Италия: Серия B 2019-2020

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Кремонезе
2:0
Первый тайм: 33'

Стадион:
Трапани
0'
1:0
11' Гол
Паломби Симоне
2:0
15' Гол
Паломби Симоне
24' Желтая карточка
Гаэтано Джанлука
33'
1
Nicola
Ravaglia
21
Nadir
Zortea
15
Бьянкетти
Маттео
20
Luca
Ravanelli
17
Мильоре
Франческо
4
Арини
Мариано
26
Терранова
Эмануэле
5
Вальцания
Лука
11
Паломби
Симоне
10
Гаэтано
Джанлука
9
Чофани
Даниэль
12
Карнесекки
Марко
31
Пиррелло
Роберто
38
Страндберг
Стефан
25
Форнасьер
Микеле
5
Anthony
Taugourdeau
23
Купиш
Томаш
17
Луперини
Грегорио
10
Mamadou
Coulibaly2
37
Fausto
Grillo
14
Бьябьяни
Джонатан
32
Петтинари
Стефано
Кремонезе
4-3-2-1
Трапани
3-1-4-2

Ход матча

11'
Паломби Симоне
1:0
15'
Паломби Симоне
2:0
24'
Гаэтано Джанлука
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 45 Владение мячом, % 55

Предыдущие игры

Кремонезе Последние 20 матчей: +4 =8 -8
Кротоне 1:0 Кремонезе Кремонезе 3:4 Пиза Виртус Энтелла 1:1 Кремонезе Кремонезе 0:0 Венеция
Лацио 4:0 Кремонезе Порденоне 1:0 Кремонезе Кремонезе 1:1 Юве Стабия Кремонезе 2:1 Перуджа Кьево 1:0 Кремонезе Кремонезе 1:0 Эмполи Кремонезе 0:0 Ливорно Пескара 1:1 Кремонезе Кремонезе 1:0 Салернитана Козенца 2:0 Кремонезе Беневенто 2:0 Кремонезе Кремонезе 1:1 Фрозиноне Эмполи 1:1 Кремонезе Кремонезе 0:2 Читтаделла Кремонезе 1:0 Асколи Трапани 0:0 Кремонезе
Трапани Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Салернитана 1:0 Трапани Трапани 0:3 Читтаделла Венеция 1:1 Трапани Трапани 3:1 Асколи
Кротоне 3:0 Трапани Трапани 2:2 Перуджа Пескара 1:1 Трапани Трапани 1:3 Пиза Беневенто 5:0 Трапани Трапани 1:0 Кьево Ливорно 1:2 Трапани Трапани 2:2 Козенца Порденоне 2:1 Трапани Фрозиноне 3:0 Трапани Трапани 2:2 Эмполи Виртус Энтелла 1:1 Трапани Трапани 1:2 Юве Стабия Специя 2:4 Трапани Трапани 0:0 Кремонезе Трапани 0:1 Салернитана

Последние игры между собой

Кремонезе: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 1
Трапани: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 1
Трапани 0:0 Кремонезе Серия B Трапани 1:2 Кремонезе Кубок Кремонезе 3:4 Трапани Про Прима Дивизионе Трапани 0:0 Кремонезе Про Прима Дивизионе
Трапани 1:1 Кремонезе Про Прима Дивизионе Кремонезе 1:1 Трапани Про Прима Дивизионе Трапани 0:0 Кремонезе Серия C1 B
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 24 17 6 1 41 - 13 57
2. Фрозиноне 0:0 24 10 8 6 27 - 19 38
3. Специя 23 10 7 6 32 - 23 37
4. Кротоне 24 11 4 9 37 - 30 37
5. Салернитана 23 10 6 7 33 - 28 36
6. Читтаделла 24 10 6 8 30 - 29 36
7. Порденоне 24 10 6 8 32 - 32 36
8. Виртус Энтелла 24 9 8 7 30 - 26 35
9. Перуджа 0:0 24 9 7 8 27 - 31 34
10. Пескара 24 9 5 10 35 - 33 32
11. Юве Стабия 24 9 5 10 29 - 35 32
12. Кьево 23 7 10 6 28 - 25 31
13. Асколи 24 9 4 11 34 - 35 31
14. Пиза 23 7 9 7 31 - 30 30
15. Эмполи 23 7 9 7 26 - 29 30
16. Венеция 24 6 10 8 22 - 26 28
17. Кремонезе 2:0 23 6 8 9 19 - 26 26
18. Козенца 24 5 8 11 27 - 28 23
19. Трапани 0:2 24 4 7 13 23 - 44 19
20. Ливорно 24 3 5 16 20 - 41 14
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Giovanni Zini. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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