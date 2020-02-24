Италия: Серия B 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2019-2020
Перуджа
0:1
Конец матча

Стадион:
Эмполи
0'
16' Желтая карточка
Балковец Юре
20' Желтая карточка
Рози Алеандро
41' Желтая карточка
Романьоли Симоне
57' Желтая карточка
Хендерсон Лиам
79' Желтая карточка
Йемелло Пьетро
85' Желтая карточка
Сьерральта Франсиско
0:1
89' Гол
Фраттези Давиде
90'+6
1
Guglielmo
Vicario
2
Рози
Алеандро
33
Анджелла
Габриэле
35
Райкович
Слободан
27
Ди
Кьяра
Джанлука
28
Christian
Kouan
4
Marco
Carraro
19
Греко
Леандро
7
Pasquale
Mazzochi
9
Йемелло
Пьетро
11
Буонаюто
Кристиан
1
Бриньоли
Альберто
36
Фьямоцци
Риккардо
6
Романьоли
Симоне
3
Майетта
Доменико
29
Балковец
Юре
16
Фраттези
Давиде
28
Samuele
Ricci
38
Хендерсон
Лиам
11
Байрами
Недим
19
Ла
Мантия
Андреа
37
Тутино
Дженнаро
Перуджа
4-3-3
Эмполи
4-3-3

Ход матча

16'
 
Балковец Юре
20'
Рози Алеандро
 
41'
 
Романьоли Симоне
46'
 
Сьерральта Франсиско
Романьоли Симоне
57'
 
Хендерсон Лиам
63'
 
Чичиретти Амато
Байрами Недим
68'
Filippo Sgarbi
Анджелла Габриэле
 
79'
Йемелло Пьетро
 
80'
 
Leonardo Mancuso
Ла Мантия Андреа
80'
Драгомир Влад
Греко Леандро
 
85'
 
Сьерральта Франсиско
86'
Мелькьорри Федерико
Йемелло Пьетро
 
89'
0:1
Фраттези Давиде
(Фьямоцци Риккардо)

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 3
  • 9 Удары в створ 5
  • 8 Угловые 4
  • 4 Офсайды 1
  • 0 Нарушения правил 17
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 55 Владение мячом, % 45

Предыдущие игры

Перуджа Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Фрозиноне 1:0 Перуджа Перуджа 0:3 Специя Юве Стабия 1:2 Перуджа Перуджа 1:0 Ливорно
Кьево 2:0 Перуджа Наполи 2:0 Перуджа Перуджа 0:1 Венеция Трапани 2:2 Перуджа Перуджа 2:0 Виртус Энтелла Кремонезе 2:1 Перуджа Перуджа 2:2 Козенца Сассуоло 1:2 Перуджа Перуджа 3:1 Пескара Порденоне 3:0 Перуджа Перуджа 0:2 Читтаделла Кротоне 2:3 Перуджа Перуджа 1:1 Асколи Салернитана 1:1 Перуджа Беневенто 1:0 Перуджа Перуджа 1:0 Пиза
Эмполи Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Эмполи 2:1 Пиза Читтаделла 1:2 Эмполи Эмполи 3:1 Кротоне Эмполи 1:1 Кьево
Юве Стабия 1:0 Эмполи Эмполи 1:1 Ливорно Козенца 1:0 Эмполи Эмполи 1:1 Салернитана Виртус Энтелла 2:0 Эмполи Эмполи 2:1 Асколи Кремонезе 1:0 Эмполи Фрозиноне 4:0 Эмполи Эмполи 1:1 Венеция Эмполи 1:2 Пескара Беневенто 2:0 Эмполи Эмполи 1:1 Специя Трапани 2:2 Эмполи Эмполи 1:1 Кремонезе Порденоне 2:0 Эмполи Эмполи 3:0 Перуджа

Последние игры между собой

Перуджа: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
Эмполи: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
Эмполи 3:0 Перуджа Серия B Эмполи 1:0 Перуджа Товарищеские матчи Эмполи 2:1 Перуджа Серия B Перуджа 2:4 Эмполи Серия B
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 25 18 6 1 45 - 13 60
2. Фрозиноне 25 12 7 6 30 - 19 43
3. Кротоне 25 12 4 9 41 - 31 40
4. Читтаделла 25 11 6 8 33 - 29 39
5. Салернитана 25 11 6 8 34 - 30 39
6. Специя 24 10 8 6 33 - 24 38
7. Кьево 25 9 10 6 31 - 25 37
8. Порденоне 25 10 6 9 32 - 33 36
9. Эмполи 25 9 9 7 29 - 30 36
10. Виртус Энтелла 25 9 8 8 30 - 30 35
11. Перуджа 25 9 6 10 27 - 33 33
12. Пескара 25 9 5 11 36 - 37 32
13. Юве Стабия 25 9 5 11 29 - 38 32
14. Асколи 24 9 4 11 34 - 35 31
15. Венеция 25 7 10 8 24 - 27 31
16. Пиза 25 7 9 9 33 - 34 30
17. Кремонезе 23 6 8 9 22 - 26 26
18. Козенца 25 5 8 12 27 - 30 23
19. Трапани 25 4 8 13 24 - 48 20
20. Ливорно 25 3 5 17 20 - 42 14
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    41'
    Романьоли Симоне получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    20'
    Рози Алеандро получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    16'
    Балковец Юре получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renato Curi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Поделись с друзьями ссылкой на liveresult
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Шарф от сайта
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный
Скачивайте наши приложения
Приложение Лайврезалт для Андройд  Приложение лайврезалт для эппл