Италия: Серия A 2019-2020

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Сассуоло
0:1
Первый тайм: 32'

Стадион:
Парма
0'
0:1
25' Гол
Жервиньо Куасси
25' Желтая карточка
Марлон
32'
47
Консильи
Андреа
22
Тольян
Йереми
19
Романья
Филиппо
31
Феррари
Джанмарко
77
Кирьякопулос
Гиоргос
14
Обьянг
Педро
73
Локателли
Мануэль
25
Берарди
Доменико
10
Джуричич
Филип
7
Бога
Жереми
9
Капуто
Франческо
34
Коломби
Симоне
36
Дармиан
Маттео
2
Иакопони
Симоне
22
Алвеш
Бруну
28
Гальоло
Риккардо
10
Эрнани
Азеведо
15
Бругман
Гастон
19
Куртич
Ясмин
26
Силигарди
Лука
11
Корнелиус
Андреас
27
Жервиньо
Куасси
Сассуоло
4-2-3-1
Парма
4-3-3

Ход матча

25'
0:1
Жервиньо Куасси
(Корнелиус Андреас)
25'
Марлон
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 60 Владение мячом, % 40

Предыдущие игры

Сассуоло Последние 20 матчей: +6 =5 -9
СПАЛ 2013 1:2 Сассуоло Сассуоло 4:2 Рома Сампдория 0:0 Сассуоло Сассуоло 2:1 Торино
Удинезе 3:0 Сассуоло Дженоа 2:1 Сассуоло Сассуоло 1:2 Наполи Брешия 0:2 Сассуоло Милан 0:0 Сассуоло Сассуоло 2:2 Кальяри Сассуоло 1:2 Перуджа Ювентус 2:2 Сассуоло Сассуоло 1:2 Лацио Сассуоло 3:1 Болонья Лечче 2:2 Сассуоло Сассуоло 1:2 Фиорентина Верона 0:1 Сассуоло Сассуоло 3:4 Интер Милан Сассуоло 1:4 Аталанта Парма 1:0 Сассуоло
Парма Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Парма 0:1 Лацио Кальяри 2:2 Парма Парма 2:0 Удинезе Ювентус 2:1 Парма
Парма 0:2 Рома Парма 2:0 Лечче Аталанта 5:0 Парма Парма 1:1 Брешия Наполи 1:2 Парма Сампдория 0:1 Парма Парма 2:1 Фрозиноне Парма 0:1 Милан Болонья 2:2 Парма Парма 2:0 Рома Фиорентина 1:1 Парма Парма 0:1 Верона Интер Милан 2:2 Парма Парма 5:1 Дженоа СПАЛ 2013 1:0 Парма Парма 3:2 Торино

Последние игры между собой

Сассуоло: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 5
Парма: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 2
Парма 1:0 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:0 Парма Серия A Парма 2:1 Сассуоло Серия A Парма 2:1 Сассуоло Товарищеские матчи
Сассуоло 4:1 Парма Серия A Парма 1:3 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:1 Парма Серия A Парма 3:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 2:2 Парма Серия B Парма 1:1 Сассуоло Серия B
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ювентус 0:0 Заявка 24 17 4 3 44 - 23 55
2. Интер Милан Заявка 23 16 6 1 48 - 20 54
3. Лацио Заявка 23 16 5 2 53 - 20 53
4. Аталанта Заявка 24 13 6 5 63 - 32 45
5. Рома Заявка 24 11 6 7 43 - 32 39
6. Парма 1:0 Заявка 24 10 5 9 32 - 30 35
7. Верона Заявка 24 9 8 7 28 - 24 35
8. Болонья Заявка 24 9 6 9 37 - 39 33
9. Милан Заявка 23 9 5 9 25 - 31 32
10. Кальяри Заявка 23 8 8 7 38 - 35 32
11. Наполи Заявка 23 8 6 9 36 - 34 30
12. Сассуоло 0:1 Заявка 24 8 5 11 38 - 39 29
13. Фиорентина 2:0 Заявка 24 7 7 10 28 - 34 28
14. Торино Заявка 23 8 3 12 27 - 42 27
15. Удинезе Заявка 24 7 5 12 20 - 36 26
16. Лечче Заявка 24 6 7 11 32 - 45 25
17. Сампдория 0:2 Заявка 24 6 5 13 25 - 40 23
18. Дженоа Заявка 24 5 7 12 27 - 43 22
19. Брешия 0:0 Заявка 24 4 5 15 21 - 42 17
20. СПАЛ 2013 Заявка 24 4 3 17 18 - 42 15
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mapei - Citta del Tricolore. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Сассуоло 0:1 Парма
Сассуоло
56.3% (89)
Ничья
28.5% (45)
Парма
15.2% (24)
2:1 Сассуоло
27.2% (43)
1:1 Ничья
22.2% (35)
1:0 Сассуоло
19.6% (31)
1:2 Парма
8.9% (14)
2:2 Ничья
5.1% (8)
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