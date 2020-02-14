Италия: Серия A 2019-2020

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Аталанта
 
Позже

Стадион:
Рома
95
Голлини
Пьерлуиджи
2
Толой
Рафаэл
6
Паломино
Хосе
19
Джимсити
Берат
21
Кастань
Тимоти
11
Фройлер
Ремо
15
Де
Рон
Мартен
8
Госенс
Робин
10
Гомес
Алехандро
72
Иличич
Йосип
91
Сапата
Дуван
13
Пау
Лопес
33
Перес
Бруно
20
Фасио
Федерико
6
Смоллинг
Крис
37
Спинаццола
Леонардо
23
Манчини
Джанлука
21
Верету
Жордан
31
Перес
Карлес
7
Пеллегрини
Лоренцо
77
Мхитарян
Генрих
9
Джеко
Эдин
Аталанта
3-4-1-2
Рома
4-2-3-1

Предыдущие игры

Аталанта Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Фиорентина 1:2 Аталанта Аталанта 2:2 Дженоа Торино 0:7 Аталанта Аталанта 1:2 СПАЛ 2013
Фиорентина 2:1 Аталанта Интер Милан 1:1 Аталанта Аталанта 5:0 Парма Аталанта 5:0 Милан Болонья 2:1 Аталанта Шахтёр Донецк 0:3 Аталанта Аталанта 3:2 Верона Брешия 0:3 Аталанта Аталанта 2:0 Динамо Загреб Аталанта 1:3 Ювентус Сампдория 0:0 Аталанта Аталанта 1:1 Манчестер Сити Аталанта 0:2 Кальяри Наполи 2:2 Аталанта Аталанта 7:1 Удинезе Манчестер Сити 5:1 Аталанта
Рома Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Рома 2:3 Болонья Сассуоло 4:2 Рома Рома 1:1 Лацио Ювентус 3:1 Рома
Дженоа 1:3 Рома Парма 0:2 Рома Рома 1:2 Ювентус Рома 0:2 Торино Фиорентина 1:4 Рома Рома 3:1 СПАЛ 2013 Рома 2:2 Вольфсбергер Интер Милан 0:0 Рома Верона 1:3 Рома Истанбул Башакшехир 0:3 Рома Рома 3:0 Брешия Парма 2:0 Рома Боруссия М 2:1 Рома Рома 2:1 Наполи Удинезе 0:4 Рома Рома 2:1 Милан

Последние игры между собой

Аталанта: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Рома: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Рома 0:2 Аталанта Серия A Аталанта 3:3 Рома Серия A Рома 3:3 Аталанта Серия A Рома 1:2 Аталанта Серия A
Аталанта 0:1 Рома Серия A Рома 1:1 Аталанта Серия A Аталанта 2:1 Рома Серия A Аталанта 3:3 Рома Серия A Рома 0:2 Аталанта Серия A Рома 1:1 Аталанта Серия A Аталанта 1:2 Рома Серия A Рома 3:1 Аталанта Серия A Аталанта 1:1 Рома Серия A Аталанта 2:3 Рома Серия A Рома 3:0 Аталанта Кубок Рома 2:0 Аталанта Серия A Аталанта 4:1 Рома Серия A Рома 3:1 Аталанта Серия A Рома 2:1 Аталанта Серия A Аталанта 1:2 Рома Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 23 16 6 1 48 - 20 54
2. Ювентус Заявка 23 17 3 3 44 - 23 54
3. Лацио Заявка 23 16 5 2 53 - 20 53
4. Аталанта Заявка 23 12 6 5 61 - 31 42
5. Рома Заявка 23 11 6 6 42 - 30 39
6. Верона Заявка 23 9 7 7 28 - 24 34
7. Болонья Заявка 23 9 6 8 37 - 36 33
8. Парма Заявка 23 9 5 9 31 - 30 32
9. Милан Заявка 23 9 5 9 25 - 31 32
10. Кальяри Заявка 23 8 8 7 38 - 35 32
11. Наполи Заявка 23 8 6 9 36 - 34 30
12. Сассуоло Заявка 23 8 5 10 38 - 38 29
13. Торино Заявка 23 8 3 12 27 - 42 27
14. Удинезе Заявка 23 7 4 12 20 - 36 25
15. Фиорентина Заявка 23 6 7 10 26 - 34 25
16. Сампдория Заявка 23 6 5 12 25 - 38 23
17. Лечче Заявка 23 5 7 11 30 - 44 22
18. Дженоа Заявка 23 4 7 12 24 - 43 19
19. Брешия Заявка 23 4 4 15 21 - 42 16
20. СПАЛ 2013 Заявка 23 4 3 16 17 - 40 15
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Аталанта - Рома

    До начала игры, которая состоится 15.02.2020, осталось 22 часа 58 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.

    Во вкладке СТАТИСТИКА узнаете в какой форме команды подошли к матчу.

    Предварительные составы во вкладке СОСТАВЫ.

    Турнирную таблицу этого турнира ищите во вкладке ТАБЛИЦА.


    • Новости
    Прогнозы на матч Аталанта - Рома
    Аталанта
    59.6% (62)
    Ничья
    22.1% (23)
    Рома
    18.3% (19)
    2:1 Аталанта
    35.6% (37)
    1:2 Рома
    13.5% (14)
    1:1 Ничья
    9.6% (10)
    2:2 Ничья
    9.6% (10)
    3:2 Аталанта
    7.7% (8)
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