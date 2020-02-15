Италия: Серия A 2019-2020
Болонья
0:3
Второй тайм: 90+'
Стадион: Ренато Далл'Ара
Дженоа
0:1
28' ГолСумаоро Адама
33' Undefined phrase: football_event_Схаутен Йерди
34' Красная карточкаСхаутен Йерди
40' Желтая карточкаАнкерсен Петер
0:2
44' ГолСанабрия Антонио
53' Желтая карточкаГольданига Эдоардо
57' Желтая карточкаСтураро Стефано
65' Желтая карточкаДенсвил Стефано
81' Желтая карточкаСумаоро Адама
81' Желтая карточкаДомингес Николас
85' Желтая карточкаКассата Франческо
89' Красная карточкаДенсвил Стефано
0:3
90' ПенальтиКришито Доменико
13
Бани
Маттиа
16
Поли
Андреа
99
Барроу
Муса
19
Пандев
Горан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Бани МаттиаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Поли АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Барроу МусаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Ювара МусаНападающий
-
Главный тренер: Михайлович Синиша
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Пандев ГоранНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Ягелло ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Никола Давиде
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
28'
0:1
33'
34'
40'
44'
57'
65'
81'
81'
89'
90'
0:3
Статистика матча
-
0 Голы 3
-
4 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 1
-
4 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
18 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 5
-
2 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
54 Владение мячом, % 46
Предыдущие игры
Болонья Последние 20 матчей: +7 =5 -8Рома 2:3 Болонья Болонья 2:1 Брешия СПАЛ 2013 1:3 Болонья Болонья 1:1 Верона
Торино 1:0 Болонья Болонья 1:1 Фиорентина Лечче 2:3 Болонья Болонья 2:1 Аталанта Болонья 2:3 Милан Удинезе 4:0 Болонья Наполи 1:2 Болонья Болонья 2:2 Парма Сассуоло 3:1 Болонья Болонья 1:2 Интер Милан Кальяри 3:2 Болонья Болонья 2:1 Сампдория Ювентус 2:1 Болонья Болонья 2:2 Олимпия Любляна Болонья 2:2 Лацио Удинезе 1:0 Болонья
Дженоа Последние 20 матчей: +4 =5 -11Дженоа 1:0 Кальяри Аталанта 2:2 Дженоа Фиорентина 0:0 Дженоа Дженоа 1:3 Рома
Последние игры между собой
Болонья: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Дженоа: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Дженоа 0:1 Болонья Серия A Дженоа 1:1 Болонья Серия A Болонья 0:1 Дженоа Серия A Болонья 2:0 Дженоа Серия A Дженоа 0:1 Болонья Серия A Дженоа 0:0 Болонья Серия A Болонья 1:0 Дженоа Серия A Болонья 0:0 Дженоа Серия A Дженоа 2:0 Болонья Серия A Болонья 3:2 Дженоа Серия A Дженоа 2:1 Болонья Серия A Болонья 1:1 Дженоа Серия A Дженоа 1:0 Болонья Серия A Дженоа 3:4 Болонья Серия A Болонья 1:3 Дженоа Серия A Болонья 2:0 Дженоа Серия A
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|23
|16
|6
|1
|48 - 20
|54
|2.
|Ювентус
|Заявка
|23
|17
|3
|3
|44 - 23
|54
|3.
|Лацио
|Заявка
|23
|16
|5
|2
|53 - 20
|53
|4.
|Аталанта
|Заявка
|23
|12
|6
|5
|61 - 31
|42
|5.
|Рома
|Заявка
|23
|11
|6
|6
|42 - 30
|39
|6.
|Верона
|Заявка
|23
|9
|7
|7
|28 - 24
|34
|7.
|Болонья
|0:2 Заявка
|24
|9
|6
|9
|37 - 38
|33
|8.
|Парма
|Заявка
|23
|9
|5
|9
|31 - 30
|32
|9.
|Милан
|Заявка
|23
|9
|5
|9
|25 - 31
|32
|10.
|Кальяри
|Заявка
|23
|8
|8
|7
|38 - 35
|32
|11.
|Наполи
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|36 - 34
|30
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|23
|8
|5
|10
|38 - 38
|29
|13.
|Торино
|Заявка
|23
|8
|3
|12
|27 - 42
|27
|14.
|Удинезе
|Заявка
|23
|7
|4
|12
|20 - 36
|25
|15.
|Фиорентина
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|26 - 34
|25
|16.
|Лечче
|Заявка
|24
|6
|7
|11
|32 - 45
|25
|17.
|Сампдория
|Заявка
|23
|6
|5
|12
|25 - 38
|23
|18.
|Дженоа
|2:0 Заявка
|24
|5
|7
|12
|26 - 43
|22
|19.
|Брешия
|Заявка
|23
|4
|4
|15
|21 - 42
|16
|20.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|24
|4
|3
|17
|18 - 42
|15
Болонья
79.7% (126)
Ничья
16.5% (26)
Дженоа
3.8% (6)
2:1 Болонья
44.3% (70)
1:0 Болонья
22.2% (35)
1:1 Ничья
12% (19)
2:0 Болонья
7% (11)
3:1 Болонья
3.8% (6)
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