Италия: Серия A 2019-2020

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  4. Серия A 2019-2020
Удинезе
0:0
Перерыв

Стадион:
Верона
0'
1
Муссо
Хуан
50
Бекао
Родриго
5
Трост-Эконг
Виллиам
17
Нюйтинк
Брэм
19
Стрюгер-Ларсен
Йенс
10
Де
Пауль
Родриго
38
Мандрагора
Роландо
6
Фофана
Секо
12
Сема
Кен
15
Ласанья
Кевин
7
Окака
Стефано
1
Сильвестри
Марко
13
Ррахмани
Амир
21
Гюнтер
Корай
24
Кумбулла
Мараш
5
Фараони
Марко
4
Велозу
Мигель
34
Амрабат
Софьян
88
Лазович
Дарко
14
Верре
Валерио
32
Пессина
Маттео
16
Борини
Фабио
Удинезе
3-5-2
Верона
3-4-2-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 0
  • 6 Угловые 3
  • 3 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Предыдущие игры

Удинезе Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Брешия 1:1 Удинезе Удинезе 0:2 Интер Милан Парма 2:0 Удинезе Милан 3:2 Удинезе
Ювентус 4:0 Удинезе Удинезе 3:0 Сассуоло Лечче 0:1 Удинезе Удинезе 2:1 Кальяри Ювентус 3:1 Удинезе Удинезе 1:1 Наполи Удинезе 4:0 Болонья Лацио 3:0 Удинезе Сампдория 2:1 Удинезе Удинезе 2:1 Спартак Юрмала Удинезе 0:0 СПАЛ 2013 Дженоа 1:3 Удинезе Удинезе 0:4 Рома Аталанта 7:1 Удинезе Удинезе 1:0 Торино Удинезе 1:1 Венеция
Верона Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Верона 2:1 Ювентус Лацио 0:0 Верона Милан 1:1 Верона Верона 3:0 Лечче
Болонья 1:1 Верона Верона 2:1 Дженоа СПАЛ 2013 0:2 Верона Верона 3:3 Торино Аталанта 3:2 Верона Верона 1:3 Рома Верона 1:0 Фиорентина Верона 5:1 Табор Интер Милан 2:1 Верона Верона 2:1 Брешия Парма 0:1 Верона Верона 0:1 Сассуоло Наполи 2:0 Верона Верона 4:0 Браво Верона 2:0 Сампдория Кальяри 1:1 Верона

Последние игры между собой

Удинезе: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 2
Верона: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 4
Верона 0:0 Удинезе Серия A Верона 0:1 Удинезе Серия A Удинезе 4:0 Верона Серия A Удинезе 2:0 Верона Серия A
Верона 1:1 Удинезе Серия A Верона 0:1 Удинезе Серия A Удинезе 1:2 Верона Серия A Верона 2:2 Удинезе Серия A Удинезе 1:3 Верона Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 23 16 6 1 48 - 20 54
2. Ювентус Заявка 23 17 3 3 44 - 23 54
3. Лацио Заявка 23 16 5 2 53 - 20 53
4. Аталанта Заявка 24 13 6 5 63 - 32 45
5. Рома Заявка 24 11 6 7 43 - 32 39
6. Верона 0:0 Заявка 24 9 8 7 28 - 24 35
7. Болонья Заявка 24 9 6 9 37 - 39 33
8. Парма Заявка 23 9 5 9 31 - 30 32
9. Милан Заявка 23 9 5 9 25 - 31 32
10. Кальяри Заявка 23 8 8 7 38 - 35 32
11. Наполи Заявка 23 8 6 9 36 - 34 30
12. Сассуоло Заявка 23 8 5 10 38 - 38 29
13. Торино Заявка 23 8 3 12 27 - 42 27
14. Удинезе 0:0 Заявка 24 7 5 12 20 - 36 26
15. Фиорентина Заявка 23 6 7 10 26 - 34 25
16. Лечче Заявка 24 6 7 11 32 - 45 25
17. Сампдория Заявка 23 6 5 12 25 - 38 23
18. Дженоа Заявка 24 5 7 12 27 - 43 22
19. Брешия Заявка 23 4 4 15 21 - 42 16
20. СПАЛ 2013 Заявка 24 4 3 17 18 - 42 15
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dacia Arena - Stadio Friuli. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Удинезе 0:0 Верона
Удинезе
44.9% (71)
Ничья
39.9% (63)
Верона
15.2% (24)
1:1 Ничья
36.7% (58)
1:0 Удинезе
19% (30)
2:1 Удинезе
17.7% (28)
0:1 Верона
7.6% (12)
2:0 Удинезе
5.1% (8)
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