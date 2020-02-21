Италия: Серия A 2019-2020
Брешия
0:0
Первый тайм: 23'
Стадион: Марио Ригамонти
Наполи
25
Оспина
Давид
12
Элмас
Эльиф
14
Мертенс
Дрис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Скрабб СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Лопес Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
25 Оспина ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Элмас ЭльифПолузащитник
- Нападающий
-
14 Мертенс ДрисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
31 Гулам ФаузиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Лосано ИрвинНападающий
-
Главный тренер: Гаттузо Дженнаро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 2
-
0 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
22 Владение мячом, % 78
Предыдущие игры
Брешия Последние 20 матчей: +4 =4 -12Ювентус 2:0 Брешия Брешия 1:1 Удинезе Болонья 2:1 Брешия Брешия 0:1 Милан
Брешия 2:2 Кальяри Сампдория 5:1 Брешия Брешия 1:2 Лацио Парма 1:1 Брешия Брешия 0:2 Сассуоло Брешия 3:0 Лечче СПАЛ 2013 0:1 Брешия Брешия 0:3 Аталанта Рома 3:0 Брешия Чиливерге Маццано 1:4 Брешия Брешия 0:4 Торино Верона 2:1 Брешия Брешия 1:2 Интер Милан Дженоа 3:1 Брешия Брешия 0:0 Фиорентина Брешия 11:0 US Bagnolese
Наполи Последние 20 матчей: +8 =5 -7Кальяри 0:1 Наполи Интер Милан 0:1 Наполи Наполи 2:3 Лечче Сампдория 2:4 Наполи
Наполи 2:1 Ювентус Наполи 1:0 Лацио Наполи 0:2 Фиорентина Наполи 2:0 Перуджа Лацио 1:0 Наполи Наполи 1:3 Интер Милан Сассуоло 1:2 Наполи Наполи 1:2 Парма Наполи 4:0 Генк Удинезе 1:1 Наполи Наполи 1:2 Болонья Ливерпуль 1:1 Наполи Милан 1:1 Наполи Наполи 0:0 Дженоа Наполи 1:1 Ред Булл Зальцбург Рома 2:1 Наполи
Последние игры между собой
Брешия: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Наполи: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|24
|18
|3
|3
|46 - 23
|57
|2.
|Лацио
|Заявка
|24
|17
|5
|2
|55 - 21
|56
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|24
|16
|6
|2
|49 - 22
|54
|4.
|Аталанта
|Заявка
|24
|13
|6
|5
|63 - 32
|45
|5.
|Рома
|Заявка
|24
|11
|6
|7
|43 - 32
|39
|6.
|Парма
|Заявка
|24
|10
|5
|9
|32 - 30
|35
|7.
|Милан
|Заявка
|24
|10
|5
|9
|26 - 31
|35
|8.
|Верона
|Заявка
|24
|9
|8
|7
|28 - 24
|35
|9.
|Наполи
|0:0 Заявка
|25
|9
|7
|9
|37 - 34
|34
|10.
|Болонья
|Заявка
|24
|9
|6
|9
|37 - 39
|33
|11.
|Кальяри
|Заявка
|24
|8
|8
|8
|38 - 36
|32
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|24
|8
|5
|11
|38 - 39
|29
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|24
|7
|7
|10
|31 - 35
|28
|14.
|Торино
|Заявка
|24
|8
|3
|13
|27 - 43
|27
|15.
|Удинезе
|Заявка
|24
|7
|5
|12
|20 - 36
|26
|16.
|Лечче
|Заявка
|24
|6
|7
|11
|32 - 45
|25
|17.
|Сампдория
|Заявка
|24
|6
|5
|13
|26 - 43
|23
|18.
|Дженоа
|Заявка
|24
|5
|7
|12
|27 - 43
|22
|19.
|Брешия
|0:0 Заявка
|25
|4
|5
|16
|21 - 44
|17
|20.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|24
|4
|3
|17
|18 - 42
|15
Брешия
3.6% (6)
Ничья
8.4% (14)
Наполи
88% (146)
1:2 Наполи
42.8% (71)
0:1 Наполи
18.1% (30)
0:2 Наполи
14.5% (24)
1:3 Наполи
8.4% (14)
1:1 Ничья
4.2% (7)
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