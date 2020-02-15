Италия: Серия B 2019-2020

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Ливорно
0:3
Перерыв

Стадион:
Козенца
0'
0:1
30' Гол
Асенсио Рауль
0:2
32' Гол
Асенсио Рауль
0:3
43' Гол
Mirko Bruccini
35
Плиццари
Алессандро
15
Дель
Прато
Энрико
6
Сильвестре
Матиас
26
Luka
Bogdan
17
Antonio
Porcino
34
Davide
Agazzi
8
Лучи
Андреа
14
Риццо
Лука
32
Маррас
Мануэль
9
Sven
Braken
11
Murilo
Mendes
33
Pietro
Perina
15
Касасола
Тиаго
4
Капела
Анибал
5
Ricardo
Idda
11
Tommaso
D'Orazio
21
Mirko
Bruccini
30
Franck
Kanoute
16
Шаудоне
Даниэле
10
Mirko
Carretta
9
Асенсио
Рауль
7
Пьерини
Николас
Ливорно
4-3-3
Козенца
4-3-3

Ход матча

30'
0:1
Асенсио Рауль
32'
0:2
Асенсио Рауль
43'
0:3
Mirko Bruccini
(Шаудоне Даниэле)

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Предыдущие игры

Ливорно Последние 20 матчей: +3 =5 -12
Порденоне 2:2 Ливорно Ливорно 0:3 Асколи Перуджа 1:0 Ливорно Ливорно 4:4 Виртус Энтелла
Эмполи 1:1 Ливорно Ливорно 0:2 Пескара Кротоне 2:1 Ливорно Ливорно 0:2 Беневенто Специя 2:0 Ливорно Кремонезе 0:0 Ливорно Ливорно 1:2 Трапани Венеция 1:0 Ливорно Ливорно 2:1 Юве Стабия Читтаделла 1:0 Ливорно Ливорно 1:0 Пиза Фрозиноне 1:0 Ливорно Ливорно 3:4 Кьево Ливорно 2:3 Салернитана Козенца 1:1 Ливорно Ливорно 2:1 Порденоне
Козенца Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Козенца 0:1 Беневенто Пескара 2:1 Козенца Салернитана 2:1 Козенца Козенца 0:1 Кротоне
Юве Стабия 1:0 Козенца Козенца 1:0 Эмполи Пиза 1:3 Козенца Козенца 1:2 Порденоне Перуджа 2:2 Козенца Козенца 1:1 Специя Асколи 3:2 Козенца Трапани 2:2 Козенца Козенца 2:0 Кремонезе Виртус Энтелла 1:0 Козенца Козенца 1:1 Кьево Читтаделла 1:3 Козенца Козенца 1:1 Венеция Фрозиноне 1:1 Козенца Козенца 1:1 Ливорно Беневенто 1:0 Козенца

Последние игры между собой

Ливорно: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
Козенца: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
Козенца 1:1 Ливорно Серия B Ливорно 2:0 Козенца Серия B Козенца 1:1 Ливорно Серия B
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 1:0 24 17 6 1 40 - 12 57
2. Кротоне 2:2 24 11 5 8 37 - 29 38
3. Фрозиноне 23 10 7 6 27 - 19 37
4. Салернитана 23 10 6 7 33 - 28 36
5. Читтаделла 24 10 6 8 30 - 29 36
6. Порденоне 0:1 24 10 6 8 31 - 31 36
7. Виртус Энтелла 1:1 24 9 8 7 29 - 25 35
8. Специя 22 9 7 6 29 - 22 34
9. Перуджа 23 9 6 8 27 - 31 33
10. Пескара 24 9 5 10 35 - 33 32
11. Асколи 23 9 4 10 33 - 32 31
12. Кьево 23 7 10 6 28 - 25 31
13. Пиза 23 7 9 7 31 - 30 30
14. Эмполи 23 7 9 7 26 - 29 30
15. Юве Стабия 2:2 24 8 6 10 28 - 35 30
16. Венеция 1:1 24 6 10 8 21 - 25 28
17. Кремонезе 22 5 8 9 17 - 26 23
18. Козенца 2:0 24 5 8 11 26 - 28 23
19. Трапани 23 4 7 12 23 - 42 19
20. Ливорно 0:2 24 3 5 16 20 - 40 14
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Мирко Бруччини бьет в цель!
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Асенсио Рауль бьет в цель!
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Асенсио Рауль бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Armando Picchi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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