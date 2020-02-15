Италия: Серия B 2019-2020
Венеция
1:1
Перерыв
Стадион: Пьерлуиджи Пенцо
Виртус Энтелла
8' Желтая карточкаКопполаро Мауро
1:0
9' ПенальтиЛонго Самуэле
28' Желтая карточкаMarco Modolo
1:1
29' ПенальтиДе Лука Джузеппе
13
Marco
Modolo
10
Араму
Маттиа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Marco ModoloЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Араму МаттиаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Дези ЯкопоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Альетти Альфредо
Ход матча
9'
1:0
28'
29'
1:1
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 3
-
5 Угловые 0
-
4 Офсайды 3
-
5 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
57 Владение мячом, % 43
Предыдущие игры
Венеция Последние 20 матчей: +5 =9 -6Венеция 0:1 Фрозиноне Кьево 0:1 Венеция Венеция 1:1 Трапани Кремонезе 0:0 Венеция
Перуджа 0:1 Венеция Венеция 1:2 Читтаделла Юве Стабия 2:0 Венеция Венеция 0:0 Специя Пескара 2:2 Венеция Венеция 0:2 Беневенто Эмполи 1:1 Венеция Венеция 1:0 Ливорно Асколи 1:1 Венеция Венеция 1:2 Порденоне Кротоне 3:2 Венеция Венеция 1:0 Салернитана Удинезе 1:1 Венеция Козенца 1:1 Венеция Венеция 1:1 Пиза Виртус Энтелла 0:2 Венеция
Виртус Энтелла Последние 20 матчей: +6 =6 -8Виртус Энтелла 2:0 Пескара Фрозиноне 1:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Кремонезе Ливорно 4:4 Виртус Энтелла
Читтаделла 1:3 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:0 Специя Перуджа 2:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 2:0 Эмполи Пиза 0:2 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 2:0 Юве Стабия Кьево 2:1 Виртус Энтелла Фиорентина 5:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Порденоне Салернитана 2:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:0 Козенца Асколи 2:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Трапани Кротоне 3:1 Виртус Энтелла Беневенто 1:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:2 Венеция
Последние игры между собой
Венеция: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Виртус Энтелла: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|1:0
|24
|17
|6
|1
|40 - 12
|57
|2.
|Кротоне
|2:2
|24
|11
|5
|8
|37 - 29
|38
|3.
|Фрозиноне
|23
|10
|7
|6
|27 - 19
|37
|4.
|Салернитана
|23
|10
|6
|7
|33 - 28
|36
|5.
|Читтаделла
|24
|10
|6
|8
|30 - 29
|36
|6.
|Порденоне
|0:1
|24
|10
|6
|8
|31 - 31
|36
|7.
|Виртус Энтелла
|1:1
|24
|9
|8
|7
|29 - 25
|35
|8.
|Специя
|22
|9
|7
|6
|29 - 22
|34
|9.
|Перуджа
|23
|9
|6
|8
|27 - 31
|33
|10.
|Пескара
|24
|9
|5
|10
|35 - 33
|32
|11.
|Асколи
|23
|9
|4
|10
|33 - 32
|31
|12.
|Кьево
|23
|7
|10
|6
|28 - 25
|31
|13.
|Пиза
|23
|7
|9
|7
|31 - 30
|30
|14.
|Эмполи
|23
|7
|9
|7
|26 - 29
|30
|15.
|Юве Стабия
|2:2
|24
|8
|6
|10
|28 - 35
|30
|16.
|Венеция
|1:1
|24
|6
|10
|8
|21 - 25
|28
|17.
|Кремонезе
|22
|5
|8
|9
|17 - 26
|23
|18.
|Козенца
|2:0
|24
|5
|8
|11
|26 - 28
|23
|19.
|Трапани
|23
|4
|7
|12
|23 - 42
|19
|20.
|Ливорно
|0:2
|24
|3
|5
|16
|20 - 40
|14