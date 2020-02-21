Италия: Серия A 2019-2020

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Брешия
0:0
Первый тайм: 23'

Стадион:
Наполи
0' 23'
1
Йоронен
Йессе
2
Сабелли
Стефано
3
Матею
Алеш
14
Чансельор
Джон
26
Мартелла
Бруно
25
Бизоли
Димитри
27
Дессена
Даниэле
4
Тонали
Сандро
31
Бьярнасон
Биркир
8
Змрхаль
Яромир
45
Балотелли
Марио
25
Оспина
Давид
22
Ди
Лоренцо
Джованни
19
Максимович
Никола
44
Манолас
Костас
6
Руй
Мариу
8
Фабиан
Руис
4
Демме
Диего
12
Элмас
Эльиф
21
Политано
Маттео
14
Мертенс
Дрис
24
Инсинье
Лоренцо
Брешия
4-3-2-1
Наполи
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 22 Владение мячом, % 78

Предыдущие игры

Брешия Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Ювентус 2:0 Брешия Брешия 1:1 Удинезе Болонья 2:1 Брешия Брешия 0:1 Милан
Брешия 2:2 Кальяри Сампдория 5:1 Брешия Брешия 1:2 Лацио Парма 1:1 Брешия Брешия 0:2 Сассуоло Брешия 3:0 Лечче СПАЛ 2013 0:1 Брешия Брешия 0:3 Аталанта Рома 3:0 Брешия Чиливерге Маццано 1:4 Брешия Брешия 0:4 Торино Верона 2:1 Брешия Брешия 1:2 Интер Милан Дженоа 3:1 Брешия Брешия 0:0 Фиорентина Брешия 11:0 US Bagnolese
Наполи Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Кальяри 0:1 Наполи Интер Милан 0:1 Наполи Наполи 2:3 Лечче Сампдория 2:4 Наполи
Наполи 2:1 Ювентус Наполи 1:0 Лацио Наполи 0:2 Фиорентина Наполи 2:0 Перуджа Лацио 1:0 Наполи Наполи 1:3 Интер Милан Сассуоло 1:2 Наполи Наполи 1:2 Парма Наполи 4:0 Генк Удинезе 1:1 Наполи Наполи 1:2 Болонья Ливерпуль 1:1 Наполи Милан 1:1 Наполи Наполи 0:0 Дженоа Наполи 1:1 Ред Булл Зальцбург Рома 2:1 Наполи

Последние игры между собой

Брешия: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Наполи: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Наполи 2:1 Брешия Серия A Наполи 0:0 Брешия Серия A Брешия 0:1 Наполи Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 24 18 3 3 46 - 23 57
2. Лацио Заявка 24 17 5 2 55 - 21 56
3. Интер Милан Заявка 24 16 6 2 49 - 22 54
4. Аталанта Заявка 24 13 6 5 63 - 32 45
5. Рома Заявка 24 11 6 7 43 - 32 39
6. Парма Заявка 24 10 5 9 32 - 30 35
7. Милан Заявка 24 10 5 9 26 - 31 35
8. Верона Заявка 24 9 8 7 28 - 24 35
9. Наполи 0:0 Заявка 25 9 7 9 37 - 34 34
10. Болонья Заявка 24 9 6 9 37 - 39 33
11. Кальяри Заявка 24 8 8 8 38 - 36 32
12. Сассуоло Заявка 24 8 5 11 38 - 39 29
13. Фиорентина Заявка 24 7 7 10 31 - 35 28
14. Торино Заявка 24 8 3 13 27 - 43 27
15. Удинезе Заявка 24 7 5 12 20 - 36 26
16. Лечче Заявка 24 6 7 11 32 - 45 25
17. Сампдория Заявка 24 6 5 13 26 - 43 23
18. Дженоа Заявка 24 5 7 12 27 - 43 22
19. Брешия 0:0 Заявка 25 4 5 16 21 - 44 17
20. СПАЛ 2013 Заявка 24 4 3 17 18 - 42 15
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mario Rigamonti. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Брешия 0:0 Наполи
Брешия
3.6% (6)
Ничья
8.4% (14)
Наполи
88% (146)
1:2 Наполи
42.8% (71)
0:1 Наполи
18.1% (30)
0:2 Наполи
14.5% (24)
1:3 Наполи
8.4% (14)
1:1 Ничья
4.2% (7)
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