Италия: Серия A 2019-2020
Предыдущие игры
Милан Последние 20 матчей: +9 =6 -5Милан 1:1 Ювентус Интер Милан 4:2 Милан Милан 1:1 Верона Милан 4:2 Торино
Торино Последние 20 матчей: +6 =3 -11Торино 1:3 Сампдория Лечче 4:0 Торино Милан 4:2 Торино Торино 0:7 Аталанта
Сассуоло 2:1 Торино Торино 1:0 Болонья Торино 1:1 Дженоа Рома 0:2 Торино Торино 1:2 СПАЛ 2013 Верона 3:3 Торино Торино 2:1 Фиорентина Дженоа 0:1 Торино Торино 0:3 Интер Милан Брешия 0:4 Торино Торино 0:1 Ювентус Лацио 4:0 Торино Торино 1:1 Кальяри Удинезе 1:0 Торино Торино 0:0 Наполи Парма 3:2 Торино
Последние игры между собой
Милан: победы: 9, ничьи: 9, поражения: 2
Торино: победы: 2, ничьи: 9, поражения: 9
Торино 1:1 Милан Серия A Милан 0:0 Торино Серия A Торино 2:2 Милан Серия A Милан 2:1 Торино Кубок Милан 3:2 Торино Серия A Милан 1:0 Торино Серия A Торино 1:1 Милан Серия A Милан 3:0 Торино Серия A Торино 1:1 Милан Серия A Милан 1:1 Торино Серия A Торино 2:2 Милан Серия A Милан 1:0 Торино Серия A Торино 2:4 Милан Серия A Милан 5:1 Торино Серия A Торино 2:2 Милан Серия A Торино 0:1 Милан Серия A
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|23
|16
|6
|1
|48 - 20
|54
|2.
|Ювентус
|Заявка
|23
|17
|3
|3
|44 - 23
|54
|3.
|Лацио
|Заявка
|23
|16
|5
|2
|53 - 20
|53
|4.
|Аталанта
|Заявка
|23
|12
|6
|5
|61 - 31
|42
|5.
|Рома
|Заявка
|23
|11
|6
|6
|42 - 30
|39
|6.
|Верона
|Заявка
|23
|9
|7
|7
|28 - 24
|34
|7.
|Болонья
|Заявка
|23
|9
|6
|8
|37 - 36
|33
|8.
|Парма
|Заявка
|23
|9
|5
|9
|31 - 30
|32
|9.
|Милан
|Заявка
|23
|9
|5
|9
|25 - 31
|32
|10.
|Кальяри
|Заявка
|23
|8
|8
|7
|38 - 35
|32
|11.
|Наполи
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|36 - 34
|30
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|23
|8
|5
|10
|38 - 38
|29
|13.
|Торино
|Заявка
|23
|8
|3
|12
|27 - 42
|27
|14.
|Удинезе
|Заявка
|23
|7
|4
|12
|20 - 36
|25
|15.
|Фиорентина
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|26 - 34
|25
|16.
|Сампдория
|Заявка
|23
|6
|5
|12
|25 - 38
|23
|17.
|Лечче
|Заявка
|23
|5
|7
|11
|30 - 44
|22
|18.
|Дженоа
|Заявка
|23
|4
|7
|12
|24 - 43
|19
|19.
|Брешия
|Заявка
|23
|4
|4
|15
|21 - 42
|16
|20.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|23
|4
|3
|16
|17 - 40
|15
Милан
92.2% (71)
Ничья
7.8% (6)
Торино
0% (0)
2:1 Милан
40.3% (31)
1:0 Милан
23.4% (18)
2:0 Милан
22.1% (17)
1:1 Ничья
3.9% (3)
2:2 Ничья
2.6% (2)
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