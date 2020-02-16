Италия: Серия A 2019-2020
Удинезе
0:0
Перерыв
Стадион: Dacia Arena - Stadio Friuli
Верона
17
Нюйтинк
Брэм
12
Сема
Кен
21
Гюнтер
Корай
16
Борини
Фабио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Нюйтинк БрэмЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Сема КенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Уолас СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Готти Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Гюнтер КорайЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Борини ФабиоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Юрич Иван
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 0
-
6 Угловые 3
-
3 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
52 Владение мячом, % 48
Предыдущие игры
Удинезе Последние 20 матчей: +7 =4 -9Брешия 1:1 Удинезе Удинезе 0:2 Интер Милан Парма 2:0 Удинезе Милан 3:2 Удинезе
Ювентус 4:0 Удинезе Удинезе 3:0 Сассуоло Лечче 0:1 Удинезе Удинезе 2:1 Кальяри Ювентус 3:1 Удинезе Удинезе 1:1 Наполи Удинезе 4:0 Болонья Лацио 3:0 Удинезе Сампдория 2:1 Удинезе Удинезе 2:1 Спартак Юрмала Удинезе 0:0 СПАЛ 2013 Дженоа 1:3 Удинезе Удинезе 0:4 Рома Аталанта 7:1 Удинезе Удинезе 1:0 Торино Удинезе 1:1 Венеция
Верона Последние 20 матчей: +10 =5 -5Верона 2:1 Ювентус Лацио 0:0 Верона Милан 1:1 Верона Верона 3:0 Лечче
Болонья 1:1 Верона Верона 2:1 Дженоа СПАЛ 2013 0:2 Верона Верона 3:3 Торино Аталанта 3:2 Верона Верона 1:3 Рома Верона 1:0 Фиорентина Верона 5:1 Табор Интер Милан 2:1 Верона Верона 2:1 Брешия Парма 0:1 Верона Верона 0:1 Сассуоло Наполи 2:0 Верона Верона 4:0 Браво Верона 2:0 Сампдория Кальяри 1:1 Верона
Последние игры между собой
Удинезе: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 2
Верона: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 4
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|23
|16
|6
|1
|48 - 20
|54
|2.
|Ювентус
|Заявка
|23
|17
|3
|3
|44 - 23
|54
|3.
|Лацио
|Заявка
|23
|16
|5
|2
|53 - 20
|53
|4.
|Аталанта
|Заявка
|24
|13
|6
|5
|63 - 32
|45
|5.
|Рома
|Заявка
|24
|11
|6
|7
|43 - 32
|39
|6.
|Верона
|0:0 Заявка
|24
|9
|8
|7
|28 - 24
|35
|7.
|Болонья
|Заявка
|24
|9
|6
|9
|37 - 39
|33
|8.
|Парма
|Заявка
|23
|9
|5
|9
|31 - 30
|32
|9.
|Милан
|Заявка
|23
|9
|5
|9
|25 - 31
|32
|10.
|Кальяри
|Заявка
|23
|8
|8
|7
|38 - 35
|32
|11.
|Наполи
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|36 - 34
|30
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|23
|8
|5
|10
|38 - 38
|29
|13.
|Торино
|Заявка
|23
|8
|3
|12
|27 - 42
|27
|14.
|Удинезе
|0:0 Заявка
|24
|7
|5
|12
|20 - 36
|26
|15.
|Фиорентина
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|26 - 34
|25
|16.
|Лечче
|Заявка
|24
|6
|7
|11
|32 - 45
|25
|17.
|Сампдория
|Заявка
|23
|6
|5
|12
|25 - 38
|23
|18.
|Дженоа
|Заявка
|24
|5
|7
|12
|27 - 43
|22
|19.
|Брешия
|Заявка
|23
|4
|4
|15
|21 - 42
|16
|20.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|24
|4
|3
|17
|18 - 42
|15
Удинезе
44.9% (71)
Ничья
39.9% (63)
Верона
15.2% (24)
1:1 Ничья
36.7% (58)
1:0 Удинезе
19% (30)
2:1 Удинезе
17.7% (28)
0:1 Верона
7.6% (12)
2:0 Удинезе
5.1% (8)
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