Италия: Серия B 2019-2020
Кьево
2:0
Второй тайм: 84'
Стадион: Марк-Антонио Бентегоди
Салернитана
20' Желтая карточкаСегре Джакопо
23' Желтая карточкаАкпа-Акпро Жан-Даниэль
26' Желтая карточкаЯрошински Павел
1:0
28' ПенальтиДжаккерини Эммануэле
45' Желтая карточкаФрей Николя
49' Желтая карточкаЦесар Боштян
2:0
70' ГолДжаккерини Эммануэле
74' Желтая карточкаЭспозито Сальваторе
21
Фрей
Николя
16
Каро
Андреас
15
Гондо
Седрик
11
Джурич
Милан
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Фрей НиколяЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Сетер ДамирНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Ди Карло Доменико
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Каро АндреасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Гондо СедрикНападающий
-
11 Джурич МиланНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Айя РамзиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Торренте Винченцо
Ход матча
20'
26'
28'
45'
49'
70'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
5 Удары в створ 5
-
0 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 15
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
42 Владение мячом, % 58
Предыдущие игры
Кьево Последние 20 матчей: +6 =9 -5Пиза 1:1 Кьево Кьево 0:1 Венеция Эмполи 1:1 Кьево Кьево 2:0 Перуджа
Пескара 0:0 Кьево Кьево 1:2 Беневенто Читтаделла 1:1 Кьево Кьево 2:3 Юве Стабия Кьево 1:0 Кремонезе Трапани 1:0 Кьево Кьево 2:1 Виртус Энтелла Фрозиноне 2:0 Кьево Специя 0:0 Кьево Кьево 2:1 Кротоне Козенца 1:1 Кьево Кьево 2:0 Асколи Ливорно 3:4 Кьево Кьево 1:1 Порденоне Салернитана 1:1 Кьево Кьево 2:2 Пиза
Салернитана Последние 20 матчей: +8 =6 -6Салернитана 1:0 Трапани Беневенто 1:1 Салернитана Салернитана 2:1 Козенца Пескара 1:2 Салернитана
Специя 2:1 Салернитана Салернитана 4:0 Порденоне Эмполи 1:1 Салернитана Салернитана 3:2 Кротоне Читтаделла 4:3 Салернитана Салернитана 1:1 Асколи Юве Стабия 2:0 Салернитана Кремонезе 1:0 Салернитана Салернитана 2:1 Виртус Энтелла Пиза 2:1 Салернитана Салернитана 1:1 Перуджа Венеция 1:0 Салернитана Салернитана 1:1 Фрозиноне Ливорно 2:3 Салернитана Салернитана 1:1 Кьево Трапани 0:1 Салернитана
Последние игры между собой
Кьево: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Салернитана: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|24
|17
|6
|1
|41 - 13
|57
|2.
|Фрозиноне
|24
|11
|7
|6
|28 - 19
|40
|3.
|Специя
|23
|10
|7
|6
|32 - 23
|37
|4.
|Кротоне
|24
|11
|4
|9
|37 - 30
|37
|5.
|Салернитана
|0:2
|24
|10
|6
|8
|33 - 30
|36
|6.
|Читтаделла
|24
|10
|6
|8
|30 - 29
|36
|7.
|Порденоне
|24
|10
|6
|8
|32 - 32
|36
|8.
|Виртус Энтелла
|24
|9
|8
|7
|30 - 26
|35
|9.
|Кьево
|2:0
|24
|8
|10
|6
|30 - 25
|34
|10.
|Перуджа
|24
|9
|6
|9
|27 - 32
|33
|11.
|Эмполи
|24
|8
|9
|7
|28 - 30
|33
|12.
|Пескара
|24
|9
|5
|10
|35 - 33
|32
|13.
|Юве Стабия
|24
|9
|5
|10
|29 - 35
|32
|14.
|Асколи
|24
|9
|4
|11
|34 - 35
|31
|15.
|Пиза
|24
|7
|9
|8
|32 - 32
|30
|16.
|Венеция
|24
|6
|10
|8
|22 - 26
|28
|17.
|Кремонезе
|23
|6
|8
|9
|22 - 26
|26
|18.
|Козенца
|24
|5
|8
|11
|27 - 28
|23
|19.
|Трапани
|24
|4
|7
|13
|23 - 47
|19
|20.
|Ливорно
|24
|3
|5
|16
|20 - 41
|14
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