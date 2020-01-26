Италия: Серия A 2019-2020

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Верона
 
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Стадион:
Ювентус

Предыдущие игры

Верона Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Лацио 0:0 Верона Милан 1:1 Верона Верона 3:0 Лечче Болонья 1:1 Верона
Верона 2:1 Дженоа СПАЛ 2013 0:2 Верона Верона 3:3 Торино Аталанта 3:2 Верона Верона 1:3 Рома Верона 1:0 Фиорентина Верона 5:1 Табор Интер Милан 2:1 Верона Верона 2:1 Брешия Парма 0:1 Верона Верона 0:1 Сассуоло Наполи 2:0 Верона Верона 4:0 Браво Верона 2:0 Сампдория Кальяри 1:1 Верона Верона 0:0 Удинезе
Ювентус Последние 20 матчей: +15 =2 -3
Ювентус 3:0 Фиорентина Наполи 2:1 Ювентус Ювентус 3:1 Рома Ювентус 2:1 Парма
Ювентус 4:0 Удинезе Рома 1:2 Ювентус Ювентус 4:0 Кальяри Ювентус 1:3 Лацио Сампдория 1:2 Ювентус Ювентус 3:1 Удинезе Байер Л 0:2 Ювентус Лацио 3:1 Ювентус Ювентус 2:2 Сассуоло Ювентус 1:0 Атлетико М Аталанта 1:3 Ювентус Ювентус 1:0 Милан Локомотив Москва 1:2 Ювентус Торино 0:1 Ювентус Ювентус 2:1 Дженоа Лечче 1:1 Ювентус

Последние игры между собой

Верона: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 7
Ювентус: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 1
Ювентус 2:1 Верона Серия A Ювентус 2:1 Верона Серия A Верона 1:3 Ювентус Серия A Верона 2:1 Ювентус Серия A
Ювентус 3:0 Верона Серия A Верона 2:2 Ювентус Серия A Ювентус 4:0 Верона Серия A Ювентус 6:1 Верона Кубок Верона 2:2 Ювентус Серия A Ювентус 2:1 Верона Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 22 17 3 2 43 - 21 54
2. Интер Милан Заявка 22 15 6 1 44 - 18 51
3. Лацио Заявка 22 15 5 2 52 - 20 50
4. Аталанта Заявка 22 11 6 5 59 - 30 39
5. Рома Заявка 22 11 6 5 40 - 27 39
6. Парма Заявка 22 9 5 8 31 - 29 32
7. Милан Заявка 22 9 5 8 23 - 27 32
8. Кальяри Заявка 22 8 8 6 38 - 34 32
9. Верона Заявка 22 8 7 7 26 - 23 31
10. Наполи Заявка 22 8 6 8 34 - 31 30
11. Болонья Заявка 22 8 6 8 34 - 34 30
12. Торино Заявка 22 8 3 11 26 - 39 27
13. Сассуоло Заявка 22 7 5 10 36 - 37 26
14. Фиорентина Заявка 22 6 7 9 25 - 32 25
15. Удинезе Заявка 22 7 3 12 19 - 35 24
16. Сампдория Заявка 22 5 5 12 22 - 37 20
17. Лечче Заявка 22 4 7 11 27 - 42 19
18. Дженоа Заявка 22 3 7 12 23 - 43 16
19. Брешия Заявка 22 4 3 15 20 - 41 15
20. СПАЛ 2013 Заявка 22 4 3 15 16 - 38 15
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Верона - Ювентус

    До начала игры, которая состоится 08.02.2020, осталось 2 дня 17 часов 13 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Прогнозы на матч Верона - Ювентус
    Верона
    0% (0)
    Ничья
    3.8% (2)
    Ювентус
    96.2% (51)
    1:2 Juventus
    35.8% (19)
    0:2 Juventus
    26.4% (14)
    1:3 Juventus
    11.3% (6)
    0:1 Juventus
    9.4% (5)
    0:3 Juventus
    3.8% (2)
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