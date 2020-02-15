Италия: Серия B 2019-2020

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Юве Стабия
2:2
Перерыв

Стадион:
Кротоне
0'
1:0
14' Гол
Francesco Forte I
18' Желтая карточка
Джермони Лука
1:1
24' Гол
Арментерос Самуэль
28' Желтая карточка
Аддэ Брайт
1:2
34' Гол
Бенали Ахмед
2:2
37' Гол
Giacomo Calo
40' Желтая карточка
Alberto Gerbo
42' Желтая карточка
Марроне Лука
22
Проведель
Иван
28
Витиелло
Роберто
31
Фацио
Паскуале
20
Трост
Магнус
23
Джермони
Лука
30
Alessandro
Mallamo
5
Giacomo
Calo
19
Аддэ
Брайт
32
Francesco
Forte
I
11
Alfredo
Bifulco
18
Luigi
Canotto
1
Кордац
Алекс
2
Marcos
Curado
34
Марроне
Лука
3
Куомо
Джузеппе
16
Alberto
Gerbo
30
Junior
Messias
18
Барберис
Андреа
10
Бенали
Ахмед
17
Молина
Сальваторе
9
Арментерос
Самуэль
25
Сими
Нванкво
Юве Стабия
4-3-3
Кротоне
3-5-2

Ход матча

14'
Francesco Forte I
(Giacomo Calo)
1:0
18'
Джермони Лука
 
24'
1:1
Арментерос Самуэль
(Сими Нванкво)
28'
Аддэ Брайт
 
34'
1:2
Бенали Ахмед
(Junior Messias)
37'
Giacomo Calo
2:2
40'
 
Alberto Gerbo
42'
 
Марроне Лука

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 3
  • 0 Офсайды 5
  • 6 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 55 Владение мячом, % 45

Предыдущие игры

Юве Стабия Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Асколи 2:2 Юве Стабия Юве Стабия 1:2 Перуджа Пиза 1:1 Юве Стабия Юве Стабия 1:0 Эмполи
Юве Стабия 1:0 Козенца Кремонезе 1:1 Юве Стабия Юве Стабия 2:0 Венеция Кьево 2:3 Юве Стабия Юве Стабия 0:2 Фрозиноне Виртус Энтелла 2:0 Юве Стабия Юве Стабия 2:0 Салернитана Юве Стабия 1:1 Беневенто Ливорно 2:1 Юве Стабия Юве Стабия 2:1 Пескара Специя 2:0 Юве Стабия Юве Стабия 4:2 Порденоне Трапани 1:2 Юве Стабия Юве Стабия 0:1 Читтаделла Кротоне 2:0 Юве Стабия Юве Стабия 1:5 Асколи
Кротоне Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Кротоне 1:0 Кремонезе Эмполи 3:1 Кротоне Кротоне 1:2 Специя Козенца 0:1 Кротоне
Кротоне 3:0 Трапани Фрозиноне 1:2 Кротоне Кротоне 2:1 Ливорно Салернитана 3:2 Кротоне Порденоне 1:0 Кротоне Кротоне 1:1 Читтаделла Беневенто 2:0 Кротоне Кротоне 3:1 Асколи Кротоне 2:3 Перуджа Кьево 2:1 Кротоне Кротоне 3:2 Венеция Пиза 1:1 Кротоне Кротоне 3:1 Виртус Энтелла Пескара 0:3 Кротоне Кротоне 2:0 Юве Стабия Кремонезе 2:1 Кротоне

Последние игры между собой

Юве Стабия: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 3
Кротоне: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 2
Кротоне 2:0 Юве Стабия Серия B Юве Стабия 2:2 Кротоне Серия B Кротоне 1:1 Юве Стабия Серия B Кротоне 3:3 Юве Стабия Серия B
Юве Стабия 3:1 Кротоне Серия B Юве Стабия 2:2 Кротоне Серия B Кротоне 0:0 Юве Стабия Серия B Кротоне 2:1 Юве Стабия Серия C1 B Юве Стабия 1:0 Кротоне Серия C1 B Кротоне 2:0 Юве Стабия Серия C1 B
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 1:0 24 17 6 1 40 - 12 57
2. Кротоне 2:2 24 11 5 8 37 - 29 38
3. Фрозиноне 23 10 7 6 27 - 19 37
4. Салернитана 23 10 6 7 33 - 28 36
5. Читтаделла 24 10 6 8 30 - 29 36
6. Порденоне 0:1 24 10 6 8 31 - 31 36
7. Виртус Энтелла 1:1 24 9 8 7 29 - 25 35
8. Специя 22 9 7 6 29 - 22 34
9. Перуджа 23 9 6 8 27 - 31 33
10. Пескара 24 9 5 10 35 - 33 32
11. Асколи 23 9 4 10 33 - 32 31
12. Кьево 23 7 10 6 28 - 25 31
13. Пиза 23 7 9 7 31 - 30 30
14. Эмполи 23 7 9 7 26 - 29 30
15. Юве Стабия 2:2 24 8 6 10 28 - 35 30
16. Венеция 1:1 24 6 10 8 21 - 25 28
17. Кремонезе 22 5 8 9 17 - 26 23
18. Козенца 2:0 24 5 8 11 26 - 28 23
19. Трапани 23 4 7 12 23 - 42 19
20. Ливорно 0:2 24 3 5 16 20 - 40 14
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Romeo Menti, Stabia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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