Верона
2:1
Конец матча
Стадион: Марк-Антонио Бентегоди
Кальяри
1:0
14' ГолДи Кармине Самуэль
16' Желтая карточкаПерейро Гастон
2:0
26' ГолДи Кармине Самуэль
34' Желтая карточкаАгеманг-Баду Эммануэль
34' Желтая карточкаНандес Найтан
35' Красная карточкаБорини Фабио
2:1
43' ГолСимеоне Джованни
51' Желтая карточкаПизакане Фабио
58' Желтая карточкаЧигарини Лука
70' Вторая желтая карточкаЧигарини Лука
80' Желтая карточкаЧеппители Лука
21
Гюнтер
Корай
21
Ионице
Артур
10
Педро
Жоао
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Гюнтер КорайЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Юрич Иван
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Ионице АртурПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Педро ЖоаоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дзенга Вальтер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
14'
16'
26'
34'
35'
43'
51'
58'
70'
80'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
4 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 10
-
1 Угловые 7
-
2 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 19
-
1 Жёлтые карточки 5
-
1 Красные карточки 1
-
3 Замены 4
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ди Кармине Самуэль
|5
|0.14
|2.
|Паццини Джампаоло
|4 (3)
|0.11
|3.
|Фараони Марко
|3
|0.08
|4.
|Верре Валерио
|3 (2)
|0.08
|5.
|Пессина Маттео
|3
|0.08
|6.
|Велозу Мигель
|2
|0.05
|7.
|Борини Фабио
|2
|0.05
|8.
|Стемпиньски Мариуш
|2
|0.05
|9.
|Лазович Дарко
|1
|0.03
|10.
|Цаканьи Маттиа
|1
|0.03
|11.
|Давидович Павел
|1
|0.03
|12.
|Сальседо Эдди
|1
|0.03
|13.
|Кумбулла Мараш
|1
|0.03
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Педро Жоао
|16 (3)
|0.43
|2.
|Симеоне Джованни
|7
|0.19
|3.
|Наингголан Раджа
|5
|0.14
|4.
|Чеппители Лука
|2
|0.05
|5.
|Кастро Лукас
|2
|0.05
|6.
|Нандес Найтан
|1
|0.03
|7.
|Фараго Паоло
|1
|0.03
|8.
|Олива Кристиан
|1
|0.03
|9.
|Рагатцу Даниэле
|1
|0.03
|10.
|Черри Альберто
|1
|0.03
|11.
|Перейро Гастон
|1
|0.03
|12.
|Пизакане Фабио
|1
|0.03
|13.
|Рог Марко
|1
|0.03
|14.
|Пеллегрини Лука
|0
|0
|15.
|Чигарини Лука
|0
|0
|16.
|Ионице Артур
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Амрабат Софьян
|8
|1
|2.
|Кумбулла Мараш
|5
|1
|3.
|Давидович Павел
|3
|2
|4.
|Гюнтер Корай
|6
|0
|5.
|Велозу Мигель
|5
|0
|6.
|Цаканьи Маттиа
|5
|0
|7.
|Лазович Дарко
|4
|0
|8.
|Фараони Марко
|4
|0
|9.
|Верре Валерио
|4
|0
|10.
|Ррахмани Амир
|4
|0
|11.
|Пессина Маттео
|4
|0
|12.
|Борини Фабио
|1
|1
|13.
|Стемпиньски Мариуш
|1
|1
|14.
|Боккетти Сальваторе
|2
|0
|15.
|Ди Кармине Самуэль
|2
|0
|16.
|Агеманг-Баду Эммануэль
|2
|0
|17.
|Сильвестри Марко
|2
|0
|18.
|Хендерсон Лиам
|1
|0
|19.
|Эмпереур Алан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Нандес Найтан
|11
|0
|2.
|Пеллегрини Лука
|9
|0
|3.
|Чигарини Лука
|6
|1
|4.
|Пизакане Фабио
|6
|1
|5.
|Рог Марко
|6
|0
|6.
|Наингголан Раджа
|5
|0
|7.
|Педро Жоао
|5
|0
|8.
|Чеппители Лука
|5
|0
|9.
|Симеоне Джованни
|4
|0
|10.
|Клаван Рагнар
|3
|0
|11.
|Ионице Артур
|3
|0
|12.
|Ликояннис Хараламбос
|3
|0
|13.
|Каччаторе Фабрицио
|1
|1
|14.
|Кастро Лукас
|2
|0
|15.
|Перейро Гастон
|2
|0
|16.
|Ольсен Робин
|0
|1
|17.
|Рагатцу Даниэле
|1
|0
|18.
|Черри Альберто
|1
|0
|19.
|Фараго Паоло
|1
|0
|20.
|Матьелло Федерико
|1
|0
|21.
|Пинна Симоне
|1
|0
|22.
|Валюкевич Себастьян
|1
|0
|23.
|Олива Кристиан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Верона
|17.24% (5)
|20.69% (6)
|6.9% (2)
|10.34% (3)
|13.79% (4)
|31.03% (9)
|Кальяри
|5.26% (2)
|23.68% (9)
|10.53% (4)
|18.42% (7)
|21.05% (8)
|21.05% (8)
Предыдущие игры
Верона Последние 20 матчей: +9 =5 -6Сампдория 2:1 Верона Удинезе 0:0 Верона Верона 2:1 Ювентус Лацио 0:0 Верона
Милан 1:1 Верона Верона 3:0 Лечче Болонья 1:1 Верона Верона 2:1 Дженоа СПАЛ 2013 0:2 Верона Верона 3:3 Торино Аталанта 3:2 Верона Верона 1:3 Рома Верона 1:0 Фиорентина Верона 5:1 Табор Сежана Интер Милан 2:1 Верона Верона 2:1 Брешия Парма 0:1 Верона Верона 0:1 Сассуоло Наполи 2:0 Верона Верона 4:0 Браво
Кальяри Последние 20 матчей: +6 =6 -8Кальяри 3:4 Рома Кальяри 0:1 Наполи Дженоа 1:0 Кальяри Кальяри 2:2 Парма
Интер Милан 1:1 Кальяри Брешия 2:2 Кальяри Интер Милан 4:1 Кальяри Кальяри 0:2 Милан Ювентус 4:0 Кальяри Удинезе 2:1 Кальяри Кальяри 1:2 Лацио Сассуоло 2:2 Кальяри Кальяри 2:1 Сампдория Кальяри 4:3 Сампдория Лечче 2:2 Кальяри Кальяри 5:2 Фиорентина Аталанта 0:2 Кальяри Кальяри 3:2 Болонья Торино 1:1 Кальяри Кальяри 2:0 СПАЛ 2013
Последние игры между собой
Верона: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
Кальяри: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|26
|20
|3
|3
|50 - 24
|63
|2.
|Лацио
|Заявка
|26
|19
|5
|2
|60 - 23
|62
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|25
|16
|6
|3
|49 - 24
|54
|4.
|Аталанта
|Заявка
|25
|14
|6
|5
|70 - 34
|48
|5.
|Рома
|Заявка
|26
|13
|6
|7
|51 - 35
|45
|6.
|Наполи
|Заявка
|26
|11
|6
|9
|41 - 36
|39
|7.
|Верона
|Заявка
|26
|10
|8
|8
|31 - 27
|38
|8.
|Парма
|Заявка
|26
|10
|6
|10
|33 - 32
|36
|9.
|Милан
|Заявка
|26
|10
|6
|10
|28 - 34
|36
|10.
|Болонья
|Заявка
|26
|9
|7
|10
|38 - 42
|34
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|25
|9
|5
|11
|41 - 39
|32
|12.
|Кальяри
|Заявка
|26
|8
|8
|10
|42 - 42
|32
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|26
|7
|9
|10
|32 - 36
|30
|14.
|Торино
|Заявка
|26
|8
|4
|14
|29 - 46
|28
|15.
|Удинезе
|Заявка
|26
|7
|7
|12
|21 - 37
|28
|16.
|Сампдория
|Заявка
|25
|7
|5
|13
|28 - 44
|26
|17.
|Дженоа
|Заявка
|26
|6
|7
|13
|31 - 47
|25
|18.
|Лечче
|Заявка
|26
|6
|7
|13
|34 - 56
|25
|19.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|26
|5
|3
|18
|20 - 44
|18
|20.
|Брешия
|Заявка
|26
|4
|4
|18
|22 - 49
|16
Прогнозы на матч Верона 2:1 Кальяри
Исход игры
Верона
66.8% (127)
Ничья
26.3% (50)
Кальяри
6.8% (13)
Тотал 2.5
Больше
36% (63)
Меньше
64% (112)
Обе команды забьют
Да
54.29% (95)
Нет
45.71% (80)
Популярный счёт
1:0 Верона
32.6% (62)
2:1 Верона
24.7% (47)
1:1 Ничья
16.8% (32)
2:0 Верона
5.3% (10)
1:2 Кальяри
4.7% (9)
0:0 Ничья
3.2% (6)
2:2 Ничья
2.6% (5)
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