Италия: Серия A 2019-2020
Рома
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Стадион: Олимпийский (Рим)
Лечче
Предыдущие игры
Рома Последние 20 матчей: +9 =3 -8Рома 1:0 Гент Аталанта 2:1 Рома Рома 2:3 Болонья Сассуоло 4:2 Рома
Лечче Последние 20 матчей: +4 =7 -9Лечче 2:1 СПАЛ 2013 Наполи 2:3 Лечче Лечче 4:0 Торино Верона 3:0 Лечче
Последние игры между собой
Рома: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 1
Лечче: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 6
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|24
|18
|3
|3
|46 - 23
|57
|2.
|Лацио
|Заявка
|24
|17
|5
|2
|55 - 21
|56
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|24
|16
|6
|2
|49 - 22
|54
|4.
|Аталанта
|Заявка
|24
|13
|6
|5
|63 - 32
|45
|5.
|Рома
|Заявка
|24
|11
|6
|7
|43 - 32
|39
|6.
|Парма
|Заявка
|24
|10
|5
|9
|32 - 30
|35
|7.
|Милан
|Заявка
|24
|10
|5
|9
|26 - 31
|35
|8.
|Верона
|Заявка
|24
|9
|8
|7
|28 - 24
|35
|9.
|Наполи
|Заявка
|24
|9
|6
|9
|37 - 34
|33
|10.
|Болонья
|Заявка
|24
|9
|6
|9
|37 - 39
|33
|11.
|Кальяри
|Заявка
|24
|8
|8
|8
|38 - 36
|32
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|24
|8
|5
|11
|38 - 39
|29
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|24
|7
|7
|10
|31 - 35
|28
|14.
|Торино
|Заявка
|24
|8
|3
|13
|27 - 43
|27
|15.
|Удинезе
|Заявка
|24
|7
|5
|12
|20 - 36
|26
|16.
|Лечче
|Заявка
|24
|6
|7
|11
|32 - 45
|25
|17.
|Сампдория
|Заявка
|24
|6
|5
|13
|26 - 43
|23
|18.
|Дженоа
|Заявка
|24
|5
|7
|12
|27 - 43
|22
|19.
|Брешия
|Заявка
|24
|4
|4
|16
|21 - 44
|16
|20.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|24
|4
|3
|17
|18 - 42
|15
Рома
94.9% (37)
Ничья
2.6% (1)
Лечче
2.6% (1)
2:0 Рома
35.9% (14)
3:1 Рома
17.9% (7)
2:1 Рома
17.9% (7)
1:0 Рома
12.8% (5)
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