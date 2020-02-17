Италия: Серия B 2019-2020

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Кьево
2:0
Второй тайм: 84'

Стадион:
Салернитана
0'
20' Желтая карточка
Сегре Джакопо
23' Желтая карточка
Акпа-Акпро Жан-Даниэль
26' Желтая карточка
Ярошински Павел
1:0
28' Пенальти
Джаккерини Эммануэле
45' Желтая карточка
Фрей Николя
49' Желтая карточка
Цесар Боштян
2:0
70' Гол
Джаккерини Эммануэле
74' Желтая карточка
Эспозито Сальваторе
84'
1
Шемпер
Адриан
21
Фрей
Николя
15
Леверб
Максим
5
Цесар
Боштян
13
Ренцетти
Франческо
8
Сегре
Джакопо
4
Оби
Джоэл
16
Гарритано
Лука
17
Джаккерини
Эммануэле
24
Меджорини
Риккардо
23
Джорджевич
Филип
12
Alessandro
Micai
4
Мильорини
Марко
24
Ярошински
Павел
16
Каро
Андреас
17
Emanuele
Cicerelli
21
Акпа-Акпро
Жан-Даниэль
27
Дзичек
Патрык
23
Майстро
Фабио
13
Кийине
Софиан
15
Гондо
Седрик
11
Джурич
Милан
Кьево
4-3-1-2
Салернитана
3-5-2

Ход матча

20'
Сегре Джакопо
 
23'
 
Акпа-Акпро Жан-Даниэль
24'
 
Ломбарди Кристиано
Emanuele Cicerelli
26'
 
Ярошински Павел
28'
Джаккерини Эммануэле
1:0
45'
Фрей Николя
 
49'
Цесар Боштян
 
50'
 
Джаллоу Ламин
Гондо Седрик
56'
Сетер Дамир
Меджорини Риккардо
 
60'
Эспозито Сальваторе
Оби Джоэл
 
70'
 
Курсиу Фелипи
Ломбарди Кристиано
70'
Джаккерини Эммануэле
(Джорджевич Филип)
2:0
74'
Эспозито Сальваторе
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 5 Удары в створ 5
  • 0 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 15
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 42 Владение мячом, % 58

Предыдущие игры

Кьево Последние 20 матчей: +6 =9 -5
Пиза 1:1 Кьево Кьево 0:1 Венеция Эмполи 1:1 Кьево Кьево 2:0 Перуджа
Пескара 0:0 Кьево Кьево 1:2 Беневенто Читтаделла 1:1 Кьево Кьево 2:3 Юве Стабия Кьево 1:0 Кремонезе Трапани 1:0 Кьево Кьево 2:1 Виртус Энтелла Фрозиноне 2:0 Кьево Специя 0:0 Кьево Кьево 2:1 Кротоне Козенца 1:1 Кьево Кьево 2:0 Асколи Ливорно 3:4 Кьево Кьево 1:1 Порденоне Салернитана 1:1 Кьево Кьево 2:2 Пиза
Салернитана Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Салернитана 1:0 Трапани Беневенто 1:1 Салернитана Салернитана 2:1 Козенца Пескара 1:2 Салернитана
Специя 2:1 Салернитана Салернитана 4:0 Порденоне Эмполи 1:1 Салернитана Салернитана 3:2 Кротоне Читтаделла 4:3 Салернитана Салернитана 1:1 Асколи Юве Стабия 2:0 Салернитана Кремонезе 1:0 Салернитана Салернитана 2:1 Виртус Энтелла Пиза 2:1 Салернитана Салернитана 1:1 Перуджа Венеция 1:0 Салернитана Салернитана 1:1 Фрозиноне Ливорно 2:3 Салернитана Салернитана 1:1 Кьево Трапани 0:1 Салернитана

Последние игры между собой

Кьево: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Салернитана: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Салернитана 1:1 Кьево Серия B Кьево 0:1 Салернитана Кубок
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 24 17 6 1 41 - 13 57
2. Фрозиноне 24 11 7 6 28 - 19 40
3. Специя 23 10 7 6 32 - 23 37
4. Кротоне 24 11 4 9 37 - 30 37
5. Салернитана 0:2 24 10 6 8 33 - 30 36
6. Читтаделла 24 10 6 8 30 - 29 36
7. Порденоне 24 10 6 8 32 - 32 36
8. Виртус Энтелла 24 9 8 7 30 - 26 35
9. Кьево 2:0 24 8 10 6 30 - 25 34
10. Перуджа 24 9 6 9 27 - 32 33
11. Эмполи 24 8 9 7 28 - 30 33
12. Пескара 24 9 5 10 35 - 33 32
13. Юве Стабия 24 9 5 10 29 - 35 32
14. Асколи 24 9 4 11 34 - 35 31
15. Пиза 24 7 9 8 32 - 32 30
16. Венеция 24 6 10 8 22 - 26 28
17. Кремонезе 23 6 8 9 22 - 26 26
18. Козенца 24 5 8 11 27 - 28 23
19. Трапани 24 4 7 13 23 - 47 19
20. Ливорно 24 3 5 16 20 - 41 14
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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