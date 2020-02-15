Италия: Серия A 2019-2020

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  4. Серия A 2019-2020
Болонья
0:3
Второй тайм: 90+'

Стадион:
Дженоа
0'
0:1
28' Гол
Сумаоро Адама
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Схаутен Йерди
34' Красная карточка
Схаутен Йерди
40' Желтая карточка
Анкерсен Петер
0:2
44' Гол
Санабрия Антонио
53' Желтая карточка
Гольданига Эдоардо
57' Желтая карточка
Стураро Стефано
65' Желтая карточка
Денсвил Стефано
81' Желтая карточка
Сумаоро Адама
81' Желтая карточка
Домингес Николас
85' Желтая карточка
Кассата Франческо
89' Красная карточка
Денсвил Стефано
0:3
90' Пенальти
Кришито Доменико
90'+4
28
Скорупски
Лукаш
14
Томиясу
Такэхиро
13
Бани
Маттиа
23
Данило
Ларанжера
4
Денсвил
Стефано
16
Поли
Андреа
30
Схаутен
Йерди
7
Орсолини
Риккардо
32
Сванберг
Маттиас
99
Барроу
Муса
24
Паласио
Родриго
1
Перин
Маттиа
14
Бираски
Давиде
92
Сумаоро
Адама
55
Мазиелло
Андреа
32
Анкерсен
Петер
85
Бехрами
Валон
21
Радованович
Иван
27
Стураро
Стефано
4
Кришито
Доменико
9
Санабрия
Антонио
19
Пандев
Горан
Болонья
4-2-3-1
Дженоа
3-5-2

Ход матча

13'
 
Пинамонти Андреа
Пандев Горан
28'
0:1
Сумаоро Адама
(Мазиелло Андреа)
33'
Схаутен Йерди
 
34'
Схаутен Йерди
 
40'
 
Анкерсен Петер
44'
0:2
Санабрия Антонио
(Радованович Иван)
46'
 
Гольданига Эдоардо
Анкерсен Петер
53'
 
Гольданига Эдоардо
57'
 
Стураро Стефано
61'
Домингес Николас
Бани Маттиа
 
61'
Ольсен Андреас
Орсолини Риккардо
 
65'
Денсвил Стефано
 
75'
 
Кассата Франческо
Радованович Иван
79'
Ювара Муса
Сванберг Маттиас
 
81'
 
Сумаоро Адама
81'
Домингес Николас
 
85'
 
Кассата Франческо
89'
Денсвил Стефано
 
90'
0:3
Кришито Доменико

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 4 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 18 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 5
  • 2 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 54 Владение мячом, % 46

Предыдущие игры

Болонья Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Рома 2:3 Болонья Болонья 2:1 Брешия СПАЛ 2013 1:3 Болонья Болонья 1:1 Верона
Торино 1:0 Болонья Болонья 1:1 Фиорентина Лечче 2:3 Болонья Болонья 2:1 Аталанта Болонья 2:3 Милан Удинезе 4:0 Болонья Наполи 1:2 Болонья Болонья 2:2 Парма Сассуоло 3:1 Болонья Болонья 1:2 Интер Милан Кальяри 3:2 Болонья Болонья 2:1 Сампдория Ювентус 2:1 Болонья Болонья 2:2 Олимпия Любляна Болонья 2:2 Лацио Удинезе 1:0 Болонья
Дженоа Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Дженоа 1:0 Кальяри Аталанта 2:2 Дженоа Фиорентина 0:0 Дженоа Дженоа 1:3 Рома
Верона 2:1 Дженоа Торино 1:1 Дженоа Дженоа 2:1 Сассуоло Интер Милан 4:0 Дженоа Дженоа 0:1 Сампдория Лечче 2:2 Дженоа Дженоа 3:2 Асколи Дженоа 0:1 Торино СПАЛ 2013 1:1 Дженоа Монако 2:1 Дженоа Наполи 0:0 Дженоа Дженоа 1:3 Удинезе Ювентус 2:1 Дженоа Дженоа 3:1 Брешия Парма 5:1 Дженоа Дженоа 1:2 Милан

Последние игры между собой

Болонья: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Дженоа: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Дженоа 0:0 Болонья Серия A Болонья 1:1 Дженоа Серия A Дженоа 1:0 Болонья Серия A Болонья 2:0 Дженоа Серия A
Дженоа 0:1 Болонья Серия A Дженоа 1:1 Болонья Серия A Болонья 0:1 Дженоа Серия A Болонья 2:0 Дженоа Серия A Дженоа 0:1 Болонья Серия A Дженоа 0:0 Болонья Серия A Болонья 1:0 Дженоа Серия A Болонья 0:0 Дженоа Серия A Дженоа 2:0 Болонья Серия A Болонья 3:2 Дженоа Серия A Дженоа 2:1 Болонья Серия A Болонья 1:1 Дженоа Серия A Дженоа 1:0 Болонья Серия A Дженоа 3:4 Болонья Серия A Болонья 1:3 Дженоа Серия A Болонья 2:0 Дженоа Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 23 16 6 1 48 - 20 54
2. Ювентус Заявка 23 17 3 3 44 - 23 54
3. Лацио Заявка 23 16 5 2 53 - 20 53
4. Аталанта Заявка 23 12 6 5 61 - 31 42
5. Рома Заявка 23 11 6 6 42 - 30 39
6. Верона Заявка 23 9 7 7 28 - 24 34
7. Болонья 0:2 Заявка 24 9 6 9 37 - 38 33
8. Парма Заявка 23 9 5 9 31 - 30 32
9. Милан Заявка 23 9 5 9 25 - 31 32
10. Кальяри Заявка 23 8 8 7 38 - 35 32
11. Наполи Заявка 23 8 6 9 36 - 34 30
12. Сассуоло Заявка 23 8 5 10 38 - 38 29
13. Торино Заявка 23 8 3 12 27 - 42 27
14. Удинезе Заявка 23 7 4 12 20 - 36 25
15. Фиорентина Заявка 23 6 7 10 26 - 34 25
16. Лечче Заявка 24 6 7 11 32 - 45 25
17. Сампдория Заявка 23 6 5 12 25 - 38 23
18. Дженоа 2:0 Заявка 24 5 7 12 26 - 43 22
19. Брешия Заявка 23 4 4 15 21 - 42 16
20. СПАЛ 2013 Заявка 24 4 3 17 18 - 42 15
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renato Dell'Ara. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Болонья 0:3 Дженоа
Болонья
79.7% (126)
Ничья
16.5% (26)
Дженоа
3.8% (6)
2:1 Болонья
44.3% (70)
1:0 Болонья
22.2% (35)
1:1 Ничья
12% (19)
2:0 Болонья
7% (11)
3:1 Болонья
3.8% (6)
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