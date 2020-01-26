Италия: Серия A 2019-2020
Рома
Позже
Стадион: Олимпийский (Рим)
Болонья
Предыдущие игры
Рома Последние 20 матчей: +10 =4 -6Сассуоло 4:2 Рома Рома 1:1 Лацио Ювентус 3:1 Рома Дженоа 1:3 Рома
Болонья Последние 20 матчей: +6 =6 -8Болонья 2:1 Брешия СПАЛ 2013 1:3 Болонья Болонья 1:1 Верона Торино 1:0 Болонья
Болонья 1:1 Фиорентина Лечче 2:3 Болонья Болонья 2:1 Аталанта Болонья 2:3 Милан Удинезе 4:0 Болонья Наполи 1:2 Болонья Болонья 2:2 Парма Сассуоло 3:1 Болонья Болонья 1:2 Интер Милан Кальяри 3:2 Болонья Болонья 2:1 Сампдория Ювентус 2:1 Болонья Болонья 2:2 Олимпия Любляна Болонья 2:2 Лацио Удинезе 1:0 Болонья Дженоа 0:0 Болонья
Последние игры между собой
Рома: победы: 12, ничьи: 6, поражения: 2
Болонья: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 12
Рома 1:0 Болонья Серия A Болонья 0:3 Рома Серия A Рома 3:0 Болонья Серия A Рома 1:1 Болонья Серия A Болонья 2:2 Рома Серия A Болонья 0:1 Рома Серия A Рома 5:0 Болонья Серия A Болонья 3:3 Рома Серия A Рома 2:3 Болонья Серия A Рома 1:1 Болонья Серия A Болонья 0:2 Рома Серия A Болонья 0:1 Рома Серия A Рома 2:2 Болонья Серия A Болонья 0:2 Рома Серия A Рома 2:1 Болонья Серия A Рома 2:1 Болонья Серия A
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|22
|17
|3
|2
|43 - 21
|54
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|22
|15
|6
|1
|44 - 18
|51
|3.
|Лацио
|Заявка
|21
|15
|4
|2
|52 - 20
|49
|4.
|Аталанта
|Заявка
|22
|11
|6
|5
|59 - 30
|39
|5.
|Рома
|Заявка
|22
|11
|6
|5
|40 - 27
|39
|6.
|Парма
|Заявка
|22
|9
|5
|8
|31 - 29
|32
|7.
|Милан
|Заявка
|22
|9
|5
|8
|23 - 27
|32
|8.
|Кальяри
|Заявка
|22
|8
|8
|6
|38 - 34
|32
|9.
|Верона
|Заявка
|21
|8
|6
|7
|26 - 23
|30
|10.
|Наполи
|Заявка
|22
|8
|6
|8
|34 - 31
|30
|11.
|Болонья
|Заявка
|22
|8
|6
|8
|34 - 34
|30
|12.
|Торино
|Заявка
|22
|8
|3
|11
|26 - 39
|27
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|22
|7
|5
|10
|36 - 37
|26
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|22
|6
|7
|9
|25 - 32
|25
|15.
|Удинезе
|Заявка
|22
|7
|3
|12
|19 - 35
|24
|16.
|Сампдория
|Заявка
|22
|5
|5
|12
|22 - 37
|20
|17.
|Лечче
|Заявка
|22
|4
|7
|11
|27 - 42
|19
|18.
|Дженоа
|Заявка
|22
|3
|7
|12
|23 - 43
|16
|19.
|Брешия
|Заявка
|22
|4
|3
|15
|20 - 41
|15
|20.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|22
|4
|3
|15
|16 - 38
|15
Рома
93.3% (70)
Ничья
4% (3)
Болонья
2.7% (2)
2:0 Рома
41.3% (31)
2:1 Рома
29.3% (22)
3:1 Рома
8% (6)
3:0 Рома
6.7% (5)
1:0 Рома
5.3% (4)
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