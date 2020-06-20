Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Команда Верона играла лучше в этом тайме.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Кумбулла Мараш выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Фараони Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Краньо Алессио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Удар от ворот произведет Верона

44' Чигарини Лука не смог попасть в створ ударом издали

44' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Г О О О О Л - Симеоне Джованни изменил счет на табло!

42' Хорошо играет на выходе Сильвестри Марко - мяч в ее руках

42' Фараони Марко предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

39' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Эмпереур Алан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Игрок из команды Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

38' Ррахмани Амир выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Перейро Гастон нанес удар, мяч срикошетил, но вратарь даже так смог вытянутся и выбить мяч на угловой. Отлично!

36' Матч возобновлен

34' Нандес Найтан получает желтую карточку за неспортивное поведение

34' Агеманг-Баду Эммануэль получает желтую карточку за неспортивное поведение

33' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Кумбулла Мараш выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Нандес Найтан из команды Кальяри пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

30' Пизакане Фабио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Удар от ворот произведет Кальяри

25' Амрабат Софьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Удар от ворот произведет Кальяри

24' Чеппители Лука предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

24' Борини Фабио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

22' Матч возобновлен

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Ррахмани Амир выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Удар от ворот произведет Кальяри

19' ПЕРЕКЛАДИНА! Лазович Дарко упускает шанс, мяч попадает в перекладину! Это был промах!

18' Фараони Марко из команды Верона направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

18' Сильвестри Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Кумбулла Мараш предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

17' Ррахмани Амир предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

17' Великолепное видение игры демонстрирует Кумбулла Мараш из команды Верона , когда она останавливает многообещающую атаку перехватом.

17' Рог Марко из команды Кальяри плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

16' Перейро Гастон получил желтую карточку от судьи

15' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Верона имеет хороший шанс забить.

12' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Удар от ворот произведет Кальяри

8' Великолепное видение игры демонстрирует Каччаторе Фабрицио из команды Кальяри , когда она останавливает многообещающую атаку перехватом.

7' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Удар от ворот произведет Кальяри

5' Ррахмани Амир пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

4' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Борини Фабио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Игрок из команды Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

2' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Чигарини Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Верона начинает с центра поля