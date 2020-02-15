Италия: Серия A 2019-2020

Первый тайм

48' Команда Лечче играла лучше в этом тайме.

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Удар от ворот произведет Лечче

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Жуканович Эрвин пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

45' Кальдерони Марко совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

44' Удар от ворот произведет Лечче

44' Пространство открывается для Валоти Матиа , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

44' Вальдифиори Мирко навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

43' Дейола Алессандро совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

41' Г О О О О Л - Манкозу Марко из команды Лечче забивает с точки!

40' Бонифаци Кевин совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

38' Удар от ворот произведет Лечче

37' Бериша Этрит выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Майер Жан из команды Лечче нанесла штрафной удар, но мяч срикошетил прежде чем попасть в штрафную.

36' Лечче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Ционек Тьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Лечче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Матч возобновится спорным мячом

33' Ох, нехорошо это выглядит. Фалько Филиппо получил травму и медбригада забирает его с поля.

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Ционек Тьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Хорошо играет на выходе Бериша Этрит - мяч в ее руках

30' Бонифаци Кевин ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

30' Пространство открывается для Лападула Джанлука , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

29' Плохо играет Бонифаци Кевин - неудачный вынос, и мяч у соперниц

28' Лечче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Лечче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Хорошо играет на выходе Бериша Этрит - мяч в ее руках

23' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Удар от ворот произведет Лечче

22' Россеттини Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Пространство открывается для Лападула Джанлука , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

20' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Манкозу Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Великолепное видение игры демонстрирует Кальдерони Марко из команды Лечче , когда она останавливает многообещающую атаку перехватом.

16' Майер Жан получил желтую карточку от судьи

16' Матч возобновлен

16' Ох, нехорошо это выглядит. Ционек Тьяго получил травму и медбригада забирает его с поля.

15' Ционек Тьяго на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' Вальдифиори Мирко навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

13' Дейола Алессандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Лечче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Лечче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Удар от ворот произведет Лечче

10' Лечче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Хорошо играет на выходе Вигорито Мауро - мяч в ее руках

9' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Бонифаци Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Бонифаци Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Манкозу Марко из команды Лечче пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

4' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Вигорито Мауро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Великолепное видение игры демонстрирует Лучиони Фабио из команды Лечче , когда она останавливает многообещающую атаку перехватом.

2' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола