонья Болонья 2:1 Аталанта Болонья 2:3 Милан Удинезе 4:0 Болонья Наполи 1:2 Болонья Болонья 2:2 Парма Сассуоло 3:1 Болонья Болонья 1:2 Интер Милан Кальяри 3:2 Болонья Болонья 2:1 Сампдория Ювентус 2:1 Болонья Болонья 2:2 Олимпия Любляна Болонья 2:2 Лацио Удинезе 1:0 Болонья Дженоа 0:0 Болонья

Последние игры между собой

Рома: победы: 12, ничьи: 6, поражения: 2
Болонья: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 12
Болонья 1:2 Рома Серия A Рома 2:1 Болонья Серия A Болонья 2:0 Рома Серия A Болонья 1:1 Рома Серия A
Рома 1:0 Болонья Серия A Болонья 0:3 Рома Серия A Рома 3:0 Болонья Серия A Рома 1:1 Болонья Серия A Болонья 2:2 Рома Серия A Болонья 0:1 Рома Серия A Рома 5:0 Болонья Серия A Болонья 3:3 Рома Серия A Рома 2:3 Болонья Серия A Рома 1:1 Болонья Серия A Болонья 0:2 Рома Серия A Болонья 0:1 Рома Серия A Рома 2:2 Болонья Серия A Болонья 0:2 Рома Серия A Рома 2:1 Болонья Серия A Рома 2:1 Болонья Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 22 17 3 2 43 - 21 54
2. Интер Милан Заявка 22 15 6 1 44 - 18 51
3. Лацио Заявка 21 15 4 2 52 - 20 49
4. Аталанта Заявка 22 11 6 5 59 - 30 39
5. Рома Заявка 22 11 6 5 40 - 27 39
6. Парма Заявка 22 9 5 8 31 - 29 32
7. Милан Заявка 22 9 5 8 23 - 27 32
8. Кальяри Заявка 22 8 8 6 38 - 34 32
9. Верона Заявка 21 8 6 7 26 - 23 30
10. Наполи Заявка 22 8 6 8 34 - 31 30
11. Болонья Заявка 22 8 6 8 34 - 34 30
12. Торино Заявка 22 8 3 11 26 - 39 27
13. Сассуоло Заявка 22 7 5 10 36 - 37 26
14. Фиорентина Заявка 22 6 7 9 25 - 32 25
15. Удинезе Заявка 22 7 3 12 19 - 35 24
16. Сампдория Заявка 22 5 5 12 22 - 37 20
17. Лечче Заявка 22 4 7 11 27 - 42 19
18. Дженоа Заявка 22 3 7 12 23 - 43 16
19. Брешия Заявка 22 4 3 15 20 - 41 15
20. СПАЛ 2013 Заявка 22 4 3 15 16 - 38 15
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Рома - Болонья

    До начала игры, которая состоится 07.02.2020, осталось 2 дня 15 часов 35 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Прогнозы на матч Рома - Болонья
    Рома
    93.3% (70)
    Ничья
    4% (3)
    Болонья
    2.7% (2)
    2:0 Рома
    41.3% (31)
    2:1 Рома
    29.3% (22)
    3:1 Рома
    8% (6)
    3:0 Рома
    6.7% (5)
    1:0 Рома
    5.3% (4)
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