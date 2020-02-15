Италия: Серия B 2019-2020

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  4. Серия B 2019-2020
Специя
3:1
Второй тайм: 90+'

Стадион:
Асколи
0'
26' Желтая карточка
Трояно Микеле
30' Желтая карточка
Salvador Ferrer
0:1
30' Гол
Морозини Леонардо
43' Желтая карточка
Серникола Леонардо
49' Желтая карточка
Мора Лука
55' Вторая желтая карточка
Трояно Микеле
60' Желтая карточка
Matteo Ricci II
1:1
66' Гол
Giuseppe Mastinu
2:1
74' Гол
Emmanuel Quartsin Gyasi
3:1
86' Гол
Mbala Nzola
89' Желтая карточка
Mbala Nzola
90'+1
1
Скуффет
Симоне
21
Salvador
Ferrer
28
Эрлич
Мартин
13
Капрадосси
Элио
5
Маркицца
Риккардо
16
Бартоломей
Паоло
8
Matteo
Ricci
II
6
Мора
Лука
10
Риччи
Федерико
11
Emmanuel
Quartsin
Gyasi
26
Бидуи
Софьян
33
Леали
Никола
28
Cristian
Andreoni
23
Броско
Риккардо
15
Гравильон
Эндрю
17
Серникола
Леонардо
30
Брлек
Петар
27
Эрамо
Мирко
6
Трояно
Микеле
38
Морозини
Леонардо
18
Тротта
Марселло
9
Скамачча
Джанлука
Специя
4-3-3
Асколи
4-4-1-1

Ход матча

26'
 
Трояно Микеле
30'
Salvador Ferrer
 
30'
0:1
Морозини Леонардо
(Cristian Andreoni)
43'
 
Серникола Леонардо
49'
Мора Лука
 
52'
Giuseppe Mastinu
Мора Лука
 
55'
 
Трояно Микеле
58'
 
Петруччи Давиде
Тротта Марселло
58'
Mbala Nzola
Бидуи Софьян
 
60'
Matteo Ricci II
 
66'
Giuseppe Mastinu
(Бартоломей Паоло)
1:1
67'
 
Michele Cavion
Морозини Леонардо
74'
Emmanuel Quartsin Gyasi
(Бартоломей Паоло)
2:1
78'
 
Нинкович Никола
Эрамо Мирко
86'
Mbala Nzola
(Бартоломей Паоло)
3:1
88'
Luca Vignali
Salvador Ferrer
 
89'
Mbala Nzola
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 10
  • 0 Угловые 8
  • 2 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 1 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 33 Владение мячом, % 67

Предыдущие игры

Специя Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Перуджа 0:3 Специя Специя 1:0 Порденоне Кротоне 1:2 Специя Специя 1:1 Читтаделла
Специя 2:1 Салернитана Виртус Энтелла 0:0 Специя Венеция 0:0 Специя Специя 2:0 Ливорно Козенца 1:1 Специя Специя 2:0 Фрозиноне Пиза 3:2 Специя Специя 0:0 Кьево Эмполи 1:1 Специя Специя 2:0 Юве Стабия Пескара 1:2 Специя Специя 0:1 Беневенто Специя 2:4 Трапани Асколи 3:0 Специя Специя 2:2 Перуджа Порденоне 1:0 Специя
Асколи Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Асколи 2:2 Юве Стабия Ливорно 0:3 Асколи Асколи 0:1 Фрозиноне Трапани 3:1 Асколи
Беневенто 4:0 Асколи Асколи 1:0 Пиза Порденоне 2:1 Асколи Асколи 1:0 Читтаделла Эмполи 2:1 Асколи Дженоа 3:2 Асколи Салернитана 1:1 Асколи Асколи 3:2 Козенца Кротоне 3:1 Асколи Асколи 1:1 Венеция Перуджа 1:1 Асколи Асколи 2:1 Виртус Энтелла Кьево 2:0 Асколи Асколи 0:2 Пескара Кремонезе 1:0 Асколи Асколи 3:0 Специя

Последние игры между собой

Специя: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 5
Асколи: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 4
Асколи 3:0 Специя Серия B Специя 3:2 Асколи Серия B Асколи 3:1 Специя Серия B Специя 1:1 Асколи Серия B
Асколи 3:1 Специя Серия B Специя 2:1 Асколи Серия B Асколи 0:2 Специя Серия B Специя 0:0 Асколи Серия B Асколи 3:0 Специя Серия B Специя 4:3 Асколи Серия B Асколи 2:0 Специя Серия B Специя 0:0 Асколи Серия B
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 24 17 6 1 41 - 13 57
2. Фрозиноне 23 10 7 6 27 - 19 37
3. Специя 2:1 23 10 7 6 31 - 23 37
4. Кротоне 24 11 4 9 37 - 30 37
5. Салернитана 23 10 6 7 33 - 28 36
6. Читтаделла 24 10 6 8 30 - 29 36
7. Порденоне 24 10 6 8 32 - 32 36
8. Виртус Энтелла 24 9 8 7 30 - 26 35
9. Перуджа 23 9 6 8 27 - 31 33
10. Пескара 24 9 5 10 35 - 33 32
11. Юве Стабия 24 9 5 10 29 - 35 32
12. Кьево 23 7 10 6 28 - 25 31
13. Асколи 1:2 24 9 4 11 34 - 34 31
14. Пиза 23 7 9 7 31 - 30 30
15. Эмполи 23 7 9 7 26 - 29 30
16. Венеция 24 6 10 8 22 - 26 28
17. Кремонезе 22 5 8 9 17 - 26 23
18. Козенца 24 5 8 11 27 - 28 23
19. Трапани 23 4 7 12 23 - 42 19
20. Ливорно 24 3 5 16 20 - 41 14
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Alberto Picco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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