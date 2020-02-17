Италия: Серия A 2019-2020
Интер Милан
Позже
Стадион: Сан-Сиро
Сампдория
Предыдущие игры
Интер Милан Последние 20 матчей: +11 =5 -4Лудогорец 0:2 Интер Милан Лацио 2:1 Интер Милан Интер Милан 0:1 Наполи Интер Милан 4:2 Милан
Удинезе 0:2 Интер Милан Интер Милан 2:1 Фиорентина Интер Милан 1:1 Кальяри Лечче 1:1 Интер Милан Интер Милан 4:1 Кальяри Интер Милан 1:1 Аталанта Наполи 1:3 Интер Милан Интер Милан 4:0 Дженоа Фиорентина 1:1 Интер Милан Интер Милан 1:2 Барселона Интер Милан 0:0 Рома Интер Милан 2:1 СПАЛ 2013 Славия Прага 1:3 Интер Милан Торино 0:3 Интер Милан Интер Милан 2:1 Верона Боруссия Д 3:2 Интер Милан
Сампдория Последние 20 матчей: +5 =5 -10Сампдория 1:5 Фиорентина Торино 1:3 Сампдория Сампдория 2:4 Наполи Сампдория 0:0 Сассуоло
Лацио 5:1 Сампдория Сампдория 5:1 Брешия Милан 0:0 Сампдория Сампдория 1:2 Ювентус Дженоа 0:1 Сампдория Сампдория 0:1 Парма Кальяри 2:1 Сампдория Кальяри 4:3 Сампдория Сампдория 2:1 Удинезе Сампдория 0:0 Аталанта СПАЛ 2013 0:1 Сампдория Сампдория 1:1 Лечче Болонья 2:1 Сампдория Сампдория 0:0 Рома Верона 2:0 Сампдория Сампдория 1:3 Интер Милан
Последние игры между собой
Интер Милан: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Сампдория: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Интер Милан 3:2 Сампдория Серия A Интер Милан 1:2 Сампдория Серия A Сампдория 1:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 3:1 Сампдория Серия A Сампдория 1:1 Интер Милан Серия A Сампдория 1:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:0 Сампдория Кубок Интер Милан 1:0 Сампдория Серия A Сампдория 0:4 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:1 Сампдория Серия A Сампдория 0:2 Интер Милан Серия A Интер Милан 3:2 Сампдория Серия A Сампдория 0:2 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:1 Сампдория Серия A Интер Милан 0:0 Сампдория Серия A Сампдория 1:0 Интер Милан Серия A
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|24
|18
|3
|3
|46 - 23
|57
|2.
|Лацио
|Заявка
|24
|17
|5
|2
|55 - 21
|56
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|24
|16
|6
|2
|49 - 22
|54
|4.
|Аталанта
|Заявка
|24
|13
|6
|5
|63 - 32
|45
|5.
|Рома
|Заявка
|24
|11
|6
|7
|43 - 32
|39
|6.
|Парма
|Заявка
|24
|10
|5
|9
|32 - 30
|35
|7.
|Милан
|Заявка
|24
|10
|5
|9
|26 - 31
|35
|8.
|Верона
|Заявка
|24
|9
|8
|7
|28 - 24
|35
|9.
|Наполи
|Заявка
|24
|9
|6
|9
|37 - 34
|33
|10.
|Болонья
|Заявка
|24
|9
|6
|9
|37 - 39
|33
|11.
|Кальяри
|Заявка
|24
|8
|8
|8
|38 - 36
|32
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|24
|8
|5
|11
|38 - 39
|29
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|24
|7
|7
|10
|31 - 35
|28
|14.
|Торино
|Заявка
|24
|8
|3
|13
|27 - 43
|27
|15.
|Удинезе
|Заявка
|24
|7
|5
|12
|20 - 36
|26
|16.
|Лечче
|Заявка
|24
|6
|7
|11
|32 - 45
|25
|17.
|Сампдория
|Заявка
|24
|6
|5
|13
|26 - 43
|23
|18.
|Дженоа
|Заявка
|24
|5
|7
|12
|27 - 43
|22
|19.
|Брешия
|Заявка
|24
|4
|4
|16
|21 - 44
|16
|20.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|24
|4
|3
|17
|18 - 42
|15
Интер Милан
92.3% (36)
Ничья
5.1% (2)
Сампдория
2.6% (1)
2:0 Интер Милан
30.8% (12)
2:1 Интер Милан
28.2% (11)
3:1 Интер Милан
10.3% (4)
1:0 Интер Милан
7.7% (3)
3:0 Интер Милан
5.1% (2)
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