Италия: Серия B 2019-2020
Козенца
0:0
Первый тайм: 9'
Стадион: Stadio San Vito-Gigi Marulla
Фрозиноне
17
Роден
Маркус
11
Хаас
Николас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Баэс ХаймеНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Джузеппе Пиллон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Роден МаркусПолузащитник
-
11 Хаас НиколасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Крайнц ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Alessandro Nesta
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
60 Владение мячом, % 40
Предыдущие игры
Козенца Последние 20 матчей: +5 =7 -8Ливорно 0:3 Козенца Козенца 0:1 Беневенто Пескара 2:1 Козенца Салернитана 2:1 Козенца
Козенца 0:1 Кротоне Юве Стабия 1:0 Козенца Козенца 1:0 Эмполи Пиза 1:3 Козенца Козенца 1:2 Порденоне Перуджа 2:2 Козенца Козенца 1:1 Специя Асколи 3:2 Козенца Трапани 2:2 Козенца Козенца 2:0 Кремонезе Виртус Энтелла 1:0 Козенца Козенца 1:1 Кьево Читтаделла 1:3 Козенца Козенца 1:1 Венеция Фрозиноне 1:1 Козенца Козенца 1:1 Ливорно
Фрозиноне Последние 20 матчей: +10 =6 -4Фрозиноне 1:0 Перуджа Венеция 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Виртус Энтелла Асколи 0:1 Фрозиноне
Фрозиноне 2:2 Порденоне Пиза 0:0 Фрозиноне Фрозиноне 1:2 Кротоне Беневенто 1:0 Фрозиноне Фрозиноне 2:0 Пескара Юве Стабия 0:2 Фрозиноне Парма 2:1 Фрозиноне Фрозиноне 4:0 Эмполи Специя 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 2:0 Кьево Читтаделла 0:0 Фрозиноне Фрозиноне 3:0 Трапани Кремонезе 1:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Ливорно Салернитана 1:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:1 Козенца
Последние игры между собой
Козенца: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Фрозиноне: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|24
|17
|6
|1
|41 - 13
|57
|2.
|Фрозиноне
|0:0
|25
|11
|8
|6
|28 - 19
|41
|3.
|Специя
|23
|10
|7
|6
|32 - 23
|37
|4.
|Кротоне
|24
|11
|4
|9
|37 - 30
|37
|5.
|Салернитана
|24
|10
|6
|8
|33 - 30
|36
|6.
|Читтаделла
|24
|10
|6
|8
|30 - 29
|36
|7.
|Порденоне
|24
|10
|6
|8
|32 - 32
|36
|8.
|Виртус Энтелла
|24
|9
|8
|7
|30 - 26
|35
|9.
|Кьево
|24
|8
|10
|6
|30 - 25
|34
|10.
|Перуджа
|24
|9
|6
|9
|27 - 32
|33
|11.
|Эмполи
|24
|8
|9
|7
|28 - 30
|33
|12.
|Пескара
|24
|9
|5
|10
|35 - 33
|32
|13.
|Юве Стабия
|24
|9
|5
|10
|29 - 35
|32
|14.
|Асколи
|24
|9
|4
|11
|34 - 35
|31
|15.
|Пиза
|24
|7
|9
|8
|32 - 32
|30
|16.
|Венеция
|24
|6
|10
|8
|22 - 26
|28
|17.
|Кремонезе
|23
|6
|8
|9
|22 - 26
|26
|18.
|Козенца
|0:0
|25
|5
|9
|11
|27 - 28
|24
|19.
|Трапани
|24
|4
|7
|13
|23 - 47
|19
|20.
|Ливорно
|24
|3
|5
|16
|20 - 41
|14
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