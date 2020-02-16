Италия: Серия B 2019-2020
Эмполи
0:0
Первый тайм: 24'
Стадион: Карло Кастеллани
Пиза
29
Балковец
Юре
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Балковец ЮреЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
14 Пинна СимонеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Андреацолли Аурелио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Гухер РобертПолузащитник
-
14 Marius MarinПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Декич ВладанВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Видо ЛукаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Пинато Марко
-
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 3
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
49 Владение мячом, % 51
Предыдущие игры
Эмполи Последние 20 матчей: +5 =7 -8Читтаделла 1:2 Эмполи Эмполи 3:1 Кротоне Эмполи 1:1 Кьево Юве Стабия 1:0 Эмполи
Эмполи 1:1 Ливорно Козенца 1:0 Эмполи Эмполи 1:1 Салернитана Виртус Энтелла 2:0 Эмполи Эмполи 2:1 Асколи Кремонезе 1:0 Эмполи Фрозиноне 4:0 Эмполи Эмполи 1:1 Венеция Эмполи 1:2 Пескара Беневенто 2:0 Эмполи Эмполи 1:1 Специя Трапани 2:2 Эмполи Эмполи 1:1 Кремонезе Порденоне 2:0 Эмполи Эмполи 3:0 Перуджа Пиза 2:3 Эмполи
Пиза Последние 20 матчей: +5 =8 -7Пиза 1:1 Кьево Кремонезе 3:4 Пиза Пиза 1:1 Юве Стабия Беневенто 1:1 Пиза
Последние игры между собой
Эмполи: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
Пиза: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|24
|17
|6
|1
|41 - 13
|57
|2.
|Фрозиноне
|24
|11
|7
|6
|28 - 19
|40
|3.
|Специя
|23
|10
|7
|6
|32 - 23
|37
|4.
|Кротоне
|24
|11
|4
|9
|37 - 30
|37
|5.
|Салернитана
|23
|10
|6
|7
|33 - 28
|36
|6.
|Читтаделла
|24
|10
|6
|8
|30 - 29
|36
|7.
|Порденоне
|24
|10
|6
|8
|32 - 32
|36
|8.
|Виртус Энтелла
|24
|9
|8
|7
|30 - 26
|35
|9.
|Перуджа
|24
|9
|6
|9
|27 - 32
|33
|10.
|Пескара
|24
|9
|5
|10
|35 - 33
|32
|11.
|Юве Стабия
|24
|9
|5
|10
|29 - 35
|32
|12.
|Кьево
|23
|7
|10
|6
|28 - 25
|31
|13.
|Асколи
|24
|9
|4
|11
|34 - 35
|31
|14.
|Пиза
|0:0
|24
|7
|10
|7
|31 - 30
|31
|15.
|Эмполи
|0:0
|24
|7
|10
|7
|26 - 29
|31
|16.
|Венеция
|24
|6
|10
|8
|22 - 26
|28
|17.
|Кремонезе
|23
|6
|8
|9
|22 - 26
|26
|18.
|Козенца
|24
|5
|8
|11
|27 - 28
|23
|19.
|Трапани
|24
|4
|7
|13
|23 - 47
|19
|20.
|Ливорно
|24
|3
|5
|16
|20 - 41
|14
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