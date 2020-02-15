Италия: Серия B 2019-2020

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Беневенто
1:0
Перерыв

Стадион:
Порденоне
0'
5' Желтая карточка
Luca Strizzolo
1:0
37' Гол
Виола Николас
1
Монтипо
Лоренцо
11
Маджио
Кристиан
35
Барба
Федерико
5
Кальдирола
Лука
3
Летиция
Гаэтано
19
Инсинье
Роберто
21
Хетемай
Перпарим
10
Виола
Николас
16
Импрота
Риккардо
25
Сау
Марко
32
Мончини
Габриэле
22
Ди
Грегорио
Микеле
11
Семенцато
Даниэль
31
Кампорезе
Микеле
26
Бассоли
Алессандро
20
Газбарро
Андреа
21
Мисурака
Джанвито
14
Паза
Симоне
18
Davide
Mazzocco
23
Тремолада
Лука
9
Luca
Strizzolo
27
Канделлоне
Леонардо
Беневенто
4-4-2
Порденоне
4-3-1-2

Ход матча

5'
 
Luca Strizzolo
37'
Виола Николас
1:0

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 3
  • 0 Офсайды 3
  • 9 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 38 Владение мячом, % 62

Предыдущие игры

Беневенто Последние 20 матчей: +14 =5 -1
Козенца 0:1 Беневенто Беневенто 1:1 Салернитана Читтаделла 1:2 Беневенто Беневенто 1:1 Пиза
Беневенто 4:0 Асколи Кьево 1:2 Беневенто Беневенто 1:0 Фрозиноне Ливорно 0:2 Беневенто Беневенто 5:0 Трапани Венеция 0:2 Беневенто Беневенто 2:0 Кротоне Юве Стабия 1:1 Беневенто Беневенто 2:0 Эмполи Беневенто 2:0 Кремонезе Пескара 4:0 Беневенто Беневенто 1:0 Перуджа Специя 0:1 Беневенто Беневенто 1:1 Виртус Энтелла Порденоне 1:1 Беневенто Беневенто 1:0 Козенца
Порденоне Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Порденоне 2:2 Ливорно Специя 1:0 Порденоне Порденоне 0:2 Пескара Фрозиноне 2:2 Порденоне
Порденоне 1:0 Кремонезе Салернитана 4:0 Порденоне Порденоне 2:1 Асколи Козенца 1:2 Порденоне Порденоне 1:0 Кротоне Пиза 2:0 Порденоне Порденоне 3:0 Перуджа Виртус Энтелла 1:1 Порденоне Порденоне 2:1 Трапани Венеция 1:2 Порденоне Порденоне 0:0 Читтаделла Юве Стабия 4:2 Порденоне Порденоне 2:0 Эмполи Кьево 1:1 Порденоне Порденоне 1:1 Беневенто Ливорно 2:1 Порденоне

Последние игры между собой

Беневенто: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Порденоне: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Порденоне 1:1 Беневенто Серия B
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 1:0 24 17 6 1 40 - 12 57
2. Кротоне 2:2 24 11 5 8 37 - 29 38
3. Фрозиноне 23 10 7 6 27 - 19 37
4. Салернитана 23 10 6 7 33 - 28 36
5. Читтаделла 24 10 6 8 30 - 29 36
6. Порденоне 0:1 24 10 6 8 31 - 31 36
7. Виртус Энтелла 1:1 24 9 8 7 29 - 25 35
8. Специя 22 9 7 6 29 - 22 34
9. Перуджа 23 9 6 8 27 - 31 33
10. Пескара 24 9 5 10 35 - 33 32
11. Асколи 23 9 4 10 33 - 32 31
12. Кьево 23 7 10 6 28 - 25 31
13. Пиза 23 7 9 7 31 - 30 30
14. Эмполи 23 7 9 7 26 - 29 30
15. Юве Стабия 2:2 24 8 6 10 28 - 35 30
16. Венеция 1:1 24 6 10 8 21 - 25 28
17. Кремонезе 22 5 8 9 17 - 26 23
18. Козенца 3:0 24 5 8 11 27 - 28 23
19. Трапани 23 4 7 12 23 - 42 19
20. Ливорно 0:3 24 3 5 16 20 - 41 14
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Виола Николас бьет в цель!
  • Желтая карточка
    5'
    Luca Strizzolo получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ciro Vigorito. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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