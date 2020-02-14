Италия: Серия B 2019-2020

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Пескара
1:1
Первый тайм: 45+'

Стадион:
Читтаделла
0'
0:1
6' Гол
Davide Diaw
1:1
22' Гол
Дзаппа Габриэле
23' Желтая карточка
Пертиконе Романо
45' Желтая карточка
Д'Урсо Кристиан
45'+1
1
Фиорилло
Винченцо
27
Дзаппа
Габриэле
18
Бетелла
Давиде
16
Mirko
Drudi
3
Дель
Гроссо
Кристиано
20
Luca
Palmiero
8
Мемушай
Ледиан
35
Мелегони
Филиппо
25
Крекко
Лука
11
Галано
Кристиан
41
Бошич
Милош
1
Палеари
Альберто
24
Luca
Ghiringhelli
18
Пертиконе
Романо
15
Domenico
Frare
13
Alberto
Rizzo
4
Йори
Мануэль
23
Бранка
Симоне
8
Federico
Proia
10
Д'Урсо
Кристиан
9
Davide
Diaw
17
Marco
Rosafio
Пескара
5-3-2
Читтаделла
4-4-2

Ход матча

6'
0:1
Davide Diaw
(Federico Proia)
22'
Дзаппа Габриэле
(Мелегони Филиппо)
1:1
23'
 
Пертиконе Романо
41'
Элисальде Эдгар
Дель Гроссо Кристиано
 
45'
 
Д'Урсо Кристиан

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 14
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Предыдущие игры

Пескара Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Виртус Энтелла 2:0 Пескара Пескара 2:1 Козенца Порденоне 0:2 Пескара Пескара 1:2 Салернитана
Пескара 0:0 Кьево Ливорно 0:2 Пескара Пескара 1:1 Трапани Фрозиноне 2:0 Пескара Пескара 2:2 Венеция Перуджа 3:1 Пескара Пескара 1:1 Кремонезе Эмполи 1:2 Пескара Пескара 3:0 Пиза Юве Стабия 2:1 Пескара Пескара 4:0 Беневенто Пескара 1:2 Специя Асколи 0:2 Пескара Пескара 0:3 Кротоне Читтаделла 2:1 Пескара Пескара 1:1 Виртус Энтелла
Читтаделла Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Читтаделла 1:2 Эмполи Трапани 0:3 Читтаделла Читтаделла 1:2 Беневенто Специя 1:1 Читтаделла
Читтаделла 1:3 Виртус Энтелла Венеция 1:2 Читтаделла Читтаделла 1:1 Кьево Асколи 1:0 Читтаделла Читтаделла 4:3 Салернитана Фиорентина 2:0 Читтаделла Кротоне 1:1 Читтаделла Читтаделла 1:1 Пиза Перуджа 0:2 Читтаделла Читтаделла 0:0 Фрозиноне Читтаделла 1:0 Ливорно Порденоне 0:0 Читтаделла Читтаделла 1:3 Козенца Кремонезе 0:2 Читтаделла Юве Стабия 0:1 Читтаделла Читтаделла 2:1 Пескара

Последние игры между собой

Пескара: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 7
Читтаделла: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 4
Читтаделла 2:1 Пескара Серия B Читтаделла 4:1 Пескара Серия B Пескара 0:1 Читтаделла Серия B Читтаделла 2:0 Пескара Серия B
Пескара 1:2 Читтаделла Серия B Пескара 1:1 Читтаделла Серия B Читтаделла 3:2 Пескара Серия B Пескара 1:1 Читтаделла Серия B Читтаделла 0:1 Пескара Серия B Читтаделла 1:2 Пескара Серия B Пескара 1:0 Читтаделла Серия B Читтаделла 3:2 Пескара Серия B Пескара 1:0 Читтаделла Серия B
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 23 16 6 1 39 - 12 54
2. Кротоне 23 11 4 8 35 - 27 37
3. Фрозиноне 23 10 7 6 27 - 19 37
4. Салернитана 23 10 6 7 33 - 28 36
5. Порденоне 23 10 6 7 31 - 30 36
6. Специя 22 9 7 6 29 - 22 34
7. Виртус Энтелла 23 9 7 7 28 - 24 34
8. Читтаделла 1:1 24 9 7 8 29 - 29 34
9. Перуджа 23 9 6 8 27 - 31 33
10. Пескара 1:1 24 9 6 9 35 - 32 33
11. Асколи 23 9 4 10 33 - 32 31
12. Кьево 23 7 10 6 28 - 25 31
13. Пиза 23 7 9 7 31 - 30 30
14. Эмполи 23 7 9 7 26 - 29 30
15. Юве Стабия 23 8 5 10 26 - 33 29
16. Венеция 23 6 9 8 20 - 24 27
17. Кремонезе 22 5 8 9 17 - 26 23
18. Козенца 23 4 8 11 24 - 28 20
19. Трапани 23 4 7 12 23 - 42 19
20. Ливорно 23 3 5 15 20 - 38 14
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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