Италия: Серия A 2019-2020

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Интер Милан
 
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Стадион:
Сампдория

Предыдущие игры

Интер Милан Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Лудогорец 0:2 Интер Милан Лацио 2:1 Интер Милан Интер Милан 0:1 Наполи Интер Милан 4:2 Милан
Удинезе 0:2 Интер Милан Интер Милан 2:1 Фиорентина Интер Милан 1:1 Кальяри Лечче 1:1 Интер Милан Интер Милан 4:1 Кальяри Интер Милан 1:1 Аталанта Наполи 1:3 Интер Милан Интер Милан 4:0 Дженоа Фиорентина 1:1 Интер Милан Интер Милан 1:2 Барселона Интер Милан 0:0 Рома Интер Милан 2:1 СПАЛ 2013 Славия Прага 1:3 Интер Милан Торино 0:3 Интер Милан Интер Милан 2:1 Верона Боруссия Д 3:2 Интер Милан
Сампдория Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Сампдория 1:5 Фиорентина Торино 1:3 Сампдория Сампдория 2:4 Наполи Сампдория 0:0 Сассуоло
Лацио 5:1 Сампдория Сампдория 5:1 Брешия Милан 0:0 Сампдория Сампдория 1:2 Ювентус Дженоа 0:1 Сампдория Сампдория 0:1 Парма Кальяри 2:1 Сампдория Кальяри 4:3 Сампдория Сампдория 2:1 Удинезе Сампдория 0:0 Аталанта СПАЛ 2013 0:1 Сампдория Сампдория 1:1 Лечче Болонья 2:1 Сампдория Сампдория 0:0 Рома Верона 2:0 Сампдория Сампдория 1:3 Интер Милан

Последние игры между собой

Интер Милан: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Сампдория: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Сампдория 1:3 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:1 Сампдория Серия A Сампдория 0:1 Интер Милан Серия A Сампдория 0:5 Интер Милан Серия A
Интер Милан 3:2 Сампдория Серия A Интер Милан 1:2 Сампдория Серия A Сампдория 1:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 3:1 Сампдория Серия A Сампдория 1:1 Интер Милан Серия A Сампдория 1:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:0 Сампдория Кубок Интер Милан 1:0 Сампдория Серия A Сампдория 0:4 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:1 Сампдория Серия A Сампдория 0:2 Интер Милан Серия A Интер Милан 3:2 Сампдория Серия A Сампдория 0:2 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:1 Сампдория Серия A Интер Милан 0:0 Сампдория Серия A Сампдория 1:0 Интер Милан Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 24 18 3 3 46 - 23 57
2. Лацио Заявка 24 17 5 2 55 - 21 56
3. Интер Милан Заявка 24 16 6 2 49 - 22 54
4. Аталанта Заявка 24 13 6 5 63 - 32 45
5. Рома Заявка 24 11 6 7 43 - 32 39
6. Парма Заявка 24 10 5 9 32 - 30 35
7. Милан Заявка 24 10 5 9 26 - 31 35
8. Верона Заявка 24 9 8 7 28 - 24 35
9. Наполи Заявка 24 9 6 9 37 - 34 33
10. Болонья Заявка 24 9 6 9 37 - 39 33
11. Кальяри Заявка 24 8 8 8 38 - 36 32
12. Сассуоло Заявка 24 8 5 11 38 - 39 29
13. Фиорентина Заявка 24 7 7 10 31 - 35 28
14. Торино Заявка 24 8 3 13 27 - 43 27
15. Удинезе Заявка 24 7 5 12 20 - 36 26
16. Лечче Заявка 24 6 7 11 32 - 45 25
17. Сампдория Заявка 24 6 5 13 26 - 43 23
18. Дженоа Заявка 24 5 7 12 27 - 43 22
19. Брешия Заявка 24 4 4 16 21 - 44 16
20. СПАЛ 2013 Заявка 24 4 3 17 18 - 42 15
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Интер Милан - Сампдория

    До начала игры, которая состоится 23.02.2020, осталось 2 дня 18 часов 47 минут.

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    • Прогнозы на матч Интер Милан - Сампдория
    Интер Милан
    92.3% (36)
    Ничья
    5.1% (2)
    Сампдория
    2.6% (1)
    2:0 Интер Милан
    30.8% (12)
    2:1 Интер Милан
    28.2% (11)
    3:1 Интер Милан
    10.3% (4)
    1:0 Интер Милан
    7.7% (3)
    3:0 Интер Милан
    5.1% (2)
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