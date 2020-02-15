Италия: Серия B 2019-2020
Ливорно
0:3
Перерыв
Стадион: Армандо Пикки
Козенца
0:1
30' ГолАсенсио Рауль
0:2
32' ГолАсенсио Рауль
0:3
43' ГолMirko Bruccini
26
Luka
Bogdan
14
Риццо
Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Luka BogdanЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Риццо ЛукаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
38 Зима ЛукашВратарь
- Защитник
-
42 Бобен МатияЗащитник
- Защитник
-
29 Рокка МикелеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Мутти Бортоло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Баэс ХаймеНападающий
-
-
Ход матча
30'
0:1
32'
0:2
43'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 0
-
4 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
51 Владение мячом, % 49
Предыдущие игры
Ливорно Последние 20 матчей: +3 =5 -12Порденоне 2:2 Ливорно Ливорно 0:3 Асколи Перуджа 1:0 Ливорно Ливорно 4:4 Виртус Энтелла
Эмполи 1:1 Ливорно Ливорно 0:2 Пескара Кротоне 2:1 Ливорно Ливорно 0:2 Беневенто Специя 2:0 Ливорно Кремонезе 0:0 Ливорно Ливорно 1:2 Трапани Венеция 1:0 Ливорно Ливорно 2:1 Юве Стабия Читтаделла 1:0 Ливорно Ливорно 1:0 Пиза Фрозиноне 1:0 Ливорно Ливорно 3:4 Кьево Ливорно 2:3 Салернитана Козенца 1:1 Ливорно Ливорно 2:1 Порденоне
Козенца Последние 20 матчей: +4 =7 -9Козенца 0:1 Беневенто Пескара 2:1 Козенца Салернитана 2:1 Козенца Козенца 0:1 Кротоне
Юве Стабия 1:0 Козенца Козенца 1:0 Эмполи Пиза 1:3 Козенца Козенца 1:2 Порденоне Перуджа 2:2 Козенца Козенца 1:1 Специя Асколи 3:2 Козенца Трапани 2:2 Козенца Козенца 2:0 Кремонезе Виртус Энтелла 1:0 Козенца Козенца 1:1 Кьево Читтаделла 1:3 Козенца Козенца 1:1 Венеция Фрозиноне 1:1 Козенца Козенца 1:1 Ливорно Беневенто 1:0 Козенца
Последние игры между собой
Ливорно: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
Козенца: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|1:0
|24
|17
|6
|1
|40 - 12
|57
|2.
|Кротоне
|2:2
|24
|11
|5
|8
|37 - 29
|38
|3.
|Фрозиноне
|23
|10
|7
|6
|27 - 19
|37
|4.
|Салернитана
|23
|10
|6
|7
|33 - 28
|36
|5.
|Читтаделла
|24
|10
|6
|8
|30 - 29
|36
|6.
|Порденоне
|0:1
|24
|10
|6
|8
|31 - 31
|36
|7.
|Виртус Энтелла
|1:1
|24
|9
|8
|7
|29 - 25
|35
|8.
|Специя
|22
|9
|7
|6
|29 - 22
|34
|9.
|Перуджа
|23
|9
|6
|8
|27 - 31
|33
|10.
|Пескара
|24
|9
|5
|10
|35 - 33
|32
|11.
|Асколи
|23
|9
|4
|10
|33 - 32
|31
|12.
|Кьево
|23
|7
|10
|6
|28 - 25
|31
|13.
|Пиза
|23
|7
|9
|7
|31 - 30
|30
|14.
|Эмполи
|23
|7
|9
|7
|26 - 29
|30
|15.
|Юве Стабия
|2:2
|24
|8
|6
|10
|28 - 35
|30
|16.
|Венеция
|1:1
|24
|6
|10
|8
|21 - 25
|28
|17.
|Кремонезе
|22
|5
|8
|9
|17 - 26
|23
|18.
|Козенца
|2:0
|24
|5
|8
|11
|26 - 28
|23
|19.
|Трапани
|23
|4
|7
|12
|23 - 42
|19
|20.
|Ливорно
|0:2
|24
|3
|5
|16
|20 - 40
|14