Эриксен выполнил подачу на дальнюю штангу, откуда Шкриньяр головой пробил по воротам, но вышло намного выше перекладины.

Лаутаро выбежал из офсайда для борьбы за мяч, но линейный арбитр взмахнул флагом.

Из-за пандемии коронавируса во всех ведущих чемпионатах принято решение, что можно будет производить 5 замен, как вы считаете, поможет ли это сегодня Клаудио Раньери?

Гастон Рамирес вышел на ударную позицию после перехвата мяча у Эриксена, пробил по воротам метров с тринадцати, но вышло намного выше перекладины!

41' Эриксен перевёл мяч на правую бровку на Кандреву, который выполнил подачу в штрафную и мяч от Мурро вылетел за пределы поля.

40' Гальярдини отмахивается от Берешиньски на левой бровке и арбитр фиксирует фол.

39' Лаутаро заблокировал Мурро в борьбе за мяч в центре поля и арбитр зафиксировал нарушение правил.

38' Снова игроки "Интера" взяли мяч под свой контроль, отходят они к своей штрафной площади и не спешат продвигаться вперёд.

37' Кандрева выполнил перевод на левую бровку в направлении Янга, но вышло слишком сильно и мяч улетел за пределы поля.

36' Бастони сыграл вперёд на Лукаку, у которого не получилось обработать игровой снаряд и Мурро сильным ударом отправил сферу вперёд.

35' Эшли Янг оказался на газоне, неудачно он приземлился после прыжка на Гастона Рамиреса.

34' На протяжении минуты игроки "Интера" катают мяч в квадрате в центральном круге, гости этому никак не мешают.

33' Показывают нам наставника "Сампдории" Клаудио Раньери время от времени, но он спокойно стоит в углу технической зоны.

32' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0!!! ЛАУТАРО МАРТИНЕС!!! Лукаку пробежал по правому флангу, сыграл на ворвавшегося в штрафную Кандреву, который покатил мяч на дальнюю штангу, откуда Лаутаро спокойно переправил мяч в сетку ворот.

31' Защитники "Сампдории" теперь катают мяч около своей штрафной, Мурро сделал длинную передачу, но мяч прилетел к Шкриньяру.

30' Кандрева сыграл в стенку с Эриксеном, пытался ворваться в штрафную, но далеко отпустил от себя мяч и Йосида перехватил сферу, после чего Кандрева в подкате нарушил правила.

29' Снова миланцы спокойно перекатывают сферу на своей половине поля, а игроки "Сампдории" даже не идут в прессинг, как будто уже подходит концовка матча.

28' Шкриньяр сыграл в центр штрафной на Эриксена, но мяч прокатился мимо него и прилетел к Лукаку, который с разворота пробил по воротам, но вышло выше перекладины.

27' Лаутаро сыграл на Эриксена, пытавшись вывести его на ударную позицию, но вышло немного неточно и мяч выкатился за лицевую линию.

26' Янг сыграл перед штрафной площадью на Кандреву, который пробил по воротам в угол ворот и мяч пролетел рядом со штангой!

25' Эриксен сделал передачу вперёд на Лаутаро, но Линетти сыграл на опережение и сумел перехватить футбольный снаряд.

24' Игроки "Интера" продолжают уверенно контролировать мяч в стиле Конте, тот же стиль при нём был и у туринского "Ювентуса".

23' Лаутаро сместился с центра к правому флангу, сыграл в стенку с Кандрева и Мурро с края штрафной выбил сферу за пределы поля.

22' Бастони подключился в атаку, выполнил подачу в центр штрафной, где мяч пролетел над выпрыгнувшим Лукаку.

21' Янкто сыграл на подключившегося в атаку Мурро, который сделал неточный пас и затем Бертолаччи сыграл грубо против Гальярдини, за что получил жёлтую карточку.

20' Янг хотел сыграл в стенку с Лаутаро, который сделал слишком сильную. передачу обратно на бровку и Эшли пришлось потрудиться, чтобы оставить мяч в поле.

19' Ла Гумина соревновался в скорости с Бастони, но в итоге проиграл борьбу, упал, а мяч прилетел к голкиперу "Интера" Хандановпичу.

18' Мурру вбросил мяч на Янкто, который ворвался в штрафную, пытался выбить мяч за пределы поля от Кандревы, но в итоге упустил сферу за лицевую линию.

17' Лаутаро классно развернулся, сыграл налево на Янга, который продвинулся вперёд, направил мяч в центр штрафной, но никто из партнёров не зацепился за сферу.

16' Очень часто игроки "Интера" катают мяч на своей половине поля, у гостей же пока ничего не получается не в атаке, не в прессинге.

15' Коллей сделал длинную передачу вперёд, но вышло слишком сильно и мяч прилетел в вышедшему из ворот Хандановичу.

14' Снова защитники "Интера" легко перекатывают игровой снаряд на своей половине поля, Эриксен часто опускается в глубину поля для начала атаки.

13' Лаутаро сбросил мяч подключившемуся в атаку Кандреве, который пробил в дальний угол и мяч пролетел в нескольких метрах от каркаса.

12' Кандрева снова покатил мяч в штрафную на Лаутаро, который пошёл в лицевую и прострелил в центр, но никто из партнёров не зацепился за мяч.

11' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! РОМЕЛУ ЛУКАКУ!!! Прошла длинная передача из глубины от Кандревы на Лаутаро, который сыграл пяткой на Лукаку, тот продвинулся в штрафную, сыграл в стенку с Эриксеном и после этого бельгиец покатил мяч в сетку ворот.

10' Эшли Янг сыграл на Барелла, который делал проникающий пас на край штрафной, но защитники гостей перехватили сферу.

9' Кандрева пытался убежать по левому флангу вперёд, но Мурру сумел его выдавить вместе с мячом и теперь сам будет бросать снаряд из-за боковой.

8' Лукаку пробил по воротам из центра штрафной, мяч отскочил от соперника к Эриксену, который нанёс второй удар, но снова игроки "Сампдории" принимают сферу на себя.

8' Берешиньски в метрах тридцати пяти от своих ворот сфолил против Лаутаро Мартинеса, Эриксен подходит к мячу.

7' Мурру выполнил подачу в штрафную площадь, где первым на мяче оказывается Бастони и, разрежая ситуацию, выбивает сферу на левую бровку.

6' Янг сыграл на угол штрафной на Эриксена, который развернулся и пробил в дальний угол, но Аудеро в падении зафиксировал круглого.

5' Янг с левого фланга простреливал в штрафную, но игроки "Сампдории" спокойно выбивают сферу в сторону центрального круга.

4' Защитники "Интера владеют мячом, Де Врей сыграл назад на Хандановича, который перевёл сферу на левую бровку.

3' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! КРИСТИАН ЭРИКСЕН!!! Гальярдини выполнил заброс на Кандреву, который прострелил в центр вратарской, откуда Эриксен вогнал мяч в сетку ворот, но арбитр зафиксировал офсайд чуть раньше у Кандревы.

2' Мурру подключился в атаку по левому флангу, пытался прострелить в штрафную, но мяч от Шкриньяра полетел к угловому флажку и защитник "Интера" в падение через себя, не дав уйти мячу на угловой, выбил снаряд в сторону центра поля.