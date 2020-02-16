Италия: Серия A 2019-2020

Первый тайм

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

45' Удар от ворот произведет Верона

43' Верре Валерио из команды Верона пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

42' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Сильвестри Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Гюнтер Корай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Удар от ворот произведет Удинезе

38' Удар от ворот произведет Удинезе

36' Удар от ворот произведет Удинезе

36' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Бекао Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Удар от ворот произведет Верона

33' Бекао Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Хорошо играет на выходе Сильвестри Марко - мяч в ее руках

31' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Гюнтер Корай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Матч возобновлен

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Кумбулла Мараш из команды Верона направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

28' Сема Кен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Мандрагора Роландо из команды Удинезе сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

27' Сильвестри Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Хорошая попытка от Ласанья Кевин , был неплохой удар, но вратарь спас

24' Матч возобновится спорным мячом

24' Ох, нехорошо это выглядит. Фараони Марко получил травму и медбригада забирает его с поля.

23' Фараони Марко на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' Хорошо играет на выходе Сильвестри Марко - мяч в ее руках

22' Сема Кен ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

21' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Сема Кен из команды Удинезе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

20' Борини Фабио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Борини Фабио из команды Верона пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

18' Отличная игра от Пессина Маттео из команды Верона . Она направляет мяч за линию обороны, но шанс в конце концов упущен

17' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Удар от ворот произведет Верона

15' Мандрагора Роландо наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

14' Фараони Марко предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

13' Сема Кен из команды Удинезе пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

13' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Удар от ворот произведет Верона

12' Мандрагора Роландо решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

11' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Гюнтер Корай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Трост-Эконг Виллиам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Мандрагора Роландо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

6' Матч возобновлен

6' Гюнтер Корай на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

5' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

5' Удар от ворот произведет Удинезе

4' Ррахмани Амир выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Де Пауль Родриго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

4' Матч возобновлен

3' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

2' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Удар от ворот произведет Удинезе

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Верона начинает с центра поля