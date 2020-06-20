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  3. Италия
Верона
1:0
Первый тайм: 23'

Стадион:
Кальяри
0'
1:0
14' Гол
Ди Кармине Самуэль
16' Желтая карточка
Перейро Гастон
23'
1
Сильвестри
Марко
13
Ррахмани
Амир
21
Гюнтер
Корай
24
Кумбулла
Мараш
5
Фараони
Марко
34
Амрабат
Софьян
32
Пессина
Маттео
88
Лазович
Дарко
20
Цаканьи
Маттиа
9
Стемпиньски
Мариуш
14
Верре
Валерио
28
Краньо
Алессио
12
Каччаторе
Фабрицио
19
Пизакане
Фабио
23
Чеппители
Лука
33
Пеллегрини
Лука
21
Ионице
Артур
8
Чигарини
Лука
6
Рог
Марко
4
Наингголан
Раджа
10
Педро
Жоао
99
Симеоне
Джованни
Верона
3-4-2-1
Кальяри
3-5-2

Ход матча

14'
Ди Кармине Самуэль
(Лазович Дарко)
1:0
16'
 
Перейро Гастон

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Верона
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Паццини Джампаоло 4 (3) 0.11
2. Фараони Марко 3 0.08
3. Ди Кармине Самуэль 3 0.08
4. Пессина Маттео 3 0.08
5. Верре Валерио 3 (2) 0.08
6. Велозу Мигель 2 0.05
7. Борини Фабио 2 0.05
8. Стемпиньски Мариуш 2 0.05
9. Лазович Дарко 1 0.03
10. Цаканьи Маттиа 1 0.03
11. Давидович Павел 1 0.03
12. Сальседо Эдди 1 0.03
13. Кумбулла Мараш 1 0.03
Кальяри
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Педро Жоао 16 (3) 0.43
2. Симеоне Джованни 6 0.16
3. Наингголан Раджа 5 0.14
4. Чеппители Лука 2 0.05
5. Кастро Лукас 2 0.05
6. Нандес Найтан 1 0.03
7. Фараго Паоло 1 0.03
8. Олива Кристиан 1 0.03
9. Рагатцу Даниэле 1 0.03
10. Черри Альберто 1 0.03
11. Перейро Гастон 1 0.03
12. Пизакане Фабио 1 0.03
13. Рог Марко 1 0.03
14. Чигарини Лука 0 0
15. Пеллегрини Лука 0 0
16. Ионице Артур 0 0

Карточки

Верона
# Игрок      
1. Амрабат Софьян 8 1
2. Кумбулла Мараш 5 1
3. Давидович Павел 3 2
4. Гюнтер Корай 6 0
5. Велозу Мигель 5 0
6. Цаканьи Маттиа 5 0
7. Лазович Дарко 4 0
8. Фараони Марко 4 0
9. Верре Валерио 4 0
10. Ррахмани Амир 4 0
11. Пессина Маттео 4 0
12. Стемпиньски Мариуш 1 1
13. Боккетти Сальваторе 2 0
14. Ди Кармине Самуэль 2 0
15. Сильвестри Марко 2 0
16. Хендерсон Лиам 1 0
17. Борини Фабио 1 0
18. Агеманг-Баду Эммануэль 1 0
19. Эмпереур Алан 1 0
Кальяри
# Игрок      
1. Нандес Найтан 10 0
2. Пеллегрини Лука 9 0
3. Пизакане Фабио 5 1
4. Рог Марко 6 0
5. Чигарини Лука 5 0
6. Наингголан Раджа 5 0
7. Педро Жоао 5 0
8. Чеппители Лука 4 0
9. Симеоне Джованни 4 0
10. Клаван Рагнар 3 0
11. Ионице Артур 3 0
12. Ликояннис Хараламбос 3 0
13. Каччаторе Фабрицио 1 1
14. Кастро Лукас 2 0
15. Ольсен Робин 0 1
16. Рагатцу Даниэле 1 0
17. Черри Альберто 1 0
18. Перейро Гастон 1 0
19. Фараго Паоло 1 0
20. Матьелло Федерико 1 0
21. Пинна Симоне 1 0
22. Валюкевич Себастьян 1 0
23. Олива Кристиан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Верона 14.81% (4) 18.52% (5) 7.41% (2) 11.11% (3) 14.81% (4) 33.33% (9)
 Кальяри 5.41% (2) 24.32% (9) 8.11% (3) 18.92% (7) 21.62% (8) 21.62% (8)

Предыдущие игры

Верона Последние 20 матчей: + = -
Сампдория 2:1 Верона Удинезе 0:0 Верона Верона 2:1 Ювентус Лацио 0:0 Верона
Милан 1:1 Верона Верона 3:0 Лечче Болонья 1:1 Верона Верона 2:1 Дженоа СПАЛ 2013 0:2 Верона Верона 3:3 Торино Аталанта 3:2 Верона Верона 1:3 Рома Верона 1:0 Фиорентина Верона 5:1 Табор Сежана Интер Милан 2:1 Верона Верона 2:1 Брешия Парма 0:1 Верона Верона 0:1 Сассуоло Наполи 2:0 Верона Верона 4:0 Браво
Кальяри Последние 20 матчей: + = -
Кальяри 3:4 Рома Кальяри 0:1 Наполи Дженоа 1:0 Кальяри Кальяри 2:2 Парма
Интер Милан 1:1 Кальяри Брешия 2:2 Кальяри Интер Милан 4:1 Кальяри Кальяри 0:2 Милан Ювентус 4:0 Кальяри Удинезе 2:1 Кальяри Кальяри 1:2 Лацио Сассуоло 2:2 Кальяри Кальяри 2:1 Сампдория Кальяри 4:3 Сампдория Лечче 2:2 Кальяри Кальяри 5:2 Фиорентина Аталанта 0:2 Кальяри Кальяри 3:2 Болонья Торино 1:1 Кальяри Кальяри 2:0 СПАЛ 2013

Последние игры между собой

Верона: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
Кальяри: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
Кальяри 1:1 Верона Серия A Верона 1:0 Кальяри Серия A Кальяри 2:1 Верона Серия A Кальяри 1:2 Верона Серия A
Верона 1:0 Кальяри Серия A Кальяри 1:0 Верона Серия A Верона 2:1 Кальяри Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 26 20 3 3 50 - 24 63
2. Лацио Заявка 26 19 5 2 60 - 23 62
3. Интер Милан Заявка 25 16 6 3 49 - 24 54
4. Аталанта Заявка 25 14 6 5 70 - 34 48
5. Рома Заявка 26 13 6 7 51 - 35 45
6. Наполи Заявка 26 11 6 9 41 - 36 39
7. Верона 1:0 Заявка 26 10 8 8 30 - 26 38
8. Парма Заявка 26 10 6 10 33 - 32 36
9. Милан Заявка 26 10 6 10 28 - 34 36
10. Болонья Заявка 26 9 7 10 38 - 42 34
11. Сассуоло Заявка 25 9 5 11 41 - 39 32
12. Кальяри 0:1 Заявка 26 8 8 10 41 - 41 32
13. Фиорентина Заявка 26 7 9 10 32 - 36 30
14. Торино Заявка 26 8 4 14 29 - 46 28
15. Удинезе Заявка 26 7 7 12 21 - 37 28
16. Сампдория Заявка 25 7 5 13 28 - 44 26
17. Дженоа Заявка 26 6 7 13 31 - 47 25
18. Лечче Заявка 26 6 7 13 34 - 56 25
19. СПАЛ 2013 Заявка 26 5 3 18 20 - 44 18
20. Брешия Заявка 26 4 4 18 22 - 49 16
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 190
Верона 66.8% (127)
X 26.3% (50)
Кальяри 6.8% (13)
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Новости

Прогнозы на матч Верона 1:0 Кальяри

Исход игры
Верона
66.8% (127)
Ничья
26.3% (50)
Кальяри
6.8% (13)
Тотал 2.5
Больше
36% (63)
Меньше
64% (112)
Обе команды забьют
Да
54.29% (95)
Нет
45.71% (80)
Популярный счёт
1:0 Верона
32.6% (62)
2:1 Верона
24.7% (47)
1:1 Ничья
16.8% (32)
2:0 Верона
5.3% (10)
1:2 Кальяри
4.7% (9)
0:0 Ничья
3.2% (6)
2:2 Ничья
2.6% (5)
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