Италия: Серия B 2019-2020
Юве Стабия
2:2
Перерыв
Стадион: Stadio Romeo Menti, Stabia
Кротоне
1:0
14' ГолFrancesco Forte I
18' Желтая карточкаДжермони Лука
1:1
24' ГолАрментерос Самуэль
28' Желтая карточкаАддэ Брайт
1:2
34' ГолБенали Ахмед
2:2
37' ГолGiacomo Calo
40' Желтая карточкаAlberto Gerbo
42' Желтая карточкаМарроне Лука
20
Трост
Магнус
19
Аддэ
Брайт
34
Марроне
Лука
10
Бенали
Ахмед
25
Сими
Нванкво
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Трост МагнусЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Аддэ БрайтПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Ицко МарианоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 Марроне ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бенали АхмедПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Сими НванквоНападающий
- Запасные игроки
-
22 Феста МаркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Лопес МаксиНападающий
-
-
Главный тренер: Дзенга Вальтер
Ход матча
14'
18'
24'
28'
34'
1:2
37'
2:2
40'
42'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 1
-
4 Угловые 3
-
0 Офсайды 5
-
6 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
55 Владение мячом, % 45
Предыдущие игры
Юве Стабия Последние 20 матчей: +8 =4 -8Асколи 2:2 Юве Стабия Юве Стабия 1:2 Перуджа Пиза 1:1 Юве Стабия Юве Стабия 1:0 Эмполи
Юве Стабия 1:0 Козенца Кремонезе 1:1 Юве Стабия Юве Стабия 2:0 Венеция Кьево 2:3 Юве Стабия Юве Стабия 0:2 Фрозиноне Виртус Энтелла 2:0 Юве Стабия Юве Стабия 2:0 Салернитана Юве Стабия 1:1 Беневенто Ливорно 2:1 Юве Стабия Юве Стабия 2:1 Пескара Специя 2:0 Юве Стабия Юве Стабия 4:2 Порденоне Трапани 1:2 Юве Стабия Юве Стабия 0:1 Читтаделла Кротоне 2:0 Юве Стабия Юве Стабия 1:5 Асколи
Кротоне Последние 20 матчей: +10 =2 -8Кротоне 1:0 Кремонезе Эмполи 3:1 Кротоне Кротоне 1:2 Специя Козенца 0:1 Кротоне
Кротоне 3:0 Трапани Фрозиноне 1:2 Кротоне Кротоне 2:1 Ливорно Салернитана 3:2 Кротоне Порденоне 1:0 Кротоне Кротоне 1:1 Читтаделла Беневенто 2:0 Кротоне Кротоне 3:1 Асколи Кротоне 2:3 Перуджа Кьево 2:1 Кротоне Кротоне 3:2 Венеция Пиза 1:1 Кротоне Кротоне 3:1 Виртус Энтелла Пескара 0:3 Кротоне Кротоне 2:0 Юве Стабия Кремонезе 2:1 Кротоне
Последние игры между собой
Юве Стабия: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 3
Кротоне: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|1:0
|24
|17
|6
|1
|40 - 12
|57
|2.
|Кротоне
|2:2
|24
|11
|5
|8
|37 - 29
|38
|3.
|Фрозиноне
|23
|10
|7
|6
|27 - 19
|37
|4.
|Салернитана
|23
|10
|6
|7
|33 - 28
|36
|5.
|Читтаделла
|24
|10
|6
|8
|30 - 29
|36
|6.
|Порденоне
|0:1
|24
|10
|6
|8
|31 - 31
|36
|7.
|Виртус Энтелла
|1:1
|24
|9
|8
|7
|29 - 25
|35
|8.
|Специя
|22
|9
|7
|6
|29 - 22
|34
|9.
|Перуджа
|23
|9
|6
|8
|27 - 31
|33
|10.
|Пескара
|24
|9
|5
|10
|35 - 33
|32
|11.
|Асколи
|23
|9
|4
|10
|33 - 32
|31
|12.
|Кьево
|23
|7
|10
|6
|28 - 25
|31
|13.
|Пиза
|23
|7
|9
|7
|31 - 30
|30
|14.
|Эмполи
|23
|7
|9
|7
|26 - 29
|30
|15.
|Юве Стабия
|2:2
|24
|8
|6
|10
|28 - 35
|30
|16.
|Венеция
|1:1
|24
|6
|10
|8
|21 - 25
|28
|17.
|Кремонезе
|22
|5
|8
|9
|17 - 26
|23
|18.
|Козенца
|2:0
|24
|5
|8
|11
|26 - 28
|23
|19.
|Трапани
|23
|4
|7
|12
|23 - 42
|19
|20.
|Ливорно
|0:2
|24
|3
|5
|16
|20 - 40
|14