Италия: Серия B 2019-2020
Беневенто
1:0
Перерыв
Стадион: Чиро Вигорито
Порденоне
5' Желтая карточкаLuca Strizzolo
1:0
37' ГолВиола Николас
25
Сау
Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Паза СимонеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
32 Mattia Ronco
Ход матча
37'
1:0
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 3
-
2 Угловые 3
-
0 Офсайды 3
-
9 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
38 Владение мячом, % 62
Предыдущие игры
Беневенто Последние 20 матчей: +14 =5 -1Козенца 0:1 Беневенто Беневенто 1:1 Салернитана Читтаделла 1:2 Беневенто Беневенто 1:1 Пиза
Беневенто 4:0 Асколи Кьево 1:2 Беневенто Беневенто 1:0 Фрозиноне Ливорно 0:2 Беневенто Беневенто 5:0 Трапани Венеция 0:2 Беневенто Беневенто 2:0 Кротоне Юве Стабия 1:1 Беневенто Беневенто 2:0 Эмполи Беневенто 2:0 Кремонезе Пескара 4:0 Беневенто Беневенто 1:0 Перуджа Специя 0:1 Беневенто Беневенто 1:1 Виртус Энтелла Порденоне 1:1 Беневенто Беневенто 1:0 Козенца
Порденоне Последние 20 матчей: +8 =6 -6Порденоне 2:2 Ливорно Специя 1:0 Порденоне Порденоне 0:2 Пескара Фрозиноне 2:2 Порденоне
Порденоне 1:0 Кремонезе Салернитана 4:0 Порденоне Порденоне 2:1 Асколи Козенца 1:2 Порденоне Порденоне 1:0 Кротоне Пиза 2:0 Порденоне Порденоне 3:0 Перуджа Виртус Энтелла 1:1 Порденоне Порденоне 2:1 Трапани Венеция 1:2 Порденоне Порденоне 0:0 Читтаделла Юве Стабия 4:2 Порденоне Порденоне 2:0 Эмполи Кьево 1:1 Порденоне Порденоне 1:1 Беневенто Ливорно 2:1 Порденоне
Последние игры между собой
Беневенто: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Порденоне: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|1:0
|24
|17
|6
|1
|40 - 12
|57
|2.
|Кротоне
|2:2
|24
|11
|5
|8
|37 - 29
|38
|3.
|Фрозиноне
|23
|10
|7
|6
|27 - 19
|37
|4.
|Салернитана
|23
|10
|6
|7
|33 - 28
|36
|5.
|Читтаделла
|24
|10
|6
|8
|30 - 29
|36
|6.
|Порденоне
|0:1
|24
|10
|6
|8
|31 - 31
|36
|7.
|Виртус Энтелла
|1:1
|24
|9
|8
|7
|29 - 25
|35
|8.
|Специя
|22
|9
|7
|6
|29 - 22
|34
|9.
|Перуджа
|23
|9
|6
|8
|27 - 31
|33
|10.
|Пескара
|24
|9
|5
|10
|35 - 33
|32
|11.
|Асколи
|23
|9
|4
|10
|33 - 32
|31
|12.
|Кьево
|23
|7
|10
|6
|28 - 25
|31
|13.
|Пиза
|23
|7
|9
|7
|31 - 30
|30
|14.
|Эмполи
|23
|7
|9
|7
|26 - 29
|30
|15.
|Юве Стабия
|2:2
|24
|8
|6
|10
|28 - 35
|30
|16.
|Венеция
|1:1
|24
|6
|10
|8
|21 - 25
|28
|17.
|Кремонезе
|22
|5
|8
|9
|17 - 26
|23
|18.
|Козенца
|3:0
|24
|5
|8
|11
|27 - 28
|23
|19.
|Трапани
|23
|4
|7
|12
|23 - 42
|19
|20.
|Ливорно
|0:3
|24
|3
|5
|16
|20 - 41
|14