Италия: Серия A 2019-2020

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Лечче
1:0
Перерыв

Стадион:
СПАЛ 2013
0'
16' Желтая карточка
Майер Жан
21' Желтая карточка
Ди Франческо Федерико
40' Желтая карточка
Бонифаци Кевин
1:0
41' Пенальти
Манкозу Марко
43' Желтая карточка
Дейола Алессандро
45' Желтая карточка
Кальдерони Марко
22
Вигорито
Мауро
7
Донати
Джулио
5
Лучиони
Фабио
13
Россеттини
Лука
27
Кальдерони
Марко
37
Майер
Жан
14
Дейола
Алессандро
72
Барак
Антонин
8
Манкозу
Марко
10
Фалько
Филиппо
9
Лападула
Джанлука
99
Бериша
Этрит
4
Ционек
Тьяго
41
Бонифаци
Кевин
87
Жуканович
Эрвин
13
Реца
Аркадиуш
6
Вальдифиори
Мирко
7
Миссироли
Симоне
8
Валоти
Матиа
19
Кастро
Лукас
37
Петанья
Андреа
31
Ди
Франческо
Федерико
Лечче
4-3-1-2
СПАЛ 2013
4-3-1-2

Ход матча

16'
Майер Жан
 
21'
 
Ди Франческо Федерико
34'
Шахов Евгений
Фалько Филиппо
 
40'
 
Бонифаци Кевин
41'
Манкозу Марко
1:0
43'
Дейола Алессандро
 
45'
Кальдерони Марко
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Предыдущие игры

Лечче Последние 20 матчей: +3 =7 -10
Наполи 2:3 Лечче Лечче 4:0 Торино Верона 3:0 Лечче Лечче 1:1 Интер Милан
Парма 2:0 Лечче Лечче 0:1 Удинезе Лечче 2:3 Болонья Брешия 3:0 Лечче Лечче 2:2 Дженоа СПАЛ 2013 5:1 Лечче Фиорентина 0:1 Лечче Лечче 2:2 Кальяри Лацио 4:2 Лечче Лечче 2:2 Сассуоло Сампдория 1:1 Лечче Лечче 1:1 Ювентус Милан 2:2 Лечче Альбинолеффе 2:0 Лечче Лечче 1:3 Пьянезе Про Патрия 1:0 Лечче
СПАЛ 2013 Последние 20 матчей: +4 =3 -13
СПАЛ 2013 1:2 Сассуоло Лацио 5:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:3 Болонья Аталанта 1:2 СПАЛ 2013
Милан 3:0 СПАЛ 2013 Фиорентина 1:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:2 Верона Торино 1:2 СПАЛ 2013 Рома 3:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:1 Брешия СПАЛ 2013 5:1 Лечче Интер Милан 2:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Дженоа Удинезе 0:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:1 Сампдория Милан 1:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Наполи Кальяри 2:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:0 Парма Ювентус 2:0 СПАЛ 2013

Последние игры между собой

Лечче: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
СПАЛ 2013: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
СПАЛ 2013 5:1 Лечче Кубок СПАЛ 2013 1:3 Лечче Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 23 16 6 1 48 - 20 54
2. Ювентус Заявка 23 17 3 3 44 - 23 54
3. Лацио Заявка 23 16 5 2 53 - 20 53
4. Аталанта Заявка 23 12 6 5 61 - 31 42
5. Рома Заявка 23 11 6 6 42 - 30 39
6. Верона Заявка 23 9 7 7 28 - 24 34
7. Болонья Заявка 23 9 6 8 37 - 36 33
8. Парма Заявка 23 9 5 9 31 - 30 32
9. Милан Заявка 23 9 5 9 25 - 31 32
10. Кальяри Заявка 23 8 8 7 38 - 35 32
11. Наполи Заявка 23 8 6 9 36 - 34 30
12. Сассуоло Заявка 23 8 5 10 38 - 38 29
13. Торино Заявка 23 8 3 12 27 - 42 27
14. Удинезе Заявка 23 7 4 12 20 - 36 25
15. Фиорентина Заявка 23 6 7 10 26 - 34 25
16. Лечче 1:0 Заявка 24 6 7 11 31 - 44 25
17. Сампдория Заявка 23 6 5 12 25 - 38 23
18. Дженоа Заявка 23 4 7 12 24 - 43 19
19. Брешия Заявка 23 4 4 15 21 - 42 16
20. СПАЛ 2013 0:1 Заявка 24 4 3 17 17 - 41 15
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Via del Mare. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Лечче 1:0 СПАЛ 2013
Лечче
73.5% (119)
Ничья
21.6% (35)
СПАЛ 2013
4.9% (8)
2:1 Лечче
36.4% (59)
1:0 Лечче
22.2% (36)
1:1 Ничья
15.4% (25)
2:0 Лечче
9.3% (15)
1:2 СПАЛ 2013
2.5% (4)
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