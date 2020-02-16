Италия: Серия A 2019-2020

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Кальяри
0:1
Второй тайм: 75'

Стадион:
Наполи
0'
13' Желтая карточка
Педро Жоао
30' Желтая карточка
Валюкевич Себастьян
0:1
66' Гол
Мертенс Дрис
74' Желтая карточка
Нандес Найтан
75'
28
Краньо
Алессио
19
Пизакане
Фабио
40
Валюкевич
Себастьян
15
Клаван
Рагнар
33
Пеллегрини
Лука
18
Нандес
Найтан
8
Чигарини
Лука
21
Ионице
Артур
20
Перейро
Гастон
10
Педро
Жоао
99
Симеоне
Джованни
25
Оспина
Давид
22
Ди
Лоренцо
Джованни
19
Максимович
Никола
44
Манолас
Костас
23
Хюсай
Эльсейд
8
Фабиан
Руис
4
Демме
Диего
20
Зелиньски
Петр
7
Кальехон
Хосе
14
Мертенс
Дрис
12
Элмас
Эльиф
Кальяри
4-3-2-1
Наполи
4-3-3

Ход матча

13'
Педро Жоао
 
30'
Валюкевич Себастьян
 
61'
 
Инсинье Лоренцо
Демме Диего
66'
0:1
Мертенс Дрис
(Хюсай Эльсейд)
67'
 
Политано Маттео
Кальехон Хосе
67'
Палоски Альберто
Перейро Гастон
 
70'
Матьелло Федерико
Валюкевич Себастьян
 
74'
Нандес Найтан
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 7
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 6
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 2
  • 45 Владение мячом, % 55

Предыдущие игры

Кальяри Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Дженоа 1:0 Кальяри Кальяри 2:2 Парма Интер Милан 1:1 Кальяри Брешия 2:2 Кальяри
Интер Милан 4:1 Кальяри Кальяри 0:2 Милан Ювентус 4:0 Кальяри Удинезе 2:1 Кальяри Кальяри 1:2 Лацио Сассуоло 2:2 Кальяри Кальяри 2:1 Сампдория Кальяри 4:3 Сампдория Лечче 2:2 Кальяри Кальяри 5:2 Фиорентина Аталанта 0:2 Кальяри Кальяри 3:2 Болонья Торино 1:1 Кальяри Кальяри 2:0 СПАЛ 2013 Кальяри 3:1 Погонь Щецин Рома 1:1 Кальяри
Наполи Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Интер Милан 0:1 Наполи Наполи 2:3 Лечче Сампдория 2:4 Наполи Наполи 2:1 Ювентус
Наполи 1:0 Лацио Наполи 0:2 Фиорентина Наполи 2:0 Перуджа Лацио 1:0 Наполи Наполи 1:3 Интер Милан Сассуоло 1:2 Наполи Наполи 1:2 Парма Наполи 4:0 Генк Удинезе 1:1 Наполи Наполи 1:2 Болонья Ливерпуль 1:1 Наполи Милан 1:1 Наполи Наполи 0:0 Дженоа Наполи 1:1 Ред Булл Зальцбург Рома 2:1 Наполи Наполи 2:2 Аталанта

Последние игры между собой

Кальяри: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 13
Наполи: победы: 13, ничьи: 5, поражения: 2
Наполи 0:1 Кальяри Серия A Наполи 2:1 Кальяри Серия A Кальяри 0:1 Наполи Серия A Кальяри 0:5 Наполи Серия A
Наполи 3:0 Кальяри Серия A Наполи 3:1 Кальяри Серия A Кальяри 0:5 Наполи Серия A Кальяри 0:3 Наполи Серия A Наполи 3:3 Кальяри Серия A Наполи 3:0 Кальяри Серия A Кальяри 1:1 Наполи Серия A Наполи 3:2 Кальяри Серия A Кальяри 0:1 Наполи Серия A Наполи 6:3 Кальяри Серия A Кальяри 0:0 Наполи Серия A Наполи 2:1 Кальяри Серия A Кальяри 0:1 Наполи Серия A Наполи 0:0 Кальяри Серия A Кальяри 3:3 Наполи Серия A Кальяри 2:0 Наполи Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 24 18 3 3 46 - 23 57
2. Интер Милан Заявка 23 16 6 1 48 - 20 54
3. Лацио Заявка 23 16 5 2 53 - 20 53
4. Аталанта Заявка 24 13 6 5 63 - 32 45
5. Рома Заявка 24 11 6 7 43 - 32 39
6. Парма Заявка 24 10 5 9 32 - 30 35
7. Верона Заявка 24 9 8 7 28 - 24 35
8. Наполи 1:0 Заявка 24 9 6 9 37 - 34 33
9. Болонья Заявка 24 9 6 9 37 - 39 33
10. Милан Заявка 23 9 5 9 25 - 31 32
11. Кальяри 0:1 Заявка 24 8 8 8 38 - 36 32
12. Сассуоло Заявка 24 8 5 11 38 - 39 29
13. Фиорентина Заявка 24 7 7 10 31 - 35 28
14. Торино Заявка 23 8 3 12 27 - 42 27
15. Удинезе Заявка 24 7 5 12 20 - 36 26
16. Лечче Заявка 24 6 7 11 32 - 45 25
17. Сампдория Заявка 24 6 5 13 26 - 43 23
18. Дженоа Заявка 24 5 7 12 27 - 43 22
19. Брешия Заявка 24 4 4 16 21 - 44 16
20. СПАЛ 2013 Заявка 24 4 3 17 18 - 42 15
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sardegna Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Кальяри 0:1 Наполи
Кальяри
9.9% (16)
Ничья
14.8% (24)
Наполи
75.3% (122)
1:2 Наполи
46.3% (75)
0:2 Наполи
11.1% (18)
1:1 Ничья
9.3% (15)
0:1 Наполи
6.8% (11)
2:1 Кальяри
6.8% (11)
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