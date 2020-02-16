Италия: Серия A 2019-2020
Кальяри
0:1
Второй тайм: 75'
Стадион: Сарденья Арена
Наполи
13' Желтая карточкаПедро Жоао
30' Желтая карточкаВалюкевич Себастьян
0:1
66' ГолМертенс Дрис
74' Желтая карточкаНандес Найтан
21
Ионице
Артур
10
Педро
Жоао
25
Оспина
Давид
14
Мертенс
Дрис
12
Элмас
Эльиф
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Ионице АртурПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Педро ЖоаоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Ольсен РобинВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Маран Роландо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
25 Оспина ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Мертенс ДрисНападающий
-
12 Элмас ЭльифНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
31 Гулам ФаузиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гаттузо Дженнаро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
13'
66'
0:1
74'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
2 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 7
-
0 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 6
-
3 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 2
-
45 Владение мячом, % 55
Предыдущие игры
Кальяри Последние 20 матчей: +7 =7 -6Дженоа 1:0 Кальяри Кальяри 2:2 Парма Интер Милан 1:1 Кальяри Брешия 2:2 Кальяри
Интер Милан 4:1 Кальяри Кальяри 0:2 Милан Ювентус 4:0 Кальяри Удинезе 2:1 Кальяри Кальяри 1:2 Лацио Сассуоло 2:2 Кальяри Кальяри 2:1 Сампдория Кальяри 4:3 Сампдория Лечче 2:2 Кальяри Кальяри 5:2 Фиорентина Аталанта 0:2 Кальяри Кальяри 3:2 Болонья Торино 1:1 Кальяри Кальяри 2:0 СПАЛ 2013 Кальяри 3:1 Погонь Щецин Рома 1:1 Кальяри
Наполи Последние 20 матчей: +7 =6 -7Интер Милан 0:1 Наполи Наполи 2:3 Лечче Сампдория 2:4 Наполи Наполи 2:1 Ювентус
Наполи 1:0 Лацио Наполи 0:2 Фиорентина Наполи 2:0 Перуджа Лацио 1:0 Наполи Наполи 1:3 Интер Милан Сассуоло 1:2 Наполи Наполи 1:2 Парма Наполи 4:0 Генк Удинезе 1:1 Наполи Наполи 1:2 Болонья Ливерпуль 1:1 Наполи Милан 1:1 Наполи Наполи 0:0 Дженоа Наполи 1:1 Ред Булл Зальцбург Рома 2:1 Наполи Наполи 2:2 Аталанта
Последние игры между собой
Кальяри: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 13
Наполи: победы: 13, ничьи: 5, поражения: 2
Наполи 3:0 Кальяри Серия A Наполи 3:1 Кальяри Серия A Кальяри 0:5 Наполи Серия A Кальяри 0:3 Наполи Серия A Наполи 3:3 Кальяри Серия A Наполи 3:0 Кальяри Серия A Кальяри 1:1 Наполи Серия A Наполи 3:2 Кальяри Серия A Кальяри 0:1 Наполи Серия A Наполи 6:3 Кальяри Серия A Кальяри 0:0 Наполи Серия A Наполи 2:1 Кальяри Серия A Кальяри 0:1 Наполи Серия A Наполи 0:0 Кальяри Серия A Кальяри 3:3 Наполи Серия A Кальяри 2:0 Наполи Серия A
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|24
|18
|3
|3
|46 - 23
|57
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|23
|16
|6
|1
|48 - 20
|54
|3.
|Лацио
|Заявка
|23
|16
|5
|2
|53 - 20
|53
|4.
|Аталанта
|Заявка
|24
|13
|6
|5
|63 - 32
|45
|5.
|Рома
|Заявка
|24
|11
|6
|7
|43 - 32
|39
|6.
|Парма
|Заявка
|24
|10
|5
|9
|32 - 30
|35
|7.
|Верона
|Заявка
|24
|9
|8
|7
|28 - 24
|35
|8.
|Наполи
|1:0 Заявка
|24
|9
|6
|9
|37 - 34
|33
|9.
|Болонья
|Заявка
|24
|9
|6
|9
|37 - 39
|33
|10.
|Милан
|Заявка
|23
|9
|5
|9
|25 - 31
|32
|11.
|Кальяри
|0:1 Заявка
|24
|8
|8
|8
|38 - 36
|32
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|24
|8
|5
|11
|38 - 39
|29
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|24
|7
|7
|10
|31 - 35
|28
|14.
|Торино
|Заявка
|23
|8
|3
|12
|27 - 42
|27
|15.
|Удинезе
|Заявка
|24
|7
|5
|12
|20 - 36
|26
|16.
|Лечче
|Заявка
|24
|6
|7
|11
|32 - 45
|25
|17.
|Сампдория
|Заявка
|24
|6
|5
|13
|26 - 43
|23
|18.
|Дженоа
|Заявка
|24
|5
|7
|12
|27 - 43
|22
|19.
|Брешия
|Заявка
|24
|4
|4
|16
|21 - 44
|16
|20.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|24
|4
|3
|17
|18 - 42
|15
Кальяри
9.9% (16)
Ничья
14.8% (24)
Наполи
75.3% (122)
1:2 Наполи
46.3% (75)
0:2 Наполи
11.1% (18)
1:1 Ничья
9.3% (15)
0:1 Наполи
6.8% (11)
2:1 Кальяри
6.8% (11)
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