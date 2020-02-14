Италия: Серия A 2019-2020

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Милан
 
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Стадион:
Торино

Предыдущие игры

Милан Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Милан 1:1 Ювентус Интер Милан 4:2 Милан Милан 1:1 Верона Милан 4:2 Торино
Брешия 0:1 Милан Милан 3:2 Удинезе Милан 3:0 СПАЛ 2013 Кальяри 0:2 Милан Милан 0:0 Сампдория Аталанта 5:0 Милан Милан 0:0 Сассуоло Болонья 2:3 Милан Парма 0:1 Милан Милан 1:1 Наполи Ювентус 1:0 Милан Милан 1:2 Лацио Милан 1:0 СПАЛ 2013 Рома 2:1 Милан Милан 2:2 Лечче Дженоа 1:2 Милан
Торино Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Торино 1:3 Сампдория Лечче 4:0 Торино Милан 4:2 Торино Торино 0:7 Аталанта
Сассуоло 2:1 Торино Торино 1:0 Болонья Торино 1:1 Дженоа Рома 0:2 Торино Торино 1:2 СПАЛ 2013 Верона 3:3 Торино Торино 2:1 Фиорентина Дженоа 0:1 Торино Торино 0:3 Интер Милан Брешия 0:4 Торино Торино 0:1 Ювентус Лацио 4:0 Торино Торино 1:1 Кальяри Удинезе 1:0 Торино Торино 0:0 Наполи Парма 3:2 Торино

Последние игры между собой

Милан: победы: 9, ничьи: 9, поражения: 2
Торино: победы: 2, ничьи: 9, поражения: 9
Милан 4:2 Торино Кубок Торино 2:1 Милан Серия A Торино 2:0 Милан Серия A Милан 0:0 Торино Серия A
Торино 1:1 Милан Серия A Милан 0:0 Торино Серия A Торино 2:2 Милан Серия A Милан 2:1 Торино Кубок Милан 3:2 Торино Серия A Милан 1:0 Торино Серия A Торино 1:1 Милан Серия A Милан 3:0 Торино Серия A Торино 1:1 Милан Серия A Милан 1:1 Торино Серия A Торино 2:2 Милан Серия A Милан 1:0 Торино Серия A Торино 2:4 Милан Серия A Милан 5:1 Торино Серия A Торино 2:2 Милан Серия A Торино 0:1 Милан Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 23 16 6 1 48 - 20 54
2. Ювентус Заявка 23 17 3 3 44 - 23 54
3. Лацио Заявка 23 16 5 2 53 - 20 53
4. Аталанта Заявка 23 12 6 5 61 - 31 42
5. Рома Заявка 23 11 6 6 42 - 30 39
6. Верона Заявка 23 9 7 7 28 - 24 34
7. Болонья Заявка 23 9 6 8 37 - 36 33
8. Парма Заявка 23 9 5 9 31 - 30 32
9. Милан Заявка 23 9 5 9 25 - 31 32
10. Кальяри Заявка 23 8 8 7 38 - 35 32
11. Наполи Заявка 23 8 6 9 36 - 34 30
12. Сассуоло Заявка 23 8 5 10 38 - 38 29
13. Торино Заявка 23 8 3 12 27 - 42 27
14. Удинезе Заявка 23 7 4 12 20 - 36 25
15. Фиорентина Заявка 23 6 7 10 26 - 34 25
16. Сампдория Заявка 23 6 5 12 25 - 38 23
17. Лечче Заявка 23 5 7 11 30 - 44 22
18. Дженоа Заявка 23 4 7 12 24 - 43 19
19. Брешия Заявка 23 4 4 15 21 - 42 16
20. СПАЛ 2013 Заявка 23 4 3 16 17 - 40 15
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Милан - Торино

    До начала игры, которая состоится 17.02.2020, осталось 2 дня 20 часов 44 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.

    Во вкладке СТАТИСТИКА узнаете в какой форме команды подошли к матчу.

    Предварительные составы во вкладке СОСТАВЫ.

    Турнирную таблицу этого турнира ищите во вкладке ТАБЛИЦА.


    • Новости
    Прогнозы на матч Милан - Торино
    Милан
    92.2% (71)
    Ничья
    7.8% (6)
    Торино
    0% (0)
    2:1 Милан
    40.3% (31)
    1:0 Милан
    23.4% (18)
    2:0 Милан
    22.1% (17)
    1:1 Ничья
    3.9% (3)
    2:2 Ничья
    2.6% (2)
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