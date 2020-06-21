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Интер Милан
2:0
Перерыв

Стадион:
Сампдория
0'
1:0
10' Гол
Лукаку Ромелу
22' Желтая карточка
Бертолаччи Андреа
2:0
33' Гол
Мартинес Лаутаро
1
Ханданович
Самир
37
Шкриньяр
Милан
6
Де
Врей
Стефан
95
Бастони
Алессандро
87
Кандрева
Антонио
5
Гальярдини
Роберто
23
Барелла
Николо
15
Янг
Эшли
24
Эриксен
Кристиан
9
Лукаку
Ромелу
10
Мартинес
Лаутаро
1
Аудеро
Эмиль
24
Берешиньски
Бартош
15
Коллей
Омар
34
Йосида
Майя
29
Мурру
Никола
18
Торсби
Мортен
7
Линетти
Кароль
91
Бертолаччи
Андреа
14
Янкто
Якуб
11
Рамирес
Гастон
17
Ла
Гумина
Антонино
Интер Милан
3-4-1-2
Сампдория
3-5-2

Ход матча

10'
Лукаку Ромелу
(Эриксен Кристиан)
1:0
22'
 
Бертолаччи Андреа
33'
Мартинес Лаутаро
(Кандрева Антонио)
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 0
  • 3 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 68 Владение мячом, % 32

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Интер Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лукаку Ромелу 18 (4) 0.49
2. Мартинес Лаутаро 12 (2) 0.32
3. Брозович Марсело 3 0.08
4. Сенси Стефано 3 0.08
5. Кандрева Антонио 2 0.05
6. Де Врей Стефан 2 0.05
7. Весино Матиас 2 0.05
8. Гальярдини Роберто 2 0.05
9. Барелла Николо 1 0.03
10. Янг Эшли 1 0.03
11. Санчес Алексис 1 0.03
12. Валеро Борха 1 0.03
13. Д'Амброзио Данило 1 0.03
14. Бастони Алессандро 1 0.03
15. Эспозито Себастьяно 1 (1) 0.03
16. Бираги Кристиано 0 0
17. Годин Диего 0 0
18. Мозес Виктор 0 0
19. Асамоа Квадво 0 0
20. Эриксен Кристиан 0 0
21. Лазаро Валентино 0 0
Сампдория
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Квальярелла Фабио 9 (5) 0.24
2. Габбьядини Маноло 6 (1) 0.16
3. Рамирес Гастон 5 (1) 0.14
4. Капрари Джанлука 3 0.08
5. Линетти Кароль 2 0.05
6. Янкто Якуб 2 0.05
7. Бонаццоли Федерико 1 0.03
8. Экдаль Олбин 0 0
9. Коллей Омар 0 0
10. Ригони Эмилиано 0 0
11. Депаоли Фабио 0 0
12. Виейра Ронни 0 0

Карточки

Интер Милан
# Игрок      
1. Барелла Николо 8 0
2. Мартинес Лаутаро 6 1
3. Шкриньяр Милан 7 0
4. Брозович Марсело 6 0
5. Кандрева Антонио 5 0
6. Бастони Алессандро 5 0
7. Д'Амброзио Данило 4 0
8. Весино Матиас 4 0
9. Годин Диего 3 0
10. Де Врей Стефан 3 0
11. Санчес Алексис 1 1
12. Валеро Борха 2 0
13. Лукаку Ромелу 2 0
14. Лазаро Валентино 2 0
15. Гальярдини Роберто 2 0
16. Сенси Стефано 2 0
17. Эспозито Себастьяно 2 0
18. Паделли Даниэле 0 1
19. Асамоа Квадво 1 0
20. Раноккия Андреа 1 0
Сампдория
# Игрок      
1. Виейра Ронни 8 1
2. Коллей Омар 9 0
3. Мурру Никола 5 1
4. Депаоли Фабио 6 0
5. Экдаль Олбин 5 0
6. Рамирес Гастон 5 0
7. Берешиньски Бартош 5 0
8. Капрари Джанлука 3 1
9. Линетти Кароль 4 0
10. Феррари Алекс 4 0
11. Янкто Якуб 4 0
12. Мурильо Джейсон 2 1
13. Торсби Мортен 3 0
14. Хабот Юлиан 1 1
15. Квальярелла Фабио 2 0
16. Бертолаччи Андреа 2 0
17. Габбьядини Маноло 2 0
18. Тонелли Лоренцо 2 0
19. Ригони Эмилиано 2 0
20. Бонаццоли Федерико 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Интер Милан 10.64% (5) 23.4% (11) 19.15% (9) 12.77% (6) 27.66% (13) 6.38% (3)
 Сампдория 0 4.17% (1) 20.83% (5) 12.5% (3) 37.5% (9) 25% (6)

Предыдущие игры

Интер Милан Последние 20 матчей: + = -
Наполи 1:1 Интер Милан Ювентус 2:0 Интер Милан Интер Милан 2:1 Лудогорец Лудогорец 0:2 Интер Милан
Лацио 2:1 Интер Милан Интер Милан 0:1 Наполи Интер Милан 4:2 Милан Удинезе 0:2 Интер Милан Интер Милан 2:1 Фиорентина Интер Милан 1:1 Кальяри Лечче 1:1 Интер Милан Интер Милан 4:1 Кальяри Интер Милан 1:1 Аталанта Наполи 1:3 Интер Милан Интер Милан 4:0 Дженоа Фиорентина 1:1 Интер Милан Интер Милан 1:2 Барселона Интер Милан 0:0 Рома Интер Милан 2:1 СПАЛ 2013 Славия Прага 1:3 Интер Милан
Сампдория Последние 20 матчей: + = -
Сампдория 2:1 Верона Сампдория 1:5 Фиорентина Торино 1:3 Сампдория Сампдория 2:4 Наполи
Сампдория 0:0 Сассуоло Лацио 5:1 Сампдория Сампдория 5:1 Брешия Милан 0:0 Сампдория Сампдория 1:2 Ювентус Дженоа 0:1 Сампдория Сампдория 0:1 Парма Кальяри 2:1 Сампдория Кальяри 4:3 Сампдория Сампдория 2:1 Удинезе Сампдория 0:0 Аталанта СПАЛ 2013 0:1 Сампдория Сампдория 1:1 Лечче Болонья 2:1 Сампдория Сампдория 0:0 Рома Верона 2:0 Сампдория

Последние игры между собой

Интер Милан: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Сампдория: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Сампдория 1:3 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:1 Сампдория Серия A Сампдория 0:1 Интер Милан Серия A Сампдория 0:5 Интер Милан Серия A
Интер Милан 3:2 Сампдория Серия A Интер Милан 1:2 Сампдория Серия A Сампдория 1:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 3:1 Сампдория Серия A Сампдория 1:1 Интер Милан Серия A Сампдория 1:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:0 Сампдория Кубок Интер Милан 1:0 Сампдория Серия A Сампдория 0:4 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:1 Сампдория Серия A Сампдория 0:2 Интер Милан Серия A Интер Милан 3:2 Сампдория Серия A Сампдория 0:2 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:1 Сампдория Серия A Интер Милан 0:0 Сампдория Серия A Сампдория 1:0 Интер Милан Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 26 20 3 3 50 - 24 63
2. Лацио Заявка 26 19 5 2 60 - 23 62
3. Интер Милан 2:0 Заявка 26 17 6 3 51 - 24 57
4. Аталанта Заявка 26 15 6 5 74 - 35 51
5. Рома Заявка 26 13 6 7 51 - 35 45
6. Наполи Заявка 26 11 6 9 41 - 36 39
7. Верона Заявка 26 10 8 8 31 - 27 38
8. Парма Заявка 26 10 6 10 33 - 32 36
9. Милан Заявка 26 10 6 10 28 - 34 36
10. Болонья Заявка 26 9 7 10 38 - 42 34
11. Сассуоло Заявка 26 9 5 12 42 - 43 32
12. Кальяри Заявка 26 8 8 10 42 - 42 32
13. Фиорентина Заявка 26 7 9 10 32 - 36 30
14. Торино Заявка 26 8 4 14 29 - 46 28
15. Удинезе Заявка 26 7 7 12 21 - 37 28
16. Сампдория 0:2 Заявка 26 7 5 14 28 - 46 26
17. Дженоа Заявка 26 6 7 13 31 - 47 25
18. Лечче Заявка 26 6 7 13 34 - 56 25
19. СПАЛ 2013 Заявка 26 5 3 18 20 - 44 18
20. Брешия Заявка 26 4 4 18 22 - 49 16
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток главного арбитра на перерыв.
  • 45'
    Гастон Рамирес вышел на ударную позицию после перехвата мяча у Эриксена, пробил по воротам метров с тринадцати, но вышло намного выше перекладины!
  • 44'
    Из-за пандемии коронавируса во всех ведущих чемпионатах принято решение, что можно будет производить 5 замен, как вы считаете, поможет ли это сегодня Клаудио Раньери?
  • Офсайд
    43'
    Лаутаро выбежал из офсайда для борьбы за мяч, но линейный арбитр взмахнул флагом.
  • Угловой
    42'
    Эриксен выполнил подачу на дальнюю штангу, откуда Шкриньяр головой пробил по воротам, но вышло намного выше перекладины.
Футбольный тест из 100 вопросов
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  • 41'
    Эриксен перевёл мяч на правую бровку на Кандреву, который выполнил подачу в штрафную и мяч от Мурро вылетел за пределы поля.
  • Фол, нарушение
    40'
    Гальярдини отмахивается от Берешиньски на левой бровке и арбитр фиксирует фол.
  • Фол, нарушение
    39'
    Лаутаро заблокировал Мурро в борьбе за мяч в центре поля и арбитр зафиксировал нарушение правил.
  • 38'
    Снова игроки "Интера" взяли мяч под свой контроль, отходят они к своей штрафной площади и не спешат продвигаться вперёд.
  • 37'
    Кандрева выполнил перевод на левую бровку в направлении Янга, но вышло слишком сильно и мяч улетел за пределы поля.
  • 36'
    Бастони сыграл вперёд на Лукаку, у которого не получилось обработать игровой снаряд и Мурро сильным ударом отправил сферу вперёд.
  • Фол, нарушение
    35'
    Эшли Янг оказался на газоне, неудачно он приземлился после прыжка на Гастона Рамиреса.
  • 34'
    На протяжении минуты игроки "Интера" катают мяч в квадрате в центральном круге, гости этому никак не мешают.
  • 33'
    Показывают нам наставника "Сампдории" Клаудио Раньери время от времени, но он спокойно стоит в углу технической зоны.
  • Описание гола
    32'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0!!! ЛАУТАРО МАРТИНЕС!!! Лукаку пробежал по правому флангу, сыграл на ворвавшегося в штрафную Кандреву, который покатил мяч на дальнюю штангу, откуда Лаутаро спокойно переправил мяч в сетку ворот.
  • 31'
    Защитники "Сампдории" теперь катают мяч около своей штрафной, Мурро сделал длинную передачу, но мяч прилетел к Шкриньяру.
  • Фол, нарушение
    30'
    Кандрева сыграл в стенку с Эриксеном, пытался ворваться в штрафную, но далеко отпустил от себя мяч и Йосида перехватил сферу, после чего Кандрева в подкате нарушил правила.
  • 29'
    Снова миланцы спокойно перекатывают сферу на своей половине поля, а игроки "Сампдории" даже не идут в прессинг, как будто уже подходит концовка матча.
  • 28'
    Шкриньяр сыграл в центр штрафной на Эриксена, но мяч прокатился мимо него и прилетел к Лукаку, который с разворота пробил по воротам, но вышло выше перекладины.
  • 27'
    Лаутаро сыграл на Эриксена, пытавшись вывести его на ударную позицию, но вышло немного неточно и мяч выкатился за лицевую линию.
  • 26'
    Янг сыграл перед штрафной площадью на Кандреву, который пробил по воротам в угол ворот и мяч пролетел рядом со штангой!
  • 25'
    Эриксен сделал передачу вперёд на Лаутаро, но Линетти сыграл на опережение и сумел перехватить футбольный снаряд.
  • 24'
    Игроки "Интера" продолжают уверенно контролировать мяч в стиле Конте, тот же стиль при нём был и у туринского "Ювентуса".
  • 23'
    Лаутаро сместился с центра к правому флангу, сыграл в стенку с Кандрева и Мурро с края штрафной выбил сферу за пределы поля.
  • 22'
    Бастони подключился в атаку, выполнил подачу в центр штрафной, где мяч пролетел над выпрыгнувшим Лукаку.
  • Желтая карточка
    21'
    Янкто сыграл на подключившегося в атаку Мурро, который сделал неточный пас и затем Бертолаччи сыграл грубо против Гальярдини, за что получил жёлтую карточку.
  • 20'
    Янг хотел сыграл в стенку с Лаутаро, который сделал слишком сильную. передачу обратно на бровку и Эшли пришлось потрудиться, чтобы оставить мяч в поле.
  • 19'
    Ла Гумина соревновался в скорости с Бастони, но в итоге проиграл борьбу, упал, а мяч прилетел к голкиперу "Интера" Хандановпичу.
  • 18'
    Мурру вбросил мяч на Янкто, который ворвался в штрафную, пытался выбить мяч за пределы поля от Кандревы, но в итоге упустил сферу за лицевую линию.
  • 17'
    Лаутаро классно развернулся, сыграл налево на Янга, который продвинулся вперёд, направил мяч в центр штрафной, но никто из партнёров не зацепился за сферу.
  • 16'
    Очень часто игроки "Интера" катают мяч на своей половине поля, у гостей же пока ничего не получается не в атаке, не в прессинге.
  • 15'
    Коллей сделал длинную передачу вперёд, но вышло слишком сильно и мяч прилетел в вышедшему из ворот Хандановичу.
  • 14'
    Снова защитники "Интера" легко перекатывают игровой снаряд на своей половине поля, Эриксен часто опускается в глубину поля для начала атаки.
  • 13'
    Лаутаро сбросил мяч подключившемуся в атаку Кандреве, который пробил в дальний угол и мяч пролетел в нескольких метрах от каркаса.
  • 12'
    Кандрева снова покатил мяч в штрафную на Лаутаро, который пошёл в лицевую и прострелил в центр, но никто из партнёров не зацепился за мяч.
  • Описание гола
    11'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! РОМЕЛУ ЛУКАКУ!!! Прошла длинная передача из глубины от Кандревы на Лаутаро, который сыграл пяткой на Лукаку, тот продвинулся в штрафную, сыграл в стенку с Эриксеном и после этого бельгиец покатил мяч в сетку ворот.
  • 10'
    Эшли Янг сыграл на Барелла, который делал проникающий пас на край штрафной, но защитники гостей перехватили сферу.
  • 9'
    Кандрева пытался убежать по левому флангу вперёд, но Мурру сумел его выдавить вместе с мячом и теперь сам будет бросать снаряд из-за боковой.
  • 8'
    Лукаку пробил по воротам из центра штрафной, мяч отскочил от соперника к Эриксену, который нанёс второй удар, но снова игроки "Сампдории" принимают сферу на себя.
  • Фол, нарушение
    8'
    Берешиньски в метрах тридцати пяти от своих ворот сфолил против Лаутаро Мартинеса, Эриксен подходит к мячу.
  • 7'
    Мурру выполнил подачу в штрафную площадь, где первым на мяче оказывается Бастони и, разрежая ситуацию, выбивает сферу на левую бровку.
  • 6'
    Янг сыграл на угол штрафной на Эриксена, который развернулся и пробил в дальний угол, но Аудеро в падении зафиксировал круглого.
  • 5'
    Янг с левого фланга простреливал в штрафную, но игроки "Сампдории" спокойно выбивают сферу в сторону центрального круга.
  • 4'
    Защитники "Интера владеют мячом, Де Врей сыграл назад на Хандановича, который перевёл сферу на левую бровку.
  • Офсайд
    3'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! КРИСТИАН ЭРИКСЕН!!! Гальярдини выполнил заброс на Кандреву, который прострелил в центр вратарской, откуда Эриксен вогнал мяч в сетку ворот, но арбитр зафиксировал офсайд чуть раньше у Кандревы.
  • 2'
    Мурру подключился в атаку по левому флангу, пытался прострелить в штрафную, но мяч от Шкриньяра полетел к угловому флажку и защитник "Интера" в падение через себя, не дав уйти мячу на угловой, выбил снаряд в сторону центра поля.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался.
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Giuseppe Meazza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Интер Милан 2:0 Сампдория

Исход игры
Интер Милан
96.8% (182)
Ничья
2.1% (4)
Сампдория
1.1% (2)
Тотал 2.5
Больше
46.51% (80)
Меньше
53.49% (92)
Обе команды забьют
Да
40.7% (70)
Нет
59.3% (102)
Популярный счёт
2:0 Интер Милан
41.5% (78)
2:1 Интер Милан
23.4% (44)
3:1 Интер Милан
9% (17)
1:0 Интер Милан
5.9% (11)
3:0 Интер Милан
5.9% (11)
5:1 Интер Милан
1.1% (2)
1:2 Сампдория
1.1% (2)
1:1 Ничья
1.1% (2)
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