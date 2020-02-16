Италия: Серия B 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2019-2020
Фрозиноне
0:0
Первый тайм: 31'

Стадион:
Перуджа
0'
28' Желтая карточка
Чано Камилло
31'
22
Барди
Франческо
25
Przemyslaw
Szyminski
15
Ариаудо
Лоренцо
32
Крайнц
Лука
8
Майелло
Раффаэле
14
Сальви
Алессандро
17
Роден
Маркус
11
Хаас
Николас
13
Бегетто
Андреа
9
Читро
Никола
28
Чано
Камилло
1
Guglielmo
Vicario
2
Рози
Алеандро
33
Анджелла
Габриэле
32
Дьомбер
Норберт
28
Christian
Kouan
7
Pasquale
Mazzochi
23
Marcello
Falzerano
4
Marco
Carraro
3
Mardochee
Nzita
8
Фальчинелли
Диего
9
Йемелло
Пьетро
Фрозиноне
3-1-4-2
Перуджа
3-1-4-2

Ход матча

28'
Чано Камилло
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 3
  • 1 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Предыдущие игры

Фрозиноне Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Венеция 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Виртус Энтелла Асколи 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 2:2 Порденоне
Пиза 0:0 Фрозиноне Фрозиноне 1:2 Кротоне Беневенто 1:0 Фрозиноне Фрозиноне 2:0 Пескара Юве Стабия 0:2 Фрозиноне Парма 2:1 Фрозиноне Фрозиноне 4:0 Эмполи Специя 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 2:0 Кьево Читтаделла 0:0 Фрозиноне Фрозиноне 3:0 Трапани Кремонезе 1:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Ливорно Салернитана 1:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:1 Козенца Перуджа 3:1 Фрозиноне
Перуджа Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Перуджа 0:3 Специя Юве Стабия 1:2 Перуджа Перуджа 1:0 Ливорно Кьево 2:0 Перуджа
Наполи 2:0 Перуджа Перуджа 0:1 Венеция Трапани 2:2 Перуджа Перуджа 2:0 Виртус Энтелла Кремонезе 2:1 Перуджа Перуджа 2:2 Козенца Сассуоло 1:2 Перуджа Перуджа 3:1 Пескара Порденоне 3:0 Перуджа Перуджа 0:2 Читтаделла Кротоне 2:3 Перуджа Перуджа 1:1 Асколи Салернитана 1:1 Перуджа Беневенто 1:0 Перуджа Перуджа 1:0 Пиза Эмполи 3:0 Перуджа

Последние игры между собой

Фрозиноне: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 5
Перуджа: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 2
Перуджа 3:1 Фрозиноне Серия B Фрозиноне 1:3 Перуджа Серия B Перуджа 1:0 Фрозиноне Серия B Перуджа 1:1 Фрозиноне Серия B
Фрозиноне 1:2 Перуджа Серия B Фрозиноне 2:1 Перуджа Серия B Перуджа 0:1 Фрозиноне Серия B Перуджа 1:0 Фрозиноне Про Прима Дивизионе Фрозиноне 1:1 Перуджа Про Прима Дивизионе
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 24 17 6 1 41 - 13 57
2. Фрозиноне 0:0 24 10 8 6 27 - 19 38
3. Специя 23 10 7 6 32 - 23 37
4. Кротоне 24 11 4 9 37 - 30 37
5. Салернитана 23 10 6 7 33 - 28 36
6. Читтаделла 24 10 6 8 30 - 29 36
7. Порденоне 24 10 6 8 32 - 32 36
8. Виртус Энтелла 24 9 8 7 30 - 26 35
9. Перуджа 0:0 24 9 7 8 27 - 31 34
10. Пескара 24 9 5 10 35 - 33 32
11. Юве Стабия 24 9 5 10 29 - 35 32
12. Кьево 23 7 10 6 28 - 25 31
13. Асколи 24 9 4 11 34 - 35 31
14. Пиза 23 7 9 7 31 - 30 30
15. Эмполи 23 7 9 7 26 - 29 30
16. Венеция 24 6 10 8 22 - 26 28
17. Кремонезе 2:0 23 6 8 9 19 - 26 26
18. Козенца 24 5 8 11 27 - 28 23
19. Трапани 0:2 24 4 7 13 23 - 44 19
20. Ливорно 24 3 5 16 20 - 41 14
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    28'
    Чано Камилло получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Benito Stirpe. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Поделись с друзьями ссылкой на liveresult
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный
Скачивайте наши приложения
 