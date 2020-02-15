Италия: Серия A 2019-2020
Лечче
1:0
Перерыв
Стадион: Виа дель Маре
СПАЛ 2013
16' Желтая карточкаМайер Жан
21' Желтая карточкаДи Франческо Федерико
40' Желтая карточкаБонифаци Кевин
1:0
41' ПенальтиМанкозу Марко
43' Желтая карточкаДейола Алессандро
45' Желтая карточкаКальдерони Марко
37
Майер
Жан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
37 Майер ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ливерани Фабио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
99 Бериша ЭтритВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Кастро ЛукасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Тиам ДембаВратарь
-
25 Летица КарлоВратарь
-
27 Фелипе ДиасЗащитник
- Защитник
-
26 Сала ДжакопоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ди Бьяджо Луиджи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
16'
40'
41'
1:0
45'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 4
-
3 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
52 Владение мячом, % 48
Предыдущие игры
Лечче Последние 20 матчей: +3 =7 -10Наполи 2:3 Лечче Лечче 4:0 Торино Верона 3:0 Лечче Лечче 1:1 Интер Милан
СПАЛ 2013 Последние 20 матчей: +4 =3 -13СПАЛ 2013 1:2 Сассуоло Лацио 5:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:3 Болонья Аталанта 1:2 СПАЛ 2013
Милан 3:0 СПАЛ 2013 Фиорентина 1:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:2 Верона Торино 1:2 СПАЛ 2013 Рома 3:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:1 Брешия СПАЛ 2013 5:1 Лечче Интер Милан 2:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Дженоа Удинезе 0:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:1 Сампдория Милан 1:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Наполи Кальяри 2:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:0 Парма Ювентус 2:0 СПАЛ 2013
Последние игры между собой
Лечче: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
СПАЛ 2013: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|23
|16
|6
|1
|48 - 20
|54
|2.
|Ювентус
|Заявка
|23
|17
|3
|3
|44 - 23
|54
|3.
|Лацио
|Заявка
|23
|16
|5
|2
|53 - 20
|53
|4.
|Аталанта
|Заявка
|23
|12
|6
|5
|61 - 31
|42
|5.
|Рома
|Заявка
|23
|11
|6
|6
|42 - 30
|39
|6.
|Верона
|Заявка
|23
|9
|7
|7
|28 - 24
|34
|7.
|Болонья
|Заявка
|23
|9
|6
|8
|37 - 36
|33
|8.
|Парма
|Заявка
|23
|9
|5
|9
|31 - 30
|32
|9.
|Милан
|Заявка
|23
|9
|5
|9
|25 - 31
|32
|10.
|Кальяри
|Заявка
|23
|8
|8
|7
|38 - 35
|32
|11.
|Наполи
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|36 - 34
|30
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|23
|8
|5
|10
|38 - 38
|29
|13.
|Торино
|Заявка
|23
|8
|3
|12
|27 - 42
|27
|14.
|Удинезе
|Заявка
|23
|7
|4
|12
|20 - 36
|25
|15.
|Фиорентина
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|26 - 34
|25
|16.
|Лечче
|1:0 Заявка
|24
|6
|7
|11
|31 - 44
|25
|17.
|Сампдория
|Заявка
|23
|6
|5
|12
|25 - 38
|23
|18.
|Дженоа
|Заявка
|23
|4
|7
|12
|24 - 43
|19
|19.
|Брешия
|Заявка
|23
|4
|4
|15
|21 - 42
|16
|20.
|СПАЛ 2013
|0:1 Заявка
|24
|4
|3
|17
|17 - 41
|15
Лечче
73.5% (119)
Ничья
21.6% (35)
СПАЛ 2013
4.9% (8)
2:1 Лечче
36.4% (59)
1:0 Лечче
22.2% (36)
1:1 Ничья
15.4% (25)
2:0 Лечче
9.3% (15)
1:2 СПАЛ 2013
2.5% (4)
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