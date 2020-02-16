Италия: Серия A 2019-2020
Сассуоло
0:1
Первый тайм: 32'
Стадион: Читта-дель-Триколоре
Парма
0:1
25' ГолЖервиньо Куасси
25' Желтая карточкаМарлон
14
Обьянг
Педро
22
Алвеш
Бруну
19
Куртич
Ясмин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Обьянг ПедроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
17 Мюлдюр МертЗащитник
- Защитник
-
2 МарлонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Де Дзерби Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Алвеш БрунуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Куртич ЯсминПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
92 Раду ЙонуцВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Д'Аверса Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
25'
25'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
1 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 0
-
1 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
60 Владение мячом, % 40
Предыдущие игры
Сассуоло Последние 20 матчей: +6 =5 -9СПАЛ 2013 1:2 Сассуоло Сассуоло 4:2 Рома Сампдория 0:0 Сассуоло Сассуоло 2:1 Торино
Удинезе 3:0 Сассуоло Дженоа 2:1 Сассуоло Сассуоло 1:2 Наполи Брешия 0:2 Сассуоло Милан 0:0 Сассуоло Сассуоло 2:2 Кальяри Сассуоло 1:2 Перуджа Ювентус 2:2 Сассуоло Сассуоло 1:2 Лацио Сассуоло 3:1 Болонья Лечче 2:2 Сассуоло Сассуоло 1:2 Фиорентина Верона 0:1 Сассуоло Сассуоло 3:4 Интер Милан Сассуоло 1:4 Аталанта Парма 1:0 Сассуоло
Парма Последние 20 матчей: +8 =5 -7Парма 0:1 Лацио Кальяри 2:2 Парма Парма 2:0 Удинезе Ювентус 2:1 Парма
Последние игры между собой
Сассуоло: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 5
Парма: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|0:0 Заявка
|24
|17
|4
|3
|44 - 23
|55
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|23
|16
|6
|1
|48 - 20
|54
|3.
|Лацио
|Заявка
|23
|16
|5
|2
|53 - 20
|53
|4.
|Аталанта
|Заявка
|24
|13
|6
|5
|63 - 32
|45
|5.
|Рома
|Заявка
|24
|11
|6
|7
|43 - 32
|39
|6.
|Парма
|1:0 Заявка
|24
|10
|5
|9
|32 - 30
|35
|7.
|Верона
|Заявка
|24
|9
|8
|7
|28 - 24
|35
|8.
|Болонья
|Заявка
|24
|9
|6
|9
|37 - 39
|33
|9.
|Милан
|Заявка
|23
|9
|5
|9
|25 - 31
|32
|10.
|Кальяри
|Заявка
|23
|8
|8
|7
|38 - 35
|32
|11.
|Наполи
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|36 - 34
|30
|12.
|Сассуоло
|0:1 Заявка
|24
|8
|5
|11
|38 - 39
|29
|13.
|Фиорентина
|2:0 Заявка
|24
|7
|7
|10
|28 - 34
|28
|14.
|Торино
|Заявка
|23
|8
|3
|12
|27 - 42
|27
|15.
|Удинезе
|Заявка
|24
|7
|5
|12
|20 - 36
|26
|16.
|Лечче
|Заявка
|24
|6
|7
|11
|32 - 45
|25
|17.
|Сампдория
|0:2 Заявка
|24
|6
|5
|13
|25 - 40
|23
|18.
|Дженоа
|Заявка
|24
|5
|7
|12
|27 - 43
|22
|19.
|Брешия
|0:0 Заявка
|24
|4
|5
|15
|21 - 42
|17
|20.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|24
|4
|3
|17
|18 - 42
|15
Сассуоло
56.3% (89)
Ничья
28.5% (45)
Парма
15.2% (24)
2:1 Сассуоло
27.2% (43)
1:1 Ничья
22.2% (35)
1:0 Сассуоло
19.6% (31)
1:2 Парма
8.9% (14)
2:2 Ничья
5.1% (8)
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