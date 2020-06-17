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Асколи
1:2
Перерыв

Стадион:
Кремонезе
0'
0:1
18' Гол в свои ворота
Падоин Симоне
0:2
22' Гол
Паломби Симоне
1:2
39' Гол
Морозини Леонардо
43' Желтая карточка
Эрамо Мирко
45' Желтая карточка
Francesco Deli
33
Леали
Никола
5
Пучино
Раффаэле
23
Броско
Риккардо
15
Гравильон
Эндрю
19
Падоин
Симоне
27
Эрамо
Мирко
8
Петруччи
Давиде
7
Michele
Cavion
38
Морозини
Леонардо
18
Тротта
Марселло
11
Нинкович
Никола
1
Nicola
Ravaglia
15
Бьянкетти
Маттео
20
Luca
Ravanelli
26
Терранова
Эмануэле
23
Крешенци
Алессандро
18
Francesco
Deli
19
Michele
Castagnetti
5
Вальцания
Лука
11
Паломби
Симоне
9
Чофани
Даниэль
33
Париджини
Витторио
Асколи
4-3-3
Кремонезе
4-3-3

Ход матча

18'
0:1
Падоин Симоне
22'
0:2
Паломби Симоне
(Вальцания Лука)
31'
Cristian Andreoni
Пучино Раффаэле
 
31'
Раньери Лука
Гравильон Эндрю
 
39'
Морозини Леонардо
1:2
43'
Эрамо Мирко
 
45'
 
Francesco Deli

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 2
  • 29 Владение мячом, % 71

Бомбардиры внутри турнира

Асколи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Скамачча Джанлука 7 0.23
2. Нинкович Никола 6 (1) 0.19
3. Да Крус Алессио 5 (1) 0.16
4. Морозини Леонардо 5 0.16
5. Ардеманьи Маттео 3 (1) 0.1
6. Michele Cavion 2 0.06
7. Тротта Марселло 2 0.06
8. Alberto Gerbo 1 0.03
9. Трояно Микеле 1 0.03
10. Броско Риккардо 1 0.03
11. Пучино Раффаэле 1 0.03
12. Moutir Chaija 1 0.03
13. Петруччи Давиде 0 0
14. Брлек Петар 0 0
15. Cristian Andreoni 0 0
16. Пиччинокки Марио 0 0
Кремонезе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Паломби Симоне 6 0.19
2. Michele Castagnetti 3 0.1
3. Пикколо Антонио 3 (1) 0.1
4. Париджини Витторио 3 0.1
5. Мильоре Франческо 2 0.06
6. Соддимо Данило 2 0.06
7. Чофани Даниэль 2 0.06
8. Могос Василе 2 0.06
9. Чераволо Фабио 2 0.06
10. Клейтон Машадо 2 0.06
11. Francesco Deli 1 0.03
12. Гаэтано Джанлука 1 0.03
13. Luca Ravanelli 1 0.03
14. Бьянкетти Маттео 0 0
15. Вальцания Лука 0 0
16. Ренцетти Франческо 0 0
17. Арини Мариано 0 0
18. Nadir Zortea 0 0

Карточки

Асколи
# Игрок      
1. Гравильон Эндрю 10 0
2. Нинкович Никола 7 1
3. Трояно Микеле 6 1
4. Да Крус Алессио 2 3
5. Alberto Gerbo 5 0
6. Петруччи Давиде 3 1
7. Падоин Симоне 4 0
8. Броско Риккардо 4 0
9. Пучино Раффаэле 4 0
10. Michele Cavion 4 0
11. Cristian Andreoni 2 1
12. Ардеманьи Маттео 3 0
13. Брлек Петар 3 0
14. Скамачча Джанлука 3 0
15. Валентини Науэль 2 0
16. Эрамо Мирко 2 0
17. Пиччинокки Марио 2 0
18. Серникола Леонардо 2 0
19. Moutir Chaija 2 0
20. Леали Никола 1 0
21. Тротта Марселло 1 0
22. Морозини Леонардо 1 0
23. Раньери Лука 1 0
Кремонезе
# Игрок      
1. Вальцания Лука 8 1
2. Караччоло Антонио 8 0
3. Арини Мариано 6 1
4. Терранова Эмануэле 5 1
5. Michele Castagnetti 6 0
6. Клейтон Машадо 4 1
7. Мильоре Франческо 5 0
8. Пикколо Антонио 3 0
9. Бьянкетти Маттео 3 0
10. Francesco Deli 3 0
11. Густафссон Самуэль 3 0
12. Luca Ravanelli 3 0
13. Могос Василе 1 1
14. Чераволо Фабио 2 0
15. Бултам Реда 2 0
16. Кингсли Майкл 2 0
17. Соддимо Данило 1 0
18. Чофани Даниэль 1 0
19. Париджини Витторио 1 0
20. Гаэтано Джанлука 1 0
21. Nadir Zortea 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Асколи 13.33% (4) 13.33% (4) 23.33% (7) 16.67% (5) 16.67% (5) 16.67% (5)
 Кремонезе 25.93% (7) 18.52% (5) 7.41% (2) 14.81% (4) 11.11% (3) 22.22% (6)

Предыдущие игры

Асколи Последние 20 матчей: + = -
Виртус Энтелла 3:0 Асколи Асколи 1:1 Кьево Пескара 2:1 Асколи Специя 3:1 Асколи
Асколи 2:2 Юве Стабия Ливорно 0:3 Асколи Асколи 0:1 Фрозиноне Трапани 3:1 Асколи Беневенто 4:0 Асколи Асколи 1:0 Пиза Порденоне 2:1 Асколи Асколи 1:0 Читтаделла Эмполи 2:1 Асколи Дженоа 3:2 Асколи Салернитана 1:1 Асколи Асколи 3:2 Козенца Кротоне 3:1 Асколи Асколи 1:1 Венеция Перуджа 1:1 Асколи Асколи 2:1 Виртус Энтелла
Кремонезе Последние 20 матчей: + = -
Фрозиноне 0:2 Кремонезе Кремонезе 2:3 Эмполи Читтаделла 0:0 Кремонезе Кремонезе 5:0 Трапани
Специя 3:2 Кремонезе Кротоне 1:0 Кремонезе Кремонезе 3:4 Пиза Виртус Энтелла 1:1 Кремонезе Кремонезе 0:0 Венеция Лацио 4:0 Кремонезе Порденоне 1:0 Кремонезе Кремонезе 1:1 Юве Стабия Кремонезе 2:1 Перуджа Кьево 1:0 Кремонезе Кремонезе 1:0 Эмполи Кремонезе 0:0 Ливорно Пескара 1:1 Кремонезе Кремонезе 1:0 Салернитана Козенца 2:0 Кремонезе Беневенто 2:0 Кремонезе

Последние игры между собой

Асколи: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Кремонезе: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
Кремонезе 1:0 Асколи Серия B Кремонезе 0:1 Асколи Серия B Асколи 0:0 Кремонезе Серия B Кремонезе 1:2 Асколи Серия B
Асколи 0:0 Кремонезе Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 28 21 6 1 54 - 15 69
2. Кротоне 28 15 4 9 47 - 33 49
3. Фрозиноне 28 13 8 7 33 - 23 47
4. Порденоне 28 13 6 9 37 - 34 45
5. Специя 28 12 8 8 40 - 32 44
6. Читтаделла 28 12 7 9 35 - 32 43
7. Салернитана 28 12 6 10 36 - 32 42
8. Кьево 28 10 11 7 34 - 27 41
9. Эмполи 28 10 10 8 33 - 34 40
10. Виртус Энтелла 28 10 8 10 35 - 36 38
11. Перуджа 28 10 6 12 29 - 36 36
12. Юве Стабия 28 10 6 12 35 - 43 36
13. Пиза 28 9 9 10 35 - 35 36
14. Пескара 28 10 5 13 38 - 44 35
15. Кремонезе 2:1 28 8 9 11 30 - 33 33
16. Асколи 1:2 28 9 5 14 37 - 43 32
17. Венеция 28 7 11 10 26 - 33 32
18. Трапани 28 5 10 13 31 - 52 25
19. Козенца 28 5 9 14 29 - 35 24
20. Ливорно 28 4 6 18 23 - 45 18
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cino e Lillo Del Duca. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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