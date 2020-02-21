Италия: Серия B 2019-2020

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  4. Серия B 2019-2020
Козенца
0:0
Первый тайм: 9'

Стадион:
Фрозиноне
0' 9'
33
Pietro
Perina
15
Касасола
Тиаго
4
Капела
Анибал
5
Ricardo
Idda
3
Лазаар
Ашраф
21
Mirko
Bruccini
30
Franck
Kanoute
16
Шаудоне
Даниэле
10
Mirko
Carretta
9
Асенсио
Рауль
7
Пьерини
Николас
22
Барди
Франческо
23
Бригенти
Николо
15
Ариаудо
Лоренцо
3
Капуано
Марко
8
Майелло
Раффаэле
14
Сальви
Алессандро
17
Роден
Маркус
11
Хаас
Николас
33
Д'Элия
Сальваторе
10
Дионизи
Федерико
18
Новакович
Андрия
Козенца
4-3-3
Фрозиноне
3-1-4-2

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 60 Владение мячом, % 40

Предыдущие игры

Козенца Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Ливорно 0:3 Козенца Козенца 0:1 Беневенто Пескара 2:1 Козенца Салернитана 2:1 Козенца
Козенца 0:1 Кротоне Юве Стабия 1:0 Козенца Козенца 1:0 Эмполи Пиза 1:3 Козенца Козенца 1:2 Порденоне Перуджа 2:2 Козенца Козенца 1:1 Специя Асколи 3:2 Козенца Трапани 2:2 Козенца Козенца 2:0 Кремонезе Виртус Энтелла 1:0 Козенца Козенца 1:1 Кьево Читтаделла 1:3 Козенца Козенца 1:1 Венеция Фрозиноне 1:1 Козенца Козенца 1:1 Ливорно
Фрозиноне Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Фрозиноне 1:0 Перуджа Венеция 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Виртус Энтелла Асколи 0:1 Фрозиноне
Фрозиноне 2:2 Порденоне Пиза 0:0 Фрозиноне Фрозиноне 1:2 Кротоне Беневенто 1:0 Фрозиноне Фрозиноне 2:0 Пескара Юве Стабия 0:2 Фрозиноне Парма 2:1 Фрозиноне Фрозиноне 4:0 Эмполи Специя 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 2:0 Кьево Читтаделла 0:0 Фрозиноне Фрозиноне 3:0 Трапани Кремонезе 1:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Ливорно Салернитана 1:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:1 Козенца

Последние игры между собой

Козенца: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Фрозиноне: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Фрозиноне 1:1 Козенца Серия B
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 24 17 6 1 41 - 13 57
2. Фрозиноне 0:0 25 11 8 6 28 - 19 41
3. Специя 23 10 7 6 32 - 23 37
4. Кротоне 24 11 4 9 37 - 30 37
5. Салернитана 24 10 6 8 33 - 30 36
6. Читтаделла 24 10 6 8 30 - 29 36
7. Порденоне 24 10 6 8 32 - 32 36
8. Виртус Энтелла 24 9 8 7 30 - 26 35
9. Кьево 24 8 10 6 30 - 25 34
10. Перуджа 24 9 6 9 27 - 32 33
11. Эмполи 24 8 9 7 28 - 30 33
12. Пескара 24 9 5 10 35 - 33 32
13. Юве Стабия 24 9 5 10 29 - 35 32
14. Асколи 24 9 4 11 34 - 35 31
15. Пиза 24 7 9 8 32 - 32 30
16. Венеция 24 6 10 8 22 - 26 28
17. Кремонезе 23 6 8 9 22 - 26 26
18. Козенца 0:0 25 5 9 11 27 - 28 24
19. Трапани 24 4 7 13 23 - 47 19
20. Ливорно 24 3 5 16 20 - 41 14
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio San Vito-Gigi Marulla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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