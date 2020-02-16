Италия: Серия B 2019-2020

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  4. Серия B 2019-2020
Эмполи
0:0
Первый тайм: 24'

Стадион:
Пиза
0' 24'
1
Бриньоли
Альберто
36
Фьямоцци
Риккардо
3
Майетта
Доменико
6
Романьоли
Симоне
29
Балковец
Юре
16
Фраттези
Давиде
28
Samuele
Ricci
38
Хендерсон
Лиам
11
Байрами
Недим
7
Leonardo
Mancuso
37
Тутино
Дженнаро
1
Гори
Стефано
4
Белли
Франческо
8
Караччоло
Антонио
33
Бенедетти
Симоне
23
Francesco
Lisi
27
Гухер
Роберт
14
Marius
Marin
30
Alessandro
De
Vitis
I
7
Nicholas
Siega
I
31
Маркони
Микеле
26
Мазуччи
Гаэтано
Эмполи
4-3-3
Пиза
4-3-1-2

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Предыдущие игры

Эмполи Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Читтаделла 1:2 Эмполи Эмполи 3:1 Кротоне Эмполи 1:1 Кьево Юве Стабия 1:0 Эмполи
Эмполи 1:1 Ливорно Козенца 1:0 Эмполи Эмполи 1:1 Салернитана Виртус Энтелла 2:0 Эмполи Эмполи 2:1 Асколи Кремонезе 1:0 Эмполи Фрозиноне 4:0 Эмполи Эмполи 1:1 Венеция Эмполи 1:2 Пескара Беневенто 2:0 Эмполи Эмполи 1:1 Специя Трапани 2:2 Эмполи Эмполи 1:1 Кремонезе Порденоне 2:0 Эмполи Эмполи 3:0 Перуджа Пиза 2:3 Эмполи
Пиза Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Пиза 1:1 Кьево Кремонезе 3:4 Пиза Пиза 1:1 Юве Стабия Беневенто 1:1 Пиза
Пиза 0:0 Фрозиноне Асколи 1:0 Пиза Пиза 1:3 Козенца Трапани 1:3 Пиза Пиза 0:2 Виртус Энтелла Пиза 2:0 Порденоне Читтаделла 1:1 Пиза Пиза 3:2 Специя Пескара 3:0 Пиза Пиза 2:1 Салернитана Ливорно 1:0 Пиза Пиза 1:1 Кротоне Перуджа 1:0 Пиза Венеция 1:1 Пиза Пиза 2:3 Эмполи Кьево 2:2 Пиза

Последние игры между собой

Эмполи: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
Пиза: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
Пиза 2:3 Эмполи Серия B Пиза 0:2 Эмполи Товарищеские матчи Пиза 2:0 Эмполи Серия B Эмполи 0:3 Пиза Серия B
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 24 17 6 1 41 - 13 57
2. Фрозиноне 24 11 7 6 28 - 19 40
3. Специя 23 10 7 6 32 - 23 37
4. Кротоне 24 11 4 9 37 - 30 37
5. Салернитана 23 10 6 7 33 - 28 36
6. Читтаделла 24 10 6 8 30 - 29 36
7. Порденоне 24 10 6 8 32 - 32 36
8. Виртус Энтелла 24 9 8 7 30 - 26 35
9. Перуджа 24 9 6 9 27 - 32 33
10. Пескара 24 9 5 10 35 - 33 32
11. Юве Стабия 24 9 5 10 29 - 35 32
12. Кьево 23 7 10 6 28 - 25 31
13. Асколи 24 9 4 11 34 - 35 31
14. Пиза 0:0 24 7 10 7 31 - 30 31
15. Эмполи 0:0 24 7 10 7 26 - 29 31
16. Венеция 24 6 10 8 22 - 26 28
17. Кремонезе 23 6 8 9 22 - 26 26
18. Козенца 24 5 8 11 27 - 28 23
19. Трапани 24 4 7 13 23 - 47 19
20. Ливорно 24 3 5 16 20 - 41 14
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Carlo Castellani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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