Италия: Серия B 2019-2020
Перуджа
0:1
Конец матча
Стадион: Ренато Кури
Эмполи
16' Желтая карточкаБалковец Юре
20' Желтая карточкаРози Алеандро
41' Желтая карточкаРоманьоли Симоне
57' Желтая карточкаХендерсон Лиам
79' Желтая карточкаЙемелло Пьетро
85' Желтая карточкаСьерральта Франсиско
0:1
89' ГолФраттези Давиде
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
15 Amara Konate
-
Главный тренер: Косми Серсе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Балковец ЮреЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Пинна СимонеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Марино Паскуале
Ход матча
16'
20'
41'
57'
79'
89'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 3
-
9 Удары в створ 5
-
8 Угловые 4
-
4 Офсайды 1
-
0 Нарушения правил 17
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
55 Владение мячом, % 45
Предыдущие игры
Перуджа Последние 20 матчей: +7 =4 -9Фрозиноне 1:0 Перуджа Перуджа 0:3 Специя Юве Стабия 1:2 Перуджа Перуджа 1:0 Ливорно
Кьево 2:0 Перуджа Наполи 2:0 Перуджа Перуджа 0:1 Венеция Трапани 2:2 Перуджа Перуджа 2:0 Виртус Энтелла Кремонезе 2:1 Перуджа Перуджа 2:2 Козенца Сассуоло 1:2 Перуджа Перуджа 3:1 Пескара Порденоне 3:0 Перуджа Перуджа 0:2 Читтаделла Кротоне 2:3 Перуджа Перуджа 1:1 Асколи Салернитана 1:1 Перуджа Беневенто 1:0 Перуджа Перуджа 1:0 Пиза
Эмполи Последние 20 матчей: +5 =7 -8Эмполи 2:1 Пиза Читтаделла 1:2 Эмполи Эмполи 3:1 Кротоне Эмполи 1:1 Кьево
Юве Стабия 1:0 Эмполи Эмполи 1:1 Ливорно Козенца 1:0 Эмполи Эмполи 1:1 Салернитана Виртус Энтелла 2:0 Эмполи Эмполи 2:1 Асколи Кремонезе 1:0 Эмполи Фрозиноне 4:0 Эмполи Эмполи 1:1 Венеция Эмполи 1:2 Пескара Беневенто 2:0 Эмполи Эмполи 1:1 Специя Трапани 2:2 Эмполи Эмполи 1:1 Кремонезе Порденоне 2:0 Эмполи Эмполи 3:0 Перуджа
Последние игры между собой
Перуджа: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
Эмполи: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|25
|18
|6
|1
|45 - 13
|60
|2.
|Фрозиноне
|25
|12
|7
|6
|30 - 19
|43
|3.
|Кротоне
|25
|12
|4
|9
|41 - 31
|40
|4.
|Читтаделла
|25
|11
|6
|8
|33 - 29
|39
|5.
|Салернитана
|25
|11
|6
|8
|34 - 30
|39
|6.
|Специя
|24
|10
|8
|6
|33 - 24
|38
|7.
|Кьево
|25
|9
|10
|6
|31 - 25
|37
|8.
|Порденоне
|25
|10
|6
|9
|32 - 33
|36
|9.
|Эмполи
|25
|9
|9
|7
|29 - 30
|36
|10.
|Виртус Энтелла
|25
|9
|8
|8
|30 - 30
|35
|11.
|Перуджа
|25
|9
|6
|10
|27 - 33
|33
|12.
|Пескара
|25
|9
|5
|11
|36 - 37
|32
|13.
|Юве Стабия
|25
|9
|5
|11
|29 - 38
|32
|14.
|Асколи
|24
|9
|4
|11
|34 - 35
|31
|15.
|Венеция
|25
|7
|10
|8
|24 - 27
|31
|16.
|Пиза
|25
|7
|9
|9
|33 - 34
|30
|17.
|Кремонезе
|23
|6
|8
|9
|22 - 26
|26
|18.
|Козенца
|25
|5
|8
|12
|27 - 30
|23
|19.
|Трапани
|25
|4
|8
|13
|24 - 48
|20
|20.
|Ливорно
|25
|3
|5
|17
|20 - 42
|14
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