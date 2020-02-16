Италия: Серия B 2019-2020
Кремонезе
2:0
Первый тайм: 33'
Стадион: Джованни Цини
Трапани
1:0
11' ГолПаломби Симоне
2:0
15' ГолПаломби Симоне
24' Желтая карточкаГаэтано Джанлука
21
Nadir
Zortea
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Nadir ZorteaЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Целар ЖанНападающий
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Купиш ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Оджер МозесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Косми Серсе
Ход матча
11'
1:0
15'
2:0
24'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
45 Владение мячом, % 55
Предыдущие игры
Кремонезе Последние 20 матчей: +4 =8 -8Кротоне 1:0 Кремонезе Кремонезе 3:4 Пиза Виртус Энтелла 1:1 Кремонезе Кремонезе 0:0 Венеция
Лацио 4:0 Кремонезе Порденоне 1:0 Кремонезе Кремонезе 1:1 Юве Стабия Кремонезе 2:1 Перуджа Кьево 1:0 Кремонезе Кремонезе 1:0 Эмполи Кремонезе 0:0 Ливорно Пескара 1:1 Кремонезе Кремонезе 1:0 Салернитана Козенца 2:0 Кремонезе Беневенто 2:0 Кремонезе Кремонезе 1:1 Фрозиноне Эмполи 1:1 Кремонезе Кремонезе 0:2 Читтаделла Кремонезе 1:0 Асколи Трапани 0:0 Кремонезе
Трапани Последние 20 матчей: +4 =7 -9Салернитана 1:0 Трапани Трапани 0:3 Читтаделла Венеция 1:1 Трапани Трапани 3:1 Асколи
Кротоне 3:0 Трапани Трапани 2:2 Перуджа Пескара 1:1 Трапани Трапани 1:3 Пиза Беневенто 5:0 Трапани Трапани 1:0 Кьево Ливорно 1:2 Трапани Трапани 2:2 Козенца Порденоне 2:1 Трапани Фрозиноне 3:0 Трапани Трапани 2:2 Эмполи Виртус Энтелла 1:1 Трапани Трапани 1:2 Юве Стабия Специя 2:4 Трапани Трапани 0:0 Кремонезе Трапани 0:1 Салернитана
Последние игры между собой
Кремонезе: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 1
Трапани: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|24
|17
|6
|1
|41 - 13
|57
|2.
|Фрозиноне
|0:0
|24
|10
|8
|6
|27 - 19
|38
|3.
|Специя
|23
|10
|7
|6
|32 - 23
|37
|4.
|Кротоне
|24
|11
|4
|9
|37 - 30
|37
|5.
|Салернитана
|23
|10
|6
|7
|33 - 28
|36
|6.
|Читтаделла
|24
|10
|6
|8
|30 - 29
|36
|7.
|Порденоне
|24
|10
|6
|8
|32 - 32
|36
|8.
|Виртус Энтелла
|24
|9
|8
|7
|30 - 26
|35
|9.
|Перуджа
|0:0
|24
|9
|7
|8
|27 - 31
|34
|10.
|Пескара
|24
|9
|5
|10
|35 - 33
|32
|11.
|Юве Стабия
|24
|9
|5
|10
|29 - 35
|32
|12.
|Кьево
|23
|7
|10
|6
|28 - 25
|31
|13.
|Асколи
|24
|9
|4
|11
|34 - 35
|31
|14.
|Пиза
|23
|7
|9
|7
|31 - 30
|30
|15.
|Эмполи
|23
|7
|9
|7
|26 - 29
|30
|16.
|Венеция
|24
|6
|10
|8
|22 - 26
|28
|17.
|Кремонезе
|2:0
|23
|6
|8
|9
|19 - 26
|26
|18.
|Козенца
|24
|5
|8
|11
|27 - 28
|23
|19.
|Трапани
|0:2
|24
|4
|7
|13
|23 - 44
|19
|20.
|Ливорно
|24
|3
|5
|16
|20 - 41
|14
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