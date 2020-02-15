Италия: Серия B 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2019-2020
Венеция
1:1
Перерыв

Стадион:
Виртус Энтелла
0'
8' Желтая карточка
Копполаро Мауро
1:0
9' Пенальти
Лонго Самуэле
28' Желтая карточка
Marco Modolo
1:1
29' Пенальти
Де Лука Джузеппе
12
Леццерини
Лука
33
Лакичевич
Иван
13
Marco
Modolo
21
Кремонези
Микеле
32
Pietro
Ceccaroni
23
Youssef
Maleh
16
Luca
Antonio
Fiordilino
26
Фиренце
Марко
10
Араму
Маттиа
28
Капелло
Алессандро
19
Лонго
Самуэле
13
Контини
Никита
21
Копполаро
Мауро
15
Пеллиццер
Микеле
5
Кьоза
Марко
3
Сала
Марко
14
Сеттембрини
Андреа
23
Паолуччи
Андреа
36
Маццители
Лука
34
Скенетти
Андреа
7
Де
Лука
Джузеппе
18
Claudio
Morra
Венеция
4-3-1-2
Виртус Энтелла
4-3-1-2

Ход матча

8'
 
Копполаро Мауро
9'
Лонго Самуэле
1:0
28'
Marco Modolo
 
29'
1:1
Де Лука Джузеппе

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 0
  • 4 Офсайды 3
  • 5 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 57 Владение мячом, % 43

Предыдущие игры

Венеция Последние 20 матчей: +5 =9 -6
Венеция 0:1 Фрозиноне Кьево 0:1 Венеция Венеция 1:1 Трапани Кремонезе 0:0 Венеция
Перуджа 0:1 Венеция Венеция 1:2 Читтаделла Юве Стабия 2:0 Венеция Венеция 0:0 Специя Пескара 2:2 Венеция Венеция 0:2 Беневенто Эмполи 1:1 Венеция Венеция 1:0 Ливорно Асколи 1:1 Венеция Венеция 1:2 Порденоне Кротоне 3:2 Венеция Венеция 1:0 Салернитана Удинезе 1:1 Венеция Козенца 1:1 Венеция Венеция 1:1 Пиза Виртус Энтелла 0:2 Венеция
Виртус Энтелла Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Виртус Энтелла 2:0 Пескара Фрозиноне 1:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Кремонезе Ливорно 4:4 Виртус Энтелла
Читтаделла 1:3 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:0 Специя Перуджа 2:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 2:0 Эмполи Пиза 0:2 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 2:0 Юве Стабия Кьево 2:1 Виртус Энтелла Фиорентина 5:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Порденоне Салернитана 2:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:0 Козенца Асколи 2:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Трапани Кротоне 3:1 Виртус Энтелла Беневенто 1:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:2 Венеция

Последние игры между собой

Венеция: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Виртус Энтелла: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Виртус Энтелла 0:2 Венеция Серия B Венеция 2:0 Виртус Энтелла Серия B Виртус Энтелла 0:0 Венеция Серия B Венеция 0:2 Виртус Энтелла Про Прима Дивизионе
Виртус Энтелла 2:1 Венеция Про Прима Дивизионе
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 1:0 24 17 6 1 40 - 12 57
2. Кротоне 2:2 24 11 5 8 37 - 29 38
3. Фрозиноне 23 10 7 6 27 - 19 37
4. Салернитана 23 10 6 7 33 - 28 36
5. Читтаделла 24 10 6 8 30 - 29 36
6. Порденоне 0:1 24 10 6 8 31 - 31 36
7. Виртус Энтелла 1:1 24 9 8 7 29 - 25 35
8. Специя 22 9 7 6 29 - 22 34
9. Перуджа 23 9 6 8 27 - 31 33
10. Пескара 24 9 5 10 35 - 33 32
11. Асколи 23 9 4 10 33 - 32 31
12. Кьево 23 7 10 6 28 - 25 31
13. Пиза 23 7 9 7 31 - 30 30
14. Эмполи 23 7 9 7 26 - 29 30
15. Юве Стабия 2:2 24 8 6 10 28 - 35 30
16. Венеция 1:1 24 6 10 8 21 - 25 28
17. Кремонезе 22 5 8 9 17 - 26 23
18. Козенца 2:0 24 5 8 11 26 - 28 23
19. Трапани 23 4 7 12 23 - 42 19
20. Ливорно 0:2 24 3 5 16 20 - 40 14
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Pierluigi Penzo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Участвуй в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА