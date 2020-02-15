Италия: Серия A 2019-2020

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Первый тайм

48' Команда Дженоа играла лучше в этом тайме.

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Перин Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Орсолини Риккардо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

46' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

44' Фантастический гол, где все сам сделал Санабрия Антонио

44' Г О О О О Л - Санабрия Антонио изменил счет на табло!

44' Хорошие скиллы дриблинга показывает Санабрия Антонио , обходя своих соперников

44' Сумаоро Адама выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Бехрами Валон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Бани Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Паласио Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Анкерсен Петер совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

39' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Хорошо играет на выходе Скорупски Лукаш - мяч в ее руках

38' Стураро Стефано навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

37' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Бехрами Валон из команды Дженоа делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

35' Матч возобновлен

34' КРАСНАЯ КАРТОЧКА! - После просмотра повтора, судья изменил решение по карточке Схаутен Йерди из команды Болонья - была желтая, а стала красная.

34' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

33' Бехрами Валон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Г О О О О Л - Сумаоро Адама изменил счет на табло!

28' Поли Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Матч возобновлен

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Паласио Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Матч возобновлен

25' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

25' Паласио Родриго предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

24' Санабрия Антонио бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре

24' Данило Ларанжера предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

22' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Удар от ворот произведет Дженоа

18' Хорошо играет на выходе Перин Маттиа - мяч в ее руках

18' Сванберг Маттиас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

17' Хорошо играет на выходе Перин Маттиа - мяч в ее руках

16' Перин Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Удар от ворот произведет Болонья

14' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Матч возобновлен

13' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

12' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Матч возобновлен

9' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

6' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Хорошая попытка от Паласио Родриго , был неплохой удар, но вратарь спас

4' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Удар от ворот произведет Болонья

3' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Томиясу Такэхиро из команды Болонья пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

1' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Дженоа начинает с центра поля