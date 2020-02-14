Италия: Серия B 2019-2020
Пескара
1:1
Первый тайм: 45+'
Стадион: Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia
Читтаделла
0:1
6' ГолDavide Diaw
1:1
22' ГолДзаппа Габриэле
23' Желтая карточкаПертиконе Романо
45' Желтая карточкаД'Урсо Кристиан
16
Mirko
Drudi
25
Крекко
Лука
41
Бошич
Милош
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Mirko DrudiЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Крекко ЛукаПолузащитник
- Нападающий
-
41 Бошич МилошНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
17 Фабиан Павон
-
Главный тренер: Земан Зденек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Вита АлессиоПолузащитник
-
14 Луппи ДавидеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Вентурато Роберто
Ход матча
6'
0:1
22'
23'
45'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 2
-
4 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 14
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
54 Владение мячом, % 46
Предыдущие игры
Пескара Последние 20 матчей: +7 =5 -8Виртус Энтелла 2:0 Пескара Пескара 2:1 Козенца Порденоне 0:2 Пескара Пескара 1:2 Салернитана
Пескара 0:0 Кьево Ливорно 0:2 Пескара Пескара 1:1 Трапани Фрозиноне 2:0 Пескара Пескара 2:2 Венеция Перуджа 3:1 Пескара Пескара 1:1 Кремонезе Эмполи 1:2 Пескара Пескара 3:0 Пиза Юве Стабия 2:1 Пескара Пескара 4:0 Беневенто Пескара 1:2 Специя Асколи 0:2 Пескара Пескара 0:3 Кротоне Читтаделла 2:1 Пескара Пескара 1:1 Виртус Энтелла
Читтаделла Последние 20 матчей: +8 =6 -6Читтаделла 1:2 Эмполи Трапани 0:3 Читтаделла Читтаделла 1:2 Беневенто Специя 1:1 Читтаделла
Читтаделла 1:3 Виртус Энтелла Венеция 1:2 Читтаделла Читтаделла 1:1 Кьево Асколи 1:0 Читтаделла Читтаделла 4:3 Салернитана Фиорентина 2:0 Читтаделла Кротоне 1:1 Читтаделла Читтаделла 1:1 Пиза Перуджа 0:2 Читтаделла Читтаделла 0:0 Фрозиноне Читтаделла 1:0 Ливорно Порденоне 0:0 Читтаделла Читтаделла 1:3 Козенца Кремонезе 0:2 Читтаделла Юве Стабия 0:1 Читтаделла Читтаделла 2:1 Пескара
Последние игры между собой
Пескара: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 7
Читтаделла: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 4
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|23
|16
|6
|1
|39 - 12
|54
|2.
|Кротоне
|23
|11
|4
|8
|35 - 27
|37
|3.
|Фрозиноне
|23
|10
|7
|6
|27 - 19
|37
|4.
|Салернитана
|23
|10
|6
|7
|33 - 28
|36
|5.
|Порденоне
|23
|10
|6
|7
|31 - 30
|36
|6.
|Специя
|22
|9
|7
|6
|29 - 22
|34
|7.
|Виртус Энтелла
|23
|9
|7
|7
|28 - 24
|34
|8.
|Читтаделла
|1:1
|24
|9
|7
|8
|29 - 29
|34
|9.
|Перуджа
|23
|9
|6
|8
|27 - 31
|33
|10.
|Пескара
|1:1
|24
|9
|6
|9
|35 - 32
|33
|11.
|Асколи
|23
|9
|4
|10
|33 - 32
|31
|12.
|Кьево
|23
|7
|10
|6
|28 - 25
|31
|13.
|Пиза
|23
|7
|9
|7
|31 - 30
|30
|14.
|Эмполи
|23
|7
|9
|7
|26 - 29
|30
|15.
|Юве Стабия
|23
|8
|5
|10
|26 - 33
|29
|16.
|Венеция
|23
|6
|9
|8
|20 - 24
|27
|17.
|Кремонезе
|22
|5
|8
|9
|17 - 26
|23
|18.
|Козенца
|23
|4
|8
|11
|24 - 28
|20
|19.
|Трапани
|23
|4
|7
|12
|23 - 42
|19
|20.
|Ливорно
|23
|3
|5
|15
|20 - 38
|14
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