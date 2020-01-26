Италия: Серия A 2019-2020
Верона
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Стадион: Марк-Антонио Бентегоди
Ювентус
Предыдущие игры
Верона Последние 20 матчей: +9 =6 -5Лацио 0:0 Верона Милан 1:1 Верона Верона 3:0 Лечче Болонья 1:1 Верона
Верона 2:1 Дженоа СПАЛ 2013 0:2 Верона Верона 3:3 Торино Аталанта 3:2 Верона Верона 1:3 Рома Верона 1:0 Фиорентина Верона 5:1 Табор Интер Милан 2:1 Верона Верона 2:1 Брешия Парма 0:1 Верона Верона 0:1 Сассуоло Наполи 2:0 Верона Верона 4:0 Браво Верона 2:0 Сампдория Кальяри 1:1 Верона Верона 0:0 Удинезе
Ювентус Последние 20 матчей: +15 =2 -3Ювентус 3:0 Фиорентина Наполи 2:1 Ювентус Ювентус 3:1 Рома Ювентус 2:1 Парма
Ювентус 4:0 Удинезе Рома 1:2 Ювентус Ювентус 4:0 Кальяри Ювентус 1:3 Лацио Сампдория 1:2 Ювентус Ювентус 3:1 Удинезе Байер Л 0:2 Ювентус Лацио 3:1 Ювентус Ювентус 2:2 Сассуоло Ювентус 1:0 Атлетико М Аталанта 1:3 Ювентус Ювентус 1:0 Милан Локомотив Москва 1:2 Ювентус Торино 0:1 Ювентус Ювентус 2:1 Дженоа Лечче 1:1 Ювентус
Последние игры между собой
Верона: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 7
Ювентус: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|22
|17
|3
|2
|43 - 21
|54
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|22
|15
|6
|1
|44 - 18
|51
|3.
|Лацио
|Заявка
|22
|15
|5
|2
|52 - 20
|50
|4.
|Аталанта
|Заявка
|22
|11
|6
|5
|59 - 30
|39
|5.
|Рома
|Заявка
|22
|11
|6
|5
|40 - 27
|39
|6.
|Парма
|Заявка
|22
|9
|5
|8
|31 - 29
|32
|7.
|Милан
|Заявка
|22
|9
|5
|8
|23 - 27
|32
|8.
|Кальяри
|Заявка
|22
|8
|8
|6
|38 - 34
|32
|9.
|Верона
|Заявка
|22
|8
|7
|7
|26 - 23
|31
|10.
|Наполи
|Заявка
|22
|8
|6
|8
|34 - 31
|30
|11.
|Болонья
|Заявка
|22
|8
|6
|8
|34 - 34
|30
|12.
|Торино
|Заявка
|22
|8
|3
|11
|26 - 39
|27
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|22
|7
|5
|10
|36 - 37
|26
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|22
|6
|7
|9
|25 - 32
|25
|15.
|Удинезе
|Заявка
|22
|7
|3
|12
|19 - 35
|24
|16.
|Сампдория
|Заявка
|22
|5
|5
|12
|22 - 37
|20
|17.
|Лечче
|Заявка
|22
|4
|7
|11
|27 - 42
|19
|18.
|Дженоа
|Заявка
|22
|3
|7
|12
|23 - 43
|16
|19.
|Брешия
|Заявка
|22
|4
|3
|15
|20 - 41
|15
|20.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|22
|4
|3
|15
|16 - 38
|15
Верона
0% (0)
Ничья
3.8% (2)
Ювентус
96.2% (51)
1:2 Juventus
35.8% (19)
0:2 Juventus
26.4% (14)
1:3 Juventus
11.3% (6)
0:1 Juventus
9.4% (5)
0:3 Juventus
3.8% (2)
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