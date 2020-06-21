Интер Милан
2:0
Перерыв
Стадион: Сан-Сиро
Сампдория
1:0
10' ГолЛукаку Ромелу
22' Желтая карточкаБертолаччи Андреа
2:0
33' ГолМартинес Лаутаро
15
Янг
Эшли
15
Коллей
Омар
34
Йосида
Майя
29
Мурру
Никола
14
Янкто
Якуб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Янг ЭшлиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Агум ЛюсьенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Мозес ВикторПолузащитник
-
20 Валеро БорхаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Конте Антонио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Коллей ОмарЗащитник
-
34 Йосида МайяЗащитник
-
29 Мурру НиколаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Янкто ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Kaique3Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Лерис МехдиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Раньери Клаудио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
10'
33'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
3 Удары по воротам 0
-
4 Удары в створ 2
-
2 Угловые 0
-
3 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
68 Владение мячом, % 32
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лукаку Ромелу
|18 (4)
|0.49
|2.
|Мартинес Лаутаро
|12 (2)
|0.32
|3.
|Брозович Марсело
|3
|0.08
|4.
|Сенси Стефано
|3
|0.08
|5.
|Кандрева Антонио
|2
|0.05
|6.
|Де Врей Стефан
|2
|0.05
|7.
|Весино Матиас
|2
|0.05
|8.
|Гальярдини Роберто
|2
|0.05
|9.
|Барелла Николо
|1
|0.03
|10.
|Янг Эшли
|1
|0.03
|11.
|Санчес Алексис
|1
|0.03
|12.
|Валеро Борха
|1
|0.03
|13.
|Д'Амброзио Данило
|1
|0.03
|14.
|Бастони Алессандро
|1
|0.03
|15.
|Эспозито Себастьяно
|1 (1)
|0.03
|16.
|Бираги Кристиано
|0
|0
|17.
|Годин Диего
|0
|0
|18.
|Мозес Виктор
|0
|0
|19.
|Асамоа Квадво
|0
|0
|20.
|Эриксен Кристиан
|0
|0
|21.
|Лазаро Валентино
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Квальярелла Фабио
|9 (5)
|0.24
|2.
|Габбьядини Маноло
|6 (1)
|0.16
|3.
|Рамирес Гастон
|5 (1)
|0.14
|4.
|Капрари Джанлука
|3
|0.08
|5.
|Линетти Кароль
|2
|0.05
|6.
|Янкто Якуб
|2
|0.05
|7.
|Бонаццоли Федерико
|1
|0.03
|8.
|Экдаль Олбин
|0
|0
|9.
|Коллей Омар
|0
|0
|10.
|Ригони Эмилиано
|0
|0
|11.
|Депаоли Фабио
|0
|0
|12.
|Виейра Ронни
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Барелла Николо
|8
|0
|2.
|Мартинес Лаутаро
|6
|1
|3.
|Шкриньяр Милан
|7
|0
|4.
|Брозович Марсело
|6
|0
|5.
|Кандрева Антонио
|5
|0
|6.
|Бастони Алессандро
|5
|0
|7.
|Д'Амброзио Данило
|4
|0
|8.
|Весино Матиас
|4
|0
|9.
|Годин Диего
|3
|0
|10.
|Де Врей Стефан
|3
|0
|11.
|Санчес Алексис
|1
|1
|12.
|Валеро Борха
|2
|0
|13.
|Лукаку Ромелу
|2
|0
|14.
|Лазаро Валентино
|2
|0
|15.
|Гальярдини Роберто
|2
|0
|16.
|Сенси Стефано
|2
|0
|17.
|Эспозито Себастьяно
|2
|0
|18.
|Паделли Даниэле
|0
|1
|19.
|Асамоа Квадво
|1
|0
|20.
|Раноккия Андреа
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Виейра Ронни
|8
|1
|2.
|Коллей Омар
|9
|0
|3.
|Мурру Никола
|5
|1
|4.
|Депаоли Фабио
|6
|0
|5.
|Экдаль Олбин
|5
|0
|6.
|Рамирес Гастон
|5
|0
|7.
|Берешиньски Бартош
|5
|0
|8.
|Капрари Джанлука
|3
|1
|9.
|Линетти Кароль
|4
|0
|10.
|Феррари Алекс
|4
|0
|11.
|Янкто Якуб
|4
|0
|12.
|Мурильо Джейсон
|2
|1
|13.
|Торсби Мортен
|3
|0
|14.
|Хабот Юлиан
|1
|1
|15.
|Квальярелла Фабио
|2
|0
|16.
|Бертолаччи Андреа
|2
|0
|17.
|Габбьядини Маноло
|2
|0
|18.
|Тонелли Лоренцо
|2
|0
|19.
|Ригони Эмилиано
|2
|0
|20.
|Бонаццоли Федерико
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Интер Милан
|10.64% (5)
|23.4% (11)
|19.15% (9)
|12.77% (6)
|27.66% (13)
|6.38% (3)
|Сампдория
|0
|4.17% (1)
|20.83% (5)
|12.5% (3)
|37.5% (9)
|25% (6)
Предыдущие игры
Интер Милан Последние 20 матчей: + = -Наполи 1:1 Интер Милан Ювентус 2:0 Интер Милан Интер Милан 2:1 Лудогорец Лудогорец 0:2 Интер Милан
Лацио 2:1 Интер Милан Интер Милан 0:1 Наполи Интер Милан 4:2 Милан Удинезе 0:2 Интер Милан Интер Милан 2:1 Фиорентина Интер Милан 1:1 Кальяри Лечче 1:1 Интер Милан Интер Милан 4:1 Кальяри Интер Милан 1:1 Аталанта Наполи 1:3 Интер Милан Интер Милан 4:0 Дженоа Фиорентина 1:1 Интер Милан Интер Милан 1:2 Барселона Интер Милан 0:0 Рома Интер Милан 2:1 СПАЛ 2013 Славия Прага 1:3 Интер Милан
Сампдория Последние 20 матчей: + = -Сампдория 2:1 Верона Сампдория 1:5 Фиорентина Торино 1:3 Сампдория Сампдория 2:4 Наполи
Сампдория 0:0 Сассуоло Лацио 5:1 Сампдория Сампдория 5:1 Брешия Милан 0:0 Сампдория Сампдория 1:2 Ювентус Дженоа 0:1 Сампдория Сампдория 0:1 Парма Кальяри 2:1 Сампдория Кальяри 4:3 Сампдория Сампдория 2:1 Удинезе Сампдория 0:0 Аталанта СПАЛ 2013 0:1 Сампдория Сампдория 1:1 Лечче Болонья 2:1 Сампдория Сампдория 0:0 Рома Верона 2:0 Сампдория
Последние игры между собой
Интер Милан: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Сампдория: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Интер Милан 3:2 Сампдория Серия A Интер Милан 1:2 Сампдория Серия A Сампдория 1:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 3:1 Сампдория Серия A Сампдория 1:1 Интер Милан Серия A Сампдория 1:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:0 Сампдория Кубок Интер Милан 1:0 Сампдория Серия A Сампдория 0:4 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:1 Сампдория Серия A Сампдория 0:2 Интер Милан Серия A Интер Милан 3:2 Сампдория Серия A Сампдория 0:2 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:1 Сампдория Серия A Интер Милан 0:0 Сампдория Серия A Сампдория 1:0 Интер Милан Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|26
|20
|3
|3
|50 - 24
|63
|2.
|Лацио
|Заявка
|26
|19
|5
|2
|60 - 23
|62
|3.
|Интер Милан
|2:0 Заявка
|26
|17
|6
|3
|51 - 24
|57
|4.
|Аталанта
|Заявка
|26
|15
|6
|5
|74 - 35
|51
|5.
|Рома
|Заявка
|26
|13
|6
|7
|51 - 35
|45
|6.
|Наполи
|Заявка
|26
|11
|6
|9
|41 - 36
|39
|7.
|Верона
|Заявка
|26
|10
|8
|8
|31 - 27
|38
|8.
|Парма
|Заявка
|26
|10
|6
|10
|33 - 32
|36
|9.
|Милан
|Заявка
|26
|10
|6
|10
|28 - 34
|36
|10.
|Болонья
|Заявка
|26
|9
|7
|10
|38 - 42
|34
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|26
|9
|5
|12
|42 - 43
|32
|12.
|Кальяри
|Заявка
|26
|8
|8
|10
|42 - 42
|32
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|26
|7
|9
|10
|32 - 36
|30
|14.
|Торино
|Заявка
|26
|8
|4
|14
|29 - 46
|28
|15.
|Удинезе
|Заявка
|26
|7
|7
|12
|21 - 37
|28
|16.
|Сампдория
|0:2 Заявка
|26
|7
|5
|14
|28 - 46
|26
|17.
|Дженоа
|Заявка
|26
|6
|7
|13
|31 - 47
|25
|18.
|Лечче
|Заявка
|26
|6
|7
|13
|34 - 56
|25
|19.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|26
|5
|3
|18
|20 - 44
|18
|20.
|Брешия
|Заявка
|26
|4
|4
|18
|22 - 49
|16
Прогнозы на матч Интер Милан 2:0 Сампдория
Исход игры
Интер Милан
96.8% (182)
Ничья
2.1% (4)
Сампдория
1.1% (2)
Тотал 2.5
Больше
46.51% (80)
Меньше
53.49% (92)
Обе команды забьют
Да
40.7% (70)
Нет
59.3% (102)
Популярный счёт
2:0 Интер Милан
41.5% (78)
2:1 Интер Милан
23.4% (44)
3:1 Интер Милан
9% (17)
1:0 Интер Милан
5.9% (11)
3:0 Интер Милан
5.9% (11)
5:1 Интер Милан
1.1% (2)
1:2 Сампдория
1.1% (2)
1:1 Ничья
1.1% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Аутентификация