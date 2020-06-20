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  3. Италия
Верона
2:1
Конец матча

Стадион:
Кальяри
0'
1:0
14' Гол
Ди Кармине Самуэль
16' Желтая карточка
Перейро Гастон
2:0
26' Гол
Ди Кармине Самуэль
34' Желтая карточка
Агеманг-Баду Эммануэль
34' Желтая карточка
Нандес Найтан
35' Красная карточка
Борини Фабио
2:1
43' Гол
Симеоне Джованни
51' Желтая карточка
Пизакане Фабио
58' Желтая карточка
Чигарини Лука
70' Вторая желтая карточка
Чигарини Лука
80' Желтая карточка
Чеппители Лука
90'+4
1
Сильвестри
Марко
13
Ррахмани
Амир
21
Гюнтер
Корай
24
Кумбулла
Мараш
5
Фараони
Марко
34
Амрабат
Софьян
32
Пессина
Маттео
88
Лазович
Дарко
20
Цаканьи
Маттиа
9
Стемпиньски
Мариуш
14
Верре
Валерио
28
Краньо
Алессио
12
Каччаторе
Фабрицио
19
Пизакане
Фабио
23
Чеппители
Лука
33
Пеллегрини
Лука
21
Ионице
Артур
8
Чигарини
Лука
6
Рог
Марко
4
Наингголан
Раджа
10
Педро
Жоао
99
Симеоне
Джованни
Верона
3-4-2-1
Кальяри
3-5-2

Ход матча

14'
Ди Кармине Самуэль
(Лазович Дарко)
1:0
16'
 
Перейро Гастон
26'
Ди Кармине Самуэль
(Верре Валерио)
2:0
34'
Агеманг-Баду Эммануэль
 
34'
 
Нандес Найтан
35'
Борини Фабио
 
43'
2:1
Симеоне Джованни
(Пеллегрини Лука)
46'
 
Бирса Вальтер
Перейро Гастон
46'
Велозу Мигель
Верре Валерио
 
48'
Цаканьи Маттиа
Ди Кармине Самуэль
 
51'
 
Пизакане Фабио
58'
 
Чигарини Лука
68'
 
Палоски Альберто
Ионице Артур
68'
 
Матьелло Федерико
Каччаторе Фабрицио
70'
 
Чигарини Лука
80'
 
Чеппители Лука
84'
 
Ликояннис Хараламбос
Пеллегрини Лука
85'
Димарко Федерико
Лазович Дарко
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 10
  • 1 Угловые 7
  • 2 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 19
  • 1 Жёлтые карточки 5
  • 1 Красные карточки 1
  • 3 Замены 4
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Верона
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ди Кармине Самуэль 5 0.14
2. Паццини Джампаоло 4 (3) 0.11
3. Фараони Марко 3 0.08
4. Верре Валерио 3 (2) 0.08
5. Пессина Маттео 3 0.08
6. Велозу Мигель 2 0.05
7. Борини Фабио 2 0.05
8. Стемпиньски Мариуш 2 0.05
9. Лазович Дарко 1 0.03
10. Цаканьи Маттиа 1 0.03
11. Давидович Павел 1 0.03
12. Сальседо Эдди 1 0.03
13. Кумбулла Мараш 1 0.03
Кальяри
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Педро Жоао 16 (3) 0.43
2. Симеоне Джованни 7 0.19
3. Наингголан Раджа 5 0.14
4. Чеппители Лука 2 0.05
5. Кастро Лукас 2 0.05
6. Нандес Найтан 1 0.03
7. Фараго Паоло 1 0.03
8. Олива Кристиан 1 0.03
9. Рагатцу Даниэле 1 0.03
10. Черри Альберто 1 0.03
11. Перейро Гастон 1 0.03
12. Пизакане Фабио 1 0.03
13. Рог Марко 1 0.03
14. Пеллегрини Лука 0 0
15. Чигарини Лука 0 0
16. Ионице Артур 0 0

Карточки

Верона
# Игрок      
1. Амрабат Софьян 8 1
2. Кумбулла Мараш 5 1
3. Давидович Павел 3 2
4. Гюнтер Корай 6 0
5. Велозу Мигель 5 0
6. Цаканьи Маттиа 5 0
7. Лазович Дарко 4 0
8. Фараони Марко 4 0
9. Верре Валерио 4 0
10. Ррахмани Амир 4 0
11. Пессина Маттео 4 0
12. Борини Фабио 1 1
13. Стемпиньски Мариуш 1 1
14. Боккетти Сальваторе 2 0
15. Ди Кармине Самуэль 2 0
16. Агеманг-Баду Эммануэль 2 0
17. Сильвестри Марко 2 0
18. Хендерсон Лиам 1 0
19. Эмпереур Алан 1 0
Кальяри
# Игрок      
1. Нандес Найтан 11 0
2. Пеллегрини Лука 9 0
3. Чигарини Лука 6 1
4. Пизакане Фабио 6 1
5. Рог Марко 6 0
6. Наингголан Раджа 5 0
7. Педро Жоао 5 0
8. Чеппители Лука 5 0
9. Симеоне Джованни 4 0
10. Клаван Рагнар 3 0
11. Ионице Артур 3 0
12. Ликояннис Хараламбос 3 0
13. Каччаторе Фабрицио 1 1
14. Кастро Лукас 2 0
15. Перейро Гастон 2 0
16. Ольсен Робин 0 1
17. Рагатцу Даниэле 1 0
18. Черри Альберто 1 0
19. Фараго Паоло 1 0
20. Матьелло Федерико 1 0
21. Пинна Симоне 1 0
22. Валюкевич Себастьян 1 0
23. Олива Кристиан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Верона 17.24% (5) 20.69% (6) 6.9% (2) 10.34% (3) 13.79% (4) 31.03% (9)
 Кальяри 5.26% (2) 23.68% (9) 10.53% (4) 18.42% (7) 21.05% (8) 21.05% (8)

Предыдущие игры

Верона Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Сампдория 2:1 Верона Удинезе 0:0 Верона Верона 2:1 Ювентус Лацио 0:0 Верона
Милан 1:1 Верона Верона 3:0 Лечче Болонья 1:1 Верона Верона 2:1 Дженоа СПАЛ 2013 0:2 Верона Верона 3:3 Торино Аталанта 3:2 Верона Верона 1:3 Рома Верона 1:0 Фиорентина Верона 5:1 Табор Сежана Интер Милан 2:1 Верона Верона 2:1 Брешия Парма 0:1 Верона Верона 0:1 Сассуоло Наполи 2:0 Верона Верона 4:0 Браво
Кальяри Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Кальяри 3:4 Рома Кальяри 0:1 Наполи Дженоа 1:0 Кальяри Кальяри 2:2 Парма
Интер Милан 1:1 Кальяри Брешия 2:2 Кальяри Интер Милан 4:1 Кальяри Кальяри 0:2 Милан Ювентус 4:0 Кальяри Удинезе 2:1 Кальяри Кальяри 1:2 Лацио Сассуоло 2:2 Кальяри Кальяри 2:1 Сампдория Кальяри 4:3 Сампдория Лечче 2:2 Кальяри Кальяри 5:2 Фиорентина Аталанта 0:2 Кальяри Кальяри 3:2 Болонья Торино 1:1 Кальяри Кальяри 2:0 СПАЛ 2013

Последние игры между собой

Верона: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
Кальяри: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
Кальяри 1:1 Верона Серия A Верона 1:0 Кальяри Серия A Кальяри 2:1 Верона Серия A Кальяри 1:2 Верона Серия A
Верона 1:0 Кальяри Серия A Кальяри 1:0 Верона Серия A Верона 2:1 Кальяри Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 26 20 3 3 50 - 24 63
2. Лацио Заявка 26 19 5 2 60 - 23 62
3. Интер Милан Заявка 25 16 6 3 49 - 24 54
4. Аталанта Заявка 25 14 6 5 70 - 34 48
5. Рома Заявка 26 13 6 7 51 - 35 45
6. Наполи Заявка 26 11 6 9 41 - 36 39
7. Верона Заявка 26 10 8 8 31 - 27 38
8. Парма Заявка 26 10 6 10 33 - 32 36
9. Милан Заявка 26 10 6 10 28 - 34 36
10. Болонья Заявка 26 9 7 10 38 - 42 34
11. Сассуоло Заявка 25 9 5 11 41 - 39 32
12. Кальяри Заявка 26 8 8 10 42 - 42 32
13. Фиорентина Заявка 26 7 9 10 32 - 36 30
14. Торино Заявка 26 8 4 14 29 - 46 28
15. Удинезе Заявка 26 7 7 12 21 - 37 28
16. Сампдория Заявка 25 7 5 13 28 - 44 26
17. Дженоа Заявка 26 6 7 13 31 - 47 25
18. Лечче Заявка 26 6 7 13 34 - 56 25
19. СПАЛ 2013 Заявка 26 5 3 18 20 - 44 18
20. Брешия Заявка 26 4 4 18 22 - 49 16
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 190
Верона 66.8% (127)
X 26.3% (50)
Кальяри 6.8% (13)
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Прогнозы на матч Верона 2:1 Кальяри

Исход игры
Верона
66.8% (127)
Ничья
26.3% (50)
Кальяри
6.8% (13)
Тотал 2.5
Больше
36% (63)
Меньше
64% (112)
Обе команды забьют
Да
54.29% (95)
Нет
45.71% (80)
Популярный счёт
1:0 Верона
32.6% (62)
2:1 Верона
24.7% (47)
1:1 Ничья
16.8% (32)
2:0 Верона
5.3% (10)
1:2 Кальяри
4.7% (9)
0:0 Ничья
3.2% (6)
2:2 Ничья
2.6% (5)
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