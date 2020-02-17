Италия: Серия A 2019-2020

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Рома
 
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Стадион:
Лечче

Предыдущие игры

Рома Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Рома 1:0 Гент Аталанта 2:1 Рома Рома 2:3 Болонья Сассуоло 4:2 Рома
Рома 1:1 Лацио Ювентус 3:1 Рома Дженоа 1:3 Рома Парма 0:2 Рома Рома 1:2 Ювентус Рома 0:2 Торино Фиорентина 1:4 Рома Рома 3:1 СПАЛ 2013 Рома 2:2 Вольфсбергер Интер Милан 0:0 Рома Верона 1:3 Рома Истанбул Башакшехир 0:3 Рома Рома 3:0 Брешия Парма 2:0 Рома Боруссия М 2:1 Рома Рома 2:1 Наполи
Лечче Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Лечче 2:1 СПАЛ 2013 Наполи 2:3 Лечче Лечче 4:0 Торино Верона 3:0 Лечче
Лечче 1:1 Интер Милан Парма 2:0 Лечче Лечче 0:1 Удинезе Лечче 2:3 Болонья Брешия 3:0 Лечче Лечче 2:2 Дженоа СПАЛ 2013 5:1 Лечче Фиорентина 0:1 Лечче Лечче 2:2 Кальяри Лацио 4:2 Лечче Лечче 2:2 Сассуоло Сампдория 1:1 Лечче Лечче 1:1 Ювентус Милан 2:2 Лечче Альбинолеффе 2:0 Лечче Лечче 1:3 Пьянезе

Последние игры между собой

Рома: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 1
Лечче: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 6
Лечче 0:1 Рома Серия A Лечче 4:2 Рома Серия A Рома 2:1 Лечче Серия A Лечче 1:2 Рома Серия A
Рома 2:0 Лечче Серия A Рома 3:2 Лечче Серия A Лечче 0:3 Рома Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 24 18 3 3 46 - 23 57
2. Лацио Заявка 24 17 5 2 55 - 21 56
3. Интер Милан Заявка 24 16 6 2 49 - 22 54
4. Аталанта Заявка 24 13 6 5 63 - 32 45
5. Рома Заявка 24 11 6 7 43 - 32 39
6. Парма Заявка 24 10 5 9 32 - 30 35
7. Милан Заявка 24 10 5 9 26 - 31 35
8. Верона Заявка 24 9 8 7 28 - 24 35
9. Наполи Заявка 24 9 6 9 37 - 34 33
10. Болонья Заявка 24 9 6 9 37 - 39 33
11. Кальяри Заявка 24 8 8 8 38 - 36 32
12. Сассуоло Заявка 24 8 5 11 38 - 39 29
13. Фиорентина Заявка 24 7 7 10 31 - 35 28
14. Торино Заявка 24 8 3 13 27 - 43 27
15. Удинезе Заявка 24 7 5 12 20 - 36 26
16. Лечче Заявка 24 6 7 11 32 - 45 25
17. Сампдория Заявка 24 6 5 13 26 - 43 23
18. Дженоа Заявка 24 5 7 12 27 - 43 22
19. Брешия Заявка 24 4 4 16 21 - 44 16
20. СПАЛ 2013 Заявка 24 4 3 17 18 - 42 15
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Рома - Лечче

    До начала игры, которая состоится 23.02.2020, осталось 2 дня 16 часов 2 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.

    Во вкладке СТАТИСТИКА узнаете в какой форме команды подошли к матчу.

    Предварительные составы во вкладке СОСТАВЫ.

    Турнирную таблицу этого турнира ищите во вкладке ТАБЛИЦА.


    • Новости
    Прогнозы на матч Рома - Лечче
    Рома
    94.9% (37)
    Ничья
    2.6% (1)
    Лечче
    2.6% (1)
    2:0 Рома
    35.9% (14)
    3:1 Рома
    17.9% (7)
    2:1 Рома
    17.9% (7)
    1:0 Рома
    12.8% (5)
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