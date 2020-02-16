Италия: Серия B 2019-2020
Фрозиноне
0:0
Первый тайм: 31'
Стадион: Бенито Стирпе
Перуджа
28' Желтая карточкаЧано Камилло
32
Крайнц
Лука
17
Роден
Маркус
11
Хаас
Николас
28
Чано
Камилло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Крайнц ЛукаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Роден МаркусПолузащитник
-
11 Хаас НиколасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Чано КамиллоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Барони Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бизоли Пьерпаоло
Ход матча
28'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 3
-
1 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
Предыдущие игры
Фрозиноне Последние 20 матчей: +9 =6 -5Венеция 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Виртус Энтелла Асколи 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 2:2 Порденоне
Пиза 0:0 Фрозиноне Фрозиноне 1:2 Кротоне Беневенто 1:0 Фрозиноне Фрозиноне 2:0 Пескара Юве Стабия 0:2 Фрозиноне Парма 2:1 Фрозиноне Фрозиноне 4:0 Эмполи Специя 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 2:0 Кьево Читтаделла 0:0 Фрозиноне Фрозиноне 3:0 Трапани Кремонезе 1:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Ливорно Салернитана 1:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:1 Козенца Перуджа 3:1 Фрозиноне
Перуджа Последние 20 матчей: +7 =4 -9Перуджа 0:3 Специя Юве Стабия 1:2 Перуджа Перуджа 1:0 Ливорно Кьево 2:0 Перуджа
Наполи 2:0 Перуджа Перуджа 0:1 Венеция Трапани 2:2 Перуджа Перуджа 2:0 Виртус Энтелла Кремонезе 2:1 Перуджа Перуджа 2:2 Козенца Сассуоло 1:2 Перуджа Перуджа 3:1 Пескара Порденоне 3:0 Перуджа Перуджа 0:2 Читтаделла Кротоне 2:3 Перуджа Перуджа 1:1 Асколи Салернитана 1:1 Перуджа Беневенто 1:0 Перуджа Перуджа 1:0 Пиза Эмполи 3:0 Перуджа
Последние игры между собой
Фрозиноне: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 5
Перуджа: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|24
|17
|6
|1
|41 - 13
|57
|2.
|Фрозиноне
|0:0
|24
|10
|8
|6
|27 - 19
|38
|3.
|Специя
|23
|10
|7
|6
|32 - 23
|37
|4.
|Кротоне
|24
|11
|4
|9
|37 - 30
|37
|5.
|Салернитана
|23
|10
|6
|7
|33 - 28
|36
|6.
|Читтаделла
|24
|10
|6
|8
|30 - 29
|36
|7.
|Порденоне
|24
|10
|6
|8
|32 - 32
|36
|8.
|Виртус Энтелла
|24
|9
|8
|7
|30 - 26
|35
|9.
|Перуджа
|0:0
|24
|9
|7
|8
|27 - 31
|34
|10.
|Пескара
|24
|9
|5
|10
|35 - 33
|32
|11.
|Юве Стабия
|24
|9
|5
|10
|29 - 35
|32
|12.
|Кьево
|23
|7
|10
|6
|28 - 25
|31
|13.
|Асколи
|24
|9
|4
|11
|34 - 35
|31
|14.
|Пиза
|23
|7
|9
|7
|31 - 30
|30
|15.
|Эмполи
|23
|7
|9
|7
|26 - 29
|30
|16.
|Венеция
|24
|6
|10
|8
|22 - 26
|28
|17.
|Кремонезе
|2:0
|23
|6
|8
|9
|19 - 26
|26
|18.
|Козенца
|24
|5
|8
|11
|27 - 28
|23
|19.
|Трапани
|0:2
|24
|4
|7
|13
|23 - 44
|19
|20.
|Ливорно
|24
|3
|5
|16
|20 - 41
|14
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