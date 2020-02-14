Италия: Серия A 2019-2020
Аталанта
Позже
Стадион: Gewiss Stadium
Рома
11
Фройлер
Ремо
72
Иличич
Йосип
91
Сапата
Дуван
13
Пау
Лопес
33
Перес
Бруно
31
Перес
Карлес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Фройлер РемоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
72 Иличич ЙосипНападающий
-
91 Сапата ДуванНападающий
-
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
13 Пау ЛопесВратарь
-
33 Перес БруноЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Перес КарлесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Фонсека Паулу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Предыдущие игры
Аталанта Последние 20 матчей: +9 =5 -6Фиорентина 1:2 Аталанта Аталанта 2:2 Дженоа Торино 0:7 Аталанта Аталанта 1:2 СПАЛ 2013
Фиорентина 2:1 Аталанта Интер Милан 1:1 Аталанта Аталанта 5:0 Парма Аталанта 5:0 Милан Болонья 2:1 Аталанта Шахтёр Донецк 0:3 Аталанта Аталанта 3:2 Верона Брешия 0:3 Аталанта Аталанта 2:0 Динамо Загреб Аталанта 1:3 Ювентус Сампдория 0:0 Аталанта Аталанта 1:1 Манчестер Сити Аталанта 0:2 Кальяри Наполи 2:2 Аталанта Аталанта 7:1 Удинезе Манчестер Сити 5:1 Аталанта
Рома Последние 20 матчей: +10 =3 -7Рома 2:3 Болонья Сассуоло 4:2 Рома Рома 1:1 Лацио Ювентус 3:1 Рома
Последние игры между собой
Аталанта: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Рома: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Аталанта 0:1 Рома Серия A Рома 1:1 Аталанта Серия A Аталанта 2:1 Рома Серия A Аталанта 3:3 Рома Серия A Рома 0:2 Аталанта Серия A Рома 1:1 Аталанта Серия A Аталанта 1:2 Рома Серия A Рома 3:1 Аталанта Серия A Аталанта 1:1 Рома Серия A Аталанта 2:3 Рома Серия A Рома 3:0 Аталанта Кубок Рома 2:0 Аталанта Серия A Аталанта 4:1 Рома Серия A Рома 3:1 Аталанта Серия A Рома 2:1 Аталанта Серия A Аталанта 1:2 Рома Серия A
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|23
|16
|6
|1
|48 - 20
|54
|2.
|Ювентус
|Заявка
|23
|17
|3
|3
|44 - 23
|54
|3.
|Лацио
|Заявка
|23
|16
|5
|2
|53 - 20
|53
|4.
|Аталанта
|Заявка
|23
|12
|6
|5
|61 - 31
|42
|5.
|Рома
|Заявка
|23
|11
|6
|6
|42 - 30
|39
|6.
|Верона
|Заявка
|23
|9
|7
|7
|28 - 24
|34
|7.
|Болонья
|Заявка
|23
|9
|6
|8
|37 - 36
|33
|8.
|Парма
|Заявка
|23
|9
|5
|9
|31 - 30
|32
|9.
|Милан
|Заявка
|23
|9
|5
|9
|25 - 31
|32
|10.
|Кальяри
|Заявка
|23
|8
|8
|7
|38 - 35
|32
|11.
|Наполи
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|36 - 34
|30
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|23
|8
|5
|10
|38 - 38
|29
|13.
|Торино
|Заявка
|23
|8
|3
|12
|27 - 42
|27
|14.
|Удинезе
|Заявка
|23
|7
|4
|12
|20 - 36
|25
|15.
|Фиорентина
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|26 - 34
|25
|16.
|Сампдория
|Заявка
|23
|6
|5
|12
|25 - 38
|23
|17.
|Лечче
|Заявка
|23
|5
|7
|11
|30 - 44
|22
|18.
|Дженоа
|Заявка
|23
|4
|7
|12
|24 - 43
|19
|19.
|Брешия
|Заявка
|23
|4
|4
|15
|21 - 42
|16
|20.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|23
|4
|3
|16
|17 - 40
|15
Аталанта
59.6% (62)
Ничья
22.1% (23)
Рома
18.3% (19)
2:1 Аталанта
35.6% (37)
1:2 Рома
13.5% (14)
1:1 Ничья
9.6% (10)
2:2 Ничья
9.6% (10)
3:2 Аталанта
7.7% (8)
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