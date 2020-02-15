Италия: Серия B 2019-2020
Специя
3:1
Второй тайм: 90+'
Стадион: Альберто Пиччи
Асколи
26' Желтая карточкаТрояно Микеле
30' Желтая карточкаSalvador Ferrer
0:1
30' ГолМорозини Леонардо
43' Желтая карточкаСерникола Леонардо
49' Желтая карточкаМора Лука
55' Вторая желтая карточкаТрояно Микеле
60' Желтая карточкаMatteo Ricci II
1:1
66' ГолGiuseppe Mastinu
2:1
74' ГолEmmanuel Quartsin Gyasi
3:1
86' ГолMbala Nzola
89' Желтая карточкаMbala Nzola
28
Эрлич
Мартин
26
Бидуи
Софьян
33
Леали
Никола
30
Брлек
Петар
27
Эрамо
Мирко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
28 Эрлич МартинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Бидуи СофьянНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Mbala NzolaНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Ди Карло Доменико
- Основной состав
-
33 Леали НиколаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Брлек ПетарПолузащитник
-
27 Эрамо МиркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
37 Кович МариусПолузащитник
-
35 Пинту ДиогуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Манджа Дэвис
Ход матча
26'
30'
30'
49'
55'
60'
66'
74'
86'
3:1
89'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 10
-
0 Угловые 8
-
2 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 4
-
1 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
33 Владение мячом, % 67
Предыдущие игры
Специя Последние 20 матчей: +8 =7 -5Перуджа 0:3 Специя Специя 1:0 Порденоне Кротоне 1:2 Специя Специя 1:1 Читтаделла
Специя 2:1 Салернитана Виртус Энтелла 0:0 Специя Венеция 0:0 Специя Специя 2:0 Ливорно Козенца 1:1 Специя Специя 2:0 Фрозиноне Пиза 3:2 Специя Специя 0:0 Кьево Эмполи 1:1 Специя Специя 2:0 Юве Стабия Пескара 1:2 Специя Специя 0:1 Беневенто Специя 2:4 Трапани Асколи 3:0 Специя Специя 2:2 Перуджа Порденоне 1:0 Специя
Асколи Последние 20 матчей: +6 =4 -10Асколи 2:2 Юве Стабия Ливорно 0:3 Асколи Асколи 0:1 Фрозиноне Трапани 3:1 Асколи
Беневенто 4:0 Асколи Асколи 1:0 Пиза Порденоне 2:1 Асколи Асколи 1:0 Читтаделла Эмполи 2:1 Асколи Дженоа 3:2 Асколи Салернитана 1:1 Асколи Асколи 3:2 Козенца Кротоне 3:1 Асколи Асколи 1:1 Венеция Перуджа 1:1 Асколи Асколи 2:1 Виртус Энтелла Кьево 2:0 Асколи Асколи 0:2 Пескара Кремонезе 1:0 Асколи Асколи 3:0 Специя
Последние игры между собой
Специя: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 5
Асколи: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 4
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|24
|17
|6
|1
|41 - 13
|57
|2.
|Фрозиноне
|23
|10
|7
|6
|27 - 19
|37
|3.
|Специя
|2:1
|23
|10
|7
|6
|31 - 23
|37
|4.
|Кротоне
|24
|11
|4
|9
|37 - 30
|37
|5.
|Салернитана
|23
|10
|6
|7
|33 - 28
|36
|6.
|Читтаделла
|24
|10
|6
|8
|30 - 29
|36
|7.
|Порденоне
|24
|10
|6
|8
|32 - 32
|36
|8.
|Виртус Энтелла
|24
|9
|8
|7
|30 - 26
|35
|9.
|Перуджа
|23
|9
|6
|8
|27 - 31
|33
|10.
|Пескара
|24
|9
|5
|10
|35 - 33
|32
|11.
|Юве Стабия
|24
|9
|5
|10
|29 - 35
|32
|12.
|Кьево
|23
|7
|10
|6
|28 - 25
|31
|13.
|Асколи
|1:2
|24
|9
|4
|11
|34 - 34
|31
|14.
|Пиза
|23
|7
|9
|7
|31 - 30
|30
|15.
|Эмполи
|23
|7
|9
|7
|26 - 29
|30
|16.
|Венеция
|24
|6
|10
|8
|22 - 26
|28
|17.
|Кремонезе
|22
|5
|8
|9
|17 - 26
|23
|18.
|Козенца
|24
|5
|8
|11
|27 - 28
|23
|19.
|Трапани
|23
|4
|7
|12
|23 - 42
|19
|20.
|Ливорно
|24
|3
|5
|16
|20 - 41
|14